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        Haberler Yaşam Pencere kenarında yağmuru izlemeyi sevenlerden misiniz? Psikolojik nedeni şaşırtıyor

        Pencere kenarında yağmuru izlemeyi sevenlerden misiniz? Psikolojik nedeni şaşırtıyor

        Kimileri yağmur yağdığında kendini daha huzurlu hissediyor, kimileri ise güneşli günleri tercih ediyor. Yağmur sesini dinlemek, sakin bir ortamda düşüncelere dalmak ve günlük koşuşturmacaya ara vermek, yağmurlu havaları sevmenin nedenleri arasında gösteriliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 11:51 Güncelleme:
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        Pencere kenarında yağmuru izlemeyi sevenlerden misiniz?

        Yağmur başladığında kendini daha huzurlu hissedenlerden misiniz? Camdan süzülen damlaları izlemek, bir fincan kahve eşliğinde kitap okumak ya da sessizliğin tadını çıkarmak bazı insanlar için günün en keyifli anlarına dönüşebiliyor. Psikoloji alanındaki bulgular, bu tercihin tek bir nedeni olmadığını ve herkesin hava koşullarından aynı şekilde etkilenmediğini gösteriyor. İşte yağmurlu havaları sevmemizin ardındaki 3 olası neden…

        1. YAĞMUR SESİ VE PEMBE GÜRÜLTÜ ETKİSİ

        Yağmur damlalarının çıkardığı düzenli ses, bazı insanlar için dinlendirici bir atmosfer oluşturabiliyor. Pembe gürültü, düşük frekansların daha belirgin olduğu bir ses türünü ifade ediyor. Yağmur sesi de bu tür seslerle benzer özellikler taşıyabiliyor. Ancak yağmur sesinin herkeste aynı rahatlatıcı etkiyi oluşturduğu söylenemez.

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        2. İÇE BAKIŞ: KENDİMİZLE BAŞ BAŞA KALMA İHTİYACI

        Yağmurlu havalarda evde vakit geçirmek, bazı insanlara düşüncelerini ve duygularını gözden geçirme fırsatı sunabiliyor. Psikolojide içe bakış olarak adlandırılan bu süreç, kişinin kendi duygu ve düşüncelerini gözlemlemesini ifade ediyor. Yalnız kalmak her zaman mutsuzluk anlamına gelmezken sessizlik bazı kişilerde kaygıyı da artırabiliyor.

        3. PLUVİOPHİLE: YAĞMURU SEVMEK HERKES İÇİN AYNI ANLAMA GELMİYOR

        Yağmurlu havaları seven kişiler için kullanılan pluviophile kelimesi, yağmura duyulan sevgiyi anlatıyor. Ancak bu ifade, kişinin karakterini veya ruh sağlığını açıklayan bilimsel bir tanı değil. Araştırmalar da hava koşullarının insanların ruh halini farklı şekillerde etkileyebildiğini gösteriyor. Bu nedenle yağmuru sevmek, tek başına kişinin daha hassas ya da içe dönük olduğu anlamına gelmiyor.

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        #psikoloji
        #yağmurlu hava
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