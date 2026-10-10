Kediler neden kutuları sever? İşte bilimsel açıklama

Kediler için hazırlanan pahalı yataklar, yumuşak minderler ve özel dinlenme alanları bazen hiç ilgi görmezken, evin bir köşesine bırakılan sıradan bir karton kutu kısa sürede en sevilen yere dönüşebiliyor. Birkaç dakika önce boş olan kutunun içinde kıvrılmış bir kedi görmek, evcil hayvan sahiplerinin sık karşılaştığı manzaralardan biri. İlk bakışta merak veya oyun davranışı gibi görünen bu tercihin arkasında ise kedilerin çevrelerini algılama biçimi ve doğal davranışları bulunuyor. Hayvan davranışları üzerine yapılan araştırmalar, kapalı alanların kediler için tahmin edilenden daha önemli olabileceğine işaret ediyor. Peki, kediler neden kutuların içine girmeyi seviyor? Karton kutular kendilerini daha güvende hissetmelerine gerçekten yardımcı oluyor mu?

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KEDİLERİN KUTU SEVGİSİNİN ARDINDA GÜVENLİK İHTİYACI VAR

Kediler, hem avlanma hem de olası tehlikelerden korunma davranışlarını bir arada taşıyan hayvanlar. Bu özellikleri, çevrelerini sürekli gözlemlemelerinde ve kendilerini güvende hissedebilecekleri alanlara yönelmelerinde etkili olabiliyor.

Bir kutunun içine giren kedi, etrafı kısmen çevrili bir alana yerleşmiş oluyor. Böylece açık bir odada bulunmaya kıyasla daha korunaklı bir dinlenme noktası elde edebiliyor.

Özellikle evde yabancı insanların bulunması, yüksek sesler duyulması veya yaşam alanında değişiklik yapılması gibi durumlarda kedilerin saklanabilecekleri yerlere yönelmesi mümkün.

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Kutuların sunduğu kapalı yapı, kedinin çevresindeki hareketliliğe doğrudan katılmadan beklemesine ve ihtiyaç duyduğunda dışarı çıkmasına olanak tanıyor. Bu davranış, her zaman korku yaşandığı anlamına gelmese de güvenli bir alan arayışıyla bağlantılı olabiliyor.

BİLİMSEL DENEYDE KUTULARIN STRES ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İNCELENDİ

Kedilerin kutularla kurduğu ilişkinin bilimsel açıdan değerlendirildiği çalışmalardan biri, 2014 yılında Applied Animal Behaviour Science dergisinde yayımlandı.

Hollanda'da gerçekleştirilen araştırmada, bir hayvan barınağına yeni getirilen 19 kedi incelendi. Kedilerden 10'una saklanabilecekleri kutular verilirken diğer 9'u böyle bir imkan olmadan gözlemlendi.

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Araştırmacılar, 14 gün boyunca hayvanların davranışlarını takip ederek stres belirtilerini değerlendirdi. Kutusu bulunan kedilerin özellikle üçüncü ve dördüncü günlerde diğer gruba göre daha düşük stres puanlarına sahip olduğu belirlendi.

Dikkat çekici nokta ise kutusu bulunan kedilerin stres puanlarının, diğer gruba kıyasla daha erken dengelenmesiydi. Kutusuz kediler benzer seviyeye ancak gözlem süresinin sonuna doğru ulaşabildi.

Çalışma, saklanabilecek bir alan sağlamanın özellikle yeni ve yabancı ortamlara uyum sürecinde kediler açısından yararlı olabileceğini gösterdi.

23 KEDİYLE YAPILAN ARAŞTIRMADA BENZER SONUÇLAR ELDE EDİLDİ

2019 yılında PLOS ONE dergisinde yayımlanan başka bir araştırma, kedilere kutu verilmesinin davranışsal stres üzerindeki etkilerini yeniden inceledi.

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Bu kez Hollanda'daki bir barınakta bulunan, yaşları 1 ile 10 arasında değişen 23 kedi araştırmaya dahil edildi. Kedilerin 12'sine saklanma kutusu sağlanırken kalan 11'i kontrol grubunu oluşturdu.

İlk 12 günlük süreçte yapılan gözlemler, kutusu bulunan kedilerin stres belirtilerinin daha hızlı azaldığını ortaya koydu. Araştırmada, bu gruptaki kedilerin daha düşük ve dengeli stres puanlarına kontrol grubundan yaklaşık yedi gün önce ulaştığı belirlendi.

Bununla birlikte kutuların vücut ağırlığı kaybını önlediğine yönelik anlamlı bir bulgu elde edilmedi. Barınağa uyum sürecinde iki gruptaki kedilerin çoğunda kilo kaybı gözlendi.

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Bu ayrıntı, kutuların stresle başa çıkmaya yardımcı olabileceğini ancak hayvanların bütün sağlık sorunlarını tek başına çözmediğini gösteriyor.

Her iki araştırmanın da barınak ortamındaki sınırlı sayıda kediyle gerçekleştirilmiş olması, sonuçların bütün ev kedilerine aynı şekilde uygulanamayacağı anlamına geliyor.

KEDİLER NEDEN DAR VE KAPALI ALANLARI TERCİH EDİYOR?

Kedilerin kutulara yönelmesinde yalnızca saklanma ihtiyacı etkili olmayabilir. Etrafı çevrili alanlar, dinlenmek için kendilerine ait bir köşe arayan kediler açısından da çekici olabiliyor.

Özellikle evin kalabalık olduğu saatlerde veya çevrede çok fazla hareket bulunduğunda, bir kutunun içine çekilmek kedinin çevresiyle etkileşimini azaltmasına imkan tanıyabiliyor. Dışarıyı görebildiği ancak kendisini kısmen gizleyebildiği bir konum, hayvanın çevresini kendi tercihine göre gözlemlemesini sağlayabiliyor.

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2013 yılında Journal of Feline Medicine and Surgery dergisinde yayımlanan uluslararası kedi refahı kılavuzunda da güvenli saklanma alanlarına sahip olmanın kedilerin temel çevresel ihtiyaçları arasında bulunduğu belirtiliyor. Kılavuzda karton kutular, ev ortamında kullanılabilecek basit saklanma alanlarına örnek gösteriliyor.

KARTON KUTULAR SICAK BİR DİNLENME ALANI SAĞLAYABİLİR

Kedilerin kutuları tercih etmesinde etkili olabilecek başka bir unsur da fiziksel konfor. Karton malzemenin yapısı ve kutunun çevresi kapalı tasarımı, uygun koşullarda dinlenme alanının daha korunaklı olmasına yardımcı olabiliyor.

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Özellikle içine yumuşak bir örtü yerleştirilen kutular, bazı kediler için rahat bir uyku alanına dönüşebiliyor. Evin sessiz ve ılık bir köşesine bırakılan kutu, kedinin uzun süre vakit geçirdiği bir dinlenme noktası haline gelebiliyor.

Bununla birlikte kutuların sıcaklık nedeniyle tercih edildiğine ilişkin açıklamalar, saklanma alanlarının stres üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar kadar doğrudan deneysel kanıtla desteklenmiyor. Kedilerin kutulara ilgisi, ortamın sıcaklığına ve hayvanın bireysel tercihlerine göre farklılaşabiliyor.

KEDİLER GERÇEK OLMAYAN KUTULARA BİLE İLGİ GÖSTEREBİLİYOR

Kedilerin kutularla ilişkisini inceleyen en ilginç araştırmalardan biri, 2021 yılında Applied Animal Behaviour Science dergisinde yayımlandı. Bilim insanları, kedilerin yalnızca fiziksel kutulara değil, sınırları görsel olarak oluşturulan alanlara da nasıl tepki verdiğini araştırdı.

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Çalışmada kedilerin, zeminde gerçek bir kare oluşturan işaretlere ve Kanizsa karesi olarak bilinen optik yanılsamayla oluşturulmuş kare biçimlerine ilgisi incelendi.

Kanizsa karesi, gerçekte çizilmemiş kenarların belirli şekillerin yerleşimi sayesinde zihin tarafından tamamlanmasıyla oluşan bir görsel yanılsama. İnsanlarda da görülen bu algı biçiminin kedilerde nasıl işlediği araştırmanın temel sorularından biriydi.

Sonuçlar, kedilerin bazı durumlarda gerçekte bulunmayan bir karenin sınırlarını algılayarak bu alanların içine oturabildiğini gösterdi.

Araştırma, kedilerin kutu benzeri alanlara ilgisinin yalnızca fiziksel duvarlarla açıklanamayabileceğine işaret etti. Bununla birlikte çalışma, kedilerin bütün optik yanılsamaları insanlar gibi algıladığını kanıtlamıyor.

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KUTULAR KEDİLER İÇİN OYUN ALANINA DA DÖNÜŞEBİLİYOR

Kedilerin kutularla kurduğu ilişkinin bir diğer yönü de oyun davranışı. Bir kutunun içine girip çıkan, kenarlarını patileriyle yoklayan veya içerisinden oyuncaklara uzanan kediler, bu alanları eğlenceli bir ortam olarak kullanabiliyor.

Kedilerde avlanmayla ilişkili takip etme, bekleme ve ani hareketlere tepki verme davranışları oyun sırasında da görülebiliyor. Kutuların sunduğu gizlenme imkanı, bazı kediler açısından bu tür oyunları daha ilgi çekici hale getirebiliyor.

Örneğin kutunun dışındaki bir oyuncağı izleyen kedi, bulunduğu yerden ayrılmadan patisiyle oyuncağa ulaşmaya çalışabiliyor. Benzer şekilde kutunun kenarından dışarıyı gözlemlemek de kedinin çevresindeki hareketlerle ilgilenmesine imkan verebiliyor.

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Ancak bütün kedilerin aynı oyuncaklara veya kutulara ilgi göstermesi beklenmemeli. Yaş, karakter, deneyimler ve yaşanılan ortam, oyun tercihlerinin değişmesine neden olabiliyor.

KEDİNİN SÜREKLİ KUTUDA SAKLANMASI NORMAL Mİ?

Kedilerin zaman zaman kapalı alanlara çekilmesi doğal bir davranış olsa da saklanma alışkanlığındaki belirgin değişiklikler dikkatle değerlendirilmeli.

Özellikle daha önce insanlarla vakit geçirmeyi seven bir kedinin aniden sürekli saklanmaya başlaması, çevresel stresin yanı sıra sağlık sorunlarıyla da bağlantılı olabilir.

İştahsızlık, halsizlik, tuvalet alışkanlıklarında değişiklik, hareket etmekten kaçınma veya normalden farklı sesler çıkarma gibi belirtilerin saklanma davranışına eşlik etmesi durumunda veteriner hekim değerlendirmesi önem taşıyor.

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Ayrıca kedilerin saklandıkları yerlerden zorla çıkarılmaması gerekiyor. Güvenli bir alana çekilme fırsatının ortadan kaldırılması, stres yaşayan hayvanın kendisini daha fazla tehdit altında hissetmesine neden olabiliyor.

EVDE KEDİLER İÇİN NASIL GÜVENLİ BİR KUTU HAZIRLANIR?

Kediler için uygun bir saklanma alanı oluşturmak, pahalı ekipmanlar gerektirmiyor. Sağlam bir karton kutu, doğru şekilde hazırlandığında ev ortamında kullanılabilecek pratik seçeneklerden biri olabiliyor.

Kutunun kedinin rahatça girip çıkabileceği, dönebileceği ve uzanabileceği büyüklükte olması önem taşıyor. İç kısmına temiz ve yumuşak bir örtü yerleştirilmesi de dinlenme alanını daha konforlu hale getirebiliyor.

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Kutu hazırlanırken zımba telleri, keskin parçalar, gevşek bantlar ve yutulabilecek küçük ambalaj malzemeleri uzaklaştırılmalı. Özellikle plastik ambalajların ve iplerin kedinin ulaşabileceği yerlerde bırakılmaması gerekiyor.

Kutunun sessiz, aşırı sıcak olmayan ve kolay ulaşılabilir bir noktaya yerleştirilmesi tercih edilebilir. Birden fazla kedinin yaşadığı evlerde ise her hayvanın gerektiğinde ayrı bir alana çekilebilmesi için farklı saklanma noktaları oluşturulması yararlı olabilir.

PAHALI KEDİ YATAKLARI YERİNE NEDEN KARTON KUTU SEÇİLİYOR?

Evcil hayvan sahipleri, kedilerinin özel olarak hazırlanan yataklar yerine basit bir karton kutuyu tercih etmesine şaşırabiliyor. Ancak kedilerin dinlenme alanı seçiminde yalnızca yüzeyin yumuşaklığı veya ürünün tasarımı belirleyici olmuyor.

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Bulunduğu ortamın sessizliği, alanın ne kadar korunaklı olduğu, tanıdık kokular ve kedinin çevresindeki hareketleri kontrol edebilmesi de tercihler üzerinde etkili olabiliyor.

Bu nedenle pahalı bir yatak her zaman en çok tercih edilen dinlenme alanı olmayabiliyor. Karton kutu ise bazı kedilerin aradığı gizlenme ve sakinleşme imkanını daha kolay sunabiliyor.

Bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu en önemli sonuç, kedilerin saklanabilecekleri alanlara erişiminin genel refahları açısından değer taşıması. Özellikle yeni bir ortama uyum sağlamaya çalışan kedilerde bu tür alanların stresin azalmasına katkı sağlayabildiği görülüyor.

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Kısacası, kedilerin karton kutulara ilgisi yalnızca sevimli bir alışkanlık değil. Bu davranışın arkasında güvenlik arayışı, çevresel kontrol, dinlenme ihtiyacı ve oyun gibi birden fazla etken bulunabiliyor. Evde sıradan görünen bir kutu, bir kedi için kendisini daha rahat hissedebildiği özel bir alana dönüşebiliyor.