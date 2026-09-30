Rüyada bebek sevdiğini görmek müjdeli bir habere, sıkıntıların sona ermesine ve rızkın genişlemesine delalet eder.

Rüyada bebek sevdiğini görmek, bebeğin kız mı erkek mi olduğuna, rüya sahibine ait olup olmadığına ve rüyayı görenin evli, bekar ya da hamile olmasına göre ayrı hükümler alır. Bebeği kucağında taşımak, uyutmak ve onunla oynamak ayrı ayrı tabir edilir. Bebeğin ağlaması ya da uykuda olması da tabiri değiştiren ölçüler arasındadır.

Rüyada bebek sevdiğini görmek

Rüyada bebek sevdiğini görmek hayra yorulur ve kısa zamanda müjdeli bir haber alınacağına delalet eder. Uzun süredir devam eden endişeli bekleyişin sona ereceğine, sıkıntı ve dertlerin birer birer çözüleceğine işaret eder. Rızkın genişleyeceğine, işlerin kar getireceğine ve talihin açılacağına yorulur. İşsiz olan iş bulur, hasta şifaya kavuşur, darlıkta olanın hali düzelir. Bekâr bir kimse için rüyada bebek sevmek hayırlı bir kısmetle dünya evine girileceğine, evli için hane huzurunun artacağına işaret eder. Rüyada bebek görüp sevmek geçmişin kötü izlerinin silineceğine, kötü alışkanlıklardan arınılacağına ve toplumda sözü geçen bir kimse hâline gelineceğine delalet eder. Evli kadının bebek sevmesi eşiyle iyi geçineceğine ve rızka kavuşacağına yorulur, kucağında bebek sevmesi ise yakında anne olacağına delalet eder. Bekâr kızın bebek sevmesi hiç para sıkıntısı çekmeyeceğine, çalıştığı yerde daha iyi bir mevkiye getirileceğine işaret eder. Hamile kadının bebek sevmesi işlerini yoluna koymak için ortaya konan çalışmadan büyük kazanç elde edileceğine delalet eder. Rüyada ikiz bebek sevmek borçtan kurtulmaya, zengin bir hayata ve ailevi huzura işaret eder.

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Rüyada erkek bebek sevmek

Rüyada erkek bebek sevmek endişeli durumların son bulacağına ve sahip olunan yeteneklerle büyük atılımlar gerçekleştirileceğine delalet eder. Erkek bebeği okşayıp seven kimse güç ve itibar kazanır, çevresindeki herkesin saygısını elde eder. Erkek bebek sevmek ve kucaklamak nazardan ve hasetten korunulacağına işaret eder. Bu rüya çalışma hayatında olumlu gelişmeler yaşanacağına da yorulur. Erkek bebek öpmek ve sevmek ise iş hayatında geçmiş bir kaybın telafi edileceğine delalet eder.

Rüyada kız bebek sevmek

Rüyada kız bebek sevmek eşten şefkat ve ilgi görüleceğine delalet eder. Kız bebeği kucağına alıp seven kimse geçmişte yaptığı hataları düzeltecek fırsatı bulur ve kendisine destek olacak mevki sahibi kimselerle karşılaşır. Bu rüya işlerde ilerlemeye, sağlık ve selamete yorulur. Kız bebek sevdiğini gören kadın için rüya hamilelik müjdesi sayılır. Bekâr olan için ise gönlünce bir hayat kurulacağına ve ömrün güzellikler içinde geçeceğine işaret eder.

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Rüyada küçük bebek sevmek

Rüyada küçük bebek sevmek yakın zamanda sevinçli bir haber alınacağına delalet eder. Küçük bebeği kucağına almak uzun süredir çözülmeyen bir sıkıntının sona ereceğine, rızkın genişleyeceğine ve haneye bereket gireceğine işaret eder.

Rüyada bebek kucağına almak

Rüyada bebek kucağına almak maddi yönden büyük kazançlar elde edileceğine ve sorunlardan kurtulunacağına delalet eder. Bebeği kucağında tutmak ekmeğin çoğalacağına işaret eder. Rüyada kucağına bebek almak iş hayatında rakiplere üstün gelineceğine, aile bireylerinin birbirine kenetleneceğine yorulur. Rüyada bebek kucaklamak ve bebeğe sarılmak hane içindeki huzurun artacağına ve berekete delalet eder. Rüyada kucağına bebek verilmesi umulan işin gerçekleşeceğine işaret eder. Bebeği sevip kucaklamak beklenen hayrın yaklaştığına yorulur. Kundakta bebek kucaklamak sıkıntılı bir dönemin sona ereceğine delalet eder.

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Rüyada erkek bebek kucağına almak

Rüyada erkek bebek kucağına almak omuzlanan yükün altından kalkılacağına delalet eder. Kucağına erkek bebek alan kimse emeğinin karşılığını görür. Erkek bebeği kucaklayıp ona sarılmak evin geçiminin kolaylaşacağına ve haneye giren rızkın artacağına işaret eder.

Rüyada kız bebek kucaklamak

Rüyada kız bebek kucaklamak rüya sahibinin üzerindeki sıkıntının kalkacağına delalet eder. Kucağına kız bebek alıp onu koruyup gözetmek işlerin yoluna gireceğine işaret eder.

Rüyada doğum yapıp bebeği kucağına almak

Rüyada doğum yapıp bebeği kucağına almak uzun süredir beklenen bir işin sonuca ulaşacağına ve emeğin karşılığının alınacağına delalet eder. Bebeği kucağına alıp okşamak sıkıntıların sona ereceğine, ev halkı arasındaki dayanışmanın güçleneceğine işaret eder. Doğum yapıp bebeği kucağında sevmek rüya sahibinin eline geçecek kazancın umduğundan fazla olacağına yorulur.

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Rüyada kucağında bebek taşımak

Rüyada kucağında bebek taşımak istenen şeye ulaşılacağına ve talihin açılacağına delalet eder. Rüyada kucağında bebek taşıdığını görmek beklenen bir haberin geleceğine işaret eder. Kucağında bebekle yürümek işlerin kolaylaşacağına ve rızkın artacağına yorulur.

Rüyada kucağında bebek uyutmak

Rüyada kucağında bebek uyutmak zafere, şöhrete ve başarıya işaret eder. Kucağında bebek uyutan kimse borcunu öder, isabetli kararlar alır ve sıkıntıları da yakında son bulur. Rüyada kucakta bebek uyutmak hane içinde huzurun yerleşeceğine yorulur.

Rüyada bebek öpmek

Rüyada bebek öpmek meslekteki ve aile içindeki saadetin artacağına, geçim derdi çekilmeyeceğine delalet eder. Borcun kısa sürede ödeneceğine, malın ve paranın çoğalacağına, rahatlığa ve esenliğe kavuşulacağına işaret eder. Bebek sevmek ve öpmek dileklerin ve duaların kabul olacağına, elde edilen başarıların eksilmeyeceğine ve makamın sarsılmayacağına yorulur. Erkek bebek öpmek de kız bebek öpmek de aynı yönde tabir edilir, haneye girecek hayra ve sevinçli habere işarettir.

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Rüyada başkasının bebeğini sevmek

Rüyada başkasının bebeğini sevmek umulmadık bir yerden maddi kazanç geleceğine delalet eder. Rüya sahibinin etrafının hayır görülecek kimselerle dolacağına, rahatının ve huzurunun yerinde kalacağına işaret eder. Yakınların işlerinin yoluna gireceğine yorulur. Başkasının kız bebeğini sevmek de hayra yorulur ve beklenmedik bir kazancın haberi sayılır. Tanınmayan bir bebeği sevmek yaşanan sorunların en kısa zamanda çözüleceğine delalet eder.

Rüyada başkasının bebeğini kucağına almak

Rüyada başkasının bebeğini kucağına almak beklenmedik bir kazanca ve rahatlığa delalet eder. Çevredeki hayırlı kimselerin desteğiyle işlerin yoluna gireceğine, sıkıntılı bir konunun çözüleceğine işaret eder. Yakınlarla kurulan muhabbetin artacağına yorulur.

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Rüyada bebekle oynamak

Rüyada bebekle oynamak sorunlara çözüm bulunacağına ve sakin bir hayatın süreceğine delalet eder. Rüya sahibinin işinin ehli olacağına, büyük işlere girişeceğine ve rahat edeceğine işaret eder. Hataların telafisi için fırsat yakalanacağına, hoş haberler alınacağına yorulur. Rüyada erkek bebekle oynamak iş hayatında mevki ve nüfuz sahibi olunacağına delalet eder.

Rüyada ağlayan bebeği susturmak

Rüyada ağlayan bebeği susturmak zor bir dönemin aşılacağına, ailenin rahatça geçindirileceğine ve sağlığa kavuşulacağına delalet eder. Ağlayan bebeği sevip avutmak alınan hayati karardan pişmanlık duyulmayacağına, ekmeğin kesilmeyeceğine işaret eder. Ağlayan bebeği yatıştırmak kazancın artacağına ve makamın yükseleceğine, kayıtsız kalınamayacak kadar iyi bir teklif alınacağına yorulur. Ağlayan bebeği kucağına alıp susturmak yakın zamanda büyük bir sevinç yaşanacağına ve evlilik için gün sayılacağına delalet eder.

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Rüyada bebek koklamak

Rüyada bebek koklamak korkuların ve endişelerin sona ereceğine delalet eder. Talihin açılmasıyla çok büyük bir kazanç elde edileceğine, sıkıntılı ve sorunlu bir dönemin aşılacağına, dertlere derman bulunacağına işaret eder. Yeni iş kapılarının açılacağına ve askıda kalmış işlerin hayata geçeceğine yorulur.