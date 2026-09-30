Rüyada birini dövmek, dövülen kimseye maddi ve manevi bir yardımın ulaşacağına, rüya sahibinin de sıkıntısının bitip işinin açılmasına delalet eder.

Rüyada birini dövmek, dövülen kimseye ve dayağın nasıl atıldığına göre ayrı ayrı tabir edilir. Dövülenin tanıdık mı yabancı mı olduğu, evlat, eş, kardeş ya da anne baba olması ve dövmenin elle mi sopayla mı yapıldığı yorumu değiştiren ölçülerin başında gelir. Dayağın rüya sahibinin elinden çıkması ya da ona gelmesi ise hükmü ikiye ayırmaz, yalnız faydanın hangi tarafa yazılacağını belirler.

Rüyada birini dövmek

Rüyada birini dövmek hayra yorulur ve tabirde asıl fayda dövülen tarafa yazılır. Rüya sahibinin çevresindeki bir kimseye büyük bir iyiliği dokunacağına, ona maddi ve manevi destek olup ihtiyacını gidereceğine delalet eder. Rüya sahibi tarafında da sıkıntının bitmesine, işin açılmasına, elin genişlemesine ve rakip karşısında üstün gelmeye işaret eder. Rüyada insan dövmek de dövülen kim olursa olsun aynı hükümdedir. Rüyada iki kişiyi dövmek ve rüyada 2 kişiyi dövmek, rüya sahibinin elinin aynı anda iki kimseye birden ulaşacağına yorulur.

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Rüyada tanıdığını dövmek, o kişiye gerçek hayatta önemli bir katkı sağlayacağına ve onu dara düşmekten kurtaracağına delalet eder. Dostlarla ve akrabalarla aradaki meselelerin çözülmesine, kısa zamanda o kimse hakkında önemli bir haber alınmasına da yorulur. Rüyada ölmüş birini dövmek de bu hükmün içindedir. Fayda yine dövülen tarafa yazılır ve rüya o kimse için yapılacak hayra işaret eder. Rüyada birini dövmek saçını yolmak biçiminde görülmüşse, huzur ve aile saadeti getiren köklü bir hayat değişikliğine delalet eder. Sıkıntının üstesinden gelip ferahlığa çıkmaya yorulur.

Rüyada tanımadığın birini dövmek

Rüyada tanımadığın birini dövmek, rüya sahibinin tanımadığı bir kimseye faydasının dokunacağına ve kendisinin de yüzünü bilmediği birinden yardım göreceğine delalet eder. Fark edilmeden yapılan iyiliklere, yolun açılmasına, bolluk ve bereketin artmasına yorulur. Rüyada tanımadığın birisini dövmek aynı rüyadır, tabiri değişmez.

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Rüyada çocuğunu dövmek

Rüyada çocuğunu dövmek, çocuğun terbiyesine ve ona iyi bir eğitim verileceğine delalet eder. Evladın ileride ailesine hayrı dokunan bir evlat olarak yetişeceğine işaret eder. Rüya sahibi tarafında hayırlı günlere, helal kazanca ve makamın yükselmesine yorulur. Rüyada çocuk dövmek, rüyada çocuğu dövmek ve rüyada kendi çocuğunu dövmek aynı tabire girer. Rüyada çocuğunu dövdüğünü görmek ile rüyada çocuğu dövdüğünü görmek de bu hükümdedir. Rüyada bebek dövmek, çocuğun küçüklüğünden ötürü ayrı bir karşılık almaz, aynı terbiye ve yetiştirme hükmüne yorulur.

Rüyada kızını dövmek

Rüyada kızını dövmek, kızın terbiyesine ve ona verilecek iyi bir eğitime delalet eder. Kızın hayırlı bir evlat olarak yetişeceğine, rüya sahibinin de hayırlı günler görüp helal kazanca ulaşacağına işaret eder. Rüyada kendi kızını dövmek ve rüyada kız çocuğu dövmek aynı anlama gelir.

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Rüyada oğlunu dövmek

Rüyada oğlunu dövmek, oğlun terbiyesine ve onun doğru yola çekilmesine delalet eder. Oğlun ileride ailesine faydası dokunan hayırlı bir evlat olacağına, rüya sahibinin de makamının yükselmesine yorulur. Rüyada oğlumu dövmek, rüyada oğlunu dövdüğünü görmek, rüyada erkek çocuğunu dövmek ve rüyada erkek çocuğu dövmek bu tabirin içindedir.

Rüyada dövülmek

Rüyada dövülmek, rüya sahibi için iyiliğe, hayra ve malın artmasına delalet eder. Kendisini döven kimse, gerçek hayatta ondan destek ve koruma göreceği kişidir. Rüyada dövüldüğünü görmek, endişelerin bitip yerini ferahlığın almasına ve makamın yükselmesine işaret eder. Rüyada dayak yemek söyleyişi de aynı rüyanın karşılığını taşır. Rüyada birinin seni dövmesi, o kimseyle girilecek ortak bir işte kısa sürede başarıya ulaşılacağına yorulur. Rüyada birinin seni dövmeye çalışması ve rüyada birinin seni dövdüğünü görmek de hayırlı sayılır. Rüya sahibine gelecek bir yardıma işaret eder.

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Rüyada babanın seni dövmesi

Rüyada babanın seni dövmesi, babadan gelecek maddi bir desteğe ve mirasa delalet eder. Rüya sahibiyle babası arasına yakınlık koyacak, babanın kıymetini hatırlatacak bir hadiseye de işaret eder. Rüyada babanın dövdüğünü görmek de bu hükme girer. Rüyada babam beni dövüyordu diyen kimse için de tabir aynıdır.

Rüyada annenin seni dövmesi

Rüyada annenin seni dövmesi, anneden gelecek maddi ve manevi bir desteğe delalet eder. Rüya sahibinin zor bir işinde annesinin arkasında duracağına, onun duasını ve yardımını göreceğine yorulur. Rüyada annemin beni dövmesi ve rüyada annenin seni dövdüğünü görmek de bu tabirin içindedir.

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Rüyada ölünün diriyi dövmesi

Rüyada ölünün diriyi dövmesi, dayağı yiyen kimse için hayra yorulur. Vefat etmiş bir yakından kalan hayra, beklenmedik bir maddi genişlemeye ve sıkıntının dağılmasına delalet eder. Rüyada ölmüş birinin yaşayan birini dövmesi de dövülen tarafın lehine tabir edilir.

Rüyada birinin dövüldüğünü görmek

Rüyada birinin dövüldüğünü görmek, dövülen kimsenin güç kazanacağına ve başkalarının yardımıyla meselelerini çözeceğine delalet eder. Rüyada birinin birini dövdüğünü görmek, dayağı yiyen kimsenin işlerinin yoluna girmesine ve eline bir destek geçmesine yorulur. Rüyada tanıdık birinin dövüldüğünü görmek, o tanıdığın sıkıntısının kısa sürede dağılacağına işaret eder. Rüyada tanımadığın birinin dövüldüğünü görmek, yardımın tanınmayan bir kimseye ulaşacağına yorulur. Rüyada arkadaşının dövüldüğünü görmek, arkadaşın işlerinin yoluna gireceğine ve ona bir desteğin uzanacağına delalet eder. Rüyada eşinin birini dövdüğünü görmek, eşin bir kimseye yardım edeceğine işaret eder.

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Rüyada çocuğunun dövüldüğünü görmek

Rüyada çocuğunun dövüldüğünü görmek, evladın güç kazanacağına ve dışarıdan gelecek bir yardımla sıkıntısını çözeceğine delalet eder. Rüyada kızının dövüldüğünü görmek ile rüyada oğlunun dövüldüğünü görmek de bu hükümdedir. Rüyada birinin kızını dövdüğünü görmek, rüyada babanın kızını dövmesi, rüyada annenin kızını dövmesi ve rüyada babanın oğlunu dövmesi evladın lehine tabir edilir. Destek ve hayır çocuğa ulaşır. Rüyada ölmüş annenin kızını dövmesi ve rüyada ölmüş babanın oğlunu dövmesi, vefat etmiş büyüğün ardından evlada gelecek bir hayra işaret eder.

Rüyada babanın anneyi dövmesi

Rüyada babanın anneyi dövmesi, dayağı gören anne tarafına yazılan bir hayra delalet eder. Annenin elinin genişleyeceğine ve kocanın gayretiyle evdeki bir sıkıntının çözüleceğine işaret eder. Rüyada babamın annemi dövmesi de aynı tabirdedir.

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Rüyada eşinin dövüldüğünü görmek

Rüyada eşinin dövüldüğünü görmek, eşin güç kazanacağına ve işlerinde kendisine bir el uzanacağına delalet eder. Evin geçimini rahatlatacak bir yardıma da yorulur. Rüyada kocasının dövüldüğünü görmek aynı karşılığı taşır.

Rüyada kardeşinin dövüldüğünü görmek

Rüyada kardeşinin dövüldüğünü görmek, kardeşin sıkıntısının bir başkasının yardımıyla çözüleceğine ve elinin genişleyeceğine delalet eder.

Rüyada eşini dövmek

Rüyada eşini dövmek, evlilikteki anlaşmazlıkların çözülmesine ve huzurun eve geri dönmesine delalet eder. İş sıkıntısı çeken eşe maddi ve manevi destek olunacağına, onun derdine ortak olunacağına yorulur. Rüyada karısını dövmek, rüyada karını dövmek, rüyada karımı dövmek, rüyada hanımı dövmek ve rüyada hanımını dövmek aynı rüyanın söyleyişleridir ve hepsi bir hükme girer. Rüyayı bekâr bir kimse görmüşse yeni bir ilişkinin kurulacağına işaret eder. Rüyada sevgiliyi dövmek, sevgiliye uzanacak bir yardıma ve aradaki kırgınlığın kalkmasına delalet eder. Rüyada eski sevgiliyi dövmek, geçmişte kalmış bir meselenin kapanmasına yorulur. Rüyada kaynanayı dövmek, eş tarafındaki bir yakınla aradaki meselenin çözülmesine ve o kimseye bir iyiliğin dokunmasına delalet eder.

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Rüyada kocayı dövmek

Rüyada kocayı dövmek, kadının kocasına destek olacağına ve evin yükünü onunla paylaşacağına delalet eder. Karı koca arasındaki dargınlığın biteceğine ve huzurun kurulacağına işaret eder. Rüyada kocanı dövmek, rüyada kocasını dövmek ve rüyada kadının kocasını dövmesi aynı tabirdedir.

Rüyada husumetli olduğun birini dövmek

Rüyada husumetli olduğun birini dövmek, rüya sahibinin arası bozuk olduğu kimseyle karşı karşıya geleceğine ve bu karşılaşmadan üstün çıkacağına delalet eder. Rakip karşısında kazanılan bu üstünlük rüya sahibine yazılır. Önündeki engelin kalkmasına, huzurun ve rahatın geri gelmesine yorulur.

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Rüyada hırsızı dövmek

Rüyada hırsızı dövmek, rüya sahibinin malına ve hakkına göz diken kimsenin engelleneceğine delalet eder. Elden çıkmak üzere olan bir hakkın geri alınmasına ve zararın önüne geçilmesine işaret eder. Rüyada hırsız dövmek aynı hükme yorulur.

Rüyada düşmanını dövmek

Rüyada düşmanını dövmek, düşmanla yüz yüze gelinip ona galip gelineceğine ve ardından huzur bulunacağına delalet eder. Engellerin aşılmasına ve işlerin önünün açılmasına yorulur.

Rüyada sevmediğin birini dövmek

Rüyada sevmediğin birini dövmek, iş hayatında rakipler karşısında üstünlük kazanmaya delalet eder. Rakiplerin geri adım atacağı bir gelişmeye ve iş meselesinde alınacak güzel bir habere işaret eder.

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Rüyada küs olduğun birini dövmek

Rüyada küs olduğun birini dövmek, kolay yoldan gelecek bir mala ve beklenmedik bir kazanca delalet eder. Küs olunan kimseyle aradaki meselenin çözülmesine de yorulur.

Rüyada anne babasını dövmek

Rüyada anne babasını dövmek, bu rüyanın genel hayır hükmünün dışında kalır. Tabiri değiştiren şey dayağın yönü değil, büyüğe el kaldırılmasıdır. Ömür boyu sürecek bir pişmanlığa, emeğe karşı nankörlük edilmesine ve büyüklerin kalbinin kırılmasına delalet eder.

Rüyada annesini dövmek

Rüyada annesini dövmek, ömür boyu sürecek bir pişmanlığa delalet eder. Düşünmeden söylenen sözlerle annenin kalbinin kırılmasına ve emeğine karşı nankörlük edilmesine işaret eder. Anne duasından mahrum kalmaya da yorulur. Rüyada anneyi dövmek ve rüyada kızın annesini dövmesi aynı şekilde tabir edilir.

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Rüyada babayı dövmek

Rüyada babayı dövmek, babaya karşı işlenen bir kusura ve ardından gelecek pişmanlığa delalet eder. Kırıcı sözlerle babanın gönlünün kırılmasına, emeğinin karşılığının verilmemesine işaret eder. Rüyada babamı dövmek de aynı tabire girer.

Rüyada adam dövmek

Rüyada adam dövmek, hayırlı bir işin yapılmasına delalet eder ve tabirde baba tarafı akrabalarla ilgilidir. Kopmuş bir akrabalık bağının onarılmasına, hasta bir yakına el uzatılmasına ve o kimsenin ihtiyacının görülmesine işaret eder. Rüyada bir erkeği dövmek ile rüyada bir adamı dövmek aynı karşılığı taşır.

Rüyada kadın dövmek

Rüyada kadın dövmek, anne tarafı akrabalara yardım edileceğine delalet eder. Rüya sahibinin o taraftaki bir yakınının derdine ortak olacağına ve onun ihtiyacını gidereceğine yorulur. Rüyada bir kadını dövmek, rüyada kız dövmek ve rüyada bir kızı dövmek aynı anlama gelir.

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Rüyada kardeşini dövmek

Rüyada kardeşini dövmek, kardeşle aranın düzeleceğine ya da onunla ortak bir işe girileceğine delalet eder. Akrabalardan gelecek önemli bir habere de yorulur. Rüyada kız kardeşini dövmek ve rüyada kız kardeşini dövdüğünü görmek aynı şekilde tabir edilir. Rüyada abiyi dövmek ve rüyada ablayı dövmek, büyük kardeşle arada biriken kırgınlığın kalkmasına işaret eder. Rüyada kuzenini dövmek, akrabalık bağının güçlenmesine ve o yakının sıkıntısının giderilmesine delalet eder.

Rüyada dövüşmek

Rüyada dövüşmek, dövüşün nasıl sonuçlandığına göre tabir edilir. Dövüşte üstün gelmek karşı tarafa yardım edileceğine ve ona destek olunacağına delalet eder. Dövüşte yenik düşmek ise hayır ve bereketin rüya sahibine geleceğine, sıkıntılarının dağılmasına işaret eder. Rüyada biriyle dövüşmek de aynı hükme girer.

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Rüyada arkadaşını dövmek

Rüyada arkadaşını dövmek, iki arkadaş arasında ömürlük bir dayanışmanın kurulacağına delalet eder. Rüyada iş arkadaşını dövmek ise onun iş hayatında yükselmesine, terfi etmesine ve maddi durumunun düzelmesine yorulur. Rüyada arkadaş dövmek ile rüyada eski arkadaşını dövmek de aynı dayanışma hükmüne girer.

Rüyada birini sopayla dövmek

Rüyada birini sopayla dövmek, gönülde biriken kin ve öfkeye delalet eder. Rüya sahibinin son zamanlarda öfkesine söz geçiremediğine ve sıkıntılarının artacağına işaret eder. Elle dövmek yardıma yorulurken sopa, hükmü bu yöne çevirir. Rüyada sopayla birini dövmek, rüyada sopayla adam dövmek ve rüyada eşini sopayla dövmek de bu hükme girer.