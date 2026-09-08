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        Haberler Yaşam Karamanlı Göleti, turizme kazandırılmayı bekliyor

        Karamanlı Göleti, turizme kazandırılmayı bekliyor

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2001 yılında tarımsal sulama için inşa edilen Karamanlı Göleti, doğal güzellikleriyle de öne çıkıyor. Yöre halkı tarafından yapılan çeşitli etkinlikler, su sporları ve tanıtım kampanyalarına rağmen çok az kişi tarafından bilinen gölet, turizme kazandırılmayı bekliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 10:17 Güncelleme:
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        Hatay'ın keşfedilmeyi bekleyen doğa harikası

        İlçedeki Yaylıca ve Tomruksuyu mahalleleri arasında Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2001 yılında yapımına başlanan Karamanlı Göleti, 2005 yılında tamamlandı. Başta tarımsal sulama amacıyla inşa edilen gölet, bölgenin doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor.

        Etrafında doğa yürüyüş parkurları ve küçük işletmeler bulunan gölette yöre halkı, doğa turizmine katkı sağlayacak çeşitli etkinlikler, su sporları ve tanıtım kampanyaları düzenliyor. Ancak bölge halkı, göletin, yeterli tanıtım yapılmadığı için çok az kişi tarafından bilindiğini düşünüyor, gerekli tanıtım ve altyapı çalışmalarının yapılmasını istiyor.

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        "DAHA FAZLA TANITIM VE YATIRIM GEREKİYOR"

        Bölgede işletmecilik yapan Garip Aslan, "Buranın havası çok güzel, suyu temiz ve ortamı oldukça sakin. Kışın da güzel oluyor ancak hava biraz daha serin ve soğuk geçiyor. Yaz aylarında ise sürekli esen rüzgar sayesinde burası çok daha keyifli bir hale geliyor. Buranın daha fazla tanıtılmasıyla çok daha güzel bir yer olacağına inanıyorum. Doğası, havası ve konumu gerçekten çok güzel. Herkesi buraya bekliyoruz. Bölgenin canlanması için daha fazla tanıtım yapılması ve yatırım gelmesi gerekiyor. Göl kenarında piknik alanları açılabilir. Ayrıca yolların iyileştirilmesini, beton asfalt yapılmasını ve yol aydınlatmalarının tamamlanmasını istiyoruz. Bu çalışmaların yapılmasıyla birlikte burası turizm açısından çok daha cazip bir merkez haline gelecektir" dedi.

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        "HEM SPOR YAPIYORLAR HEM DE KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYORLAR"

        Bölgenin tanıtımı için ayakta kürek sörfü (SUP) etkinlikleri düzenleyen Şahan Harmaoğlu ise "İnsanların farklı etkinliklere katılabilmesi için böyle bir organizasyon yapmayı düşündük ve beklediğimizden çok daha fazla ilgi gördük. 'İyi ki de hayata geçirmişiz' diye düşünüyorum. İnsanlar hem eğleniyor hem de farklı etkinlikler için yeni yerler arıyor. Karamanlı Göleti de bu tür aktiviteler için oldukça uygun bir alan. Yakın zamanda kano ve benzeri su sporlarını da programa dahil etmeyi düşünüyoruz. Bu sezon olmasa bile gelecek sezon bu etkinlikleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Katılımcılar burada hem spor yapıyor hem de keyifli vakit geçiriyor" diye konuştu.

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        #Karamanlı Göleti
        #Hatay
        #Samandağ
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