Rüyada anne görmek tek bir görüntüyle sınırlı kalmaz. Anne kimi rüyada konuşur, kimi ağlar ya da güler, kimi sofra kurar, kimi rüya sahibine bir şey verir. Tabir bu görüntülerin her birine ayrı karşılık verir; annenin hangi hâlde göründüğü, rüya sahibinin ona ne yaptığı ve rüyada kimin annesinin görüldüğü yorumu değiştirir.

Rüyada anne görmek

Rüyada anne görmek bolluğa, berekete ve rızkın genişlemesine delalet eder. Sıkıntı ve darlık içindeki kimse için nimete kavuşmaya, borcu olan için borçtan kurtulmaya, hastası olan kimse için şifaya işaret eder.

Aynı rüya huzur, emniyet ve gönül rahatlığı alametidir. Rüya sahibinin dua alacağına, maddi ve manevi sıkıntılarının ortadan kalkacağına yorulur. Anneyle birlikte oturmak ya da yürümek emniyete, anneyle konuşmak güzel bir habere delalet eder.

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Rüyada kendi annesini görmek, annemi görmek ve annemizi görmek aynı rüyadır; annesini rüyada gören kimse için tabir değişmez. Annenin uzakta olması ya da uzun süredir görülmemesi de tabiri etkilemez, rüya yine hayra ve berekete yorulur.

Rüyada ölmüş anneyi görmek

Rüyada ölmüş anneyi görmek hayra ve müjdeye yorulur. Sevince vesile olacak bir haberin geleceğine, gizli kalmış bir meselenin açığa çıkacağına ve rüya sahibinin ömrünün uzun olacağına delalet eder. Hanenin bereketlenmesine, evdeki rızkın genişlemesine ve aile fertlerinin arasının düzelmesine işaret sayılır.

Bu rüyanın ikinci yüzü özlemdir. Ölen anneye duyulan hasretin alameti kabul edilir ve annenin ardından dua edilip sadaka verilmesini hatırlatır. Rüyada ölen anneyi görmek, rahmetli anneyi görmek ve vefat eden anneyi görmek tek rüyanın ayrı söyleyişleridir. Ölmüş annemi görmek diyen kimse için de hüküm hayır ve müjde yönünde kalır.

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Ölmüş annenin fotoğrafını görmek ayrı bir tabir istemez, annenin kendisini görmekle bir sayılır. Ölmüş anneyi uyurken görmek annenin rahat ettiğine, ölmüş annenin bebeği olduğunu ya da doğum yaptığını görmek haneye gelecek bir hayra ve beklenen habere delalet eder.

Rüyada ölmüş anneyi canlı görmek

Rüyada ölmüş anneyi canlı görmek, eline geçecek bir parayla yeni bir işe girileceğine ve yatırım yolunun açılacağına delalet eder. Emeğin karşılığını bulmasına, hanede geçim ve mutluluk olmasına işaret eder. Bekar kimse için hayırlı bir evliliğe, herkes için duaların kabulüne yorulur. Ölmüş anneyi sağ görmek ve diri görmek de eldeki imkânın genişlemesine delalet eder; onu canlı görüp sarılmak ya da öpmek hanede görülecek bolluğu kuvvetlendirir.

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Rüyada ölmüş anneyi canlı görmek ve konuşmak, ertelenmiş hayallerin gerçeğe döneceğine delalet eder. Annenin canlı hâlde söyledikleri öğüt sayılır; rüya sahibinin keyfinin yerine geleceğine ve hanedeki darlığın sona ereceğine işaret eder.

Rüyada ölmüş anneyi evde görmek

Rüyada ölmüş anneyi evde görmek, hanenin bereketine ve evdeki düzenin toparlanmasına delalet eder. Annenin eve gelmesi ya da oturur hâlde görülmesi, o evde huzurun süreceğine ve rızkın genişleyeceğine işaret eder. Ölmüş annenin evini görmek, evini temizlemek ve ölmüş anne babanın evine gitmek de haneye girecek bolluğa yorulur.

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Rüyada ölmüş anneyle konuşmak

Rüyada ölmüş anneyle konuşmak, hanede süregelen bir sıkıntının çözülmesinde büyük fayda görüleceğine delalet eder. Maddi ve manevi zararların son bulmasına, gönül darlığının geçmesine işaret eder. Annenin söyledikleri öğüt ya da uyarı sayılır, rüya sahibinin o söze göre hareket etmesi gerektiğine yorulur. Ölmüş anne ile konuşmak ve ölen anneyle konuşmak da bu faydaya delalet eder. Ölmüş anneyle telefonda konuşmak ise uzaktan gelecek bir haberle sıkıntının çözüleceğine işaret eder.

Rüyada ölmüş annenin sesini duymak, annenin ardından dua edilmesi ve sadaka verilmesi istendiğine delalet eder. Ölmüş annenin bir şey istemesi ya da su istemesi de aynı isteğe, verilen hayırla haneye gelecek berekete işaret eder.

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Rüyada ölmüş anne babayı görmek

Rüyada ölmüş anne babayı görmek, korkulardan emin olmaya ve gönlün huzur bulmasına delalet eder. İkisini güler yüzlü görmek haneye gelecek sevinçli bir habere, temiz elbiseler içinde görmek hem onların ahiretteki hâlinin iyi olduğuna hem rüya sahibinin önündeki güzel gelişmelere yorulur. Ölmüş anne ve babanın eve gelmesi hanede huzur, sağlık ve bereket sayılır.

Rüyada ölmüş anneye sarılmak

Rüyada ölmüş anneye sarılmak, geçim sıkıntısı çekilmeyeceğine ve eldeki imkânın artacağına delalet eder. Miras ve mal paylaşımının adilce yapılmasına, ömrün uzamasına ve sağlık tarafındaki sorunların geçmesine işaret eder. Ölmüş anneye sarılıp ağlamak ve annenin rüya sahibine sarılması, hanede görülecek bolluğa ve meselelerin zorlanmadan çözülmesine yorulur.

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Rüyada ölmüş anneyi öpmek

Rüyada ölmüş anneyi öpmek, hayal edilen şeye yakın zamanda kavuşmaya ve hastalıkların bitmesine işaret eder. Bol kazanca, işlerde berekete ve zarar verecek kimselerden korunmaya delalet eder. Ölmüş annenin elini öpmek, annenin evladını öpmesi ve onun rüya sahibini öpmesi de bereketli bir döneme yorulur.

Rüyada ölmüş anneyi hasta görmek

Rüyada ölmüş anneyi hasta görmek, uğranılan kayıpların kısa sürede telafi edileceğine ve bereketli günler görüleceğine delalet eder. Sıkıntı çıkaran kimselerle meselelerin çözülmesine, itibarı yükseltecek işler yapılmasına işaret eder. Ölmüş anneyi hastanede görmek, hasta olduğunu görmek ve ameliyat olduğunu görmek de eksilenin yerine konacağına yorulur.

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Rüyada ölmüş annenin ağladığını görmek

Rüyada ölmüş annenin ağladığını görmek, uzun zamandır süren bir meselenin sona ereceğine ve belirsizliğin dağılacağına işaret eder. Hanedeki darlığın kalkmasına, bereketin artmasına ve beklenen güzel haberin gelmesine delalet eder. Ölmüş anneyi ağlarken, üzgün ya da mutsuz görmek ve ölmüş anne için ağlamak da beklenen rahatlığın yaklaştığına yorulur.

Rüyada ölmüş anneyi yürürken görmek

Rüyada ölmüş anneyi yürürken görmek, çekilen özlemin alameti sayılır ve rüya sahibine teselli verir. Ölmüş anneyle bir yere gitmek ya da onunla gezmek, annenin ardından yapılan duanın ona ulaştığına ve rüya sahibinin gönlünün rahatlayacağına delalet eder.

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Rüyada ölmüş anneye kızmak

Rüyada ölmüş anneye kızmak, hasretin ağırlığına ve annenin ardından eksik kalan bir vazifeye delalet eder. Ölmüş anneyle kavga etmek, annenin kızına kızması ya da onu dövmesi, o eksiğin dua ve sadakayla tamamlanması gerektiğine işaret eder.

Rüyada ölmüş annenin tekrar öldüğünü görmek

Rüyada ölmüş annenin tekrar öldüğünü görmek, ilk günkü acının tazelenmesine ve özlemin ağır basmasına yorulur. Kötü bir habere alınmaz. Annenin ardından dua edilip sadaka verildiğinde bu ağırlığın kalkacağına, hanenin yeniden huzura kavuşacağına delalet eder. Ölmüş annenin tekrar öldüğünü görüp ağlamak, taşınan hüznün dua ile hafifleyeceğine işaret eder.

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Rüyada ölmüş annenin yemek yaptığını görmek

Rüyada ölmüş annenin yemek yaptığını görmek, uzun zamandır istenen şeye zorlanmadan kavuşmaya ve girişilen işten kazançlı çıkmaya delalet eder. Helal kazanca ve hanedeki sofranın bereketlenmesine işaret eder. Ölmüş annenin ekmek yaptığını ya da yufka açtığını görmek, onunla yemek yemek ve yaptığı yemeği yemek de evin rızkının genişleyeceğine yorulur.

Rüyada ölmüş anneyi yıkamak

Rüyada ölmüş anneyi yıkamak, annenin ardından yapılan hayrın kabul olduğuna delalet eder. Verilen sadakayla annenin yükünün hafifleyeceğine, rüya sahibinin de ferahlığa kavuşacağına işaret eder. Ölmüş anneyi banyo yaptırmak ve onu canlı görüp yıkamak, annenin ardından verilen sadakanın yerini bulduğuna yorulur.

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Rüyada ölmüş annenin hacca gittiğini görmek

Rüyada ölmüş annenin hacca gittiğini görmek, annenin ahiretteki makamının yükseldiğine ve ardından edilen duaların ona ulaştığına delalet eder. Ölmüş annesinin umreye gittiğini görmek, ölmüş anne babanın hacca gitmesi ve annenin dua etmesi de haneye gelecek manevi bir genişliğe işaret eder.

Rüyada ölmüş anneyi gülerken görmek

Rüyada ölmüş anneyi gülerken görmek, annenin ahirette huzurlu olduğuna ve evladından razı olduğuna işaret eder. Rüya sahibinin yaşadığı sıkıntıların geçeceğine dair teselli sayılır. Ölmüş anneyi genç ve güzel görmek, güzel giyinmiş ya da beyaz kıyafetle görmek de annenin iyi hâlde bulunduğuna delalet eder.

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Rüyada ölmüş annenin para vermesi

Rüyada ölmüş annenin para vermesi, beklenmedik bir yerden gelecek berekete ve hanedeki geçimin genişlemesine delalet eder. Ölmüş annenin altın vermesi ya da kolunda altın bilezik görülmesi, eldeki malın artmasına ve rüya sahibinin darlık görmemesine işaret eder.

Rüyada ölmüş anneyi temizlik yaparken görmek

Rüyada ölmüş anneyi temizlik yaparken görmek, hanedeki huzursuzluğun dağılacağına ve evin düzene gireceğine delalet eder. Ölmüş annenin çamaşır yıkaması, ev temizlemesi ya da çamaşır asması, aile içindeki kırgınlığın biteceğine işaret eder.

Rüyada annenin mezarını görmek

Rüyada annenin mezarını görmek, sağlığın ve neşenin yerine geleceğine, hayatta yeni bir sayfa açılacağına işaret eder. Ailede küskünlük varsa barışa ve haneye mutluluğun dönmesine delalet eder. Ölmüş annenin mezarını görmek de ailedeki soğukluğun kalkacağına işaret eder.

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Rüyada ölmüş anneye "anne" diye seslenmek

Rüyada ölmüş anneye anne diye seslenmek, ömrün uzun olacağına ve emniyet içinde huzurlu bir hayat sürüleceğine delalet eder. Ölmüş anneyi aramak da annenin ardından dua edilmesi ve sadaka verilmesi gerektiğine işaret sayılır.

Rüyada annenin öldüğünü görmek

Rüyada annenin öldüğünü görmek tabirde ölüm haberi sayılmaz. Bu rüya tersine çıkan rüyalardandır; görüntüsü ne kadar ağır olursa olsun tabiri hayır yönünde işler ve annenin ömrüne ömür katılmasına yorulur.

Rüya kazancın artacağına, kısmetin açılacağına ve hayırlı gelişmeler yaşanacağına delalet eder. Günlük rızkın genişlemesine, hayatın baştan aşağı değişmesine ve aile fertlerinin birbirine destek olmasına işaret eder. Dini yönüyle aile sorumluluklarının yerine getirileceğine, sağlığın düzelmesine ve sıkıntıların yakında aşılmasına yorulur.

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Rüyada yaşayan annenin öldüğünü görmek, anneyi ölmüş ya da ölü görmek ve annenin ölümünü görmek için hüküm değişmez. Annenin ölüp dirildiğini görmek ise tabiri kuvvetlendirir; kapanmış sayılan bir kapının yeniden açılacağına delalet eder.

Rüyada annenin öldüğünü görmek ve ağlamak

Rüyada annenin öldüğünü görmek ve ağlamak, hayır tarafını kuvvetlendirir. Ağlamanın sesli ve gözyaşlı olması beklenen ferahlığın daha çabuk geleceğine, rüya sahibinin üzerindeki yükün kalkacağına delalet eder. Annemin öldüğünü görmek ve ağlamak da kazancın artmasına, hanenin genişlemesine işaret eder.

Rüyada annenin ölüm haberini almak

Rüyada annenin ölüm haberini almak, uzaktan gelecek hayırlı bir habere delalet eder. Haberi getiren kimseden ya da o taraftan rüya sahibine bir fayda ulaşacağına işaret eder. Annenin öldüğünü duymak, annesinin ölüm haberini almak ve annenin öleceğini görmek de kısmetin açılmasına, rızkın genişlemesine yorulur.

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Rüyada annenin başına bir iş geldiğini görmek

Rüyada annenin başına bir iş geldiğini görmek, annenin uzun ömürlü olacağına ve korkulan şeyin başa gelmeyeceğine delalet eder. Rüya sahibinin annesi için duyduğu endişenin yersiz çıkmasına, ailenin selamette kalmasına işaret eder. Annenin vurulduğunu, öldürüldüğünü, hapse girdiğini, kaza yaptığını, intihar ettiğini ya da kaçırıldığını görmek bu ortak karşılığın içinde kalır.

Rüyada annenin düştüğünü görmek

Rüyada annenin düştüğünü görmek, annenin sağlığının yerinde olacağına ve endişe edilen meselenin hayırla kapanacağına delalet eder. Annenin yüksekten, merdivenden, yere ya da suya düştüğünü görmek de ailede beklenen düzelmeye işaret eder.

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Rüyada anneyi kaybetmek

Rüyada anneyi kaybetmek, rüya sahibinin kendine yeni hedefler koyacağına ve evde olduğu kadar iş yerinde de bereket göreceğine işaret eder. Hasret ve özlemin sona ermesine, darlığın bitmesine ve umut kesilen bir meselenin ilerlemesine delalet eder. Anneyi bulmaya çalışmak ve anneyi aramak azimle çalışıp kendi işini kurmaya, annenin kaybolduğunu görmek ve anneden kaçmak ise sıkıntı veren kimselerin hayattan uzaklaşmasına yorulur.

Rüyada anneyle kavga etmek

Rüyada anneyle kavga etmek hayırlı sayılmayan rüyalardandır. Başarısızlığa, maddi kayba ve aile içinde çıkacak problemlere işaret eder. Rüya sahibinin yaptığı hatalara, büyüklerine hak ettiği değeri vermemesine delalet eder.

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Anne ile kavga etmek ve annenin kavga ettiğini görmek de bu hükmün içinde sayılır. Kavganın rüyada barışla bitmesi hâlinde tabir hafifler; uğranılan kaybın telafi edileceğine ve aile içindeki dargınlığın kalkacağına yorulur.

Rüyada anneyle tartışmak

Rüyada anneyle tartışmak, aile içinde çıkacak kısa süreli bir dargınlığa delalet eder. Söz kavgaya dönüşmediği sürece kayıp küçük kalır, tartışmanın ardından gönül alınması işlerin yeniden düzene girmesine işaret eder. Anne ile sözlü tartışmak ve annemle tartışmak da kısa sürede geçecek bir gücenmeye delalet eder.

Rüyada anneye kızmak

Rüyada anneye kızmak, aile içindeki anlaşmazlıkların çözüleceğine ve endişelerin biteceğine delalet eder. Annenin kızdığını görmek, rüya sahibinin hastalıktan ve kazadan uzak, sevgi ve dayanışma içinde bir hayat süreceğine işaret eder; kazancın artmasına ve beklenen haberin gelmesine yorulur. Anneye sinirlenmek, haklı olarak anneye kızmak ve annenin rüya sahibine kızması da gönlün hayırla dolmasına ve evdeki huzurun korunmasına delalet eder.

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Rüyada anneyi dövmek

Rüyada anneyi dövmek hastalanmaya delalet eder. Annesini dövmek, anneye tokat atmak ve anneye vurmak da rüya sahibinin büyük bir hata işleyip anne bedduası almasına, sağlık tarafında sıkıntı görmesine işaret eder. Annenin rüya sahibini dövmesi ise ters yönde yorulur; anneden dayak yemek ikaz sayılır ve bir yanlıştan dönüleceğine delalet eder.

Rüyada anneye bağırmak

Rüyada anneye bağırmak, büyük bir günah işleyip anne bedduası almaya işaret eder. Anneye küfür etmek, beddua etmek ve söylenmek de rüya sahibinin elindeki bereketin çekilmesine, işlerinin ağırlaşmasına delalet eder.

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Rüyada anneyle küsmek

Rüyada anneyle küsmek, maddi güçlenmenin beraberinde huzur getireceğine işaret eder. Aile içinde yakında bir fırsat doğacağına, sağlık tarafındaki sorunların düzelmesine ve uzun zamandır özlenen bir kimseye kavuşmaya delalet eder. Küs olduğu anneyi görmek de barışa yorulur.

Rüyada annenin hamile olduğunu görmek

Rüyada annenin hamile olduğunu görmek, iş hayatında ortaya konacak işler sayesinde rüya sahibinin önünün açılacağına işaret eder. Gelirin düzenli olmasına, uzaktan hayırlı bir haber gelmesine, hastalıktan şifa bulunmasına ve hanede huzurun yerine dönmesine delalet eder.

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Anneyi hamile görmek, annenin hamile olması ve annemi hamile görmek hanenin büyümesine ve bereketin artmasına yorulur. Annenin yaşının hamileliğe uygun olmaması tabiri değiştirmez. Rüyada görülen hamilelik yine hayra ve genişliğe işaret eder.

Rüyada annenin doğum yaptığını görmek

Rüyada annenin doğum yaptığını görmek, beklenen işin sonuca ulaşmasına ve hanede sevinçli bir gelişmeye delalet eder. Uzun süredir emek verilen bir meselenin karşılık bulmasına, ailenin genişlemesine ve rızkın artmasına işaret eder. Annesinin bebek doğurduğunu görmek ve annemin bebeği olduğunu görmek de haneye girecek berekete ve ailenin yüzünün gülmesine delalet eder.

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Rüyada annenin erkek bebek doğurduğunu görmek, haneye gelecek rızkın çoğalmasına ve ailenin yükünün hafiflemesine delalet eder. Annenin ikiz bebek doğurduğunu görmek ise beklenen faydanın iki katına çıkmasına işaret eder.

Rüyada anne karnındaki bebeğin yüzünü görmek

Rüyada anne karnındaki bebeğin yüzünü görmek, gizli kalmış bir meselenin açığa çıkmasına ve hayırlı bir habere delalet eder. Anne karnında bebek görmek, hanede beklenen genişliğin yakın olduğuna işaret eder.

Rüyada annenin kucağında bebek görmek

Rüyada annenin kucağında bebek görmek, aileye gelecek bir hayra ve hanedeki bereketin artmasına delalet eder. Rüya sahibinin üzerindeki yükün hafifleyeceğine ve ev içinde huzurun süreceğine işaret eder.

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Rüyada annenin hamile olduğunu öğrenmek

Rüyada annenin hamile olduğunu öğrenmek, uzaktan gelecek hayırlı bir habere delalet eder. Annesinin hamile olduğunu öğrenmek, beklenen bir gelişmenin yakında duyulacağına işaret eder.

Rüyada anne baba görmek

Rüyada anne baba görmek, kazancın yarı yarıya artacağına ve hayali kurulan şeye kısa sürede kavuşulacağına işaret eder. Anne babayı görmek ile baba ve anne görmek de mutluluk dolu bir aile hayatına, aile fertlerinin birbirini desteklemesine ve hanede bolluğa delalet eder.

Rüyada anneyle babanın kavga ettiğini görmek

Rüyada anneyle babanın kavga ettiğini görmek, hanede çıkacak geçici bir gerginliğe delalet eder. Rüya sahibinin araya girmesiyle dargınlığın kısa sürede biteceğine işaret eder. Anne baba kavga etmek, anne babayla kavga etmek ve anne babayla tartışmak da evdeki huzurun kalıcı biçimde bozulmayacağına delalet eder. Babanın anneyi dövmesi ise evde sözü geçen kimsenin sert bir karar alacağına yorulur.

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Rüyada babanın anneyi aldattığını görmek

Rüyada babanın anneyi aldattığını görmek, aile içinde saklı kalmış bir meselenin açığa çıkmasına delalet eder. Duyulan güvensizliğin yersiz çıkacağına, hanedeki düzenin bozulmayacağına işaret eder. Annenin babayı aldattığını görmek de ortaya çıkan meselenin konuşulmasıyla aile bağının kuvvetleneceğine yorulur.

Rüyada anne babanın boşandığını görmek

Rüyada anne babanın boşandığını görmek, ailede uzun süredir konuşulmayan bir meselenin çözüme kavuşacağına delalet eder. Anne babanın ayrıldığını görmek ve anneyle babanın ayrıldığını görmek de hanede beklenen düzelmeye, aile fertlerinin arasının açılmayacağına işaret eder.

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Rüyada annenin evlendiğini görmek

Rüyada annenin evlendiğini görmek, hanede yeni bir düzenin kurulacağına ve rüya sahibinin sorumluluğunun artacağına delalet eder. Ailenin geçiminin genişlemesine ve beklenen bir kısmetin açılmasına işaret eder. Dul annesinin evlendiğini görmek, anneyi gelinlikle görmek ve annenin başkasıyla evlendiğini görmek de hayra yorulur.

Rüyada anne babanın öldüğünü görmek

Rüyada anne babanın öldüğünü görmek, ikisinin de ömrünün uzun olacağına ve ailenin selamette kalacağına delalet eder. Anne ve babanın öldüğünü görmek de rüya sahibinin kazancının artmasına, hanedeki rızkın genişlemesine işaret eder.

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Rüyada anne ve kız kardeş görmek

Rüyada anne ve kız kardeş görmek, akraba arasındaki bağın kuvvetlenmesine ve aile fertlerinin birbirine destek olmasına delalet eder. Anne baba ve kardeşini görmek, anne abla görmek ve anne ve erkek kardeş görmek de hanede sürecek huzura işaret eder.

Rüyada anne tarafını görmek

Rüyada anne tarafını görmek, o taraftan gelecek bir yardıma ve akraba desteğiyle işlerin kolaylaşmasına delalet eder. Anne tarafından akraba görmek ve anne sülalesini görmek, uzaktan gelecek hayırlı bir habere işaret eder.

Rüyada anneyi hasta görmek

Rüyada anneyi hasta görmek, dertlerin ve sıkıntıların geride kalmasına delalet eder. Rüya sahibi hastaysa hastalığından, değilse üzüntüsünden kurtulacağına işaret eder. Sevinçli bir haberle karşılaşmaya ve aile içindeki dargınlıkların barışla bitmesine yorulur.

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Annesini hasta görmek, annenin hasta olduğunu görmek ve annemi hasta görmek yüzün güleceğine ve sıkıntının dağılmasına yorulur. Annenin hasta olduğunu öğrenmek ya da duymak da bu yönde tabir edilir; annenin hasta olduğunu görmek ve ağlamak ferahlığın daha çabuk geleceğine delalet eder.

Rüyada annenin kanser olduğunu görmek

Rüyada annenin kanser olduğunu görmek, uzun süredir taşınan bir yükün kalkmasına ve annenin sağlığının yerinde olmasına delalet eder. Hastalık rüyada ne kadar ağır görünürse gelen ferahlık da o kadar geniş olur. Annenin ağır hasta olduğunu görmek ve alzheimer olduğunu görmek de korkulanın aksine sağlık tarafında hayra işaret eder.

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Rüyada annenin bayıldığını görmek

Rüyada annenin bayıldığını görmek, ailede yaşanacak kısa süreli bir telaşın hayırla kapanacağına delalet eder. Annenin ameliyat olduğunu görmek işlerin baştan düzenlenmesine ve rüya sahibinin bir yükten kurtulmasına işaret eder. Annenin fenalaştığını ve kustuğunu görmek de sıkıntının dışarı atılmasına yorulur.

Rüyada annenin hastanede olduğunu görmek

Rüyada annenin hastanede olduğunu görmek, annenin ömrünün uzun olacağına ve ailede beklenen şifaya delalet eder. Annesini hastanede görmek ve annenin hastanede yattığını görmek de derdin geride kalmasına işaret eder.

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Rüyada hasta annenin yürüdüğünü görmek

Rüyada hasta annenin yürüdüğünü görmek şifaya delalet eder. Hasta anneyi iyileşmiş görmek, hastalığın geçmesine ve ailenin uzun zamandır beklediği düzelmenin gelmesine işaret eder.

Rüyada anneyi yıkamak

Rüyada anneyi yıkamak, annenin üzerindeki sıkıntının kalkmasına ve hanedeki huzursuzluğun dağılmasına delalet eder. Hasta anneyi banyo yaptırmak, rüya sahibinin annesine yaptığı hizmetin bereketle karşılık bulacağına işaret eder.

Rüyada annenin hâlini görmek

Annenin rüyada hangi hâlde göründüğü tabirin yönünü belirler. Ağlaması, gülmesi, genç görünmesi ya da uykuda olması ayrı ayrı karşılık alır. Annenin rahat ve huzurlu görünmesi haneye gelecek hayra delalet eder; telaşlı, üzgün ya da yorgun görünmesi ailede konuşulması gereken bir meselenin bulunduğuna işaret eder.

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Rüyada annenin ağladığını görmek

Rüyada annenin ağladığını görmek, küskünlüklerin ve kırgınlıkların biteceğine işaret eder. Asılsız bir dedikodunun ortaya çıkmasıyla aradaki sorunların düzeleceğine delalet eder. Sevilen kimselere maddi manevi destek olunacağına, çekilen zorlukların sona ermesine ve büyük bir mutluluğa kavuşulmasına yorulur.

Annenin sessizce ağlaması hanede biriken bir sıkıntının dışarı çıkmasına, hıçkırarak ağlaması beklenen ferahlığın daha çabuk geleceğine delalet eder. Annemin ağladığını görmek, anneyi ağlarken görmek ve annesini ağlarken görmek de bu hayra delalet eder. Anneye ağlamak ve annesi için ağlamak gönlün rahatlamasına işaret eder.

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Rüyada anneyi mutsuz görmek

Rüyada anneyi mutsuz görmek, beklenen müjdenin gecikeceğine ve haberin gelmesi için bir süre daha sabredilmesi gerektiğine yorulur. Anneyi rüyada gülerken ve mutlu görmek ise hiç beklenmedik bir yerden müjdeli haber alınacağına işaret eder. Annesini mutlu gören kimsenin sağlıklı ve huzurlu bir ömür süreceğine, maddi ve manevi rahatlamaya delalet eder.

Rüyada anneyi genç ve güzel görmek

Rüyada anneyi genç ve güzel görmek, iş hayatında büyük bir itibar kazanılacağına işaret eder. Hayatta yeni bir sayfa açılmasına, rakiplere üstünlük sağlanmasına ve girilecek ortak işten bol kazanç elde edilmesine delalet eder. Annenin gençliğini görmek ve yaşlı anneyi genç görmek de tazelenen bir güce ve kazanılacak saygınlığa yorulur.

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Rüyada anneyi uyurken görmek

Rüyada anneyi uyurken görmek, hanede uzun süredir beklenen huzurun yerleşmesine delalet eder. Anneyi yatarken görmek, ailedeki telaşın dinmesine ve rüya sahibinin rahat bir döneme girmesine işaret eder.

Rüyada başkasının annesini görmek

Rüyada başkasının annesini görmek, uzun zamandır istenen ve getirisi büyük olacak bir şeye kavuşmaya delalet eder. Yaşam şartlarının düzelmesine, hastalıktan çabuk şifa bulunmasına ve kurulan planların gerçekleşmesine işaret eder. Görülen annenin rüya sahibiyle yakınlığı bu tabiri inceltir. Tanıdık bir anne yakından gelecek bir faydaya, tanınmayan bir anne uzaktan çıkacak bir imkâna yorulur.

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Rüyada sevgilinin annesini görmek

Rüyada sevgilinin annesini görmek, iki taraf arasındaki bağın resmiyete döneceğine ve ailelerin tanışacağına delalet eder. Sevgilinin annesiyle tanışmak ve onunla konuşmak hayırlı bir haberin duyulmasına işaret eder. Eski sevgilinin annesini görmek kapanmış bir meselenin hatırlanmasına, eski sevgilinin annesiyle konuşmak o meselenin hayırla kapanmasına yorulur.

Rüyada eşinin annesini görmek

Rüyada eşinin annesini görmek, itibarın artmasına, borçların kapanmasına ve daha iyi bir konuma gelmeye delalet eder. Kayınvalidesini görmek, ilerlemek istenen alanda eğitim almaya ve sıkıntı çıkaran kimselerin haneden uzaklaşmasına işaret eder. Eşinin annesiyle kavga etmek aradaki kırgınlığın konuşularak biteceğine, gelinin annesini ve eltinin annesini görmek iki aile arasındaki yakınlığın artacağına yorulur.

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Rüyada arkadaşının annesini görmek

Rüyada arkadaşının annesini görmek, dost tarafından gelecek bir desteğe ve uzun zamandır beklenen bir haberin duyulmasına delalet eder. Komşu kızı ve annesini görmek, yakın çevrede kurulacak hayırlı bir ilişkiye işaret eder.

Rüyada arkadaşının annesinin öldüğünü görmek

Rüyada arkadaşının annesinin öldüğünü görmek, o ailenin uzun ömürlü ve selamette olacağına delalet eder. Arkadaşının annesinin öldüğünü duymak, dost tarafından gelecek hayırlı bir habere işaret eder.

Rüyada anne ile konuşmak

Rüyada anne ile konuşmak, iyi ve güzel haberler almaya delalet eder. Gönlü rahatlatacak, yüzü güldürecek bir haber işitileceğine işaret eder. Annenin tatlı sözlerle konuşması dua almaya, aile içinde sevginin ve bağlılığın artmasına yorulur.

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Anneyle güzel bir sohbet emniyete ve sükûna, kısmetin açılmasına ve helal kazanca delalet eder. Anneyle telefonda konuşmak uzaktan gelecek bir habere, küs olduğu anneyle konuşmak aradaki dargınlığın bitmesine işaret eder. Anneyle yolculuk yapmak ve anneyle alışveriş yapmak da hanede görülecek berekete yorulur.

Rüyada anne diye seslenmek

Rüyada anne diye seslenmek, yardım isteyen kimsenin istediği yardımı bulacağına delalet eder. Korkarak anne diye bağırmak ve anne diye bağırıp yardım istemek, üzerindeki endişenin kalkmasına ve rüya sahibinin emniyete çıkmasına işaret eder. Anne diye çağrılmak ve oğlunun anne diye seslenmesi evlat tarafından gelecek bir hayra, annenin seslendiğini duymak annenin duasının rüya sahibine ulaştığına yorulur.

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Annenin oğlunu rüyada görmesi

Bu rüyada gören anne, görülen evlattır; tabir anne ile evladı arasındaki bağ üzerinden kurulur. Annenin oğlunu rüyada görmesi, evladın yolunun açık olacağına ve annenin duasının ona ulaştığına delalet eder. Annenin kızını görmesi de evladın işlerinin yolunda gideceğine işaret eder.

Annenin oğluyla kavga etmesi aradaki soğukluğun kısa sürede biteceğine, annenin kızına sarılması ve ona dua etmesi evladın işlerinin kolaylaşmasına işaret eder. Annenin kızının evine gelmesi haneye girecek berekete, annenin oğlunun namaz kıldığını görmesi evladın hayır yolunda yürüdüğüne yorulur. Annenin kızına kağıt para vermesi evlada ulaşacak bir desteğe, annenin oğlunu hasta görmesi evladın üzerindeki yorgunluğun geçeceğine delalet eder. Annenin oğlunun sevgilisini görmesi evlilik yolunda atılacak adıma, annenin kızını yıkaması ve kızına kızması annenin evladı üzerindeki emeğine işaret eder. Annenin kızının öldüğünü görmesi ise evladın ömrünün uzun olacağına yorulur.

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Rüyada annenin çocuğunun küçüklüğünü görmesi

Rüyada annenin çocuğunun küçüklüğünü görmesi, evlada duyulan özleme ve aradaki bağın tazelenmesine delalet eder. Annenin kızının küçüklüğünü görmesi, ailede unutulmuş bir meselenin hayırla hatırlanmasına işaret eder.

Rüyada annenin saçını kesmesi

Rüyada annenin saçını kesmesi, evladın üzerindeki bir yükün hafifletileceğine delalet eder. Annenin kızının saçını taraması ve kesmesi, annenin evladına yol göstermesine ve o yoldan fayda görülmesine işaret eder.

Rüyada anneye sarılmak

Rüyada anneye sarılmak, kazanılan başarılar sayesinde hayallerin gerçekleşmesine ve hayatın toparlanmasına delalet eder. Zor günlerden rahatlığa çıkmaya ve kazancın artmasına işaret eder. Aileye duyulan sevginin karşılık bulmasına, aile için elden gelenin yapılacağına yorulur. Yanı başındaki kimseyle atılacak hayırlı bir adıma ve evliliğe de delalet eder. Anneyi kucakta taşımak, annenin bakımını üstlenmeye ve bu hizmetin bereketle karşılık bulmasına işaret eder.

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Rüyada anneye sarılıp ağlamak

Rüyada anneye sarılıp ağlamak, zarar verecek bir kimseyle bağın kopacağına delalet eder. Endişe duyulan meselenin kısa sürede çözülmesine, ticarette hayra ve kâra ulaşmaya işaret eder; evli kimse için hane huzurunun gün geçtikçe artmasına yorulur. Annenin oğluna sarılıp ağlaması da aile bağının kuvvetlenmesine delalet eder.

Rüyada anneyi öpmek

Rüyada anneyi öpmek, güzel günlerin geleceğine ve değer verilen kimselerle mutlu bir hayat sürüleceğine işaret eder. Sorunların kolayca çözülmesine, küçük işlerin büyümesine ve zararlı alışkanlıklardan uzaklaşmaya delalet eder. Annenin yanaktan öpmesi dua almaya, anneyle öpüşmek ve oğlunun annesini öpmesi aile içindeki sevginin artmasına yorulur.

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Rüyada annenin elini öpmek

Rüyada annenin elini öpmek, annenin hayır duasını almaya ve bu duayla işlerin kolaylaşmasına delalet eder. Rüya sahibinin itibarının artmasına, büyüklerinin desteğini görmesine işaret eder. Anne eli öpmek de bereketli bir döneme ve haneye gelecek huzura yorulur.

Rüyada annenin para vermesi

Rüyada annenin para vermesi, yapılan işlerde yüksek bir yere oynanacağına ve gerginliğin biteceğine işaret eder. Üzüntü ve sıkıntıların son bulmasına, ticarette ilerlemeye, varlıklı bir hayata ve hayırlı haberler alınmasına delalet eder.

Anneden para almak ve annemin para verdiğini görmek de gerginliğin sona ermesine ve kazancın çoğalmasına delalet eder. Anneden hediye almak beklenmedik bir yerden gelecek imkâna, eldeki darlığın kalkmasına yorulur.

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Rüyada annenin altın vermesi

Rüyada annenin altın vermesi, eldeki malın artmasına ve uzun ömürlü bir kazanca delalet eder. Anneden altın almak ve annenin kolunda altın bilezik görmek, hanede biriken varlığın korunacağına ve rüya sahibinin darlık görmeyeceğine işaret eder.

Rüyada anneye para vermek

Rüyada anneye para vermek, aile hayatında mutluluk verecek gelişmeler yaşanacağına işaret eder. Kazancın çoğalmasına, duaların kabul olmasına ve hanede bolluğa delalet eder. Anneme para vermek de rüya sahibinin annesine yaptığı yardımın kat kat karşılık bulacağına yorulur. Verilen paranın miktarı tabiri değiştirmez, tabiri kuran şey verme niyetidir.

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Rüyada anneyi ev işi yaparken görmek

Annenin rüyada iş başında görünmesi rızık tarafında tabir edilir. Ekmek yapması, temizlik yapması ya da araba kullanması hanenin geçimine bakan işaretler sayılır. Annenin eli işe yatkın ve rahat görünüyorsa evdeki bereketin artacağına delalet eder; işi yarım bırakması beklenen genişliğin bir süre daha gecikeceğine yorulur.

Rüyada annenin ekmek yaptığını görmek

Rüyada annenin ekmek yaptığını görmek, hanenin rızkının artmasına ve evin daha rahat geçindirilmesine delalet eder. Resmî bir kurumda üst bir göreve gelmeye, malın ve paranın büyümesine, iş çevresinde saygınlık kazanmaya işaret eder. Annenin ekmek pişirdiğini, ekmek açtığını ve yemek pişirdiğini görmek de sofranın bereketlenmesine yorulur.

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Rüyada annenin araba sürdüğünü görmek

Rüyada annenin araba sürdüğünü görmek, ailenin idaresinin annede olduğuna ve onun kararıyla işlerin yoluna gireceğine delalet eder. Annenin araba kullandığını görmek, duran bir işin harekete geçmesine ve yolculukla gelecek bir kazanca işaret eder.

Rüyada anne evi görmek

Rüyada anne evi görmek, köke dönmeye ve aile bağının kuvvetlenmesine delalet eder. Anne evinde olmak huzura ve emniyete işaret eder. Anne baba evini kalabalık görmek ise haneye gelecek berekete ve akraba arasındaki sevginin artmasına yorulur.

Rüyada annenin temizlik yaptığını görmek

Rüyada annenin temizlik yaptığını görmek, evdeki sıkıntının dağılmasına ve aile içindeki kırgınlığın kalkmasına delalet eder. Annenin evini temizlemek ve annenin çamaşır yıkaması, rüya sahibinin üzerindeki yükün hafiflemesine işaret eder.

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Rüyada anneyi ibadet ederken görmek

Annenin rüyada ibadet hâlinde görünmesi hanenin manevi tarafında tabir edilir. Namaz, dua ve kutsal yolculuk görüntüleri annenin duasının rüya sahibi üzerinde olduğuna, o duayla işlerin kolaylaşacağına delalet eder. Aynı görüntü ailenin hayır yolunda yürüdüğüne ve haneye gelecek berekete işaret sayılır.

Rüyada anneyle umreye gitmek

Rüyada anneyle umreye gitmek, anneyle birlikte girişilecek hayırlı bir işe ve duaların kabulüne delalet eder. Anneyle kabeye gitmek ve anneyi umreye yolcu etmek, rüya sahibinin annesine yaptığı hizmetin karşılığını göreceğine işaret eder.

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Rüyada annenin umreye gittiğini görmek

Rüyada annenin umreye gittiğini görmek, annenin ömrünün bereketli olacağına ve ailenin hayır yolunda ilerleyeceğine delalet eder. Annesinin hacca gittiğini görmek, haneye gelecek manevi bir genişliğe ve duaların karşılık bulmasına işaret eder.

Rüyada anneyi namaz kılarken görmek

Rüyada anneyi namaz kılarken görmek, annenin duasının kabul olduğuna ve rüya sahibinin o duayla korunduğuna delalet eder. Annemin namaz kıldığını görmek ve annenin kızına dua etmesi, evlat üzerindeki hayrın devam edeceğine işaret eder.

Rüyada anne olduğunu görmek

Rüyada anne olduğunu görmek, nimetlerin artmasına ve bereketli bir döneme girilmesine işaret eder. Hayallerin gerçekleşmesine, sıkıntılardan kısa sürede arınılmasına ve iş hayatında söz sahibi olunmasına delalet eder. Eline geçecek parayı hayır işlerinde kullanacak bir kimse olduğuna da yorulur. Rüyada anne olmak da aynı bereketin habercisidir. Rüya sahibinin erkek olması bu yorumu değiştirmez, üstleneceği yeni bir sorumluluğa işaret eder.

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Rüyada taşıyıcı anne olduğunu görmek

Rüyada taşıyıcı anne olduğunu görmek, başkası adına üstlenilecek bir işe ve o işten görülecek hayra delalet eder. Süt anne olmak, emek verilen bir kimsenin yetişip rüya sahibine karşılık vereceğine işaret eder.

Rüyada üvey anne görmek

Rüyada üvey anne görmek, yakın çevreden gelecek bir habere ve iş ile aile hayatında çıkacak sıkıntılara işaret eder. Aynı rüya bu sıkıntıların çözüleceğine ve maddi yönden bereket görüleceğine delalet eder; darlığın uzun sürmeyeceğine ve rüya sahibini koruyup kollayacak bir kimsenin çıkacağına yorulur.

Üvey anneyi görmek ve üvey anneyle konuşmak iş hayatında sevindirici haberlere, genç kızlar için evliliğe işaret eder. Ölmüş üvey anneyi görmek ise aradaki hakkın helalleşmeyle kapanacağına ve hanede huzurun yerine döneceğine delalet eder.

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Rüyada anne sütü görmek

Rüyada anne sütü görmek, iş hayatında başarılı bir döneme ve ahlakı sağlam bir kişiliğe işaret eder. Zor durumlarda kuvvet bulmaya ve hâlin düzelmesine, haram olan şeye göz dikmemeye ve dileklerin gerçekleşmesine delalet eder. Anne sütü sağmak eldeki imkânın helal yoldan büyümesine, emziren anne görmek haneye gelecek rızka ve ailenin genişlemesine yorulur.