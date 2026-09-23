Rüyada büyük yılan görmek, yılanın büyüklüğüyle birlikte rengi, görüldüğü yer ve sayısı üzerinden yorumlanır. Büyük yılanın siyah, sarı, yeşil veya beyaz olması rüyanın tabirini değiştirirken, evde, suda ya da başka bir yerde görülmesi de farklı anlamlar taşır. Rüya sahibinin yılanı öldürmesi, ondan kaçması veya ölü bir yılan görmesi de yorumda dikkate alınan ayrıntılardır.

Rüyada büyük yılan görmek

Rüyada büyük yılan görmek, rüya sahibinin karşısında kuvvetli bir düşman bulunduğuna delalet eder. Tabirde yılanın kendisi düşmana yorulur, cüssesi ise o düşmanın kuvvet derecesini bildirir. Gövdesi büyük bir yılan kudreti yerinde bir hasma işaret eder. Küçük yılan ve yavru yılan ise gücü yetmeyen, niyeti kötü olsa da tesiri az bir kimseye delalet eder.

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Rüyada büyük yılan görmek, yılanın büyüklüğünün yanı sıra rengi, görüldüğü yer ve rüya sahibinin onun karşısında ne yaptığıyla birlikte değerlendirilir. Büyük bir yılan ile küçük veya yavru bir yılan aynı şekilde yorumlanmaz. Yılanın öldürülmesi, kaçması, ölü bulunması ya da rüya sahibini yutması da rüyanın tabirini değiştirir.

Bu hasım rüya sahibinden üstün konumdadır. Malı yerindedir, nüfuzu geniştir ve sözü dinlenir. Rüya sahibi onunla denk şartlarda hesaplaşamaz, meselesi kısa yoldan kapanmaz. Büyük yılan bu yüzden yalnız husumetin varlığına değil, karşı tarafın elindeki imkânın fazlalığına da işaret eder. Rüya sahibinin haklı olması hükmü hafifletmez, karşı tarafın gücü tabirde ayrı bir ağırlık taşır.

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Yılanın husumetini gizleyerek yaklaşan bir kimseye yorulması bu rüyada da geçerlidir, fakat hükmü belirleyen asıl ölçü cüssedir. Rüyada büyük yılan hasmın ağırlığını bildirir. Gövde büyüdükçe husumetin rüya sahibine dokunan tarafı ağırlaşır, küçüldükçe hafifler. Tabirde ölçü esas olarak bu orantıdır. Yılanın rengi ve göründüğü yer bu ölçünün üzerine binerek hükmü tamamlar.

Büyük yılan, zararı henüz görünmese de hazır bekleyen bir husumete delalet eder. Hasmın harekete geçmemiş olması gücünün azaldığını göstermez. Rüya, o kimsenin eninde sonunda kendini belli edeceğine ve rüya sahibinin karşısına çıkacağına yorulur. Tabirde bu rüya, gelmekte olan bir çekişmenin önceden haber verilmesi sayılır.

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Rüyada büyük ve küçük yılanı bir arada görmek

Rüyada büyük ve küçük yılanı bir arada görmek, rüya sahibine husumet besleyen kimselerin hepsinin aynı ağırlıkta olmadığına delalet eder. Rüya, bu kimselerden gelecek zararın da aynı derecede olmayacağına yorulur. Kiminin husumeti rüya sahibini uzun uzun uğraştırır, kiminin vereceği zarar hafif kalır.

Rüyada çok büyük yılan görmek

Rüyada çok büyük yılan görmek, uzun ve çetin geçecek bir mücadeleye delalet eder. Rüya sahibi karşısındakinin hamlelerini savuşturmak için uğraşır, mesele tek bir hamlede kapanmaz. Tabirde bu rüya kararlılık göstermeye de yorulur. Rüya sahibi çekişmeyi yarıda bırakmaz, direnmeyi sürdürdüğü müddetçe hasmın tesiri kırılır. Rüyada çok büyük bir yılan görmek de aynı çetinliğe işaret eder.

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Rüyada kocaman yılanlar görmek ise hasmın tek kişi olmadığına delalet eder. Rüya sahibine husumet besleyenler sayıca çoktur, birbirinden haberlidir ve aynı vakitte harekete geçer.

Rüyada dev yılan görmek

Rüyada dev yılan görmek, iş hayatında üstlerle görüş ayrılığına delalet eder. Cüssenin en büyüğü tabirde mevkice en üstte duran kimseye işaret eder, bu yüzden hüküm rüya sahibinin bağlı bulunduğu amire yorulur. Rüya sahibi onunla anlaşamaz, kararlarına itiraz eder ve sözünü dinletmekte zorlanır. Görüş ayrılığı açıktan tartışmaya dönüşmese bile rüya sahibinin işini ağırlaştırır. Rüya aynı zamanda istenmeyen sorumlulukların rüya sahibinin sırtına yüklenmesine yorulur. Kendisine düşmeyen bir iş üstüne kalır, yükü paylaşan çıkmaz. Rüyada kocaman yılan görmek ve rüyada iri yılan görmek de bu anlaşmazlığa ve üstte kalan sorumluluğa işaret eder.

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Rüyada büyük yılanın rengine göre tabiri

Büyük yılanın rengi, hasmın kim olduğunu, hangi huyla hareket ettiğini ve zararının hangi yoldan geleceğini bildirir. Kimi renkte zarar sözle gelir, kimisinde mal ve çıkar yüzünden doğar. Rüyada büyük gri yılan görmek ihanete ve ardından gelen zorlu bir devreye delalet eder. Rüyada kırmızı büyük yılan görmek mal sahibi bir düşmana işaret eder, bu kimsenin akrabası ve taraftarı çoktur, husumetinde yalnız değildir. Rüyada büyük kahverengi yılan görmek ise tesiri geniş bir hasma işaret eder.

Rüyada büyük siyah yılan görmek

Rüyada büyük siyah yılan görmek, güvenilir görünen bir kimsenin sırrı ifşa etmesine delalet eder. Rüya sahibinin kendisine açtığı bir mesele o kimsenin ağzından dışarı taşar. Rüya aynı zamanda arkadan konuşulmaya yorulur. Sır tek bir kişide kalmaz, çok kimseye ulaşır ve söz geniş bir çevreye yayılır. Rüyada siyah büyük yılan görmek ve rüyada büyük kara yılan görmek de aynı ifşaya işaret eder.

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Rüyada sarı büyük yılan görmek

Rüyada sarı büyük yılan görmek, çevredeki kem gözlü ve art niyetli kimselere işaret eder. Bu kimseler sinsiliklerini gizler, rüya sahibinin elindekine göz diker. Rüya hane içinde çıkacak bir soruna da delalet eder, evdeki eşyanın bozulmasına ve bu yüzden masrafa girilmesine yorulur. Rüyada büyük sarı yılan görmek de aynı tabire girer.

Rüyada büyük yeşil yılan görmek

Rüyada büyük yeşil yılan görmek, kötü niyetli bir yakının varlığına delalet eder. Bu kimse rüya sahibini kıskanır, elde ettiği neticeye tahammül edemez ve başarısız olmasını ister. Rüya, husumet besleyen kimsenin akrabadan biri olmasına da yorulur. Rüya sahibinin işi yolunda gittikçe o kimsenin husumeti artar. Rüyada yeşil büyük yılan görmek de bu kimseye işaret eder.

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Rüyada beyaz büyük yılan görmek

Rüyada beyaz büyük yılan görmek, zayıf ama tesirli bir düşmana delalet eder. Cüsseye bakılan ölçü bu renkte işlemez, beyaz büyük yılan tabirde istisnadır. Beyaz yılan kuvveti olmayan bir hasma yorulur ve gövdesinin büyümesi bu hükmü tersine çevirmez. Gövde iri görünse de arkasındaki kuvvet göründüğü kadar değildir. Buna karşılık o kimse hafife alınmaz, az imkânla zarar verecek yol bulur ve rüya sahibini uğraştırır. Rüyada büyük beyaz yılan görmek de aynı hükümle yorumlanır.

Rüyada büyük yılan öldürmek

Rüyada büyük yılan öldürmek, rüya sahibinden daha kuvvetli bir hasmın bertaraf edilmesine delalet eder. Yenilen kimsenin imkânı geniştir, buna rağmen netice rüya sahibinin lehine çıkar. Rüya bu neticenin ardından itibarın yükseleceğine işaret eder, rüya sahibinin adı çevresinde iyi anılır. Uzun zamandır çekilen sıkıntılar da bu galibiyetle birlikte dağılır. Rüyada büyük bir yılan öldürmek de aynı müjdeyi taşır.

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Rüyada büyük yılanı ortadan ikiye bölmek ve rüyada büyük yılanın parçalandığını görmek, hasmın tesirinin büsbütün ortadan kalkmasına yorulur. Rüyada evde büyük yılan öldürmek ise hane halkının arasını açmak isteyen kimsenin durdurulmasına delalet eder.

Rüyada uzun yılan görmek

Rüyada uzun yılan görmek, düşmanlığın ardının kesilmemesine delalet eder. Bir mesele kapanır, hemen arkasından bir başkası açılır. Husumet kısa sürede bitmez, uzayıp giden bir devreye döner. Rüya, aradan vakit geçse de çekişmenin sona ermeyeceğine yorulur. Rüyada çok uzun yılan görmek, husumetin daha da uzayacağına ve tetikte olmayı gerektiren bir devreye işaret eder.

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Rüyada kalın yılan görmek

Rüyada kalın yılan görmek doğrudan korkuya delalet eder. Yılanın gövdesindeki kalınlık rüya sahibinin hasmından çekinmesine yorulur. Rüyada büyük kalın yılan görmek ağır bir korkuya işaret eder. Rüyada büyük başlı yılan görmek de rüya sahibini ürküten bir hasma delalet eder.

Rüyada büyük yılanın görüldüğü yere göre tabiri

Büyük yılanın göründüğü yer, husumetin hangi taraftan çıkacağını bildirir. Evin içinde görülen yılan hane halkından bir kimseye, ev dışında görülen yılan ise dışarıdan gelen bir hasma işaret eder. Evde görülen büyük yılan hane içinde geçimsizliğe delalet eder. Araya giren çıkar da ondan doğacak kavga da büyüktür. Ev halkı maddi bir mesele yüzünden karşı karşıya gelir, tartışma küçük bir anlaşmazlıkta kalmaz.

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Rüyada suyun içinde büyük yılan görmek, kuvvetli bir hasmın ev dışından çıkacağına işaret eder. Rüyada ağaçta büyük yılan görmek de haneye uzak duran, buna karşılık gücü yerinde bir kimseye delalet eder.

Rüyada büyük piton yılanı görmek

Rüyada büyük piton yılanı görmek, hem aileyi hem iş hayatını birlikte tehdit eden bir kimseye delalet eder. Bu kimsenin husumeti tek tarafta kalmaz, rüya sahibinin ev hayatına da kazancına da aynı anda dokunur. Rüyada dev piton yılanı görmek de aynı tehdide işaret eder.

Rüyada ölmüş büyük yılan görmek

Rüyada ölmüş büyük yılan görmek, kuvvetli bir hasmın artık bertaraf olduğuna delalet eder. Bu netice rüya sahibinin eliyle gelmez. Düşman kendi hâlinde yenilgiye uğramış, tesiri kalmamıştır. Rüyada büyük ölü yılan görmek ve rüyada büyük ölmüş yılan görmek de aynı hükme girer.

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Rüyada büyük yılanın insanı yutması

Rüyada büyük yılanın insanı yutması, çekişmenin hasmın lehine kapanmasına delalet eder. Kuvvetli düşman rüya sahibine tamamen galip gelir. Rüya sahibi elindeki imkânı yitirir, kendisini savunacak gücü kalmaz ve karşısındakinin dediği olur. Tabirde bu rüya husumetin en ağır neticesi sayılır.

Rüyada büyük yılandan kaçmak

Rüyada büyük yılandan kaçmak, kuvvetli hasmın zararından kurtulmaya delalet eder. Üzerine gelen tehlike rüya sahibine dokunmadan geçer. Kaçabilmek tabirde selamet alameti sayılır. Rüya sahibi husumetin ortasında kalmaz, aradan sağ salim çıkar ve o kimsenin elinden zarar görmeden uzaklaşır.

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Rüyada iki büyük yılan görmek

Rüyada iki büyük yılan görmek, evli çiftler için aradaki bağın zedelenmesine delalet eder. Evlilik çatırdar, taraflar karşı karşıya gelir ve anlaşmazlık uzar. Yılanların iki tane olması karşı karşıya duran iki tarafa işaret eder. Rüyada iki tane büyük yılan görmek de aynı zedelenmeye yorulur.