Rüyada ayı görmek, tabir kaynaklarında geniş bir başlık altında toplanır. Aynı rüya; ayının rengine göre, yavrusuyla birlikte görünüp görünmemesine göre, evin içinde mi kırda mı çıktığına göre ve rüya sahibinin ona karşı ne yaptığına göre farklı karşılıklar alır. Rüyayı görenin bekâr ya da evli olması da tabire giren ölçülerden biridir.

Rüyada ayı görmek ne anlama gelir?

Rüyada ayı görmek bir hasma, düşmana ya da rakibe delalet eder. Tabirde ayı hilekâr, kötü huylu ve aklıyla değil gücüyle hareket eden bir kimsedir. Sözünde durmayan, gerektiğinde namertlik edebilen, öfkesine yenilen bir insana işaret eder. Bu kimse çoğu zaman rüya sahibinin uzağında da değildir. Dost görünüp zarar veren, yüzüne karşı iyi davranıp arkasından iş çeviren birine yorulur. Ayı tabirde ahmaklıkla da anılır, zararı kasten değil düşünmeden verecek bir kimseye de delalet eder.

REKLAM

Rüyada ayı görmek aynı zamanda hayata girecek düzenbaz bir kişinin habercisidir. Rüya sahibini bekleyen bir bela, aralarına düşecek bir fitne ve bunun ardından gelecek sıkıntı bu rüyayla haber verilir. Rüya sahibinin işine ortak olmak isteyen, hakkını yemekten çekinmeyen bir kimse yaklaşmaktadır. Zorluk kimi zaman bir insandan, kimi zaman girilen işten gelir; her iki hâlde de rüya tedbir alınmasına işaret eder.

Rüyada ayı, kuvvetine güvenip hakkı gözetmeyen kimsenin karşılığıdır. Ayının büyüklüğü o kimsenin gücünü gösterir. Rüyada büyük ayı görmek, rüya sahibinin tek başına karşı koyamayacağı kadar güçlü bir hasma delalet eder. Mevki, mal ya da çevre bakımından üstün durumdaki bu kimseyle doğrudan çatışmaya girmek zarar getirir; rüya sabırla ve ihtiyatla hareket edilmesine yorulur.

REKLAM

Rüyada ayı çok yakın görmek

Ayının mesafesi hasmın yakınlığını gösterir. Rüyada ayı çok yakın görmek, zarar verecek kimsenin uzakta değil rüya sahibinin gündelik çevresinde olduğuna delalet eder. Bu kimse akrabadan, komşudan ya da mesai arkadaşlarından biridir. Sözü dinlenen, evine kapısı açık tutulan biri olduğu için verdiği zarar geç fark edilir.

Rüyada ayı ve köpek görmek

Rüyada ayı ve köpek görmek, rüya sahibine karşı birden fazla kimsenin birleştiğine işaret eder. Güçlü bir hasmın yanında, kendi başına tesiri olmayan ama onun sözüyle hareket eden ikinci bir kimse bulunur.

Rüyada ayı ve kurt görmek

Rüyada ayı ve kurt görmek, farklı yönlerden gelen iki düşmana delalet eder. Biri açıktan karşı durur, öbürü fırsat kollar. Rüya, rüya sahibinin iki taraftan da korunması gerektiğine işaret eder.

REKLAM

Rüyada bekâr kızın ve evli kadının ayı görmesi

Rüyada bekâr kızın ayı görmesi, ailesine zarar verecek bir kimseyle evlilik planı yapılacağına yorulur; güzel başlayan işin sonunun kötü biteceğine delalet eder. Evli kadın için ayı görmek, hane düzenini bozacak ve araya girip geçimsizlik çıkaracak bir kimseye işaret eder. Görülen ayı beyazsa hüküm döner; bekâr için hayırlı bir kısmete, evli kadın için hayırlı evlada ve huzurlu bir birlikteliğe delalet eder.

Rüyada ayının rengine göre tabiri

Ayının rengi tabirin hayır tarafına mı şer tarafına mı düşeceğini belirler. Beyaz dışındaki renklerde hüküm düşmanlık, çekişme ve zarar yönündedir; renk yalnızca bu zararın nereden geleceğini değiştirir. Beyaz ayı ise bu kuralın dışında kalır ve bolluk tarafına yorulur.

REKLAM

Rüyada beyaz ayı görmek

Rüyada beyaz ayı görmek, kapalı işlerin açılacağına ve kazancın artacağına delalet eder; ayının hayırlı sayıldığı tek renk budur. Bolluk ve bereketin müjdesidir. Bekâr olan için hayırlı bir evliliğe, evli olan için hayırlı evlada, hasta olan için şifaya yorulur. Uzun süredir beklenen bir hayrın gerçekleşmeye yaklaştığına işaret eder.

Rüyada kutup ayısı görmek rızkın genişleyeceğine, uzak bir yerden gelecek kazanca ve gönül ferahlığına delalet eder. Beyaz ayıda olduğu gibi hüküm hayır tarafındadır. Rüyada beyaz kutup ayısı görmek, gelecek hayrın temiz ve helal yoldan geleceğine işaret eder; işlerin kendiliğinden yoluna gireceğine yorulur.

REKLAM

Rüyada siyah ayı görmek

Rüyada siyah ayı görmek, hane içinde tatsızlık çıkacağına işaret eder. Evin içinde geçimsizlik, uzayan tartışmalar ve gönül kırgınlığı bu rüyayla haber verilir. Ummadığı kimselerle çekişmeye girileceğine, aradaki husumetin kolay kapanmayacağına delalet eder. Rüyanın maddi tarafı da vardır. Siyah ayı beklenmedik bir zarara, elden çıkan paraya ve borç sıkıntısına yorulur.

Rüyada kahverengi ayı görmek

Rüyada kahverengi ayı görmek doğrudan düşmana delalet eder. Rüya sahibinin çevresinde kin tutan, içten içe nefret besleyen bir kimse vardır. Bu kimse görünüşte yakınlık gösterir, arkasından zarar verecek yolu arar; tabirde münafıklık ve ahmaklıkla anılması bundandır. Rüya, ona sır verilmemesine ve yapılan işlerin ondan uzak tutulmasına işaret eder.

REKLAM

Rüyada boz ayı görmek

Rüyada boz ayı görmek, kötü huylu kimselerle kurulacak bir arkadaşlığa yorulur. Kıskançlık ve hasede delalet eder; rüya sahibi bir başarı elde ettikten sonra düşmanlarının çoğalacağını haber verir. Rüyada gri ayı görmek de aynı tabire girer, çevredeki hasedin artacağına işaret eder.

Rüyada ayıdan kaçmak

Rüyada ayıdan kaçmak hayra yorulur. Kötü niyetli kimselerin hedefi olmaktan kurtulmaya, düşmanın zararının rüya sahibine erişemeyeceğine delalet eder. Kaçış aynı zamanda haramdan uzak durmaya, şüpheli bir işten vaktinde geri dönmeye işaret eder.

Korkulan bir beladan uzaklaşıldığına ve üzerindeki sıkıntıların sona ereceğine haber verir. Kaçarken yorulmak ya da zorlanmak hükmü bozmaz, ayıdan uzaklaşılmış olması yeterlidir. Rüyayı gören kişi bir müddettir dara düşmüşse, bu rüya o darlığın uzun sürmeyeceğine delalet eder.

REKLAM

Rüyada ayı saldırısından kurtulmak

Rüyada ayı saldırısından kurtulmak, başlamış bir zarardan ziyansız çıkmaya delalet eder. Düşman harekete geçmiş, ancak tesiri rüya sahibine ulaşmamıştır. Rüyada ayı saldırısından kaçmak, açılan husumetin büyümeden sona ereceğine işaret eder.

Rüyada beyaz ayıdan kaçmak

Rüyada beyaz ayıdan kaçmak, sıkıntıdan kurtulmanın kolay olacağına delalet eder. Kurtuluş zahmetsiz gelir, ardından da bir genişlik açılır. Rüyada kutup ayısından kaçmak da hayra yorulur, korkulan işin zararsız kapanacağına delalet eder.

Rüyada siyah ayıdan kaçmak

Rüyada siyah ayıdan kaçmak, hane içindeki geçimsizliğin sona ereceğine delalet eder. Evde süren tartışmadan ve para sıkıntısından kurtulmaya, aradaki kırgınlığın düzeleceğine işaret eder.

REKLAM

Rüyada ayı kovalaması

Rüyada ayı kovalaması, düşmanlığın harekete geçtiğine delalet eder. Rüya sahibinin ardında, ona zarar vermeyi isteyen bir hasım vardır; bu kimse fırsat kolladığı için rüya bir uyarı sayılır.

Rüyada ayının kovalaması, yeni bir işe girişilecekse o işle birlikte düşmanların da artacağına işaret eder. Rüyada ayı tarafından kovalanmak, çevrede dolaşan hilekâr kimselerin rüya sahibinin adımlarını izlediğine yorulur. Rüyada ayının kovaladığını görmek de atılan her adımın karşısına bir engel çıkarılacağına delalet eder. Rüya, işe başlamadan önce çevrenin gözden geçirilmesine ve ihtiyatlı davranılmasına işaret eder.

REKLAM

Rüyada beyaz ayı kovalaması

Rüyada beyaz ayı kovalaması, ardından gelen sıkıntının zarar vermeden geçeceğine delalet eder. Rüya sahibini korkutan mesele büyük görünse de sonu hayra çıkar; uğraştıran işten kazançla ayrılacağına işaret eder.

Rüyada siyah ayı kovalaması

Rüyada siyah ayı kovalaması, hane içinden çıkacak bir çekişmenin rüya sahibini rahat bırakmayacağına delalet eder. Yakın akrabadan biriyle başlayan tartışmanın uzayacağına ve maddi bir zarara dönüşeceğine işaret eder.

Rüyada ayı saldırması

Rüyada ayı saldırması, düşmandan doğrudan bir darbe alınacağına delalet eder. Gizli tutulan husumet açığa çıkar; zarar sözle, işle ya da malca rüya sahibine ulaşır.

REKLAM

Rüyada ayı saldırısına uğramak ve rüyada ayı saldırması görmek, çevredeki dost görünen kimselerden zarar görmeye işaret eder. Rüyada ayının saldırdığını görmek, düşmanın niyetini artık gizlemediğine ve rüya sahibinin bundan ziyan göreceğine yorulur.

Rüyada ayı saldırdığını görmek, bilinmeyen işlere bulaşıp bundan zarar görmeye de delalet eder. Ehli olunmadan girilen bir alan, sonu hesaplanmadan kurulan bir ortaklık bu rüyayla haber verilir. Rüyada ayı saldırısı, tedbir alınmasına ve karşıdakinin niyetinin iyi okunmasına işaret eder.

Rüyada ayı yavrusu görmek

Rüyada ayı yavrusu görmek, gücü az olduğu hâlde zararı dokunan kimselere delalet eder. Tek başına tesiri olmayan, buna rağmen araya girip fitne çıkaran birine işaret eder.

REKLAM

Rüyada yavru ayı görmek, küçük görünen bir meselenin büyüyeceğine yorulur. Şimdilik önemsenmeyen bir anlaşmazlık, ihmal edildiği takdirde ciddi bir soruna dönüşür. Rüya, üzerine alınan sorumlulukların savsaklanmamasına ve işin başındayken halledilmesine işaret eder.

Rüyada ayı ve yavrusunu görmek

Rüyada ayı ve yavrusunu görmek, bir düşmanın yalnız olmadığına delalet eder. Zarar vermek isteyen kimsenin arkasında, onun sözüyle hareket eden başkaları vardır. Rüyada ayı ve yavrularını görmek, husumetin tek kişide kalmayıp bir aileye yayılacağına işaret eder.

Rüyada siyah ayı yavrusu görmek

Rüyada siyah ayı yavrusu görmek, hane içinde küçük bir tartışmanın büyüyeceğine delalet eder. Ev halkından biriyle çıkan kırgınlık zamanında kapatılmazsa geçimsizliğe ve maddi zarara dönüşür.

REKLAM

Rüyada küçük ayı görmek

Rüyada küçük ayı görmek, gücü henüz yetmeyen bir hasma delalet eder. Bu kimse şu an zarar veremeyecek durumdadır; ancak ihmal edilirse büyüyeceğine ve ileride rüya sahibini uğraştıracağına işaret eder.

Rüyada ayı öldürmek

Rüyada ayı öldürmek, düşmandan ve onun getirdiği sıkıntıdan kurtulmaya delalet eder. Uzun süredir rüya sahibini uğraştıran dert sona erer, hasmın tesiri kalmaz. Korkulan şeyin üstesinden gelineceğine, çözülmez sanılan bir meselenin rüya sahibinin lehine kapanacağına işaret eder. Ayı rüyalarının en açık hayır hükmü bu rüyadadır.

Rüyada evde ayı görmek

Rüyada evde ayı görmek, hane içinde bir düşmanın bulunduğuna delalet eder. Zarar veren kimse dışarıdan değil, aileden ya da yakın akrabadandır. Rüyada eve ayı girmesi, bu kimsenin rüya sahibinin özel işlerine karışacağına ve ev düzenini kendi isteğine göre değiştirmek isteyeceğine işaret eder. Rüyada evin içinde ayı görmek, güvenilen birinin kötü niyet taşıdığına ve bunun geç fark edileceğine yorulur.

REKLAM

Rüyada ayı kovalamak

Rüyada ayı kovalamak, rüya sahibinin ayıyı önüne katıp peşinden gitmesidir. Yapılan hatalar yüzünden eleştirileceğine ve insanlar arasında itibarın zedeleneceğine yorulur. Rüyada ayıyı kovalamak, işlenen hatalar yüzünden rüya sahibinin insanlar arasında hor görüleceğine ve güç duruma düşeceğine delalet eder.

Rüyada ayı ile boğuşmak

Rüyada ayı ile boğuşmak, güçlü bir rakiple doğrudan mücadeleye işaret eder. Rüya sahibi kaçmayı değil karşı koymayı seçmiştir. Uzun ve yorucu geçse de mücadelenin sonunda galip geleceğine delalet eden bu rüya, zorluğun üstüne gidilmesine ve hakkın aranmasına yorulur.

REKLAM

Rüyada ayı beslemek

Rüyada ayı beslemek, rüya sahibinin kendi eliyle kendine zarar vereceğine delalet eder. Zarar verecek kimseyi büyüten, ona imkân tanıyan yine kendisidir. Rüyada ayı yavrusu sevmek de aynı yönde tabir edilir; küçük sanılan bir meselenin görmezden gelinerek içinden çıkılmaz hâle getirileceğine işaret eder.

Rüyada ayıdan saklanmak

Rüyada ayıdan saklanmak, ayıdan uzaklaşmayı değil onun bulunduğu yerde gizlenmeyi anlatır ve hasmın üstesinden gelinemeyeceğine delalet eder. Düşman ortadan kalkmadığı için sıkıntı da yerinde durur. Rüya, meselenin bu hâliyle kapanmayacağına işaret eder.

REKLAM

Rüyada ayıyla ilgili diğer tabirler

Rüyada ayıya binmek, yetkili bir kimsenin himayesine girmeye ve devlet büyüklerinden menfaat görmeye delalet eder. Rüyada ayı ile oynamak bir düşmana üstünlük sağlanacağına işarettir, ayı oynattığını görmek de hasmın alt edileceğine yorulur. Rüyada ayı eti yemek korku ve endişe içinde olmaya, hasmın malından yenmesine delalet eder. Ayı postu güce, kuvvete ve korunmaya; ayı derisi ise boşanmış, hâli kötü ve rüya sahibini meşgul eden bir kadına yorulur. Rüyada bağlı ayı görmek hayırlı olmayan işlere ve büyük üzüntüye işaret eder. Rüyada ayı avlamak, yalancı ve kötü niyetli bir kimsenin hak etmediği hâlde saygınlık görmesine delalet eder. Rüyada ayı sürüsü görmek, iş hayatında elde edilecek başarıya, girilen bir yarışın kazanılacağına ve bolluğun kalıcı olacağına işaret eder.