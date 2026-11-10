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        Haberler Yaşam Kibyra Antik Kenti'nde Medusa mozaiğinin üzeri kapatıldı

        Kibyra Antik Kenti'nde Medusa mozaiğinin üzeri kapatıldı

        Burdur'un Gölhisar ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kibyra Antik Kenti'ndeki Medusa mozaiğinin üzeri iklim şartlarından korunması amacıyla kapatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 16:00 Güncelleme:
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        Kibyra Antik Kenti'nde Medusa mozaiğinin üzeri kapatıldı

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kibyra Antik Kenti'ndeki Odeion kısmında 2009'daki kazılarda ortaya çıkarılan Medusa mozaiği, bu sene de kış şartlarından etkilenmemesi için korumaya alındı.

        Burdur Mehmet Akif Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kibyra Kazı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kibyra Olympeion Odeionu orkestra zeminini kaplayan opus sectile Medusa mozaiği ve Odeion Stoası zemin döşemesi opus tessellatum mozaiğin üzeri ile Tholos Nymphaion yapısında akıtılan kaynak suyu, eserlerin iklim şartlarından korunması amacıyla kapatılmıştır. Mozaikler ve orijinal kaynağından getirilen su, 2027 yılı Nisan ayında tekrar açılacaktır" dedi.

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        #Kibyra Antik Kenti
        #Burdur
        #unesco
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