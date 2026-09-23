Altın bilezik rüyalarında hüküm, bileziğin görünmesinden çok onunla ne yapıldığına bağlanır. Rüyada altın bilezik takmak da tabirini bu fiilden alır. Bileziği rüya sahibi kendi eliyle mi taktı yoksa bir başkasının kolunda mı gördü, takan kimse kadın mı erkek mi, kolda bir tane mi yoksa birkaç tane mi bilezik var, tabir bu ölçülere göre yön değiştirir. Bulunup takılan bilezik ile bir başkasının koluna geçirilen bilezik de ayrı yorumlanır.

Rüyada altın bilezik takmak

Rüyada altın bilezik takmak kadın için hayırlı rüyalardan sayılır. Rüya sahibinin rızkının genişleyeceğine ve bolluk dönemine gireceğine delalet eder. Kolda duran altın bilezik, eline geçecek malın artacağına ve elinin genişleyeceğine işarettir. Bu rüyada haber verilen bolluk kalıcıdır, kısa süren bir rahatlıkla sınırlı kalmaz.

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Aynı rüya hayırlı ve uzun bir ömre de yorulur. Beklenen iş değişikliğinin hayırla gerçekleşeceğine delalet eder.

Altın bileziği takmadan yalnızca görmek bolluğa, refaha ve süse yorulur. Kolda tek bir bilezik bulunması erkek evlada delalet eder ve rüya sahibinin o evlattan hayır göreceğine işaret sayılır.

Takılı bileziğin çıkarılması da bu hayrın dışında değildir, üzerindeki yükün hafifleyeceğine ve zahmetli bir işin içinden başarıyla çıkılacağına delalet eder.

Rüyada altın bilezik bulmak ve takmak

Rüyada altın bilezik bulmak ve takmak, rahat ve güzel günlere kavuşulacağına delalet eder. Bileziği koluna geçiren kimsenin mekân değiştireceğine ve yeni bir eve taşınacağına işarettir. Taşınılan yeni evin hayırlı olacağına ve rüya sahibinin orada aradığı rahatı bulacağına yorulur.

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Rüyada altın bilezik taktığını görmek

Rüyada altın bilezik taktığını görmek kadın için hayırlı rüyalardandır. Yakın zamanda nişan ya da düğün gibi bir işe delalet eder. Evli olan için evliliğin yolunda gideceğine ve eşin sadakatine yorulur. Miras gibi ummadık bir yoldan mal geleceğine de işaret sayılır. Bu rüyada hükmü bileziği takan kimse belirler.

Rüyada kadının altın bilezik taktığını görmesi

Rüyada kadının altın bilezik taktığını görmesi hayra yorulur. Bekâr bir kadın kendini altın bilezik takmış görürse maddi gücü yerinde hayırlı bir kısmetle evleneceğine delalet eder. Kısmetin tanıdıklar aracılığıyla, görücü usulüyle çıkacağına işaret eder. Evli bir kadının aynı rüyayı görmesi çocuklarından sevindirici bir haber alacağına delalet eder. Eşinden hayır göreceğine de işaret sayılır.

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Rüyada erkeğin altın bilezik taktığını görmesi

Rüyada erkeğin altın bilezik taktığını görmesi, kadının aynı rüyasının tersine yorulur. Erkeğin kendini altın bilezik takmış görmesi kedere delalet eder. Üzerine maddi bir yük bineceğine ve geçiminin daralacağına işaret eder. Erkek için altın bilezik takmak zenginlik müjdesi değil, çekilecek bir zahmetin haberidir. Bilezik altın olsa da erkeğin kolunda hayır getirmez. Rüya sahibinin bir süre zorlanacağına ve üzüleceğine yorulur.

Rüyada koluna altın bilezik takmak

Rüyada koluna altın bilezik takmak, bileziği takan kadının çevresinde sözü dinlenen ve saygı duyulan bir kimse olacağına delalet eder. Girdiği işlerde rakiplerini geçeceğine ve doğruluğunun karşılığını alacağına işarettir. Çevresinde itibarının artacağına ve hak ettiği yeri alacağına yorulur.

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Bileziği kendi eliyle koluna geçiren kimsenin önünde güzel gelişmeler vardır. Rüya sahibinin yakın bir arkadaşının desteğiyle beklediği konuda önemli bir adım atacağına işaret eder. Önüne çıkan engelleri birer birer aşacağına ve zor görünen işlerin kendiliğinden kolaylaşacağına delalet eder.

Kola altın bilezik takmak, eş ve çocuklarla geçimin yerinde olacağına ve evin huzur bulacağına delalet eder. Rüya sahibinin ailesiyle arasında geçimsizlik görülmeyeceğine ve hanenin hayırla dolacağına işarettir.

Rüyada başkasının altın bilezik taktığını görmek

Rüyada başkasının altın bilezik taktığını görmek takan kimsenin hâline göre tabir edilir. Darlık çeken kimse için maddi ferahlığa ve bereketli bir işe girileceğine delalet eder. Borcu olan kimsenin borcunun kapanacağına işarettir.

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Bileziği takan kadınsa o kimse için sevince, erkekse darlığa yorulur.

Rüyada birinin altın bilezik taktığını görmek de aynı hükmü alır. Bileziği takan kimse tanıdık ya da komşuysa dostlarla ve komşularla geçimin iyi olacağına delalet eder. Kırgınlık yaşanan kimselerle aranın düzeleceğine işaret sayılır.

Rüyada altın bilezikler takmak

Rüyada altın bilezikler takmak ticaretin genişleyeceğine delalet eder. Rüya sahibinin işinde derecesinin yükseleceğine işarettir. Kolda birden fazla altın bilezik bulunması kısmetin çoğalmasına yorulur, bileziğin sayısı arttıkça haber verilen hayır da çoğalır. Girişilen işin büyüyeceğine ve rüya sahibinin ticarette aradığını bulacağına işaret eder. Bilezikleri koluna geçiren kimsenin işini kendi gayretiyle büyüteceğine delalet eder.

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Rüyada 4 tane altın bilezik takmak

Rüyada 4 tane altın bilezik takmak, uzun zamandır istenen şeye kısa sürede ve helal kazançla sahip olunacağına işaret eder. Rüya sahibinin beklediği şeye kavuşmasının gecikmeyeceğine delalet eder. Hasta olan kimse için şifaya ve hastalıktan kurtulmaya işarettir.

Rüyada koluna 3 tane altın bilezik takmak

Rüyada koluna 3 tane altın bilezik takmak sıkıntıdan kurtulmaya delalet eder. Bilezikleri rüya sahibinin koluna takan kişi tanıdığıysa, çektiği sıkıntıdan o kimse sayesinde kurtulacağına işaret eder. Takan kişiyi tanımıyorsa sıkıntının hiç beklenmedik bir yoldan kalkacağına yorulur. Çoktandır beklediği bir dileğin gerçekleşeceğine de işarettir.

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Rüyada altın bileziğin el değiştirmesi

Rüyada altın bileziğin el değiştirmesi, rüya sahibinin elindeki işin yürüyeceğine delalet eder. Bilezik rüya sahibinin koluna geliyorsa hayır doğrudan ona döner. Onun elinden bir başkasının koluna geçiyorsa hem o kimse hem rüya sahibi için hayra yorulur.

Rüyada başkasının altın bileziğini takmak

Rüyada başkasının altın bileziğini takmak, rüya sahibinin mesleğinde yetenekli bir kimse olarak tanınacağına delalet eder. Adının işini iyi yapanlar arasında anılacağına ve emeğinin karşılığını göreceğine işarettir. Önüne yeni iş kapılarının açılacağına da yorulur.

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Rüyada başkasına altın bilezik takmak

Rüyada başkasına altın bilezik takmak evlat hayrına delalet eder. Güzel bir evladın dünyaya geleceğine işarettir. Bileziği bir başkasının koluna kendi eliyle geçiren kimsenin evlatlarından hürmet göreceğine yorulur.