Kültür, tarih ve doğanın buluştuğu nokta: Yağlıdere Vadisi

Giresun'da tarihi kemer köprüler, Çakrak Kilisesi ve Gölyanı Yaylası'nın yer aldığı Yağlıdere Vadisi, ziyaretçilerine kültürel değerleri ve doğal güzellikleri bir arada sunuyor.

Geçmişte Şah Yolu olarak adlandırılan güzergahtaki vadi, Yağlıdere ile iç bölgedeki Alucra ilçesini birbirine bağlıyor.

Rusya'dan gelen ve İpek Yolu olarak da devam ederek güneye giden yolun önemli bağlantılarından Yağlıdere Vadisi'nde çoğu 17. ve 19. yüzyılda inşa edilen tescilli 13 köprü yer alıyor.

2020'de 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescillenen Gölyanı Yaylası ise Yağlıdere'nin en önemli doğal alanı olarak öne çıkıyor. 1530 rakımlı yayla, otantik ahşap evleri, gölü ve çevresindeki ormanıyla doğada huzur bulmak isteyenlere ev sahipliği yapıyor.

İlçede 60 metre yükseklikten dökülen Çağlayan Şelalesi de doğal güzellikler arasında yer alıyor.

Vadinin Alucra sınırlarında yer alan Çakrak Kilisesi ve kemer köprü ise Yağlıdere-Alucra kara yolunu kullananların ilgisini çekiyor. Restorasyonu devam eden kilisenin turizme kazandırılması hedefleniyor.

Yavuz Sultan Selim'in Trabzon Valiliği sırasında hocalığını yapan Hacı Abdullah Halife'ye vakfedilen külliyenin ayakta kalan camisi, değirmeni ve misafirhanesi de tarihi kültürel değerler arasında bulunuyor.

"VATANDAŞLARIMIZ ADETA YEŞİL BİR ÖRTÜNÜN İÇİNDE SEYAHAT YAPIYOR"

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Yağlıdere'nin geçmişte doğu-batı ve kuzey-güney bağlantı yollarıyla önemli bir nokta olduğunu söyledi.

Tarihi kemer köprülerin bunun göstergelerinden biri olduğuna işaret eden İbaş, bölgeden Erzincan, Sivas ve Gümüşhane'ye ulaşım sağlandığını ifade etti.

İbaş, kemer köprülerin sel ve taşkın gibi doğal afetlere rağmen asırlardır ayakta olduğunun altını çizdi.

Yağlıdere Vadisi'nin çok fazla değere sahip olduğunu anlatan İbaş, "Hiç dokunulmamış, yapılaşmanın olmadığı bir vadi. Vatandaşlarımız adeta yeşil bir örtünün içinde seyahat yapıyor" dedi.

Gölyanı Yaylası'nın önemini vurgulayan İbaş, "Kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir alan. Belli bir kısmı turizm, sit ve orman alanı olan bir yer. Türkiye'de gördüğüm en güzel yer. Sonradan yapılmış bir yer değil. Nostaljik, otantik muazzam bir yer. Tüm vatandaşlarımızı buraya bekliyorum" diye konuştu.

Bölgede yayla ve tarih turizminin gelişmesini hedeflediklerini belirten İbaş, herkesi bu güzellikleri görmeye davet etti.