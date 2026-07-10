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        Haberler Yaşam İngiltere'nin en popüler erkek bebek ismi yine Muhammed oldu

        İngiltere'nin en popüler erkek bebek ismi yine Muhammed oldu

        İngiltere ve Galler'de erkek bebeklere 3 yıldır en çok Muhammed isminin verildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 10:34 Güncelleme:
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        İngiltere'nin en popüler erkek bebek ismi yine Muhammed oldu

        İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere ve Galler'de 2025'in en popüler çocuk isimlerini açıkladı.

        Açıklamada, 2025'te, bir önceki yıla oranla yüzde 4'lük artışla 5 bin 957 erkek bebeğin Muhammed adını aldığı belirtildi.

        Muhammed isminin böylelikle İngiltere ve Galler'de üst üste 3. kez en popüler isim seçildiği vurgulanan açıklamada, erkek bebeklere verilen en popüler isimlerde ikinci sırada Noah, üçüncü sırada ise Leo olduğuna işaret edildi.

        Açıklamada, 2025'te kız bebeklere 2 bin 386 ile en çok Olivia adı verildiği, bu ismin 10 yıl üst üste ilk sırada yer aldığı bilgisi de paylaşıldı.

        Kız bebekler için en popüler ikinci ismin Lily olduğu belirtilen açıklamada, üçüncü sırada ise Amelia adının yer aldığı ifade edildi.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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