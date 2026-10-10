Rüyada askere gitmek, rüya sahibinin bir yola çıktığı ve ailesinden bir süre ayrıldığı rüyalar arasında yer alır. Tabir yapılırken askere kimin gittiğine, gidişin ilk kez mi yoksa yeniden mi olduğuna ve rüya sahibinin askere çağrılıp çağrılmadığına bakılır. Rüyada askere gideceğini haber almak, bir yakını askere göndermek ya da uğurlamak da kendi yorumunu alır. Gidenin eş, oğul, abi ya da sevgili olması tabirin kime ineceğini değiştirir.

Rüyada askere gitmek

Rüyada askere gitmek hayırlı sayılır. Rüya sahibinin hayatının yolunda gideceğine delalet eder. Kişinin iş hayatında başarı kazanacağına da işarettir. Aile ya da iş hayatında karşılaşılan sıkıntıların eş, akraba ve dostların yardımıyla çözüleceğine işarettir. Darda kalınan bir işte beklenmedik bir yerden yardım görülür.

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Bu rüya maddi sıkıntılardan kurtulmaya da yorulur. Borç ya da geçim derdiyle uğraşan kimse için ferahlık haberidir. Evde süren huzursuzluğun giderilmesine, aile içindeki kırgınlıkların sona ermesine işaret eder.

Kimi tabirlerde askere gitmek önemli bir işe girişmeye, ciddi bir olayın içinde yer almaya da delalet eder. Bazı tabircilere göre askerliğini yapmamış bir erkek için bu rüya işlerde tatsız bir duraklamaya, kadın için ise bir yakınından gelecek hoş olmayan bir sürprize işarettir. Bu yorum ayrıksı kalır. Diğer tabirler rüyayı erkek için de kadın için de hayra yorar.

Rüyada tekrar askere gitmek

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Askerliğini yapmış bir kimsenin rüyada tekrar askere gitmesi iş hayatında çifte sevince, beklemediği yerden kârlı bir ticarete delalet eder. Rüya sahibi başarıdan başarıya koşacağı kısmetli bir döneme girer.

Tabir, rüyayı görenin hâline göre yön alır. Ticaret yapan için bol kazanca, maaşla çalışan için kademe yükselmesine yorulur. Bekâr kimse için hayırlı bir kısmetin habercisidir. Mahkemesi süren kişi davasından olumlu sonuç alır. Rüya sahibinin dinî inancının güçleneceğine de delalet eder.

Rüyada 2 kez askere gitmek

Rüyada ikinci kez askere gitmek, rüya sahibinin önündeki sorunların çözüleceğine ve yeniden bir başarı dönemine gireceğine işarettir. Tabirlerin çoğu bu rüyayı tamamen hayra yorar.

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Bazı tabirlerde ise sorunlar çözülürken rüya sahibinin hak etmediği birtakım olaylarla da karşılaşacağına işaret eder.

Rüyada askere gideceğini görmek

Rüyada askere gideceğini görmek, hastalıkların atlatılacağına ve işlerde hiçbir engelle karşılaşılmayacağına delalet eder. Rüya sahibinin kısmeti ömür boyu açık kalır ve kazancı katbekat artar.

Rüyada askere gideceğini öğrenmek ise büyük atılımlara ve yeni bir işin başına geçmeye işarettir. Az sermayeyle başlanan işler gelişir, hayırlı kimselerle helal rızık getirecek işlere girilir. Askere gideceğini duymak da uzun zamandır beklenen bir dileğe kavuşmaya, evde ve işyerinde bolluğa yorulur.

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Rüyada askere çağrılmak

Rüyada askere çağrılmak, rüya sahibinin amaçlarına ulaşabileceğine dair inancının zayıflamasına işaret eder. Bir süre zor bir dönemden geçileceğine yorulur.

Aynı rüya, sevdiklerinden destek alarak bu zor dönemin atlatılacağına da delalet eder. Yakınlarının yardımı, rüya sahibinin sıkıntıdan kurtulmasına vesile olur.

Rüyada tekrar askere çağrılmak

Askerliğini tamamlamış bir kimsenin rüyada tekrar askere çağrılması, cesaretinin kırılacağına alamettir. Sıkıntılı günler sevdiklerinin desteğiyle geride bırakılır.

Rüyada birinin askere gittiğini görmek

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Rüyada birinin askere gittiğini görmek, yeni bir işe girilip başka bir şehre taşınılacağına işaret eder. Aile büyüklerinin yardımıyla sorunlar çözülür, maddi ve manevi zararlar ortadan kalkar. Rüya iş hayatında yükselmeye, makam ve itibar elde etmeye, bol kazanç getirecek bir işe girmeye de yorulur.

Rüyada birini askere göndermek, sorunların aile büyüklerinin yardımıyla çözüleceğine ve bol kazançlı bir işe girileceğine delalet eder.

Rüyada eşinin askere gittiğini görmek

Rüyada eşinin askere gittiğini görmek, mali sorunların kısa sürede çözüleceğine delalet eder. Rüya sahibi ihtiyaçlarını gidermekte sıkıntı çekmez, eline geçen kazançla rahata kavuşur.

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Rüyada eşini askere göndermek ise kalıcı bir rızka ve mutluluğa işarettir. Bolluk ve talihle daha huzurlu bir hayata geçilir, borçlar kapanır, sıkıntılı bir durumdan kurtulunur. Bu rüya ev kurmaya ve kısa zamanda daha başarılı işlere girişmeye de yorulur.

Rüyada oğlunun askere gittiğini görmek

Rüyada oğlunun askere gittiğini görmek hayır ve bereketin habercisidir. Aile güçlenir, zorlukları birlikte aşar. Oğlun kalabalık bir birliğe katılması aile birliğine, küçük bir birliğe katılması zor bir işi başarmaya yorulur. Küçük oğlun askere gitmesi borçların ödenmesine ve yeni ortaklıklara işarettir. Kimi tabircilere göre bu rüya zor günlere ve borçların katlanmasına işarettir, ama çoğunluk hayra yorar.

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Rüyada oğlunun askere gideceğini duymak, endişe ve üzüntülerin son bulacağına, duaların kabul olacağına delalet eder. Rüyada oğlunun askere gittiğini görmek ve ağlamak da hayra yorulur, çünkü rüyadaki ağlama sevinç gözyaşı sayılır. Uzun süren kederin bitmesine, aile bağlarının güçlenmesine işaret eder.

Rüyada oğlunu askere göndermek

Rüyada oğlunu askere göndermek, rüya sahibinin kendi atacağı adımlarla başarıya ulaşacağına delalet eder. Anne ya da baba iyi bir kazanç elde eder, refaha kavuşur. Oğlunu uğurlayan ebeveyn için bu rüya hanenin bereketlenmesine yorulur.

Rüyada kadının askere gittiğini görmek

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Rüyada kadının askere gittiğini görmek, o kadının bahtının açık olduğuna ve hayallerine kavuşacağına işaret eder. Evli kadın için başka bir yerde yeni bir hayat kurup sorunlarını geride bırakmaya yorulur.

Bekâr kızın askere gitmesi ise geçim derdi çekmeyeceğine, elinin bollaşacağına delalet eder. Kızın işlerinde bereket ve kâr artar.

Rüyada askere uğurlamak

Rüyada askere uğurlamak, rüya sahibinin hayırlı bir iş yapacağına ve insanlara yardım edeceğine işarettir. Sıkıntılı bir dönemin ardından ferahlığa kavuşulacağına da yorulur.

Rüyada sevgilinin askere gittiğini görmek

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Rüyada sevgilinin askere gittiğini görmek, rüya sahibinin herkesçe sevilen biri olacağına delalet eder. Bekâr kimsenin istekleri gerçekleşir, kısmeti açılır.

Rüyada abinin askere gittiğini görmek

Rüyada abinin askere gittiğini görmek, dertlerin silineceğine ve işlerin yoluna gireceğine işarettir. Ailece mutlu günler geçirilir ve işlere bereket gelir.