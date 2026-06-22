Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Karabük'te 1750 yıllık pitos mezar bulundu

        Karabük'te 1750 yıllık pitos mezar bulundu

        Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianapolis Antik Kenti'nde 1750 yıllık pitos (küp) mezara rastlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 12:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1750 yıllık küp mezarda heyecanlandıran keşif

        Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Hadrianapolis Antik Kenti'nde Karabük Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında kazı ve restorasyon çalışmaları yürütülüyor.

        Kazılarda, 1750 yıllık pitos mezar ve içerisinde iskelet ile "ölü hediyeleri" (mezar sunuları) bulundu.

        "PİTOS MEZAR ÖNEMLİ VERİLER SUNUYOR"

        Prof. Dr. Çelikbaş, AA muhabirine, kazı çalışmaları sırasında rastladıkları pitos mezarın kendilerine önemli veriler sunduğunu söyledi.

        Çelikbaş, pitos mezarın içinde bazı buluntuların da ortaya çıkarıldığını belirterek, "İskelet ile ölü hediyeleri olarak 7 kap, kandil, sikke, bıçak ve 2 kemik toka bulundu. Buluntular bizim için önemli fakat mezarın pitos mezar olması daha önemli çünkü bölgede, özellikle Batı Karadeniz'in iç bölgelerinde bugüne kadar yapılan herhangi bir yüzey araştırmasında ya da kazı çalışmasında pitos mezara rastlanmamıştı. Dolayısıyla bu pitos mezar bir ilk olarak da görülebilir" diye konuştu.

        REKLAM

        Pitos mezardan çıkan sikkenin defin tarihiyle ilgili de bilgi verdiğini anlatan Çelikbaş, şöyle devam etti:

        "Sikke, Roma İmparatoru Probus'a ait. İmparator Probus, milattan sonra 276-282 yıllarında imparatorluk yapmış. Probus sikkesi aslında mezarın da milattan sonra 3. yüzyılın sonlarına doğru buraya bırakıldığını göstermekte. Bölgenin ölü gömme geleneklerinin anlaşılması için pitos mezar gerçekten bir ilk oldu. Hadrianapolis ve çevresinde de özellikle ölü kültü anlamında ilk defa bir pitos mezarın da böylelikle belgelendiğini söyleyebiliriz."

        Çelikbaş, mezar sunularına değinerek, "Özellikle kaplara baktığımız zaman Karadeniz'e ait 'Pontic Sigillata’ dediğimiz pişmiş toprak kapların ön planda olduğunu görmekteyiz. Kazımızda bütün alanlardan neredeyse Pontic Sigillata dediğimiz kap türlerine rastlanılmakta" dedi.

        Eserlerin envanterlik olduğunu dile getiren Çelikbaş, "Ayrıca kemik toka çıkması mezardaki bireyin kadın olabileceğini de bize işaret etmekte. Hadrianapolis ekibi olarak bu eserler üzerinde çalışmalara devam ediyoruz. Eserler Hadrianapolis'teki ölü gömme geleneklerinin aydınlatılmasına önemli katkı verecek niteliğe sahip" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da vahşet... Sevgilisinin başını taşla ezdi! İple boğdu!

        İstanbul'da, 2 gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Sultan Çağan'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Başvurunun ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, genç kadının erkek arkadaşı Vedat Ç.'nin ifadesine başvurmak istedi. İlk ifadesin...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        Ferdi Tayfur'un damadına 'yüksek hesap' operasyonu!
        Ferdi Tayfur'un damadına 'yüksek hesap' operasyonu!
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Sarr bitti bitiyor!
        Sarr bitti bitiyor!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Zıpkınla balık avı faciayla bitti!
        Zıpkınla balık avı faciayla bitti!
        Gıda zehirlenmesi uyarısı! Bu dönemde artıyor
        Gıda zehirlenmesi uyarısı! Bu dönemde artıyor
        Davitashvili için 3. raunt!
        Davitashvili için 3. raunt!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Sağ kanada Viking!
        Sağ kanada Viking!
        Beyanı doğru yapalım
        Beyanı doğru yapalım
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        Tatilcilerin yeni gözdesi
        Tatilcilerin yeni gözdesi
        Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması
        Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması
        "Sorumluluğu üzerimize alıyoruz"
        "Sorumluluğu üzerimize alıyoruz"
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        "Seda Sayan'dan ders aldım, evleniyorum"
        "Seda Sayan'dan ders aldım, evleniyorum"
        Rota gayrimenkule döndü
        Rota gayrimenkule döndü
        22 - 28 Haziran haftalık burç yorumları
        22 - 28 Haziran haftalık burç yorumları