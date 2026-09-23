Rüyada bozuk para görmek, paranın durumuna göre farklı şekillerde yorumlanır. Sağlam, temiz ve tam bir bozuk para ile eski, eksik ya da kararmış bir para aynı anlama gelmez. Paranın gümüş, demir veya bakır olması da rüyanın yorumunu değiştirir. Birkaç tane bozuk para görmek ile avuç dolusu bozuk para görmek arasında da fark bulunur. Paranın eski, antika veya sikke şeklinde görülmesi de rüyanın anlamını etkiler.

Rüyada bozuk para görmek

Rüyada bozuk para görmek, sıkıntılı bir dönemin kapanmasına, rızkın genişlemesine ve kazancın azar azar artmasına delalet eder. Bozuk para bu yönleriyle kağıt parayla ortaktır, ancak asıl ağırlık merkezi söz ve haberdir. Paranın sağlamı, temizi ve tam olanı güzel söze, hayırlı bir habere ve müjdeye işaret eder. Böyle bir para gören kimse hakkında iyi konuşulur ve kendisine verilen söz yerine getirilir. Kendisine söylenen güzel bir söz rüya sahibini sevindirir ve beklediği haber umduğu gibi çıkar. Rüyada bozuk para aynı zamanda iş hayatında başarıya ve insanlar nezdinde takdir görmeye alamettir.

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Paranın noksan, kırık ya da kararmış görülmesi hükmü değiştirir. Bu hâlde bozuk para yalan habere, iftiraya ve arkadan söylenen söze delalet eder. Eksik para gören kimsenin gıyabında, kendisiyle ilgisi olmayan sözler konuşulur. Kırılmış ya da kararmış para, verilen bir sözün tutulmayacağına da işaret eder. Parayı noksan ya da kararmış gören kimsenin çevresinde hakkında konuşan kimseler vardır ve sözün hayrı ya da zararı paranın hâline göre belli olur.

Rüyada madeni para görmek

Rüyada madeni para görmek ilme, duaya ve zikre delalet eder. Para gümüşten ve temizse rüya sahibinin duasının kabul olacağına ve hidayete işaret eder. Ana ve babanın duasının karşılık bulmasına da yorulur. Rüyada metal para görmek ve rüyada bozuk madeni para görmek de ilme, duaya ve kabul olacak bir dileğe delalet eder. Madeni paranın başka madenlerle karışık olması ise dinde bozukluğa ve yanlış bir davranışa alamettir.

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Rüyada bozuk demir para görmek hastalığa, kedere ve üzüntüye delalet eder. Rüya sahibinin bir süre keyifsiz kalacağına ve canını sıkan bir durumla karşılaşacağına işaret eder. Bakır bozuk para görmek ise kavgaya ve yakın bir dosttan gelecek zarara yorulur.

Rüyada bozuk para toplamak

Rüyada bozuk para toplamak, emek verilen işin karşılığının alınacağına delalet eder. Üzerinde uzun süredir çalışılan bir işin yakın zamanda sonuçlanacağına ve rüya sahibinin beklediği neticeye ulaşacağına işarettir. Bu rüya iş hayatında başarıya ve kazancın artmasına da yorulur. Toplama işinin tamamlanması, elde bulunan işin de sonuna kadar götürüleceğine alamettir. Rüya sahibinin işi ne kadar uzamış olursa olsun neticeye bağlanır.

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Bozuk paranın küçüklüğü kazancın geliş biçimini gösterir. Ele geçecek para birden ve toptan gelmez, parça parça birikerek artar. Rüya sahibi topladığı her paranın karşılığını ayrı bir emekle kazanır ve sonunda küçümsenmeyecek bir mala kavuşur. Emeğin karşılığı gecikse de eksiksiz ödenir. Toplanan para ne kadar küçük olursa olsun hayrı büyüktür. Rüyada madeni para toplamak da emek verilen işin karşılığının alınacağına delalet eder ve işini yarıda bırakmayan kimse için hayırlı sayılır.

Rüyada yerden bozuk para toplamak

Rüyada yerden bozuk para toplamak, toplana toplana büyüyecek bir kazanca ve rüya sahibinin endişelendiği durumlardan kurtulmasına işaret eder. Bereketli bir döneme girileceğine ve yaşam standartlarının yükseleceğine delalet eder. Bu rüya verilen sözlerle de yakından ilgilidir. Rüya sahibine para konusunda söz veren kimseler sözlerini yerine getirir ve bekleyen alacak tahsil edilir. Rüya sahibinin beklediği bir ödeme varsa bu rüya onun gerçekleşeceğine işarettir.

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Rüyada topraktan bozuk para toplamak, gizli kalmış bir karşılığın ortaya çıkmasına delalet eder. Rüya sahibinin haberi olmadan duran bir hak, bir alacak ya da unutulmuş bir mal açığa çıkar ve sahibini bulur.

Rüyada bozuk para almak

Rüyada bozuk para almak, zahmet çekmeden ele geçecek mala ve zenginliğe delalet eder. Ticarette kâr ve yarar görmeye, çevreye karşı güzel muamelede bulunmaya işarettir. Rüyada bozuk para aldığını görmek de aynı anlama gelir. Alınan para, karşı taraftan gelecek sözün karşılığıdır. Rüya sahibinin uzun süredir umduğu şeye kavuşacağına da yorulur.

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Rüyada para üstü almak, verilenin karşılığının eksiksiz geri dönmesine ve hakkın tam olarak teslim edilmesine işaret eder. Rüya sahibinin bir işte fazladan verdiği kendisine geri döner ve bekleyen alacağı ödenir.

Rüyada birinden bozuk para almak

Rüyada birinden bozuk para almak, o kişiden gelecek bir söze ve habere delalet eder. Parayı veren tanıdık biriyse aradaki konuşma hayırla sonuçlanır ve verilen söz yerini bulur. Rüyada ölüden bozuk para almak ise uzaktan gelecek bir habere işaret eder. Bu rüya, iki taraf arasında yakın zamanda bir konuşma geçeceğine alamettir.

Rüyada bozuk para bulmak

Rüyada bozuk para bulmak, izzet, kuvvet ve fazilet sahibi bir kimseye delalet eder. Rüya sahibi böyle bir kimseyle tanışır ve ondan iyilik görür. Bu rüya aranmadan karşıya çıkan bir karşılığa da işarettir. Rüya sahibi peşine düşmediği bir hayrı umulmadık bir yerde bulur. Bu karşılık, rüya sahibinin tanışacağı fazilet sahibi kimsenin eliyle önüne çıkar. Rüyada bozuk para bulmak ve toplamak bir arada görülmüşse bulunan hayrın elde kalacağına alamettir. Rüyada madeni para bulmak da aynı hükmü taşır ve beklenmedik bir kazanca işaret eder.

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Rüyada bozuk para vermek

Rüyada bozuk para vermek, rızkın yenilenmesine delalet eder. Elden çıkan malın yerine yenisi gelir ve rüya sahibinin eline yeni bir para girer. Bu rüya zulümden ve haksızlıktan kurtulmaya da işarettir. Yardımsever bir kimse olmaya ve verilen sadakanın karşılığını görmeye de yorulur. Rüya sahibi verdiği paranın karşılığını kısa sürede başka bir yoldan alır. Rüyada bozuk para vermek, elde olanın azalmasına değil çoğalmasına alamettir.

Rüyada birine bozuk para vermek

Rüyada birine bozuk para vermek, bekâr kimse için evlenmeye delalet eder. Evli kimse için mutlu bir hayat sürmeye ve ev içindeki geçimin düzelmesine işarettir. Rüya sahibinin ailesiyle arasında hayırlı bir bağ kurulur. Evlilik yolu açılır ve uzun süredir beklenen kısmet çıkar.

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Rüyada bir erkeğe bozuk para vermek, o kişiyle arada geçecek bir konuşmaya delalet eder. Rüya sahibi belirli bir kimseye söz verir ya da ondan söz alır. Aradaki mesele konuşularak çözülür.

Rüyada bozuk para saymak

Rüyada bozuk para saymak mala, kazanca ve zenginliğe delalet eder. Rüya sahibinin birikimini kazançlı bir işte değerlendireceğine ve elindekinin katlanarak çoğalacağına işarettir. Parasını sayan kimse hesabını bilen, tutumlu bir kimse sayılır. Bu rüya aynı zamanda sözün ölçülmesine işaret eder. Parasını sayarak harcayan kimse konuşurken de sözünü tartar, ağzından çıkanı hesap eder ve gereksiz söz söylemez. Bu hâl rüya sahibinin malının korunmasına ve sözünün çevresinde itibar görmesine delalet eder.

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Rüyada bir sürü bozuk para görmek

Rüyada bir sürü bozuk para görmek iki yönlü tabir edilir. Bir yönüyle ticarete girmeye, yeni bir iş kurmaya ve mali durumun düzelmesine delalet eder. Rüya sahibi elindeki imkânı büyütür ve kazancını genişletir.

Bozuk paranın sayısı gözle sayılamayacak kadar çoksa hüküm söze döner. Bu hâlde bozuk para, rüya sahibi hakkında yapılan dedikoduya işaret eder. Para çoğaldıkça arkadan söylenen söz de çoğalır. Bir kişi değil birden fazla kimse rüya sahibi hakkında konuşur. Etrafa saçılmış hâlde duran çok sayıda bozuk para, kişinin adının çok yerde anılmasına alamettir.

Rüyada eski bozuk para görmek

Rüyada eski bozuk para görmek, yakın zamanda ele geçecek paraya ve bir mirasa delalet eder. Rüya sahibinin beklemediği bir yerden eline mal geçer. Rüyada eski madeni para görmek ve rüyada sikke görmek aynı tabire girer. Rüyada sikke bulmak, eskiden kalma bir malın sahibini bulmasına işaret eder.

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Rüyada bozuk para dağıtmak

Rüyada bozuk para dağıtmak cömertliğe ve berekete delalet eder. Rüya sahibinin verdiği, evine bereket olarak geri döner. Hasta olan biri için bu rüya şifaya ve sağlığına kavuşmaya işarettir. Bozuk parayı etrafa saçarak dağıtmak yakın zamanda gerçekleşecek bir sevince alamettir. Gam ve kederden kurtulmaya da yorulur.