Rüyada büyük abdest yapmak, rüyanın geçtiği yere ve rüya sahibinin yaşadığı duruma göre yorumlanır. Tuvalet gibi özel bir yerde ihtiyacını gidermek ile insanların içinde büyük abdest yapmak aynı şekilde yorumlanmaz. Büyük abdestin elbiseye veya yatağa bulaşması, altına yapılması ya da hiç yapılamaması da rüyanın anlamını değiştirir. Rüyada büyük abdest yapmak ve ardından temizlemek ise ayrıca tabir edilir.

Rüyada büyük abdest yapmak

Rüyada büyük abdest yapmak mala, paraya ve üzüntüden kurtulmaya delalet eder. Büyük abdestini yaptığını gören kimsenin üzüntüsü gider, uzun zamandır çektiği dert sona erer. Rüya dünyevi dertlerden kurtulmaya ve gönlün ferahlamasına işaret eder. Gam içinde olan kimse için müjde sayılır. Borcu olan kimsenin borcunu ödeyeceğine ve bu meselenin kapanacağına, dara düşmüş olanın da içine düştüğü darlıktan çıkacağına delalet eder.

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Aynı rüya rızkın artmasına delalet eder. Rüya sahibinin eline beklemediği bir yerden mal geçeceğine, umudunu kestiği bir taraftan kazanç göreceğine işaret eder. Kapalı duran işlerin yoluna gireceğine, uzayıp giden meselelerin sonuca bağlanacağına ve rüya sahibinin elindeki işin genişleyeceğine yorulur. Çok fazla büyük abdest yaptığını gören kimse için de hüküm değişmez, rüya yine mala ve ferahlığa işaret eder.

Rüyanın nerede ve nasıl görüldüğü bu hükmü değiştirebilir. Kendine ait, örtülü ve meşru bir yerde ihtiyacını gideren kimse için rüya hayra çıkar, mal ve ferahlık tarafına yorulur. Meşru bir yerde rahatça ihtiyacını gidermek, rüya sahibinin ihtiyacının uygun yoldan görüleceğine delalet eder. Rüya sahibi bu işi insanların gördüğü açık bir yerde yapmışsa hüküm döner ve tabir şerre gider. Yapmaya çalıştığı hâlde yapamayan, işini bitiremeyen kimse için de rüya sıkıntı tarafına yorulur. Yer ve hâl, bu rüyanın tabirini değiştiren ölçülerin başında gelir.

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Rüyada büyük abdestini yapmak da aynı hükmü taşır ve bunun yanında yeni bir işe girişmeye delalet eder. Rüya sahibinin yakın zamanda böyle bir işe başlayacağına ve adının o işle birlikte anılacağına işaret eder. Büyük abdest yaptığını gören kimse için bu giriş hayırlı sayılır. Tuttuğu yolun kendisine ad kazandıracağına ve girdiği işin mal getireceğine yorulur. Rüya sahibinin o işte tutunacağına ve emeğinin boşa gitmeyeceğine delalet eder.

Rüyada altına büyük abdest yapmak

Rüyada altına büyük abdest yapmak, omuzlarda taşınan yükten ve ağırlıktan kurtulmaya delalet eder. Rüya sahibinin uzun süredir üzerinde taşıdığı bir mesuliyetin kalkacağına ve kendisini yoran işlerin sona ereceğine işaret eder. Uykusuz geçen gecelerin biteceğine, rüya sahibinin rahat bir düzene kavuşacağına yorulur.

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Aynı rüya ticarette atılıma delalet eder. Alışverişle uğraşan kimse için işlerin büyüyeceğine, uzun zamandır kapalı duran şansın açılacağına işaret eder. Rüya sahibinin önünü tıkayan engellerin kalkacağına ve işinin genişleyeceğine yorulur.

Rüyada altına büyük abdestini kaçırmak, üzerinde duran ağırlığın kalkacağına delalet eder. Bu hâlde büyük abdest bedenden çıkmıştır ve hüküm bu çıkışa bakar. Büyük abdestini kaçırdığını gören kimse için kendisini yoran dönemin kapanacağına, bekleyen işlerin bir bir bitirileceğine ve rüya sahibinin işlerinin rahatlayacağına işaret eder.

Rüyada büyük abdest yapmak ve temizlemek

Rüyada büyük abdest yapmak ve temizlemek, rüya sahibinin kendi yaptığı büyük abdesti ardından temizlediği rüyadır ve hastalığın sona ermesine delalet eder. Hasta olan kimsenin şifa bulacağına, uzun süren bir rahatsızlığın geride kalacağına işaret eder. Kendi yaptığını temizlediğini gören kimse için rüya tamamen hayra yorulur.

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Aynı rüya hayatta elde edilecek büyük bir başarıya delalet eder. Rüya sahibinin uğraş verdiği bir işte sonuca ulaşacağına ve emeğinin karşılığını göreceğine işaret eder. Bu işten manevi tarafta da kazanç sağlayacağına yorulur.

Rüyada büyük abdesti temizlemek de aynı tabire girer. Temizlemeye çalıştığını gören kimse için hüküm ayrılmaz, rüya yine şifaya ve başarıya işaret eder. Rüya sahibinin başladığı işi sonuna kadar götüreceğine delalet eder.

Rüyada büyük abdest görmek

Rüyada büyük abdest görmek, rüya sahibinin insanlarla arasının iyi olacağına delalet eder. Çevresiyle arasında bir dargınlık varsa kalkacağına, komşusu ve akrabası tarafından sevilen bir kimse olacağına işaret eder.

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Rüya bolluğa ve berekete de yorulur. Rüya sahibinin gelirinin bollaşacağına ve hanesine giren bereketin çoğalacağına delalet eder. Umutsuzluğa düşmüş kimse için ise o hâlin sona ereceğine ve o kimsenin yakın zamanda iş sahibi olacağına işaret eder.

Rüyada kendi büyük abdestini görmek, rüya sahibinin hâlinin düzeleceğine yorulur. İnsanların ona yakınlık göstereceğine ve kazancı arttıkça çevresinin de bundan fayda göreceğine delalet eder.

Rüyada tuvalette büyük abdest yapmak

Rüyada tuvalette büyük abdest yapmak, bu rüyanın en hayırlı hâlidir. Kötü günlerin son bulacağına, geçim sıkıntısının kalkacağına, yokluktan ve fakirlikten kurtulmaya delalet eder. Kazancın helâl yoldan artacağına, işte yükselmeye ve rahat bir dönemin başlayacağına işaret eder. Tuvalette büyük abdestini yaptığını gören kimse için hüküm baştan sona hayırdır.

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Rüyada tuvalete büyük abdest yapmak da aynı anlama gelir. Şart, yerin bilinen ve kendine ait bir yer olmasıdır. Rüya sahibi bu işi bilmediği, meçhul bir yerde yapmışsa hüküm değişir ve rüya malın israfına yorulur.

Rüyada herkesin içinde büyük abdest yapmak

Rüyada herkesin içinde büyük abdest yapmak, yapılan bir hata yüzünden halk içinde güç duruma düşmeye delalet eder. Rüya sahibinin itibarının zedeleneceğine ve insanlar arasında adının o hatayla anılacağına işaret eder. Rüya, kurulan planların bozulmasına, sözü verilmiş işlerin iptal olmasına ve maddi kayba da yorulur.

Başkalarının yanında ihtiyacını giderdiğini gören kimse için de rüya bu tarafa çekilir. Yaptığı hatanın insanlar arasında duyulacağına ve rüya sahibinin bu yüzden sözünün dinlenmeyeceğine delalet eder.

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Rüya sahibi bunu yaptıktan sonra utanç duyduysa geçmiş hatalarından döneceğine ve tövbe edeceğine delalet eder. Utanmadan devam ettiyse hatasını sürdüreceğine ve aynı yoldan dönmeyeceğine işaret eder.

Rüyada büyük abdestin üstüne bulaşması

Rüyada büyük abdestin üstüne bulaşması, sıkıntılı ve üzücü hâllerle karşılaşmaya delalet eder. Burada büyük abdest bedenden çıkıp rüya sahibinin üstüne ve elbisesine geçmiştir ve hüküm bu geçişe bakar. Rüya sahibinin ummadığı zorluklarla karşılaşacağına ve hesapta olmayan bir işle uğraşmak zorunda kalacağına işaret eder.

Rüya ev halkıyla tartışmaya da yorulur. Büyük abdestin elbiseye bulaşması aile ilişkilerinde karışıklığa, ev içinde sözün büyümesine delalet eder. Üzerine bulaştığını gören kimse için rüya, bir müddet devam edecek üzücü bir hâle işaret eder.

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Rüyada büyük abdestini eline almak

Rüyada büyük abdestini eline almak, üste istem dışı geçen bulaşmadan ayrılır. Burada rüya sahibi büyük abdesti kendi eliyle tutmaktadır ve rüya zor bir dönemden geçmeye delalet eder. Rüya sahibinin bu dönemi ailesinin desteğiyle atlatacağına işaret eder. Yakınlarının onun yanında duracağına ve gördüğü destekle işinin düzeleceğine yorulur. Rüya, ummadığı bir taraftan eline geçecek kazanca da delalet eder. Büyük abdestini eline alıp attığını gören kimse için de tabir budur.

Rüyada başkasının büyük abdest yaptığını görmek

Rüyada başkasının büyük abdest yaptığını görmek, sevilen bir kimsenin muradına ermesine delalet eder. Rüya sahibinin yakınlarından birinin uzun zamandır beklediği şeye kavuşacağına işaret eder. Rüya, o kimsenin kazancıyla ailesine destek olacağına da yorulur.

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Rüya sahibinin de o kişinin işi sayesinde dolaylı fayda göreceğine, kendisine bu işten hayır dokunacağına delalet eder. Rüyada birinin büyük abdestini yaptığını görmek de bu hükmün içindedir.

Rüyada eşinin altına büyük abdestini yaptığını görmek de aynı tabire girer. Burada büyük abdesti yapan rüya sahibinin eşidir ve hayır rüya sahibine yakınının eliyle ulaşır. Tuvalette başkasının büyük abdestini görmek de sevilen bir kimsenin eline geçecek hayra ve o hayrın rüya sahibine de uğrayacağına yorulur.

Rüyada ağızdan büyük abdest çıkması

Rüyada ağızdan büyük abdest çıkması, sermayenin çoğalmasına delalet eder. Rüya sahibinin girişeceği işte başarı elde edeceğine ve iş yüzünden çektiği sıkıntıdan kurtulacağına işaret eder. Alacağı iyi haberle ferahlayacağına ve uzun zamandır görmediği bir mutluluğa kavuşacağına yorulur. Birinin ağzından büyük abdest çıktığını görmek, rüya sahibinin malının ve parasının büyük ölçüde artmasına delalet eder.

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Rüyada yatağa büyük abdest yapmak

Rüyada yatağa büyük abdest yapmak, yaklaşan bir zorluğa delalet eder. Hüküm burada büyük abdestin rüya sahibinin yattığı yere, yani kendi eşyasına geçmesine bakar. Rüya sahibinin önüne kısa zamanda çetin bir mesele çıkacağına işaret eder. Rüya uzun sürecek bir hastalığa da yorulur ve bu hâlin bir müddet devam edeceğine delalet eder.

Rüyada büyük abdestini yapamamak

Rüyada büyük abdestini yapamamak, borcun çoğalmasına delalet eder. Rüya sahibinin ödemesi gereken hesabın büyüyeceğine ve işlerin ters gitmesine işaret eder. Rüya, sıkıntının artmasına ve mal işinde zorlanmaya yorulur. Yapmaya çalıştığı hâlde bunu başaramadığını gören kimse için tabir, gizli tuttuğu bir iş için yol bulamamaya delalet eder. Uğraştığı meselede sonuç alamayacağına ve işin uzayacağına işaret eder.