Rüyada altın çalmak, altının el değiştirdiği bir hırsızlık sahnesidir ve tabiri bu sahnede kimin rol aldığına göre ayrışır. Altını rüya sahibinin kendisi çalabilir, bir tanıdığın ya da eşin çaldığı görülebilir, eve giren bir hırsız da altını alıp gidebilir. Yorumda çalınan altının cinsi ile çalındığı yer de dikkate alınır. Altını çalıp saklamak, bulduğu altını çalmak ya da hırsızlıkla suçlanmak da bu rüyanın sık görülen hâlleridir.

Rüyada altın çalmak

Rüyada altın çalmak hayırlı bir rüya sayılır. Rüya sahibinin hayallerine, isteklerine ve uğruna çaba gösterdiği işlere kısa zamanda kavuşacağına işaret eder. İş hayatında başarıya, kazancın artmasına ve rızkın genişlemesine delalet eder. Sıkıntıların ve zor günlerin sona ereceğine, beklenmedik fırsatlarla karşılaşılacağına ve rahata erileceğine de yorulur. Aynı rüya eşler arasındaki tartışmaların biteceğine yorulur. Olumsuz kimselerden uzaklaşılacağına da işarettir.

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Rüyada altın çaldığını görmek, rüya sahibinin borçlarını ödeyip maddi istikrara ulaşacağına delalet eder. Borç yükünden kurtulan kişi rahata kavuşur. İş hayatında kazanç elde edileceğini de haber verir.

Kuyumcudan altın çalmak iş, eğitim ve aile hayatında güzel gelişmelere işaret eder. Sosyal hayatta parlak bir dönemin başlayacağına da yorulur.

Altın çalıp saklamak, maddi ve manevi rahata erilecek bir döneme girileceğine alamettir. Kısa sürede alınacak hayırlı bir habere de delalet eder. Bir yoruma göre bu rüya, kişinin elde ettiği başarıları çevresinden gizli tutacağına işarettir.

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Altın çalmakla suçlanmak ise uyarı rüyası sayılır. Rüya sahibinin hak etmediği bir muameleye ya da iftiraya maruz kalacağına işaret eder. Çevresinde ona zarar vermek isteyen kimseler bulunduğuna da delalet eder.

Bulduğu altını çalmak, rüya sahibinin karşısına çıkacak olumlu bir sürprize yorulur. Önüne gelen bir fırsatı değerlendireceğine de alamettir.

Rüyada çalınan altının türüne göre tabiri

Çalınan altının cinsi, rüyanın hangi yoldan hayra döneceğine işaret eder. Altın bilezik çalmak işlerin açılacağına, beklenmedik bir yerden para kazanılacağına delalet eder. Müjdeli haberlerin alınacağına da işarettir. Gram altın çalmak ise itibarlı ve saygın bir hayata, önemli fırsatlara ve prestij kazanmaya yorulur.

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Rüyada altın yüzük çalmak

Rüyada altın yüzük çalmak, hayatın bir döneminde yaşanan güzel anıların hafızadan silinmeyeceğine delalet eder. Küçük bir sermayeyle başlanan işlerden kâr elde edileceğine, sağlık sorunlarının çözüme kavuşacağına da yorulur. Yüzüğü kuyumcudan çalmak ise geleceğe dair hayırlı planlara ve yakın zamanda kazancın artmasına delalet eder.

Rüyada çeyrek altın çalmak

Rüyada çeyrek altın çalmak, rüya sahibinin bir süredir yaşadığı kafa karışıklığına ve belirsizliğe işaret eder. Bu belirsizlik kısa sürede sona erer ve kişi yakın geçmişteki sıkıntılardan kurtulur. Rüya başarıya da yorulur. Ancak bu başarının yanında başkasının borcunu ödemek zorunda kalmaya ya da borç verilen kimselerle anlaşmazlığa düşmeye dair bir uyarı taşır. Aynı rüya sevilen kişiye kavuşmaya ve iş hayatında üst mevkilere çıkmaya da delalet eder.

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Rüyada başkasının altın çaldığını görmek

Rüyada başkasının altın çaldığını görmek, rüya sahibinin kazancının katbekat artacağına yorulur. Uzun süredir sıkıntı duyduğu bir konuda çözüme ulaşacağına delalet eder. Rüyayı gören tüccarsa işlerinden daha fazla kâr sağlar. Eşinin altın çaldığını görmek bereketli bir döneme girileceğine yorulur. Aile hayatında yaşanacak güzel gelişmeleri de haber verir.

Rüyada hırsızın altın çalması

Rüyada hırsızın altın çalması, rüya sahibinin hayatını huzur içinde geçireceğine alamettir. Dertlerinden kurtulacağına, mali sorunlarının bitip başarılı bir döneme gireceğine yorulur. Bu rüyayı gören kadın borçlarını bitirir ve üzüntülerinin yerini sevinç alır. Hasta olan kadın için hastalığını yenmeye delalet eder. Erkek için iş dünyasında sağlam bir yer edinip söz sahibi olmaya yorulur.

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Rüyada hırsızın altın çaldığını görmek ise işinde uzman bir tanıdığın rüya sahibine birçok konuda yardımcı olacağına işaret eder. Arkadaşlarıyla birlikte hayır getirecek bir yola çıkılacağına alamettir. Saygınlık ve mesleki başarı kazanmanın da müjdesidir.

Rüyada eve hırsızın girmesi altın çalması

Rüyada eve hırsızın girmesi ve altın çalması iki yönlü tabir edilir. Bir yoruma göre sıkıntılı günlerin ardından hayırlı ve güzel günlerin geleceğine işaret eder. Rüya sahibi eline geçen fırsatları iyi değerlendirip büyük kazanç elde eder. Onu kıskananların çıkardığı kötü sürprizleri de kendi gücüyle yener.

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Diğer yoruma göre bu rüya aile içi sıkıntılara, yakın çevrede yaşanacak problemlere ve iş durumundaki değişikliklere delalet eder. Bu rüya, uzak bir yerden gelecek bir habere ya da yurt dışındaki bir yakının misafir olarak gelişine de yorulur.

Rüyada evden altın çalınması da bir yoruma göre zor bir dönemin bitip güzel günlerin başlayacağına, öbür yoruma göre aile içi sıkıntılara yorulur. Evdeki altınların çalındığını görmek ise hayırlı yönüyle eline geçen fırsatları değerlendirip kazanç elde etmeye delalet eder. Olumsuz yönüyle ailede ve yakın çevrede yaşanacak problemlere işarettir.