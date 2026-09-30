Rüyada ateş görmek müjdeye ve berekete delalet eder. Dumansız ve parlak ateş hayra, dumanlı ve alevli ateş belaya yorulur.

Rüyada ateş görmek, ocakta duran bir kordan gökten yağan ateşe kadar geniş bir rüya kümesini kapsar. Ateşin yandığını görmek, ateş yakmak, ateş söndürmek, ateşten kaçmak ve ateşte yanmak bu kümenin en çok sorulan başlıklarıdır. Cehennem ateşi, mangal ateşi, soba ateşi ve prizden çıkan ateş de ateş tabirinin içinde yer alır.

Rüyada ateş görmek

Rüyada ateş görmek müjdeye, berekete ve durgun işlerin açılmasına delalet eder. Aynı rüya korku, zarar, hastalık ve günah tarafını da taşır. Ateşin hâli ile rüya sahibinin ona ne yaptığı hükmü ikiye ayırır.

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Dumanı olmayan, parlak ve ışıklı ateş sevince, emniyete ve kapanmış kapıların açılmasına işaret eder. Böyle bir ateşi gören kimsenin durmuş işleri yeniden yürür. Dumanlı, alevli ve korkutucu ateş ise belaya, musibete ve hastalığa yorulur. Ateşin parlaklığı arttıkça hüküm hayır tarafına yaklaşır. Dumanı ve alevi arttıkça şer tarafına döner.

Ateşe yaklaşıp zarar görmeden ayrılmak hayra ve selamete delalet eder. Ateşin ışığından ve sıcaklığından fayda görmek de hayrın alametidir. Ateşin içinde kalıp azap duymak ise günaha ve mal kaybına yorulur. Korkutucu ateşten sakınamayan kimse zarara uğrar. Rüyada ateş yangını görmek de korkutucu ateş hükmünde tabir edilir.

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Rüyada ateş yandığını görmek

Rüyada ateş yandığını görmek, ateş korkutucu olmadığı sürece ansızın gelişecek bir haberin alametidir. Makam sahibi bir kimseyle kurulacak dostluğa ve o dostluktan görülecek faydaya yorulur. Rüyada yanan ateş görmek haksızlıkların ortadan kalkmasına ve süregelen tartışmaların uzlaşmayla kapanmasına delalet eder. Gelen haberin ardından işler kolaylaşır ve tanışılan kimseden destek görülür.

Rüyada alevli ateş görmek

Rüyada alevli ateş görmek, rüya sahibinin hazır olmadığı bir gelişmeyi haber verir. Alevi yüksek ve korku veren ateş başa gelecek musibetin alametidir. Alevin büyümesi gelen sıkıntının ağırlığına işaret eder. Alevden kaçamayan kimse ağır bir hastalığa yakalanır.

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Rüyada kor ateş görmek

Rüyada kor ateşi görmek maddi bakımdan güçlenmeye delalet eder. Alevsiz kor ateş kazancın artmasına ve uzun süredir beklenen muradın gerçekleşmesine işaret eder. Rüyada köz ateşi görmek ile ateş közü görmek aynı hükümle karşılanır. Elde kor tutmak yakınlardan gelecek desteğin alametidir. Ocakta duran kor ise rüya sahibinin sevilen bir kimse olmasına işaret eder. Kor ateşi, alevli ateşin aksine rüya sahibine zarar vermez ve hayra yorulur.

Rüyada dumansız ateş görmek

Rüyada dumansız ateş görmek devlet kapısına yakınlığa işaret eder. Dumanı olmayan ateşi gören kimsenin resmî işleri yürür ve önündeki zorluklar kolaylaşır. Nüfuz sahibi bir kimseden görülecek destek de bu rüyanın hükmüne girer.

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Rüyada ateşsiz duman görmek

Rüyada ateşsiz duman görmek hayra ve doğru yola yönelmeye yorulur. Ateşi görünmeyen duman ihtiyacın görülmesine ve girişilen işin bereketli olmasına delalet eder. Ateşsiz görülen duman rüya sahibine zarar vermez.

Rüyada ateş topu görmek

Rüya sahibine dokunmadan geçen ateş topunu görmek eş ve çocuklarla huzur içinde yaşamaya delalet eder. Zarar vermeden geçen bir ateş topu, geçimin rahatlamasına ve sevilen kimselere yardım edecek imkâna kavuşmaya işaret eder. Üzerine düşen ve korku veren ateş topu ise bu hayrı taşımaz.

Rüyada ateş yakmak

Rüyada ateş yakmak büyük güce ve destek görmeye delalet eder. Rüya sahibinin aklı ve gayretiyle başarı elde edeceğine, adının övgüyle anılacağına işaret eder.

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Rüyada ateş yaktığını görmek ihtiyacın giderilmesine ve faydalanılacak bir işin harekete geçmesine işaret eder. Yakılan ateşin kolayca tutuşması işin çabuk neticeleneceğinin alametidir. Ateşi yakanın rüya sahibi olması, gelen hayrın onun emeğinin karşılığı olduğunu haber verir. Yakılan ateşin çevreye ışık vermesi, bu hayırdan yakınların da faydalanacağına delalet eder.

Rüyada birinin ateş yaktığını görmek

Rüyada birinin ateş yaktığını görmek kısmetsizliğin geride kalmasına yorulur. Başkasının eliyle yakılan ateş, rüya sahibinin kısmetinin açılacağını ve beklediği hayrın dışarıdan geleceğini haber verir. Ateşi yakan kimsenin tanıdık çıkması, gelecek faydanın yakın çevreden olacağına delalet eder.

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Rüyada ateş yakmaya çalışmak

Rüyada ateş yakmaya çalışmak endişe edilen meselenin çözüme ulaşmasına delalet eder. Verilen emek yavaş yavaş karşılık bulur. Rüyada ateşi yakamamak ve ateş yakamadığını görmek, emeğin karşılığının gecikmeli geleceğine yorulur. Rüyada ateş yakmaya çalıştığını görmek de bu hükmün içindedir. Ateşin geç tutuşması işin gecikmesine işaret eder ama neticeyi değiştirmez.

Rüyada ateşe odun atmak

Rüyada ateşe odun atmak sıkıntıdan kurtulmanın alametidir. Hastalığı olan kimse için rüya, şifa yolunun açılmasına delalet eder. Rüyada odun ateşi yakmak hayatın kolaylaşmasına ve parayı artıracak işler yapmaya işaret eder. Odunu atan kimsenin ateşten zarar görmemesi, gelen bu ferahlığın kalıcı olacağını haber verir.

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Rüyada ateşte elbise yakmak

Ateşe verilen elbise, rüya sahibinin atacağı her adımın hayır getireceğini haber verir. Rüyada ateşte elbise yakmak, geride bırakılan bir sıkıntının bir daha dönmeyeceğine delalet eder.

Rüyada ateş söndürmek

Rüyada ateş söndürmek, o yerde çıkmış fitnenin yatışmasına ve kötülüğün geçip gitmesine delalet eder. Zararlı bir ateşi söndüren kimse için rüya, üzüntülerin son bulmasına, ayrılıkların birleşmeyle kapanmasına ve işlerin düzene girmesine işaret eder. Rüyada ateşi söndürmek ile yanan ateşi söndürmek aynı anlama gelir. Söndürülen ateşin yeniden alevlenmemesi, kapanan meselenin bir daha açılmayacağına işaret eder.

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Söndürülen ateş ocakta ya da sobada yanan ateş ise hüküm değişir. Ev halkını ısıtan ve kimseye zarar vermeyen bir ateşi söndürmek can sıkıcı bir habere delalet eder. Tutuşup etrafa yayılan ateşi söndürmek kötülüğün önlenmesine yorulurken ocaktaki ateşi söndürmek bu hayrın dışında kalır.

Rüyada ateş söndürmeye çalışmak

Rüyada ateş söndürmeye çalışmak, korkulan meselenin rüya sahibinin kendi eliyle kapanacağını haber verir. Karşısına çıkan aksiliğin ortadan kalkmasına ve hâlin daha iyiye dönmesine yorulur. Rüyada ateş görmek ve söndürmek, başlanan işin neticeye varacağına delalet eder.

Rüyada ateşe su dökmek

Rüyada ateşe su dökmek beklenmedik bir yükselişe delalet eder. Rüya sahibinin malı ve canı emniyettedir. Umulmayan bir yerden gelecek ilerlemeye yorulur. Ateşin suyla sönmesi bu emniyetin süreceğinin alametidir.

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Rüyada ateşin görüldüğü yere göre tabiri

Evde, ocakta ve mangalda yanan ateş, ev halkına zarar vermediği sürece hanenin bereketine delalet eder. Ateşin ev içinde canlı ve düzenli yanması geçimin genişlemesine, ev halkının rahat etmesine işaret eder. Ocakta ve sobada sönmeden yanan ateş, o evde rızkın kesilmeyeceğinin alametidir.

Rüyada evde ateş görmek

Rüyada evde ateş görmek, eve zarar vermeyen bir ateş için dertlerin bitmesine ve ev halkının huzura kavuşmasına delalet eder. Evden çıkan ateş kimseye zarar vermeden sönmüşse rüya iş hayatında başarıya işaret eder. Rüya sahibinin başından ateş çıktığı görülmüşse ağır bir hastalığa yorulur.

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Rüyada sobada ateş görmek

Rüyada sobada ateş görmek bozulan sağlığın düzelmesine işaret eder. Sobada yanan ateş evin sevincine ve rahat bir yaşama delalet eder. Rüyada soba ateşi görmek, sönmeden yanması hâlinde evdeki rahatlığın süreceğini haber verir.

Rüyada mangal ateşi yakmak

Rüyada mangal ateşi yakmak davetlere gitmenin ve kalabalık sofralarda bulunmanın alametidir. Gelirin artmasına ve eldeki darlığın genişlemesine yorulur. Rüyada mangal ateşi görmek sıkıntının hafiflemesine delalet eder. Mangalın kolayca tutuşması beklenen sevincin yakın olduğunu haber verir.

Rüyada prizden ateş çıkması

Rüyada prizden ateş çıkması, ateşin eve zarar vermeden sönmesi hâlinde kısmetin açılmasına delalet eder. Bu rüyayı gören evli kimse için müjdeli bir haber sayılır. Prizden çıkan ateş evi tutuşturup zarar vermişse müjde tarafı düşer ve hüküm sıkıntıya döner. Rüyada elektrik tellerinden ateş çıkması da zarar vermeden sönmüşse sıkıntıların kısa sürede bitmesine yorulur.

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Rüyada ateşte yemek pişirmek

Rüyada ateşte yemek pişirmek işte üst bir mevkiye geçmenin alametidir. Hayırlı bir evliliğe adım atmaya ve evin bereketinin artmasına delalet eder. Rüyada odun ateşinde yemek pişirmek de aynı hükümle karşılanır. Rüyada ateşte ekmek pişirmek evin rızkının genişlemesine ve eve girenin artmasına işaret eder.

Rüyada cehennem ateşini görmek

Rüyada cehennem ateşini görmek hedeflerin gerçekleşmesine delalet eder. Uzaktan görülen ve rüya sahibine dokunmayan cehennem ateşi, arzu edilen şeye kavuşmayı haber verir. Rüyada cehennem ateşi görmek istenen neticeye ulaşmanın alametidir. Rüya sahibi kendisini bu ateşin içinde azap duyarken görmüşse cehenneme sebep olacak bir günah işlemeye yorulur. Azabın şiddeti işlenen günahın ağırlığını gösterir.

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Rüyada ateşte yanmak

Rüyada ateşte yanmak mal cihetinden zarara ve günaha delalet eder. Ateşe girip azap duymak sağlığın bozulmasına ya da resmî bir cezaya yorulur. Rüyada ateşin içinde kalmak elde olanın elden çıkmasına ve sıkıntılı bir döneme işaret eder. Ateşin acısını duyan kimse için zarar büyüktür. Ateşin üzerinden atlayıp yanmadan kurtulan kimse ise tehlikeden korunur ve zarar ona dokunmadan geçer.

Rüyada ateşten kaçmak

Rüyada ateşten kaçmak korkulan şeyi atlatmaya yorulur. Helal rızka ve sorunların hızla çözülmesine delalet eder. Ateş arkada kalmışsa sıkıntı da geride kalmış sayılır.

Rüyada gökten ateş yağması

Yağan ateşten zarar görmeden ayrılan kimse için rüyada gökten ateş yağması hastalıktan kurtulmaya delalet eder. Ateş rüya sahibine dokunmadan geçtiyse rızka ve uzun süredir çözülmeyen bir meselenin kapanmasına yorulur. Gökten inen ateşin değmediği kimse için korkulan şey zararsız geçer ve beklenen rahatlık gelir.