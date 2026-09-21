Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Okçular Şelalesi, döküldüğü yerde oluşan basamaklı yapısıyla ilgi çekiyor

        Okçular Şelalesi, döküldüğü yerde oluşan basamaklı yapısıyla ilgi çekiyor

        'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ilan edilen Kastamonu'nun Araç ilçesindeki Okçular Şelalesi, basamaklı yapısı ve doğal güzelliğiyle ziyaretçi çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 12:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kastamonu'nun gizli Pamukkale'si

        Kastamonu'nun Araç ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Okçular köyü sınırlarında bulunan şelale, ağaçların arasından yaklaşık 10 metre yükseklikten dökülerek basamaklı küçük çağlayanlar oluşturuyor.

        Yeşilin tonları arasındaki Okçular Şelalesi, özellikle yaz aylarında serinlemek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor.

        Okçular köyü muhtarı Sabahattin Söyünmez, köylerinin doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını söyledi.

        Her yıl çok sayıda kişinin şelaleyi ziyaret ettiğini belirten Söyünmez, "Kastamonu, Karabük ve çevredeki köylerden gelenler oluyor. Yaz döneminde özellikle gurbetten gelenleri ağırlıyoruz. Şelaleye yıllık yaklaşık 40 bin ziyaretçi gelmekte" dedi.

        REKLAM

        Şelalenin özel bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Söyünmez, "Burası bu yıl doğal sit alanı ilan edildi. Şelalemiz yaklaşık 10 metre yüksekten akıyor. Dere yatağı boyunca da irili ufaklı birçok şelalemiz var. Bunun içerisinde 3-4 metre olanı, 2 metre yükseklikte olanı var. Su kademeli ilerlediği için küçük şelaleler oluşuyor" diye konuştu.

        "BURASI PAMUKKALE'Yİ ANDIRIYOR"

        Söyünmez, Okçular Şelalesi'ni basamaklı yapısından dolayı Pamukkale travertenlerine benzettiklerini kaydederek, "Burası, Pamukkale'yi andırıyor. Suyumuzun hafif kireçli olması ve içerisindeki minerallerden dolayı toprak üzerinde tabaka oluşturmuş. Orası beyaz görünümlü, burası da kahverengi. Bu da suyun yapısından kaynaklanıyor" ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Bölgenin bakım ve temizliğini köylüler olarak yaptıklarını dile getiren Söyünmez, ziyaretçilerden çöplerini çevreye atmamalarını istedi.

        Köy sakinlerinden Sezai Klavuz da şelalenin köylerine değer kattığını belirterek, "Şelaleyi görmek için her yerden gelenler oluyor. Onları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Gelenler çok beğeniyor ve tekrar gelmek istiyorlar" dedi.

        Ankara'dan ailesiyle gelen Anıl Ortaşengün ise şelaleyi ilk kez gördüğünü dile getirerek, "Çok güzel bir yer. Başta suya girmekte tereddüt ediyordum ama sonrasında alıştım. Su çok soğuk ama çok güzel bir yer burası. Etrafı yemyeşil ve çok güzel. Çevremdekilere burayı tavsiye edeceğim" diye konuştu.

        REKLAM

        Kastamonu'dan ailesiyle gelen Abdurrahman Erdoğan da "Çok güzel bir yer. Böyle doğal yerlerin olması Kastamonu için de güzel. Su biraz soğuk ama bu sıcaklarda rahatlatıyor. Herkese tavsiye ederim. Sıcaklarda suda yürürken serinliği rahatlatıyor" sözlerini sarf etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Okçular Şelalesi
        #kastamonu
        #araç ilçesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trafik kazası mağdurlarının verilerini çalanlara operasyon
        Trafik kazası mağdurlarının verilerini çalanlara operasyon
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Biri eşini boğdu... Öteki öldürüp başında bekledi!
        Biri eşini boğdu... Öteki öldürüp başında bekledi!
        Trio ekibi Vlahovic - Bates pozisyonunu yorumladı!
        Trio ekibi Vlahovic - Bates pozisyonunu yorumladı!
        16 yaşındaki genç annesini öldürdü! Katil evlat aranıyor
        16 yaşındaki genç annesini öldürdü! Katil evlat aranıyor
        "2 kaleci olsa yine böyle biterdi"
        "2 kaleci olsa yine böyle biterdi"
        Daha 16 yaşındaydı... Öldüren ihlal kamerada!
        Daha 16 yaşındaydı... Öldüren ihlal kamerada!
        SPK, fonların tasfiye süresini 6 aya çıkardı
        SPK, fonların tasfiye süresini 6 aya çıkardı
        "Ağabeyimi kaybettik"
        "Ağabeyimi kaybettik"
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        Katledilmeden önce son iki mesaj!
        Katledilmeden önce son iki mesaj!
        "Yeni saldırı olursa savaşın coğrafyasını değiştireceğiz"
        "Yeni saldırı olursa savaşın coğrafyasını değiştireceğiz"
        TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor
        TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor
        Almanya'da kritik seçim gecesi
        Almanya'da kritik seçim gecesi
        Ünlü modelin evlat acısı
        Ünlü modelin evlat acısı
        Seyircisine sert tepki: Çık dışarı!
        Seyircisine sert tepki: Çık dışarı!
        Bir av tüfeği iki çocuğun hayatına mâl oldu
        Bir av tüfeği iki çocuğun hayatına mâl oldu
        21-27 Eylül haftalık burç yorumları
        21-27 Eylül haftalık burç yorumları