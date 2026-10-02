Rüyada altın almak, rüya sahibinin altını nasıl edindiğine göre farklı tabirler alır. Altının para verilerek mi, hediye olarak mı, yoksa borç olarak mı alındığı yorumu değiştirir. Altını verenin kim olduğu da önemlidir. Eşten, anneden ya da ölmüş bir yakından alınan altın ayrı ayrı yorumlanır. Alınan altının bilezik, kolye, yüzük, küpe ya da çeyrek ve gram gibi yatırımlık türde olması da tabire kendi yönünü katar.

Rüyada altın almak

Rüyada altın almak hayırlı bir rüya sayılır. Sevinç ve neşeye, hayırlı gelişmelere alamet sayılır. Bu rüya maddi kazanca, rızkın ve malın artmasına işaret eder. Darlık içinde olan kişi için sıkıntının son bulacağına ve refah içinde bir hayat süreceğine delalet eder.

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Altın almak sağlığa ve huzura da yorulur. Aile hayatında birlik ve düzenin kurulacağına, işlerin yoluna girip başarıya ulaşılacağına işarettir. Bazı yorumlarda beklenmedik kapıların açılmasına ve mirasa konmaya da delalet eder.

Az rastlanan iki yorum daha vardır. Bir yoruma göre altın almak, işinde usta birini örnek almaya yorulur. Bir başka yorumda ise üstün bir kimsenin etkisinde kalmaya işaret sayılır.

Rüyada altın aldığını görmek hayatın olumlu yöne gideceğine yorulur. Rüya sahibi sevindirici haberler alır, maddi ve manevi zenginliğe kavuşur.

Rüyada birinin altın aldığını görmek ise rüya sahibinin hayatında yepyeni bir sayfanın açılacağına işarettir. Sorun ve musibetlerin sona ereceğine, işlerin açılıp bolluk ve bereket içinde yaşanacağına delalet eder.

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Rüyada birinden altın almak

Rüyada birinden altın almak, çevreden maddi ya da manevi destek görüleceğine işaret eder. Rüya sahibi bu destek sayesinde başarıya ulaşır. Öğrenci için derslerde, iş sahibi için ticarette yükselişe yorulur. Hayırlı olaylarla karşılaşılacağına alamettir. Başkasından alınan altın, hayır ve mutluluk getirecek birinin rüya sahibinin karşısına çıkacağına ve imkânlarının artacağına delalet eder.

Rüyada ölmüş birinden altın almak

Rüyada ölmüş birinden altın almak iki yönlü yorumlanır. Yaygın olan yorum hayırdır. Bu rüya üzüntülü günlerin geride kalacağına, cefa ve sıkıntılardan kurtulup yeni bir hayata başlanacağına işaret eder. Rüyada ölüden altın almak bolluğa da yorulur. Rüyada ölen birinden altın almak da yaygın yoruma göre sıkıntının bitip rahata erilmesine delalet eder.

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Diğer yorum ise bu rüyayı uyarı sayar. Buna göre ölüden alınan altın, sevilen biriyle ilgili üzücü bir habere ya da maddi zarara delalet eder. Emeklerin karşılığını almak için daha uzun süre çalışmak gerekeceğine de yorulur.

Rüyada ölüden altın bilezik almak kazancın artmasına işarettir. Rüya sahibinin durumu istikrar kazanır, aradaki anlaşmazlıklar da çözülür.

Rüyada anneden altın almak

Rüyada anneden altın almak iki ayrı yönde tabir edilir. Bir yoruma göre maddi darlık yüzünden aileden destek almak zorunda kalınacağına işaret eder. Öteki yorum ise bu rüyayı rahatlığa, hayırlı bir evliliğe, hasretin bitmesine ve bolluğa yorar.

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Rüyada eşinden altın almak

Rüyada eşinden altın almak evdeki mutluluğun katlanacağına ve işlerin büyüyeceğine delalet eder. İş konusunda güzel haberler alınacağına da yorulur.

Rüyada eşinin rüya sahibine altın bilezik alması ise aile içinde huzurun, sevginin ve bereketin artacağına işarettir. Eşler arasındaki bağ güçlenir. Bu rüya akrabadan gelecek mala ve iş hayatında terfiye de yorulur.

Rüyada borç altın almak

Rüyada borç altın almak iş hayatında başarılı olup üst mevkilere gelmeye işaret eder. Sorunlardan kurtulmaya ve büyük kazanç elde etmeye yorulur. Aile fertlerinin desteğine ve evlilik müjdesine de delalet eder.

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Rüyada altın bilezik almak

Rüyada altın bilezik almak çoğunlukla evlilik müjdesi ya da hayırlı bir kısmet olarak yorumlanır. Bekâr kişi için varlıklı biriyle evlenmeye, evli kişi için çocuklarının refaha ermesine işaret eder.

Bu rüya yakınlardan kalacak yüklü bir mirasa da delalet eder. Uzun süredir istenen şeylere zahmetsizce kavuşmaya ve sıkıntılardan kurtulmaya yorulur. Bazı tabirlerde ise erkek için geçim sıkıntısına alamet sayılır.

Rüyada altın bilezik hediye almak

Rüyada altın bilezik hediye almak, zorluk çekmeden elde edilecek kazanca ve mal varlığına işaret eder. Bekâr için hayırlı bir kısmettir. Tek bir yorumda ise işlerden borçla çıkmaya yorulduğu kayıtlıdır.

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Rüyada birinden altın bilezik almak hayırlı işlere girileceğine ve çocuk ile torunlardan yana bolluğa delalet eder. Rüya sahibinin statü kazanıp çevresinde değer göreceğine de işarettir.

Rüyada altın bileklik hediye almak mutlu bir evliliğe ya da çocukların başarısına işarettir. İş ve aile ilişkilerinde büyük adımlar atılacağına, imkânların çoğalacağına ve uygun bir kısmetin çıkacağına delalet eder.

Rüyada altın hediye almak

Rüyada altın hediye almak sıkıntılardan kurtulmaya ve küslerin barışmasına delalet eder. Emeklerin karşılığının alınacağına, iş hayatında ilerleme kaydedileceğine işaret eder.

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Rüyada altın küpe hediye almak

Rüyada altın küpe hediye almak, rüya sahibi kadınsa onun çok beğenilip ilgi göreceğine yorulur. Erkek için hobisini mesleğe dönüştürebileceğine işarettir. Dostluğa, güzel haber almaya ve zor zamanların bitip hayatın güzelliklerle dolacağına delalet eder.

Rüyada altın saat hediye almak

Rüyada altın saat hediye almak, büyük bir iş sayesinde zenginliğe adım atılacağına işaret eder. Borçların ödeneceğine ve bereketli günlerin geleceğine yorulur.

Rüyada altın satın almak

Rüyada altın satın almak iki farklı yönde yorumlanır. Bir yoruma göre aile hayatına da yansıyacak bir refaha ve huzurlu bir hayata işaret eder. Öteki yorum ise bu rüyayı yanlış yollara sapmaya ve olumsuz ilişkilere karşı bir uyarı sayar. Bu yoruma göre rüya, atılacak adımlarda dikkatli olunması gerektiğine işarettir.

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Rüyada kuyumcudan altın almak

Rüyada kuyumcudan altın almak maddiyatın yükselmesine, kazancın artmasına ve mülkün çoğalmasına işaret eder. Maddi sorunların kalmayacağına ve iş hayatında atılım yapılacağına yorulur. Yakınlarla birlikte kuyumcudan altın almak mal satın alınacağına delalet eder. Bu rüyayı güvenilir biriyle ortaklık kurulacağına yoranlar da vardır.

Rüyada altın kolye almak

Rüyada altın kolye almak, gönül ilişkisinden kaçan rüya sahibine gönül veren biri olduğuna yorulur. Rahatsızlıkların iyileşeceğine, malın artacağına ve aile içi tartışmaların çözüleceğine de delalet eder.

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Rüyada altın kolye hediye almak

Rüyada altın kolye hediye almak, rüya sahibinin sevildiğine ve sevdikleriyle bağlarının derinleşeceğine işaret eder. Rakiplerin yenileceğine ve güzel haberler alınacağına alamettir. Hediye olarak alınan kolye aşk hayatının düzelip huzur bulunacağına, bazı tabirlerde hayırlı bir kısmete de yorulur.

Rüyada çeyrek, gram ya da külçe altın almak

Yatırımlık altın almak da genel tabirde olduğu gibi kazanca ve bolluğa yorulur. Çeyrek altında makam ve hayırlı haber, gram altında aile huzuru ve itibar, külçede ise paranın artması öne çıkar.

Rüyada çeyrek altın almak

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Rüyada çeyrek altın almak tabircilerin çoğuna göre refaha kavuşmaya, borçların bitmesine ve hayırlı haberlere işaret eder. Makam, güç, mal ve mülk sahibi olmaya da yorulur. Tek bir yorum ise bu rüyayı sıkıntılı durumlara düşmeye ve dolandırıcılarla karşılaşmaya yorar. Alınan çeyrek altının sahte çıkması kandırılmaya delalet eder.

Rüyada çeyrek altın hediye almak güzel günlere ve sevilen kişilerle yakınlaşmaya işaret eder. Yeni bir aşkın müjdesi olarak da yorumlanır.

Rüyada gram altın almak

Rüyada gram altın almak eş ve çocuklarla huzur içinde yaşanacağına delalet eder. Üst üste gelen başarılarla itibar kazanılacağına ve sorunların yakında biteceğine işarettir. Bereketli işlere girilip mal ve mülk sahibi olunmasına da yorulur.

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Rüyada külçe altın almak

Rüyada külçe altın almak maddi zenginliğe ve paranın artmasına işaret eder. Hediye olarak alınan külçe ise ferahlamaya, işlerin hızlanmasına ve rüya sahibinin güç kazanmasına yorulur.

Rüyada altın yüzük almak

Rüyada altın yüzük almak hayırlı ve kazançlı bir işe başlanacağına işaret eder. Yeni bir girişime, bolluk ve berekete, işlerin yoluna girmesine delalet eder. Bazı tabirlerde bu rüya kadın için hayırlı bir kısmete, erkek için ise tatsız olaylara yorulur.

Rüyada altın bozdurup para almak

Rüyada altın bozdurup para almak zenginleşmeye ve maddi sorunların çözülmesine işaret eder. Mevki ve makam sahibi olmaya, yoksulluktan kurtulup refah içinde yaşamaya yorulur. Anne ya da babadan gelen parayla kendi işini kurmaya delalet ettiği de yazılır.