Rüyada cenaze görmek ölüm haberine yorulmaz. Kapanan devrin yerine yenisinin açılmasına, sıkıntının sona ermesine, sağlığa ve uzun ömre delalet eder.

Rüyada cenaze görmek tabirinde ilk ölçü, rüya sahibinin sahneyi uzaktan mı izlediği, yoksa olayın doğrudan içinde mi yer aldığıdır. Cenazesi görülen kimsenin kim olduğu, rüya sahibinin o cenazeyi taşıyıp taşımadığı, defnedip defnetmediği ve cenazenin gasilhanede mi morgda mı görüldüğü ayrı ayrı karşılık bulur. Cenazenin sayısı da tabire giren ölçülerden biridir.

Rüyada cenaze görmek

Rüyada cenaze görmek ya da bir yerde cenaze olduğunu görmek, tabir geleneğinde ölüm haberine yorulmaz. Rüya görüldüğü anda korkutucu gelse de tabiri hayır yönündedir ve rüya sahibinin ya da yakınlarının başına gelecek bir ölümü haber vermez. Rüyayı gören kimsenin korkuyla uyanmış olması da tabiri değiştirmez. Cenaze, kapanan bir devrin yerine yenisinin açılmasına delalet eder. Sıkıntının ve darlığın sona ermesine, sağlığa ve uzun ömre işarettir.

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Rüyada cenaze, uzun zamandır haber alınamayan bir kimseden haber gelmesine yorulur. Rüya sahibinin o kişiyle yeniden karşılaşmasına, araya giren mesafenin kapanmasına işaret eder. Bekar kimse için kısmetin açılıp evlilik yoluna girmesine delalet eder. Evli kimse için ise evlat müjdesi sayılır.

Maddi tarafta borçtan kurtulmaya ve helal kazancın artmasına delalet eder. Rüya sahibinin mevki ve saygınlık elde etmesine, çevresinde sözü geçen bir kimse olmasına işarettir. Rüyanın sağlık tarafındaki karşılığı ise afiyet ve uzun ömürdür.

Rüyada cenaze haberi almak

Rüyada cenaze haberi almak, daha büyük ve helal bir kazanca, önünde yeni kapıların açılmasına işaret eder. Küslüklerin bitmesine ve geçim derdinin sona ermesine delalet eder. Rüyada cenaze olduğunu duymak da bu tabirin içindedir.

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Rüyada cenaze evi görmek

Rüyada cenaze evi görmek hayra alamettir. Sevilen bir kimseyle yeni bir başlangıç yapmaya, uzayıp giden tartışmaların olumlu neticelenmesine ve uğranılan zararın telafi edilmesine işaret eder. Tabirde cenaze evi doğrudan düğün evine yorulur.

Rüyada kalabalık cenaze evi görmek ya da evde cenaze kalabalığı görmek de aynı yönde tabir edilir. Evin dolup taşması, o hanenin darlıktan çıkmasına ve bereketin artmasına delalet eder.

Rüyada cenaze evine gitmek

Rüyada cenaze evine gitmek, sorunların yakın zamanda son bulmasına ve borçlardan kurtulmaya işaret eder. Çevresinde herkesin saygı duyduğu bir kimse olmaya, sevinçli bir haber almaya ve üst mevkilere yükselmeye delalet eder.

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Rüyada cenaze evinde olduğunu görmek

Rüyada cenaze evinde olduğunu görmek, sıkıntıların ortadan kalkmasına delalet eder. Eline geçecek imkânlarla uzun zamandır istediği şeye kavuşmaya, beklenen haberin olumlu çıkmasına ve iş yerinde daha üst bir göreve geçmeye işaret eder. Cenaze evinde olmak da aynı anlama gelir.

Rüyada cenaze yemeği görmek

Rüyada cenaze yemeği görmek, küs olunan kimselerle yeniden bir araya gelmeye ve helal rızka işaret eder. Kusurların telafi edilmesine, yapılan iyiliğin karşılığını görmeye delalet eder. Cenaze yemeği dağıtmak ve cenaze evinde yemek yemek, önündeki engelleri birer birer aşmaya yorulur.

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Rüyada evde cenaze görmek

Rüyada evde cenaze görmek, alın teriyle çalışıp helal kazanmaya işaret eder. İşini iyi bildiği için aranan bir kimse olmaya, sıkıntılı bir dönemden çevrenin desteğiyle çıkmaya ve ailede rahatlığa delalet eder.

Rüyada evden cenaze çıktığını görmek

Rüyada evden cenaze çıktığını görmek, imza ve söz yetkisi edinmeye delalet eder. Sıkıntıların ve zorlukların aşılmasına, önündeki engellerin kalkıp işlerin sorunsuz ilerlemesine işarettir.

Rüyada cenazeye gitmek

Rüyada cenazeye gitmek, izzete ve itibara delalet eder. Kudret sahibi kimseler arasına girmeye, resmi bir kurumda ciddi bir iş yapmaya işarettir. Süregelen tartışmaları bitirecek bir haber almaya ve günahtan korunmaya da yorulur.

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Rüyada cenazeye gittiğini görmek, cenazede olduğunu görmek, birinin cenazesine gitmek ve ölmüş birinin cenazesine gitmek de aynı tabire girer. Hepsi rüya sahibinin çevresinde sözü dinlenen, ağırlığı olan bir kimse olmasına işaret eder.

Rüyada cenazeye katılmak

Rüyada cenazeye katılmak, hayata dair nimetlere kavuşmaya ve hayallerin gerçekleşmesine işaret eder. Borçların ödenmesine, iş ve kazanç tarafında yükselmeye delalet eder. Cenazede bir yakınını görmek maddi ve manevi kazanca yorulur. Cenaze törenine katılmak da böyle tabir edilir.

Rüyada cenazede ağlamak

Rüyada cenazede ağlamak, rüya sahibinin sonunun iyi olacağına ve hayırlı bir neticeye ulaşacağına işaret eder. Ailenin huzura kavuşmasına, sorunların sırayla aşılmasına delalet eder.

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Rüyada tanımadığın birinin cenazesine gitmek

Rüyada tanımadığı birinin cenazesine gitmek, canından çok seveceği bir kimseyle yolların kesişmesine ve bir daha ayrılmamaya işaret eder. Rızkın devamlı ve hayırlı olmasına, yakın zamanda evliliğe delalet eder.

Rüyada şehit cenazesi görmek

Rüyada şehit cenazesi görmek, rüya sahibinin çevresince sevilen, sayılan ve muhtaca el uzatan bir kimse olacağına delalet eder. Manevi derecesinin yükselmesine, hanesinin bereketlenmesine ve rızkının artmasına işarettir. Rüyada şehitle konuşmak müjdeli bir haber almaya ve hayırlı bir nasibe erişmeye yorulur. Şehit cenaze töreni görmek için de tabir budur.

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Bu rüyada sayı tabiri değiştirir. Tek bir şehit cenazesi görmek her durumda hayra delalet ederken, çok sayıda şehit cenazesinin bir arada görülmesi hane hakkında üzücü olaylara ve manevi derecenin düşmesine yorulur.

Rüyada Türk bayrağına sarılı cenaze görmek

Rüyada Türk bayrağına sarılı cenaze görmek, yapılacak girişimlerin ve alınacak kararların çok olumlu netice vereceğine işaret eder. Dostların ve akrabaların bu neticeye şaşıracağına, işte ilerlemeye, mal mülk edinmeye ve hanede berekete delalet eder.

Rüyada şehit cenazesine katılmak

Rüyada şehit cenazesine katılmak, isteklerin gerçekleşmesine ve yokluktan kurtulmaya işaret eder. Rüya sahibinin çevresinde saygı görmesine, aile bireyleri arasındaki dayanışmanın artmasına ve önündeki dönemin zaferlerle geçmesine delalet eder.

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Rüyada cenaze topluluğu görmek

Rüyada cenaze topluluğu görmek maddi rahatlığa delalet eder. Rüya sahibinin birikiminin artmasına, eline geçen malın çoğalmasına işarettir. Bu rüya aynı zamanda etkili ve doğru kimselerle tanışmaya yorulur. Rüya sahibinin herkesin takdir ettiği, çevresinde saygı duyulan bir kimse olmasına da delalet eder.

Rüyada cenaze kalabalığı görmek

Rüyada cenaze kalabalığı görmek hayra yorulur. Uzun zamandır haber alınamayan bir kimseyle görüşmeye, beklenmedik bir buluşmaya ve hayırlı değişikliklere işaret eder. Kalabalık cenaze görmek de aynı tabire girer. Uzun süredir düşündüren sorunların bitmesine, askıda kalan işlerin tamamlanıp eski borçların ödenmesine ve verilen bir kararın büyük mutluluk getirmesine delalet eder. Cenaze sahibinin yüksek bir makama erişmesine de işarettir.

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Rüyada cenaze cemaati görmek

Rüyada cenaze cemaati görmek, uğranılan zararın kısa zamanda kapanmasına işaret eder. Sevilen bir kimseyle ortaklık kurmaya, eski saygınlığa kavuşmaya ve mesleğinde itibarın artmasına delalet eder.

Rüyada kefenli cenaze görmek

Rüyada kefenli cenaze görmek helal mala ve büyük kazanca delalet eder. Tutulan yolun isabetli olduğuna, iş hayatında büyük atılımlar yapmaya işarettir. Mahkemeye taşınmış işlerde olumlu haber almaya ve darlıktan çıkmaya da yorulur.

Rüyada kefenlenmiş cenaze görmek ve kefene sarılı cenaze görmek için de tabir budur. Acı ve üzücü olayların unutulup hayali kurulan eve kavuşulmasına delalet eder. Sıkıntılı işlerin düzelmesiyle yatırımdan kazanç elde edilmesine ve küs kimselerin barışmasına da işarettir.

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Rüyada beyaz kefenli cenaze görmek

Rüyada beyaz kefenli cenaze görmek, bekâr kimse için sevdiğiyle evlenmeye işaret eder. İşsizlik korkusundan kurtulmaya, kazancın temiz ve malın hayırlı olmasına, makbul bir mala kavuşmaya delalet eder.

Rüyada cenazesi görülen kişiye göre tabiri

Rüyada cenazesi görülen kişiye göre tabiri, rüya sahibinin o kimseyle arasındaki bağa göre kurulur. Cenazesi görülen ister rüya sahibinin yakını olsun ister hiç tanımadığı bir kimse, rüya hayra delalet eder. Üzüntünün sona ermesine, rızka ve hayırlı bir habere işarettir. Cenazesi görülen kimsenin kim olduğu ise bu hayrın hangi kapıdan geleceğini tayin eder.

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Rüyada babanın cenazesini görmek

Rüyada babanın cenazesini görmek, hayırlı fırsatlar sayesinde rahata kavuşmaya delalet eder. Kazançlı ortaklıklara adım atmaya, uzun süredir aranan kimselerle buluşmaya ve işsizlik döneminin sona ermesine işarettir. Bekâr kimse için aile desteğiyle kurulacak bir evliliğe yorulur. Babanın vefat etmiş olması tabiri değiştirmez.

Rüyada bebek cenazesi görmek

Rüyada bebek cenazesi görmek, üzüntü ve endişelerin sona ermesine işaret eder. Rahat ve varlıklı bir hayata, makam sahibi başarılı bir kimse olmaya ve sorunlardan yavaş yavaş sıyrılmaya delalet eder.

Rüyada çocuk cenazesi görmek

Rüyada çocuk cenazesi görmek, üzüntü ve kederin sona ermesine ve ferahlığa çıkışa yorulur. Zorlu bir dönemin geride kalıp darlıktan kurtulmaya da işaret eder.

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Rüyada erkek cenazesi görmek

Rüyada erkek cenazesi görmek, büyük bir düğünün ardından mutlu ve huzurlu bir yuva kurulmasına işaret eder. Duaların kabul olmasına delalet eder. Erkek cenazesinin tabutta görülmesi sağlığa, emniyete ve düşmanın şerrinden kurtulmaya yorulur.

Rüyada kefenli erkek cenaze görmek, rüya sahibinin kendisine düşmanlık besleyen kimseden zarar görmeden kurtulmasına delalet eder. Erkek cenazesinde kefenin görülmesi, bu emniyete helal bir kazancı da ekler. Darlıktan feraha çıkmaya ve rüya sahibinin sağlığının yerinde olmasına işarettir.

Rüyada kadın cenazesi görmek

Rüyada kadın cenazesi görmek, dünya nimetlerinden nasiplenmeye ve geçimin genişlemesine işaret eder. Fakirlikten kurtulmaya delalet eder. Bekâr bir kadın için rüya şerefli bir evlilikle tabir edilir.

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Rüyada ölmüş birinin cenazesini görmek

Rüyada ölmüş birinin cenazesini görmek, işlerde bereket ve verime, sağlığa kavuşmaya ve ticarette üstünlüğe delalet eder. Hayır duası almaya, hane içindeki tartışmaların sona ermesine işarettir. Ölen birinin cenazesini görmek de bu tabirdedir.

Rüyada kendi cenazesini görmek

Rüyada kendi cenazesini görmek uzun ve huzurlu bir ömre delalet eder. Gelirin bereketlenmesine, yaşanan sıkıntıların sabırla ortadan kalkmasına işaret eder. Hasta olan kimse için şifaya ve zahmetli işlerden kurtulmaya yorulur.

Rüyada Peygamber Efendimizin cenazesini görmek

Rüyada Peygamber Efendimizin cenazesini görmek, dinin gereklerine uygun bir hayat sürmeye işaret eder. İşlerin açılıp kazancın artmasına, yaşayışıyla insanların övgüsünü kazanıp iyi anılan bir kimse olmaya delalet eder.

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Rüyada Hristiyan cenazesi görmek

Rüyada Hristiyan cenazesi görmek, iş hayatının kolaylaşmasına ve var olan sorunların sona ermesine işaret eder. Rakiplerle mücadelede üstünlük sağlamaya, ailede mutluluğa delalet eder.

Rüyada cenaze namazı kılmak

Rüyada cenaze namazı kılmak, tövbenin kabulüne ve duaların yerine gelmesine işaret eder. Bir başkası için dua edip ona şefaatçi olmaya delalet eder. Zorlukların aşılmasına, borçların kapanmasına ve sağlık sorunlarının şifa bulmasına da yorulur.

Rüyada cenaze namazı görmek, cenaze namazı kıldığını görmek ve cenaze namazı kılanları görmek arasında tabir farkı yoktur. Üçü de duanın kabulüne ve sıkıntının kalkmasına delalet eder.

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Rüyada cenaze namazına katılmak

Rüyada cenaze namazına katılmak, bir bilene danışılarak sorunların çözülmesine işaret eder. Hayırlı kazanç sağlayacak fırsatlarla karşılaşmaya, muhtaç kimselere maddi ve manevi destek olmaya delalet eder.

Rüyada cenaze arabası görmek

Rüyada cenaze arabası görmek büyüklüğe, makam ve mevki sahibi olmaya delalet eder. Askıda kalan bir işin kısa sürede hayata geçmesine işarettir. Rüya sahibinin işinde terfi etmesine, verdiği emeğin karşılığını görmesine yorulur. Kötü günlerin geride kalacağına ve hanede bolluk olacağına delalet eder.

Rüyada tabutta cenaze görmek

Rüyada tabutta cenaze görmek sağlığa, afiyete, mülke, makama ve murada ermeye yorulur. Tabir geleneğinde tabut büyük mülk ve saltanat alametidir. Rüyada görülen tabutun sağlam olması huzura, helal kazanca ve güzel ahlaka delalet eder.

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Rüyada cenaze tabutu görmek

Rüyada cenaze tabutu görmek, işlerin çoğalıp meşguliyetin artmasına işaret eder. Olayların sorunsuz yatışmasına, umutların yenilenmesine ve uzun süredir çekilen dertlerden kısa zamanda kurtulmaya delalet eder.

Rüyada yeşil örtülü cenaze görmek

Rüyada yeşil örtülü cenaze görmek, aile büyüklerini memnun edecek davranışlar sergilemeye işaret eder. Buradaki yeşil örtü, tabutun üzerine serilen çuhadır. Bilge bir kimseyle tanışmaya, sıkıntıların çözülmesine ve hayallere kavuşmaya delalet eder.

Rüyada cenaze yıkandığını görmek

Rüyada cenaze yıkandığını görmek, sevap kazanmaya ve kazancın artmasına delalet eder. Uğranılan maddi zararın karşılanmasına işarettir. Önce zorlu ve yorucu bir işe girip gösterilen sabırla o işten iyi kazanç elde etmeye de yorulur. Birinin cenaze yıkadığını görmek için de tabir aynıdır.

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Rüyada gasilhanede cenaze yıkandığını görmek

Gasilhanede cenaze görmek ya da orada bir cenazenin yıkandığını görmek, rahata erişmeye, üzüntülerin sevince dönmesine ve rızkın artmasına işaret eder. Vicdanlı, merhametli kimselerle karşılaşmaya ve bahtın açılmasına delalet eder.

Rüyada birden fazla cenaze görmek

Rüyada birden fazla cenaze görmek, cesaretin ve kuvvetin yerine gelmesine işaret eder. Kendi işinin sahibi olmaya ve büyük bir huzura delalet eder. Sıkıntıların kısa zamanda sona erip bol rızka kavuşmaya yorulur.

Rüyada cenazeler görmek, 3 tane cenaze görmek ve bir sürü cenaze görmek de aynı tabire girer. Görülen cenazelerin sayısı tabiri değiştirmez.

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Rüyada toplu cenaze görmek

Rüyada toplu cenaze görmek, aile içinde yaşanan tatsızlıkların sona ermesine ve sevinçli bir haber almaya işaret eder. İş hayatında uğranılan zararlardan kurtulmaya, kardeşler arasındaki tartışmaların bitmesine delalet eder.

Rüyada iki cenaze görmek

Rüyada iki cenaze görmek, emir verebilecek bir mevkiye yükselmeye ve refaha işaret eder. İkili ilişkilerdeki sorunların düzelmesine, dileklerin kabulüne delalet eder. İki tane cenaze görmek de aynı anlama gelir.

Rüyada cenaze töreni görmek

Rüyada cenaze töreni görmek ya da cenaze merasimi görmek mutluluğa ve huzura işaret eder. Dargınlıkların sona ermesine ve yeni bir haneye sahip olmaya delalet eder. Törende havanın güneşli ve açık olması, hasret çekilen bir kimseyle kavuşmaya ya da evlat sahibi olmaya yorulur.

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Rüyada düğün ve cenaze bir arada görmek

Rüyada düğün ve cenaze bir arada görmek, yapılacak her yeni işin hayır ve uğur getirmesine işaret eder. İşlerin açılmasına, evli kimse için evlat sahibi olmaya, küslüklerin ve endişelerin sona ermesine delalet eder. Hem cenaze hem düğün görmek ve düğün ile cenazeyi bir arada görmek de aynı rüyadır.

Rüyada cenaze taşımak

Rüyada cenaze taşımak, toplum içinde saygınlığı olan, yüksek mevkideki bir kimseyle tanışıp ondan fayda görmeye delalet eder. İnsanların takdirini toplayacak hayırlı işler yapmaya ve eldeki imkânın genişlemesine işarettir. Tabutta cenaze taşımak ile cenaze taşındığını görmek arasında tabir farkı yoktur. Cenazenin düzenli şekilde taşındığının görülmesi itibar ve nüfuz kazanmaya yorulur.

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Rüyada cenaze defnetmek

Rüyada cenaze defnetmek uzun ömre ve makamda yükselmeye işaret eder. Rüyayı gören kimse hasta ise yakın zamanda şifa bulmasına delalet eder. Yıllarca bolluk ve bereket içinde yaşamaya, huzurlu bir yuva kurmaya da yorulur. Cenaze gömmek ve cenaze defnedildiğini görmek de aynı rüyadır.

Rüyada cenaze canlanması

Rüyada cenaze canlanması, ümit kesilmiş bir işin yeniden canlanmasına işaret eder. Girilen işten hayırlı kazanç elde etmeye, arası bozuk olan bir kimseyle sorunların çözülmesine delalet eder. Cenazenin canlandığını görmek ve cenazenin dirildiğini görmek için de tabir aynıdır.

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Rüyada morgda cenaze görmek

Morgda görülen cenaze, defnedilmeyi bekleyen cenazedir. Rüyada morgda cenaze görmek, sıkıntılı bir işe girip gösterilen sabırla o işin altından kalkmaya işaret eder. Hayırlı bir kısmetle dünya evine girmeye ve ticaret tarafında kaybedilen itibarın geri kazanılmasına delalet eder.