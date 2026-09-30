Rüyada buğday görmek alın teriyle kazanılan helal mala ve zahmetle elde edilen rızka delalet eder, gören kimsenin emeğinin karşılığını bulacağına işaret eder.

Rüyada buğday görmek tabir edilirken önce buğdayın hâline bakılır. Tazeliği ya da kuruluğu, tane hâlinde mi başakta mı durduğu, tarlada mı çuvalda mı göründüğü hükmü ayırır. Rüya sahibinin buğdayı biçmesi, toprağa atması, yıkayıp elemesi, pişirip yemesi ya da alıp satması da tabiri değiştiren hâllerdendir.

Rüyada buğday görmek

Rüyada buğday görmek alın teriyle kazanılan mala ve zahmetle elde edilen rızka delalet eder. Buğday ham haliyle, tane ve başak hâlinde görüldüğünde tabirde kolay gelen bir mal sayılmaz. Çile çekilerek, emek verilerek ele geçen helal kazancın karşılığıdır ve gören kimsenin çalışmasının boşa gitmeyeceğine işaret eder. Rüyada buğday gören kimsenin evinde kıtlık görülmeyeceğine, elindeki malın hakkıyla kazanılmış olduğuna yorulur.

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Taze ve yeşil buğday bolluk yılına delalet eder, ibadetinde sebat eden salih bir kimsenin hâline işaret sayılır. Sıkıntının sona ereceğine, sağlığın yerine geleceğine ve kazancın artacağına yorulur. Kurumuş, kavrulmuş buğday ise hükmü tersine çevirir ve kıtlığa, geçim darlığına delalet eder. Çürümüş ya da küflenmiş buğday görmek maddi zarara ve kazanca karışan harama işaret eder.

Yıkanıp elenen, kaynatılıp pişirilen buğday hazır hale gelmiş kazanca ve rahatlayan geçime yorulur. Ham buğdayın zahmetle verdiğini işlenmiş buğday kolaylıkla verir. Sofraya hazır gelen buğdayı gören kimsenin rızkını zorlanmadan bulacağına işaret eder.

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Rüyada çok buğday görmek

Rüyada çok buğday görmek biriken mala ve kazancın artmasına delalet eder. Buğdayın çokluğu ele geçen malın dağılmayıp kalıcı olacağına, gören kimsenin uzun süre bolluk içinde kalacağına işaret eder.

Rüyada arpa buğday görmek

Rüyada arpa buğday görmek emekle kazanılan helal rızkın çeşitlenmesine delalet eder. Arpanın buğdayla birlikte görülmesi gören kimsenin geçiminin birden fazla yoldan geleceğine, elindeki malın zahmetle ve helal yoldan kazanıldığına işaret eder.

Rüyada buğday taşımak

Rüyada buğday taşımak rızık için yola çıkmaya delalet eder. Buğdayı bir yerden başka bir yere götürmek geçimin peşinde emek harcamaya işaret eder. Taşınan buğdayın çokluğu aranan rızkın genişliğine yorulur.

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Rüyada tavuklara buğday vermek

Rüyada tavuklara buğday vermek eve bolluk ve bereket dolacağına delalet eder. Elindeki buğdayı tavuklarına veren kimsenin hanesinde rızık kapısının kalıcı olacağına, geçiminin kesilmeden süreceğine işaret eder.

Rüyada buğday tarlası görmek

Rüyada buğday tarlası görmek bereketli bir rızık kapısına ve verilen emeğin ürüne dönmesine delalet eder. Uzun ve huzurlu bir ömre, gören kimsenin elinin darlık görmeyeceğine işaret eder. Ekini boy atmış, düzgün ekilmiş tarla işin yolunda gittiğine ve kazancın sürekli olacağına yorulur. Tarlanın gözün alamayacağı kadar geniş olması ise bereket sayılmaz ve sonu iyi olmayan bir hevese kapılmaya delalet eder.

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Rüyada yeşil buğday tarlası görmek

Rüyada yeşil buğday tarlası görmek bolluk ve bereket yılına delalet eder. Yeşil ekinin tarlayı baştan başa kaplaması verilen emeğin kısa sürede ürüne döneceğine ve eve bol mahsul gireceğine işaret eder. Gören kimsenin işlerinin açılacağına ve bereketli bir hasat alacağına yorulur.

Rüyada buğday tarlasının yandığını görmek

Rüyada buğday tarlasının yandığını görmek kıtlığa ve huzursuzluğa delalet eder. Emek verilen bir işin sonuç vermeden elden çıkmasına, geçimde darlık görülmesine işaret eder.

Rüyada buğday tarlasında yürüdüğünü görmek

Rüyada buğday tarlasında yürüdüğünü görmek rızık kapısına yaklaşmaya delalet eder. Ekinin arasında yürümek gören kimsenin emeğinin karşılığını göreceğine, uzun ve huzurlu bir ömre işaret eder.

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Rüyada buğday taneleri görmek

Rüyada buğday taneleri görmek biriken mala ve uzun ömre delalet eder. Tanelerin çokluğu ömrün uzunluğuna, azlığı ise ömrün kısalığına yorulur. Avuç avuç buğday tanesi görmek gören kimsenin kazancının azar azar ama kesintisiz artacağına işaret eder.

Eline buğday tanesi geçtiğini görmek mal ve altın sahibi olmaya delalet eder. Yol üzerine dökülmüş buğday taneleri görmek bol rızka ve umulmadık yerden gelecek kazanca işaret eder. Yerden buğday tanesi topladığını görmek ise eli geniş bir kimseden gelecek yardıma ve görülecek iyiliğe delalet eder.

Rüyada buğday başağı görmek

Rüyada buğday başağı görmek rızkın artmasına ve girişilen yeni işin hayırla sonuçlanmasına delalet eder. Başakların olgunlaşmış ve dolgun olması ucuzluk ve bolluk yılına işaret eder. Kurumuş başak ise kıtlığa ve bereketin azalmasına yorulur. Rüyada buğday başakları görmek aynı yönde tabir edilir. Başakların çokluğu gelecek rızkın genişliğine delalet eder.

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Rüyada yeşil buğday başağı görmek

Rüyada yeşil buğday başağı görmek ucuzluk ve bolluk yılına delalet eder. Henüz olgunlaşmamış yeşil başak, başlanan işin zamanla olgunlaşıp hayırla sonuçlanacağına ve rızkın artacağına işaret eder.

Rüyada buğday yığını görmek

Rüyada buğday yığını görmek çok mala sahip olmaya ve derin bilgiye ulaşmaya delalet eder. İş ve aile hayatında emeğin karşılığının alınacağı hayırlı bir döneme işaret eder. Yığının büyüklüğü elde edilecek malın çokluğuna yorulur. Buğdayın göz önünde, açıkta yığılı durması kazancın dağılmayacağına ve gören kimsenin varlığının korunacağına delalet eder.

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Rüyada evde buğday yığını görmek

Rüyada evde buğday yığını görmek eve girecek bol mala ve geçim darlığının kalkmasına delalet eder. Evin içinde açıkta yığılan buğday ailenin rızkının eksilmeden duracağına işaret eder.

Rüyada buğdayın saklandığı yere göre tabiri

Kaldırılıp kapalı bir yerde bekletilen buğday elde tutulup kullanılamayan mala delalet eder. Böyle bir buğday gören kimsenin önünde darlık bulunduğuna ve malının kendisine fayda vermeden bekleyeceğine işaret eder. Ölçü buğdayın sahibinin elinin altında olup olmadığıdır. Uzanıp alınabilen buğday sahibinin işini görür. Kapalı yerde bekleyen buğday ise maddi kayba yorulur.

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Rüyada çuvalda buğday görmek

Rüyada çuvalda buğday görmek maddi kayba ve kıtlığa delalet eder. Ağzı kapalı çuvalda bekletilen buğday, sahibinin elindeki malı kullanamamasına ve ileride gelecek bir darlığa işaret eder. Başak hâlinde saklanan buğday da aynı yönde yorulur.

Rüyada buğday ambarı görmek

Rüyada buğday ambarı görmek saklanan malın uzun süre elde tutulacağına delalet eder. Buğdayın ambarda beklemesi rüya sahibinin önünde geçim darlığı bulunduğuna ve elindekini sıkı tutmak zorunda kalacağına işaret eder.

Rüyada buğday biçmek

Rüyada buğday biçmek mevsimine göre ayrı tabir edilir. Ekini vaktinde, hasat zamanında biçmek hayra ve berekete delalet eder. Uzayıp giden bir işin sonuca bağlanacağına, verilen emeğin karşılığının eksiksiz alınacağına işaret eder. Biçilen ekinin bol olması kazancın genişleyeceğine yorulur. Mevsimi gelmeden, vakitsiz biçmek ise hayra yorulmaz. Ölüme, kavgaya ve fitneye delalet eder. Elde tutulan mevkiden olmaya da yorulur.

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Rüyada buğday tarlasının biçildiğini görmek

Rüyada buğday tarlasının biçildiğini görmek gören kimsenin emeğinin başkası eliyle sonuca bağlanacağına delalet eder. Hasat vaktinde biçilen tarla hayra ve bereketli bir döneme, vaktinden önce biçilen tarla kavgaya ve huzursuzluğa işaret eder. Rüyada buğday biçildiğini görmek de aynı tabire girer.

Rüyada buğday hasadı görmek

Rüyada buğday hasadı görmek mevsiminde alınan ürüne ve uzun süredir beklenen işin hayırla neticelenmesine delalet eder. Hasat vakti gelmiş ekinin toplanması kazancın artacağına ve sıkıntılı günlerin geride kalacağına işaret eder.

Rüyada buğday sapı görmek

Rüyada buğday sapı görmek hasattan artan maldan faydalanmaya delalet eder. Emeğin karşılığının küçük de olsa elde kalacağına, gören kimsenin geçiminin büsbütün kesilmeyeceğine işaret eder.

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Rüyada buğday sapı toplamak kazanca kazanç katmaya delalet eder. Hasattan artan kısmı toplayan kimse umduğundan fazlasını bulur. Yere dökülmüş sapların bir araya getirilmesi küçük gelirlerin birikip mal hâline gelmesine işaret eder.

Rüyada buğday ekmek

Rüyada buğday ekmek toprağa tohum atmak anlamında tabir edilir ve Allah rızası için iş işlemeye delalet eder. Zorlukla birlikte gelen hayırlı rızka, karşılığı sonradan alınacak bir emeğe işaret eder. Ekim yapan kimsenin işinin başında sıkıntı çekeceğine, sonunda ise hayır göreceğine yorulur. Tohumun düzgün atılması işin usulünce yürüyeceğine ve verilen emeğin karşılıksız kalmayacağına delalet eder.

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Rüyada tarlaya buğday ekmek

Rüyada tarlaya buğday ekmek Allah rızası için yapılan işe ve zahmetle kazanılacak hayırlı rızka delalet eder. Tohumu kendi tarlasına atan kimsenin emeğinin kendi hanesine döneceğine işaret eder.

Rüyada buğday ektiğini görmek

Rüyada buğday ektiğini görmek bugün verilen emeğin mahsulünün ileride alınacağına delalet eder. Toprağa bırakılan tane elden çıkmış sayılmaz ve vakti geldiğinde sahibine kat kat döner.

Rüyada buğday yıkamak

Rüyada buğday yıkamak maddi ve manevi yönden rahat ettirecek bir mevkiye yükselmeye delalet eder. Gidilen yolda muvaffak olmaya ve dünya malının artmasına işaret eder. Zorlukların sevilen bir kimsenin desteğiyle sona ereceğine, huzurlu bir aile hayatına yorulur. Buğdayın yıkandığı yer hükmü dallandırır. Denizde yıkamak makam sahibi olmaya ve rahat bir döneme, evde yıkamak maddi gücün artmasına ve aile saadetine delalet eder.

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Rüyada suyun içinde buğday görmek

Rüyada suyun içinde buğday görmek duran işlerin harekete geçeceğine ve umulan şeylerin birer birer ele geçeceğine delalet eder. Su içindeki buğdayı gören kimsenin bir yerde durup kalmayacağına, girdiği her yeni işten kazanç göreceğine işaret eder.

Rüyada buğday sermek

Rüyada buğday sermek ele geçen kazancın hayır yolunda harcanacağına delalet eder. Sıkıntıdan kurtulmaya ve itibarın artmasına işaret eder. Dama sermek bolluk içinde bir yaşama, yere sermek borçların ödenmesine ve güzel haber almaya yorulur.

Rüyada buğday elediğini görmek

Rüyada buğday elediğini görmek işin içindeki bozuk kısmın ayıklanmasına ve bundan sonra işlerin kolay ilerleyeceğine delalet eder. Buğdayı elekten geçirip taşını samanını ayıran kimsenin önündeki engellerin kalkacağına, uzayıp giden sorunların kısa zamanda çözüleceğine işaret eder. Elekten geçen temiz tane ise gören kimsenin elinde kalacak hayırlı kazanca, mal ve mülk sahibi olmasına delalet eder.

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Rüyada buğday pişirmek

Rüyada buğday pişirmek rızka ve berekete delalet eder. Ham buğdayın zahmet hükmü pişirmekle hafifler. Kaynatılıp yumuşatılan buğday elde edilecek malın hazır ve kolay yoldan geleceğine işaret eder. Pişirilen buğdayın evde paylaşılması eve girecek bolluğa yorulur. Buğdayın suyu çekilip kavrulana kadar pişirilmesi ise hükmü değiştirir. Kuru ve kavrulmuş hâle gelen buğday üzüntüye ve kedere, bir dostun sevgisini yitirmeye delalet eder.

Rüyada kaynamış buğday görmek

Rüyada kaynamış buğday görmek zahmeti geride kalmış bir kazanca delalet eder. Tanenin kaynayıp yumuşadığını gören kimsenin uğraştığı işi tamamladığına ve bundan sonra yalnız faydasını göreceğine işaret eder. Rüyada haşlanmış buğday görmek sıkıntısız gelecek bir rızka ve geçimin rahatlamasına yorulur.

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Rüyada birinin buğday kaynattığını görmek

Rüyada birinin buğday kaynattığını görmek başkasının eliyle gelecek bir hayra ve bereketten pay almaya delalet eder. Tanıdık birinin kazancından faydalanmaya işaret eder.

Rüyada aşurelik buğday görmek

Rüyada aşurelik buğday görmek kaynatılıp dağıtılacak bir hayra ve gönülde tutulan dileğin kabul olmasına delalet eder. Kazana konmak üzere bir kenara ayrılan aşurelik buğday evde görülecek hayır işinin berekete dönüşeceğine işaret eder.

Rüyada buğday yemek

Rüyada buğday yemek eline mal geçeceğine delalet eder. Taze ve yeşil buğday yemek ibadete ve emre uymaya işaret eder. Haşlanmış buğday yemek rızka ve berekete yorulur. Kuru ve kavrulmuş buğday yemek ise üzüntüye ve kedere delalet eder. Yenen buğdayın çokluğu ele geçecek malın miktarına işaret eder. Yemekten doyulması geçim darlığının kalkacağına delalet eder.

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Rüyada yoğurtlu buğday çorbası görmek

Rüyada yoğurtlu buğday çorbası görmek ele geçecek mala ve sofranın bereketine delalet eder. Çorbayı içtiğini gören kimsenin ailesiyle birlikte hayır göreceğine işaret eder.

Rüyada buğday alışverişine göre tabiri

Buğdayın alınıp satılması iki ayrı hüküm doğurur. Buğday eve girdiğinde bolluğa, evden çıktığında zahmete delalet eder.

Rüyada buğday almak

Rüyada buğday almak bolluğa, berekete ve zenginliğe delalet eder. Çoluk çocuk sahibi olmaya, eve alınan buğdayla birlikte geçim sıkıntısının kalkacağına işaret eder. Çuvalla almak maddi genişliğe, elden ele az miktarda almak eldeki sıkıntının çözülmesine yorulur.

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Rüyada buğday satmak

Rüyada buğday satmak zahmet çekmeye delalet eder. Satan kimsenin kârlı bir işi elinden çıkaracağına, eşler arasında ayrılık doğacağına işaret eder. Elindeki malı elden çıkarmak geçimde daralmaya yorulur. Buğdayı az paraya satmak ise dünya malına değer vermemeye ve kanaate delalet eder.