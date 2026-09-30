Rüyada beyaz at görmek düşmana ve rakiplere galip gelmeye, zafere, hayırlı kısmete ve bolluk ile berekete delalet eder.

Rüyada beyaz at görmek, tabir kaynaklarında atın rengiyle birlikte haline ve sayısına göre de ayrı ayrı karşılanır. Atın koşması, uçması, şahlanması ya da bir sürü hâlinde görünmesi hükmü değiştirir. Atın büyüklüğü, yaşı ve cinsiyeti kadar rüya sahibinin ona ne yaptığı da tabire girer. Rüyayı görenin bekâr kadın, evli kadın ya da erkek olması hükmün hangi tarafa daralacağını belirler.

Rüyada beyaz at görmek

Rüyada beyaz at görmek düşmana ve rakiplere galip gelmeye, rüya sahibinin üstün gelip zafer elde edeceğine delalet eder. Aynı rüya hayırlı bir kısmete, bolluk ve berekete, sıkıntıların dağılıp geniş bir rızka kavuşulacağına yorumlanır. Beyaz at gören kimsenin duran işleri yeniden yürür ve uzun süredir beklediği hayırlı haber gelir. Düşmanı olan kimse için o düşmanın zararının kalkacağına ve üstünlüğün rüya sahibinde kalacağına işarettir.

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Klasik tabirde atın beyazlığı dinin kuvvetine, kişiye devlet eliyle verilecek mal ile itibara delil sayılır. Bu yüzden beyaz at şeref, mevki ve hürmet alametidir. Beyazlığı siyahlığından çok olan at ise dindar bir kadına delalet eder.

Hüküm rüyayı görenin haline göre daralır. Evlenmek isteyen kadın için gelinliğe ve yakın bir kısmete, erkek için hayırlı bir nasibe ve işlerin açılmasına işarettir. Rüyada beyaz at, rüya sahibinin gücünü ve itibarını artıracak bir dönemin alametidir. Ticaretle uğraşan için kazancın bollaşmasına, memuriyette olan için mevkinin yükselmesine yorulur. Emeğinin karşılığını görmediğini düşünen kimse için çalışmanın meyvesini vereceğine, borcu olan için borcun kapanacağına delalet eder.

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Rüyada kirli beyaz at görmek

Rüyada kirli beyaz at görmek, atın postundaki kirliliğe rağmen hayır tarafında kalan rüyalardandır. Kısa vadede gelecek bir kazanca, hayırlı bir evliliğe ve rahat bir ömre işarettir. Rüya sahibinin hikmet sahibi bir kimse olup mevkisinin yükseleceğine ve salih evlatla müjdeleneceğine delalet eder.

Rüyada evin içinde beyaz at görmek

Rüyada evin içinde beyaz at görmek haneye bereket ve baht girdiğine, huzurlu bir ömre işarettir. Yakın dostlarla kurulacak bir ortaklığa, aile bağlarının güçlenmesine ve maddi kazanca delalet eder. Evin içine giren beyaz at, hanenin geçim darlığından çıkacağına ve ev halkının birbirine daha çok yaklaşacağına yorulur.

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Rüyada beyaz at arabası görmek

Beyaz at rüyada arabaya koşulmuş halde, yolda ya da hane önünde görülürse tabiri aile tarafına döner. Rüyada beyaz at arabası görmek aileden birinin evliliğe adım atacağına ve daha huzurlu bir döneme girileceğine işarettir. Bol ve hayırlı kazanca, hanede berekete ve nüfuzlu bir kimsenin himayesi altına girileceğine delalet eder.

Rüyada atın rengine göre tabiri

Atın rengi hayrın hangi taraftan geleceğini gösterir. Atın yaşı ve hali karışmadıkça her renkte hüküm rüya sahibinin lehine kalır. Beyaz at itibarı din ve şeref tarafından verir, gri at da aynı tarafta sayılır. Siyah at aynı yükselişi saltanat ve dünyalık tarafından, kahverengi at iş ve kazanç tarafından, kırmızı at ise takva tarafından getirir. Karışık renkli atlarda iki tarafın hükmü birleşir ve tabir ikisinin ortasında durur.

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Rüyada siyah at görmek

Rüyada siyah at görmek saltanata, ululuğa ve dünyalık varlığa işarettir. Siyah at gören kimsenin şerefi ve mevkisi yükselir, kazancı bollaşır. İnsanlara öncülük edilecek işlere imza atılacağına ve toplumda sevilen bir kimse olunacağına delalet eder.

Rüyada koşan siyah at görmek mevki ve itibarın hızla artacağına işarettir. Rüya sahibinin önünü açacak bir fırsatın beklenenden erken geleceğine, elindeki işin kısa sürede sonuçlanacağına delalet eder.

Rüyada kahverengi at görmek

Rüyada kahverengi at görmek zafere ve iş hayatında başarıya işarettir. Geçmiş maddi kayıpların telafi edileceğine ve umulmadık faydalar görüleceğine delalet eder. Erkek için nişan, düğün, ev ve araba gibi kapıların açılacağına yorulur. Kadın için hayırlı kısmete ve hanenin işlerinin düzelmesine işarettir. Uzun süre emek verilip karşılığı alınamayan işin bu rüyanın ardından kazanca döneceğine delalet eder.

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Rüyada doru at görmek kuvvetin çokluğuna işarettir. Yeni bir hayata başlanacağına ve gösterilen başarı sebebiyle rüya sahibine yeni işlerin emanet edileceğine delalet eder. Doru, kahverengi atın tabir dilindeki adıdır. Bu adla görülen at kazançtan çok rüya sahibinin kuvvetine ve önüne açılan yeni kapılara bakar.

Atın kızgın görünmesi kahverenginin kazanç hükmünü mücadele tarafına çeker. Rüyada kızgın kahverengi at görmek iş hayatındaki başarının çetin bir çekişmenin ardından geleceğine, rakiplerle girilen mücadelenin rüya sahibinin galibiyetiyle biteceğine işarettir.

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Rüyada kırmızı at görmek

Rüyada kırmızı at görmek klasik tabirde kızıl at adıyla da geçer ve iki ad aynı hükme girer. Yelesi ve kuyruğu kızıl olan at takva ve dindarlığa delalet eder. Saf kızıl bir kısrak görmek dindar, neşeli, iffetli ve şöhretli bir kadına yorulur. Kırmızı at ayrıca geçimin genişleyip rahat bir ömür sürüleceğine, bekâr kimse için gönlüne göre bir kısmetle karşılaşılacağına işarettir. Buna karşılık at yaşlı ve koyu kırmızı ya da kül renginde görülmüşse hüküm döner, bu hâlde rüya işlerin bozulmasına alamettir.

Rüyada gri at görmek

Rüyada gri at görmek hayır ve bereket alameti sayılır, düşmana galip gelmeye ve zafer bulmaya delalet eder. Halk arasında sevilen, kendisine akıl danışılan bir kimse olunacağına ve rüya sahibinin mevkisinin yükseleceğine işarettir. Boz renkli at görmek de aynı tabire girer ve düşmanın mağlup edileceğine yorulur.

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Rüyada siyah beyaz at görmek

Rüyada siyah beyaz at görmek büyük bir kazanç elde edileceğine ve hayal edilene yakın zamanda kavuşulacağına işarettir. Üzüntünün sevince döneceğine, kabiliyet sayesinde daha yüksek bir mevkiye çıkılacağına, toplumda sevgi görüleceğine ve düşmana üstün gelineceğine delalet eder. Siyahın saltanat ve idare tarafı ile beyazın şeref ve üstünlük tarafı bu atta bir arada bulunur. Alaca renkli at görmek de bu hükmün içindedir ve rüya sahibinin arzu ettiği makam ile büyüklüğe yorulur.

Rüyada kahverengi beyaz at görmek

Rüyada kahverengi beyaz at görmek felaketlerden korunulacağına işarettir. Beyaz atın koruma tarafı ile kahverenginin kazanç tarafı bu renkte birleşir ve rüya sahibinin çalıştığı işte daha üst bir vazifeye geçeceğine delalet eder. Rüya sahibinin beklemediği bir tehlikeden zarar görmeden çıkacağına ve ardından işinin genişleyeceğine yorulur.

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Rüyada beyaz atın hâline göre tabiri

Beyaz atın hareketi kısmetin hangi hızla ve hangi tarafa geleceğini belirler. At koşuyor ya da uçuyorsa hayır çabuk ve geniş gelir. Atın şahlandığı görülürse hüküm haneye döner ve geçici bir sıkıntıya, ölü görülürse beklenen isteğin gerçekleşmemesine yorulur.

Rüyada beyaz atın koştuğunu görmek

Rüyada beyaz atın koştuğunu görmek ömür boyu istenilene sahip olunacağına ve talihin rüya sahibinden yana olacağına işarettir. Gelirin artacağına, cesaretle atılan adımların karşılık bulacağına ve darlıkta olanın rahata çıkacağına delalet eder. Koşan beyaz at aynı zamanda uzun süredir ertelenen bir kararın artık verileceğine yorulur.

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Rüyada uçan beyaz at görmek

Rüyada uçan beyaz at görmek bahta, umulmadık bir kazanca ve yeni bir yere taşınıp orada yeniden başlanacağına işarettir. Borçların ödeneceğine, murada erileceğine ve makam ile sorumluluk sahibi olunacağına delalet eder. Rüya sahibinin hiç beklemediği bir taraftan destek göreceğine yorulur.

Rüyada şahlanan beyaz at görmek

Rüyada şahlanan beyaz at görmek aile içinde geçici sıkıntılara işarettir. Hanede kısa süren bir gerginlik yaşanacağına, bu gerginliğin büyümeden sona ereceğine ve ev düzeninin yeniden yerine oturacağına delalet eder.

Rüyada ölü beyaz at görmek

Rüyada ölü beyaz at görmek hayallerden vazgeçmeye ve gerçekleşmeyen isteklere işarettir. Uzun süredir beklenen bir işin bu hâliyle sonuçlanmayacağına, rüya sahibinin niyetini başka bir tarafa çevireceğine delalet eder.

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Rüyada birden fazla beyaz at görmek

Beyaz atın birden fazla görülmesi hayrın tek seferde değil peş peşe geleceğine işarettir. Sayı arttıkça bereket de genişler ve rüya sahibinin yakın çevresi bu hayırdan pay alır.

Rüyada beyaz at sürüsü görmek

Rüyada beyaz at sürüsü görmek peş peşe gelecek müjdelere, bolluk ve berekete delalet eder. Rüya sahibinin talihinin açık olduğu bir döneme girdiğine işarettir. Zorlu bir devrin ardından maddi ve manevi toparlanmaya, çalışan kimsenin işinde yükselmesine ve eşler arasındaki soğukluğun kalkmasına yorulur.

Rüyada iki beyaz at görmek

Rüyada iki beyaz at görmek çevredeki kimselerin sıkıntılarının kalkacağına, rüya sahibine güç ve cesaret geleceğine işarettir. İşlerin kolaylıkla yürüyeceğine ve üzüntünün kısa sürede sevince döneceğine delalet eder.

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Rüyada beyaz atın büyüklüğüne ve cinsine göre tabiri

Rüyada beyaz atın büyüklüğü, yaşı ve cinsiyeti tabiri üç ayrı yönde ayırır. İri görülen at rızkın büyüklüğüne, tay hâlindeki at hayrın emekle olgunlaşacağına, dişi at ise bekleyen işlerin tamamlanmasına delalet eder.

Rüyada büyük beyaz at görmek

Rüyada büyük beyaz at görmek helal kazanca, sağlık ve varlığa, hanede rızkın bollaşmasına işarettir. İtibarın artacağına, zorlu durumların sona ereceğine ve konulan sermayenin bereketleneceğine delalet eder. Atın iriliği gelecek malın da büyük olacağına yorulur.

Rüyada beyaz tay görmek

Rüyada beyaz tay görmek emekle dünyalık mala kavuşulacağına ve ortaklık yoluyla aile hayatının düzeleceğine delalet eder. Yakın biriyle hayırlı bir adım atılacağına ve bunun evliliğe varabileceğine, rakiplere üstün gelinip işlerin ilerleyeceğine işarettir. Beyaz at yavrusu görmek de aynı tabire girer.

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Rüyada beyaz kısrak görmek

Rüyada beyaz kısrak görmek başarıya, sevindirici habere ve endişelerin dağılmasına işarettir. Maddi kazanca ve uzun süredir askıda kalan işlerin tamamlanacağına delalet eder. Rüya sahibinin beklediği cevabın olumlu geleceğine yorulur.

Rüyada beyaz at sevmek ve satın almak

Beyaz ata dokunmak, onu okşamak ya da sahiplenmek hayrın rüya sahibinin kendi gayretiyle kazanılacağına işarettir. Bu rüyalarda kısmet kendiliğinden gelmez, kişinin gayretiyle ve kurduğu ilişkiyle büyür.

Rüyada beyaz at sevmek

Rüyada beyaz at sevmek fırsatların kazanca çevrileceğine, çevreden gelecek destekle eldeki imkânların büyük bir başarıya varacağına işarettir. Sıkıntıların rüya sahibinin kendi gayretiyle çözüleceğine ve ailece sevinç yaşanacağına delalet eder. Atın okşandığı görülmüşse yakın dostlukların da güçleneceğine yorulur.

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Rüyada beyaz at satın almak

Rüyada beyaz at satın almak kişinin kendi işinin sahibi olacağına ve helal kazançla bolluk içinde yaşayacağına işarettir. Elindeki işin büyüyeceğine ve kopmuş dostlukların onarılacağına delalet eder. Rüya sahibinin uzun süredir niyet ettiği işe artık başlayacağına yorulur.

Rüyada beyaz atın saldırması ve kovalaması

Beyaz atın rüya sahibinin üzerine gelmesi korkulacak bir hâl sayılmaz. Atın saldırması hükmü değişim tarafına, kovalaması ise geçim tarafına çeker. İki hâlde de rüya hayra çıkar.

Rüyada beyaz atın saldırması

Rüyada beyaz atın saldırması olumlu gelişmelere ve hoş değişimlere, geride kalan zorlukların unutulacağına işarettir. Düşman ve rakiplerden kurtulunacağına, elden çıkan malın geri döneceğine delalet eder. Rüya sahibinin hayatında bir düzen değişikliği olacağına ve bu değişikliğin lehine sonuçlanacağına yorulur.

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Rüyada beyaz atın kovaladığını görmek

Rüyada beyaz atın kovaladığını görmek maddi darlığın kalkacağına ve büyük bir mutluluk dönemine girileceğine işarettir. Kazançlı bir adım atılacağına, haneye bereket geleceğine ve mevcut sıkıntıların çözüleceğine delalet eder.

Rüyada beyaz atlı görmek

Rüyada beyaz atlı görmek kısmetin hiç eksilmeyeceğine ve kötü niyetli bir arkadaşın yol açtığı sıkıntıların ortadan kalkacağına işarettir. Bolluğa, işte başarıya ve hedefe hızla yaklaşılacağına delalet eder. Atlının uzaktan görülmesi beklenen haberin yolda olduğuna, yakından görülmesi ise hayrın kısa sürede gerçekleşeceğine yorulur.

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Rüyada beyaz atlı adam görmek

Rüyada beyaz atlı adam görmek, atlı rüyasının emek ve kazanç tarafına dönen hâlidir. Çalışmanın hayrının görüleceğine ve ortaya başarılı işler konacağına işarettir. Rüya sahibinin takdir göreceğine, huzura kavuşacağına ve maddi durumunun rahatlayacağına delalet eder.

Rüyada beyaz atlı prens görmek

Rüyada beyaz atlı prens görmek, atlı rüyasının uzun süredir çare bekleyen kimseye bakan hâlidir. Sıkıntı çeken kimsenin ferahlayacağına ve eve girildiğinde huzur duyulacağına işarettir. Küslerin barışacağına, büyük bir fırsatın doğacağına ve ağır bir hastalıktan kurtulunacağına delalet eder.

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Rüyada beyaz atı gören kişiye göre tabiri

Beyaz at rüyası, görenin evli ya da bekâr oluşuna göre farklı bir yönde karşılık bulur. Kadın için kısmet ve müjde tarafından, erkek için kazanç ve üstünlük tarafından yorulur. Her iki hâlde de rüya hayra delalet eder.

Rüyada bekâr kadının beyaz at görmesi

Rüyada bekâr kadının beyaz at görmesi evlilik teklifinin yakın olduğuna işarettir. Kısmetin açılıp gelin olunacağına delalet eder. Uzun süredir beklenen adımın atılacağına ve hayırlı bir kimseyle tanışılacağına yorulur.

Rüyada evli kadının beyaz at görmesi

Rüyada evli kadının beyaz at görmesi sevindirici bir habere ve bereketli bir döneme, hanenin işlerinin yoluna gireceğine delalet eder. Çocuk bekleyen kadın için bebek müjdesine işarettir. Eşler arasındaki dargınlığın kalkacağına ve evin geçiminin genişleyeceğine yorulur.

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Rüyada erkeğin beyaz at görmesi

Rüyada erkeğin beyaz at görmesi hayırlı bir kısmete kapı aralanacağına ve düşmana galip gelineceğine işarettir. İş hayatında beklenen açılımın geleceğine, rakipler karşısında üstün duruma geçileceğine delalet eder. Verilen emeğin karşılığının alınacağına yorulur.