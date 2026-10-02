Rüyada akraba görmek, hısım ve akrabanın tek tek ya da topluca göründüğü rüyaları kapsar. Yorum önce akrabayla aradaki ilişkiye bakar. Sevilen bir akraba, küs olunan bir akraba ve sevilmeyen bir akraba ayrı ayrı tabir edilir. Akrabanın anne ya da baba tarafından olması, yakın ya da uzak olması, kadın ya da erkek olması da yorumu değiştirir. Hayatta olan akrabayla ölmüş akraba ayrı rüyalardır. Akrabayla kavga etmek, onunla sofraya oturmak, evine gitmek ya da düğününde bulunmak da kendi tabirini taşır.

Rüyada akraba görmek

Rüyada akraba görmek hayra yorulur. Dost olan hısım ve akrabayı görmek emniyete, güvene ve huzura delalet eder. Bu rüya, rüya sahibinin çevresinin kalabalık olduğuna, dostunun ve arkadaşının çok olduğuna işarettir. Kişi yakın çevresinden iyilik ve destek görür.

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Akrabayı sevinçli görmek, sıla-i rahmin yerine getirildiğine ve rüya sahibinin çok sevilen biri olduğuna yorulur. Akrabayı üzüntülü görmek ise akraba ziyaretinin aksatıldığına, akrabalık bağının gözetilmediğine işaret eder.

Tabirin yönünü akrabayla aradaki ilişki çizer. Sevilen, dost bir akraba hayırlı bir habere delalet eder. Sevilmeyen ya da kötü görünümlü bir akraba ise bir yoruma göre beklenmedik bir yerden gelecek tatsız habere ve gizli bir husumete alamettir.

Bazı tabirciler bu rüyayı daha ihtiyatlı yorumlar. Onlara göre akraba görmek sıkıntıya, olumsuz bir gelişmeye ve sağlık sorununa işaret eder, yalnızca sevilen akrabayı görmek hayırlıdır.

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Rüyada akrabalarını görmek

Rüyada akrabalarını görmek, rüya sahibinin kendisini iyi bir yere getirecek bir işe gireceğini haber verir. Zenginliğe ve daha rahat bir hayata kavuşmaya delalet eder. Bu rüya geçim sıkıntısından korunmaya ve kazancın artmasına yorulur. Hasta olan kişi için şifaya, derdi olan için sorunların bitmesine alamettir.

Rüyada akrabaları görmek de rüya sahibinin maddi sorunlarının çözüleceğine işarettir.

Rüyada uzaktaki akrabalarını görmek

Rüyada uzaktaki akrabalarını görmek bedenen ve ruhen iyi olmaya delalet eder. Rüya sahibi büyük işlerin kolayca üstesinden gelir. Verilen sözler tutulur, uzun zamandır arzulanan hedeflere ulaşılır. Bu rüya kötü insanların hayattan uzaklaştırılmasına da delalet eder. Gurbetteki akrabayı görmek ise başarılarıyla tanınmaya yorulur.

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Rüyada kalabalık akraba görmek

Rüyada kalabalık akraba görmek, rüya sahibinin etrafında dürüst, iyi niyetli ve yararlı insanların bulunduğuna işaret eder. Kişinin çok sevildiğine ve değer gördüğüne delalet eder. Kalabalık akraba topluluğu görmek, sıkıntıların yakında ele geçecek parayla sona ermesine yorulur. Akraba kalabalığı içinde bulunmak, aile bireylerinin birbirine kenetleneceğine ve hasret kalınan birine kavuşulacağına alamettir.

Rüyada bütün akrabaları görmek

Rüyada bütün akrabaları görmek, hak yemeden, dürüstçe yaşanacağına işaret eder. Rüya sahibi sağlığa ve keyfe kavuşur. Tüm akrabaları görmek de güçlüklerin azalmasına ve sorunların çabuk çözülmesine işarettir.

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Rüyada eşinin akrabalarını görmek

Rüyada eşinin akrabalarını görmek, sıkışılan işlerde çıkış yolu bulunacağına yorulur. Ayrılık yaşayanların kavuşmasına, üzücü durumlardan uzak kalmaya delalet eder. Yeni bir işe geçileceğine ve sevindirici olaylar yaşanacağına da yorulur.

Rüyada kocanın akrabalarını görmek, ansızın gelecek bir haberle rahat nefes alınacağının müjdesidir. Rüya sahibi sevdiği kişilerin desteğiyle arzularına kavuşur. Bu rüya kazancın artmasına ve dertlerin arkadaşlar ya da akrabalar vasıtasıyla çözülmesine yorulur. Evlada da işarettir.

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Rüyada akrabaların halay çektiğini görmek

Rüyada akrabaların halay çektiğini görmek, aile bireylerinin birbirinin kadrini bileceğine alamettir. Düşmana karşı güç birliği yapılacağına, refaha ve eski anlaşmazlıkların çözülmesine delalet eder.

Rüyada akrabalarla vedalaşmak

Rüyada akrabalarla vedalaşmak, rüya sahibinin gelecek için başarılı işler yapacağına yorulur. Sıkıntıları çözülür ve maddi bakımdan iyi bir noktaya gelir.

Rüyada görmediğin akrabaları görmek

Rüyada daha önce görmediği akrabaları görmek, zor zamanlarda en büyük destekçinin sevilen kimseler olacağına işaret eder. Elde edilen kazancın iyi bir yatırıma dönüşeceğine de alamettir.

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Rüyada eski akrabaları görmek

Rüyada eski akrabaları görmek itibar kazanmanın ve zaferler elde etmenin habercisidir. Eve bereket gelir, üzüntüler sevince döner. Rüya sahibi iş dünyasında tanınır.

Rüyada ölmüş akraba görmek

Rüyada ölmüş akraba görmek, ölen akrabanın rüya sahibinden hayır duası beklediğine işaret eder. Bu rüya onun adına hayır yapılması gerektiğine yorulur. Ölmüş akrabayı sıkıntılı bir hâlde görmek, onun çocuklarından hayır görmediğine ya da duaya muhtaç olduğuna delalet eder. Huzurlu bir hâlde görmek ise ahiretteki hâlinin iyi olduğuna alamettir.

Bazı tabirciler bu rüyaya daha geniş bir hayır yükler. Onlara göre ölen akrabayı görmek arzuların gerçekleşmesine, küs olunan kimselerle barışmaya ve aile içindeki kırgınlıkların sona ermesine işarettir. Başka tabirciler ise sıkıntı içinde görülen ölmüş akrabayı hayra yormaz.

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Rüyada ölen akrabanın fotoğrafını görmek güzel haberlerle sevinmeye, hayırlı bir evliliğe ve iş hayatında sözü geçen biri olmaya işaret eder. Aile desteği ve dualar sayesinde engellerin aşılacağına da yorulur.

Rüyada ölmüş akrabaları görmek

Rüyada ölmüş akrabaları görmek, içinde bulunulan sorunların çözüleceğine işarettir. Ölmüş akrabaları bir arada görmek aile hayatında büyük ve güzel gelişmeler yaşanacağını haber verir. Bu rüya zenginliğe kavuşmaya, huzurun artmasına ve insanlar arasında saygın biri olmaya yorulur.

Rüyada ölmüş akrabalarla yemek yemek, rüya sahibinin hayattan ve sevdiklerinden yana sevinç bulacağına işaret eder. Rüya sahibi hileye ve fesada başvurmaz, tasarruf sağlar. Bu rüya aile bağlarının onarılmasına yorulur.

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Rüyada ölmüş akrabayı canlı görmek

Rüyada ölmüş akrabayı canlı görmek, haneye mutluluk getirecek birinin gireceğini haber verir. Miras ya da maddi bir yardım alınacağına, kazancın artacağına delalet eder. Bekâr biri için bu rüya evlilik kararına yorulur.

Rüyada ölmüş kadın akraba görmek

Rüyada ölmüş kadın akraba görmek, eğlence ve sefa içinde yaşanacağına yorulur. Zorlukların kalkacağına, sevilen kişilerin mutlu olacağına delalet eder. Aile bireyleri arasındaki kırgınlıkların son bulmasına da yorulur.

Rüyada ölmüş akrabayı görüp konuşmak

Rüyada ölmüş akrabayı görüp konuşmak, sıkıntılardan yakında kurtulmaya ve iş hayatında güzel haberler almaya işaret eder. Ölen akrabayla uzun uzun sohbet etmek, alınacak kararlarda çevreden destek görmeye ve doğru kararla huzur bulmaya yorulur.

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Rüyada ölmüş akrabanın elini öpmek

Rüyada ölmüş akrabanın elini öpmek, kısa zamanda iyi işler yapılacağına alamettir. Dertler ve tartışmalar sona erer. Bu rüya büyük kazanç getirecek işlere girilip yeni bir döneme başlanacağına delalet eder.

Rüyada ölmüş akrabayla kavga etmek

Rüyada ölmüş akrabayla kavga etmek, geleceğe dair plan yapmaya yorulur. Rüya sahibinin daha önce düştüğü maddi ve manevi darlıklara yeniden düşmemek için tedbir alacağına delalet eder.

Rüyada küs olduğun akrabanı görmek

Rüyada küs olduğun akrabanı görmek, en yaygın yoruma göre beklenen önemli bir habere işaret eder. Bu haber resmî bir belgeyle, devlet dairesindeki bir işle, sınav sonucuyla ya da bir mahkeme kararıyla ilgilidir ve her zaman hayırlı gelmez.

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Başka tabirciler küs akrabayı görmeyi hayra yorar. Onlara göre bu rüya maddi iyilik görmeye, yeni bir hayat kurmaya ve kişi hakkında güzel sözler duyulmasına delalet eder. Sıkıntıların biteceğine, küslüğün sona ereceğine de işarettir.

Rüyada konuşmadığın akrabalarını görmek

Rüyada konuşmadığın akrabalarını görmek, bir yoruma göre devlet dairesinden tatsız bir haber alınacağına işaret eder. Diğer yoruma göre bu rüya, sahibinin çevresince sevileceğine ve kavgalı aile bireyleri arasındaki sorunların çözüleceğine delalet eder. Maddi ferahlığa da yorulur.

Rüyada küs olduğun akrabayla konuşmak

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Rüyada küs olduğun akrabayla konuşmak, barışmanın ilk adımına ve kalpteki yükün hafifleyeceğine yorulur. Dönmeyen şansın döneceğine, aile bireyleriyle birlikte iş hayatına adım atılacağına işaret eder. Sağlık sorunlarının giderilmesine de delalet eder. Bir yorumda ise bu rüya uzun süredir çözülemeyen meselelerin hâlâ ortada durduğuna alamettir.

Rüyada küs olduğun akrabayla kavga etmek

Rüyada küs olduğun akrabayla kavga etmek, güzel dostluklar kurulup birlikte işlere girişileceğini haber verir. Sevinçli olaylar yaşanır, aile içi anlaşmazlıklar çözülür. Bu rüya kazanca ve dertlerden kurtulmaya da yorulur.

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Rüyada küs olduğun akrabanın eve gelmesi

Rüyada küs olduğun akrabanın eve gelmesi hayırlı sayılmaz. Bu rüya, rüya sahibinin zarar edeceği işlere gireceğine işaret eder.

Rüyada küs olan akrabaların barıştığını görmek

Rüyada küs olan akrabaların barıştığını görmek, şansın ve bahtın döneceğine yorulur. Bolluk, bereket ve zenginlik içinde yaşanacağına delalet eder. Zararlı alışkanlıklar ile sorun çıkaran kimseler rüya sahibinin hayatından çıkar.

Rüyada küs olduğun akrabalarla yemek yemek

Rüyada küs olduğun akrabalarla yemek yemek, gözyaşının dineceğine alamettir. Arzuların gerçekleşmesine ve hastalıkların son bulmasına yorulur.

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Rüyada küs olduğun akrabanın elini öpmek

Rüyada küs olduğun akrabanın elini öpmek aile içi barışa yorulur. İşlerin yoluna gireceğine, geçim derdinin son bulacağına ve sorunlardan yakında kurtulunacağına işaret eder.

Rüyada akrabanın kim olduğuna göre tabiri

Rüyada akrabanın kim olduğu, hayrın hangi yoldan geleceğini değiştirir. Anne ya da baba tarafından görülen akraba o taraftan gelecek yardıma ve hediyeye işaret eder. Yakın akraba yardıma, uzak akraba ise yaygın yoruma göre kötü niyetli kimselere karşı uyarıya delalet eder.

Rüyada baba tarafından akraba görmek

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Rüyada baba tarafından akraba görmek, ailevi konularda şansa ve desteğe yorulur. Rüya sahibi baba tarafından maddi ve manevi yardım görür. Yardım etmek isteyen pek çok kişinin bulunacağına, hasret kalınan kimselere kavuşulacağına delalet eder. Maddi sıkıntıların çözülmesi ve hediye alınması da bu rüyanın müjdeleri arasındadır.

Rüyada anne tarafından akraba görmek

Rüyada anne tarafından akraba görmek, rüya sahibine daha fazla yetki verileceğini haber verir. Mesleğindeki itibarı artar, işleri hayırla yürür. Bu rüya anne tarafından gelecek nimete ve hediyeye de delalet eder.

Rüyada uzak akraba görmek

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Rüyada uzak akraba görmek, en yaygın yoruma göre rüya sahibinin çevresindeki sinsi, kötü niyetli kimseleri kendinden uzak tutması gerektiğine işaret eder. Başka tabirciler ise bu rüyayı tam tersine uzak akrabalardan yardım görüleceğine yorar. Onlara göre maddi durum düzelir ve kısa sürede büyük bir işe sahip olunur.

Rüyada yakın akraba görmek

Rüyada yakın akraba görmek, maddi ve manevi büyük gelişmelere delalet eder. Ruhun şifa bulmasına, yakında hayırlı olaylar yaşanıp yardım görülmesine işarettir. Fakir için bu rüya zenginliğe ermeye yorulur.

Rüyada kadın akraba görmek

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Rüyada kadın akraba görmek, meslekte ilerlemeye ve kazancın artmasına yorulur. Mutlu bir aile hayatına, sevilen biriyle evliliğe ve hayırlı evlada delalet eder. Kavgaların bitip düşmanlarla barışılmasına da yorulur.

Rüyada akraba kızı görmek, eşler arasındaki maddi anlaşmazlıkların çözüleceğine yorulur. Sevilen kişilerle işlere girileceğine, çalışkanlık sayesinde hayallerin gerçekleşeceğine delalet eder.

Rüyada erkek akraba görmek

Rüyada erkek akraba görmek, üzüntülerin geride kalıp sevince döneceğinin müjdesidir. Hayırlı bir kısmetle tanışılacağına, aile içi huzurun artacağına delalet eder. Gurbette olan kişi için bu rüya vatana dönüşe yorulur.

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Rüyada erkek akraba ile konuşmak, rüya sahibinin yaptığı işlerle insanların sevgisini kazanacağına işaret eder. Kısmet ve başarı onunla olur, yitirdiği umut geri gelir.

Rüyada sevmediğin akraba görmek

Rüyada sevmediğin akraba görmek, husumete yoran görüşün aksine yaygın yoruma göre sorunlu günlerin geride kalacağına işaret eder. Mutlu ve huzurlu bir hayata, akrabalarla muhabbeti kesmemeye delalet eder. Başarının sürmesine, arkadan konuşanların susturulmasına da yorulur. Bir diğer yoruma göre ise sevilmeyen akrabayı görmek kötülüğe, zarara ve gizli bir düşmanlığa alamettir.

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Rüyada akrabanın öldüğünü görmek

Rüyada akrabanın öldüğünü görmek bolluk ve berekete yorulur. Bu rüya müjdeli bir haber alınıp ailece sevinileceğine işaret eder. Aile efradında olacak değişikliklere, akrabalarla birlik olup güç toplamaya delalet eder.

Anne tarafından bir akrabanın öldüğünü görmek o taraftan gelecek nimete, baba tarafından bir akrabanın ölümü ise güce işaret eder. Yakın akrabanın ölümü tez zamanda gelecek habere ya da kazanca, uzak akrabanın ölümü uzaktan gelecek haberlere yorulur.

Rüyada akrabanın öldüğünü duymak

Rüyada akrabanın öldüğünü duymak, endişelerin bitip yerini sevince bırakacağına yorulur. Haksızlık edenlerin yenileceğine delalet eder. Üzüntüler geçer ve rüya sahibi sevdiği biriyle yakında dünyaevine girer.

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Rüyada akrabanın ölüm haberini almak, aile büyüklerinden birinin desteğinin alınacağına delalet eder. Sıkıntı veren bir durum dualar sayesinde hayırla sonuçlanır. Bu rüya ailece huzurlu bir ömre ve işlerde berekete de yorulur.

Rüyada akrabayla kavga etmek

Rüyada akrabayla kavga etmek, dost ya da akrabalardan biriyle kazançlı bir ortaklığa işaret eder. Kan bağı olan biriyle kavga etmek, rüya sahibinin maddi bakımdan ilerleyeceğine, sıkıntılardan kısa sürede kurtulup müjdeli haber alacağına delalet eder. Bu rüya çıkılan yolculukların şans getireceğine ve rakiplere karşı zafer kazanılacağına da yorulur.

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Rüyada akrabayla tartışmak

Rüyada akrabayla tartışmak, helal ve makbul mala sahip olunacağına işaret eder. Kötü günler atlatılır, rüya sahibi iyi bir aile reisi olur ve bazı kişilerle ortaklık kurar. Akrabalarla tartışmak bir süre üzülmeye de delalet eder.

Rüyada akrabayı farklı hâllerde görmek

Rüyada akrabanın hamile olması, mevlit okutması, zayıflaması ya da ameliyat olması hayra yorulur. Akrabanın başına gelen hâl, ister sevinçli ister zahmetli olsun, rüya sahibinin ve ailenin rızkına, sıkıntılardan kurtuluşuna işaret eder.

Rüyada akrabanın hamile olduğunu görmek

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Rüyada akrabanın hamile olduğunu görmek, istenen şeylerin gerçekleşeceğine yorulur. İş hayatında büyük adımlar atılacağına, aile hayatında sevinç ve ferahlık yaşanacağına delalet eder. Hamile akraba görmek maddi sorunların aşılıp yeni bir dönemin başlamasına da yorulur.

Rüyada akrabanın mevlit okuttuğunu görmek

Rüyada akrabanın mevlit okuttuğunu görmek, sağlığa ve zenginliğe kavuşulacağına alamettir. Rızık ve kazanç kapıları kapanmaz, borçlar ödenir. Bu rüya ailede sevindirici haberler alınacağına delalet eder.

Rüyada bir akrabanın zayıfladığını görmek

Rüyada bir akrabanın zayıfladığını görmek, rüya sahibinin bilgi sahibi olduğu konuda meslekte yükseleceğine alamettir. Kötülük yüzünden zarar gören işler düzelir, sıkıntılar sona erer.

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Rüyada bir akrabanın felç olduğunu görmek

Rüyada bir akrabanın felç olduğunu görmek, rüya sahibinin kırgın kişileri barıştıracağına yorulur. İşlerde hızlı ilerlemeye ve emeğin karşılığını görmeye delalet eder.

Rüyada akrabanın ameliyat olduğunu görmek

Rüyada akrabanın ameliyat olduğunu görmek rızkın genişleyeceğine delalet eder. Sıkıntılar sona erer ve sevinç dolu günler yaşanır.

Rüyada akrabayı temizlik yaparken görmek

Rüyada akrabayı temizlik yaparken görmek, dileklerin gerçekleşeceğine ve daha az hata yapılacağına işaret eder. Kötü günler geride kalır. Bu rüya aile içinde kârlı bir ortaklığa da yorulur.

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Rüyada akrabanın yemek getirmesi

Rüyada akrabanın yemek getirmesi dinde olgunlaşmaya işaret eder. Dileklere kavuşup murada ermeye, yeni işlerde kısa sürede kazanç elde etmeye delalet eder. Akrabanın yemek verdiğini görmek de murada ermeye ve kazanca alamettir.

Rüyada akrabanın evini ve malını görmek

Akrabanın evini, arabasını ya da parasını rüyada görmek, rüya sahibinin kendi bolluğuna yorulur. Akrabanın ev ya da araba alması, hatta evinin yıkılması ve dağınık görünmesi bile sıkıntıdan kurtuluşa ve kazanca işaret eder.

Rüyada akrabanın ev aldığını görmek

Rüyada akrabanın ev aldığını görmek, güzel davetler alınacağını haber verir. Sorunlar kısa sürede biter, en umutsuz anda hayırlı bir kapı açılır. Bu rüya bolluk, bereket ve kısmet açıklığına delalet eder.

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Rüyada bir akrabanın ev yaptığını görmek

Rüyada bir akrabanın ev yaptığını görmek, ticarette rakiplere karşı başarıya yorulur. Büyük maddi ve manevi kazanca, aile bağlarının güçlenip geçim derdinin kalkmasına delalet eder.

Rüyada akrabanın evinin yıkıldığını görmek

Rüyada akrabanın evinin yıkıldığını görmek hayatın birden güzelleşeceğini haber verir. Yeni yatırımlar yapılacağına delalet eder. Rüya sahibi doğru dostlarla çevrilir.

Rüyada akrabanın evinden kovulmak

Rüyada akrabanın evinden kovulmak, dönmeyen şansın döneceğine işaret eder. Büyük bir başarıyla daha üst bir mevkiye çıkılacağına, maddi işlerin açılacağına delalet eder. Kırgın olunan bir dostla aranın düzelmesine de yorulur.

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Rüyada akrabanın evini temizlemek

Rüyada akrabanın evini temizlemek sürpriz gelişmelere yorulur. Anne baba duasıyla işler iyiye gider, borç kapanır. Bu rüya hastalıkların haneden uzak duracağına delalet eder.

Rüyada akrabanın evini dağınık görmek

Rüyada akrabanın evini dağınık görmek, maddi ve manevi iyi bir noktaya gelineceğine işaret eder. İşlerde büyük kazanca delalet eder.

Rüyada akrabanın araba aldığını görmek

Rüyada akrabanın araba aldığını görmek, anne baba duası alınacağına delalet eder. Şanssızlık kalkar, dualar kabul olur ve sıkıntılar sona erer. Bu rüya meslekte ustalaşmaya da yorulur.

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Rüyada akrabadan para almak

Rüyada akrabadan para almak maddi ve manevi iyilik görüleceğine işaret eder. Parayı veren akrabanın hayrı rüya sahibine dokunur.

Rüyada akrabalarla yemek yemek

Rüyada akrabalarla yemek yemek işlerin çok iyi gideceğine işaret eder. Sıkıntı veren bir iş çözüme kavuşur, hayat kolaylaşır ve kazançlı adımlar atılır. Akrabaları sofrada yemek yerken görmek sorunların kalkmasına, kazancın artmasına yorulur.

Rüyada akrabalarla iftar yemeği yemek

Rüyada akrabalarla iftar yemeği yemek, rüya sahibinin kötü huylarını terk edeceğine yorulur. Sorunlar çözülür, toplumda saygınlık artar. Bu rüya mala ve zenginliğe kavuşmaya delalet eder.

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Rüyada akrabalarla kahvaltı yapmak

Rüyada akrabalarla kahvaltı yapmak resmî işlerde kolaylık yaşanacağına alamettir. Ömür boyu sürecek aile saadetine, büyük kazançla yeni bir hayata başlanacağına delalet eder.

Rüyada akrabayla evlenmek ve sevgili olmak

Rüyada akrabayla evlenmek ya da sevgili olmak makama, kazanca ve daha iyi günlere işaret eder. Akrabayla ilişkiye girmek ise bir yoruma göre sıkıntıların çözülmesine, öbür yoruma göre günaha karşı uyarıya yorulur.

Rüyada akrabayla ilişkiye girmek

Rüyada akrabayla ilişkiye girmek, yaygın yoruma göre sıkıntılı ve sorunlu durumların yakında çözüleceğine işaret eder. Rüya sahibi daha iyi günlere ve başarıya geçer. Bir yorumda ise bu rüya günaha ve ahlaken yanlış bir işe yönelmeye karşı uyarıya delalet eder. Akrabayla cinsel ilişkiye girmek de bu yorumda rüya sahibini yanlış bir yola sapmaktan sakındıran bir ikaz sayılır.

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Rüyada akrabayla sevgili olmak

Rüyada akrabayla sevgili olmak, meslekte yükselmeye ve ticarette sağlam bir yere gelmeye işaret eder. Anlaşma yapılıp el sıkışılacağına, daha iyi günler görüleceğine delalet eder.

Rüyada akrabayla evlenmek

Rüyada akrabayla evlenmek makamın ve kazancın artacağına delalet eder. Sorunlar aşılır, aile bireylerinin desteğiyle işler büyür.

Rüyada akrabalarla ziyaretleşmek

Rüyada akrabalarla ziyaretleşmek sevince ve ferahlığa yorulur. Akrabaya gitmek ile akrabanın gelmesi ise farklı hayırlara işaret eder. Akrabayı ziyaret eden rüya sahibi bela ve musibetten uzak kalır, eve gelen akraba ise miras ya da düğün haberi getirir. Sevilmeyen akraba iki durumda da hayra yorulmaz.

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Rüyada akraba ziyareti yapmak

Rüyada akraba ziyareti yapmak hayra, sevince ve ferahlığa işaret eder. Dost akrabayı ziyaret etmek emniyet, esenlik ve huzurdur. Bu rüya bela ve musibetlerden uzak kalmaya, beklenmedik yerden gelecek rızka delalet eder. Akrabaya misafirliğe gitmek aile hayatının mutlu bir hâl almasına, hasta için şifaya yorulur. Küs olunan akrabanın evine gitmek barışmaya işarettir. Sevilmeyen akrabanın evine gitmek ise hayırlı sayılmaz.

Rüyada akrabaların eve gelmesi

Rüyada akrabaların eve gelmesi sevince ve feraha alamettir. Bu rüya miras haberine, düğün ya da nişan haberine işaret eder. Sevilmeyen bir akrabanın eve gelmesi ise istenmeyen sorumluluklar yüklenmeye yorulur.

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Rüyada akrabalarla bayramlaşmak

Rüyada akrabalarla bayramlaşmak küs olunan biriyle barışmaya yorulur. Aile içindeki tatsızlıkların sona ermesine ve huzura delalet eder. Bayramda akrabaları görmek ise önemli bir makama gelmeye, üzüntü ve kederin bitmesine yorulur.

Rüyada akraba düğünü görmek

Rüyada akraba düğünü görmek, insanlar gözünde itibar kazanılacağına işaret eder. Maddi bakımdan varlığa erileceğine ve sevinçli günlere delalet eder. Akraba düğününe gitmek, bir diğer yoruma göre iş ortaklığına ve beklentilerin gerçekleşmesine yorulur. Akrabanın düğününde akrabaları görmek kazancın artmasına, dertlerin derman bulmasına alamettir.

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Rüyada akrabanın evlendiğini görmek

Rüyada akrabanın evlendiğini görmek, verilen bir sözden doğan tatsızlığın giderileceğine alamettir. Rüya sahibinin itibara kavuşacağına, bir kazanç elde edip yakında kendi işini kuracağına delalet eder. Bu rüya haneye bolluk gelmesine de yorulur.