Rüyada çiçek görmek, geleneksel rüya tabirlerinde genellikle sevinçli haberlere, berekete ve sıkıntılardan kurtulmaya yorulur. Ancak çiçeğin rengi, türü, bulunduğu yer ve rüyada ona ne yapıldığı tabiri değiştiren unsurlar arasındadır. Rüyada saksıda çiçek görmek ile bahçede çiçek görmek farklı yorumlanırken çiçek almak, dikmek, toplamak, sulamak ve koparmak da ayrı anlamlar taşır. Canlı ve açmış çiçekler çoğunlukla hayra yorulurken solmuş, kurumuş ya da mevsimi dışında açmış çiçekler üzüntü ve sıkıntıyla ilişkilendirilir.

Rüyada çiçek görmek

Rüyada çiçek görmek gönül açıcı habere ve sevinçli gelişmelere delalet eder. Bereketin artmasına, rızkın genişlemesine, borçtan kurtulmaya ve uzun süredir devam eden sıkıntının sona ermesine işaret eder. Taze ve diri çiçek görmek üzüntüden ve şiddetten kurtulmanın müjdesidir. Çiçeğin kokusunun güzel olması hayrın ziyadeleşmesine ve rüya sahibinin güzel bir adla anılmasına yorulur. Kokusuz çiçek görmek üzüntüye ya da devamı olmayan bir işe delalet eder. Çiçeğin solması, kuruması ya da kökünden kesilmiş olması tabiri tersine çevirir ve zarara yorulur. Mevsimi olmadan açmış çiçek de kedere düşmeye işarettir.

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Bekâr kimse için çiçek görmek kısmetin açılmasına ve evliliğe yorulur. Başında çiçekten taç görmek de evlilik müjdesi taşır. Evli kimse için bu rüya kazancın artmasına ve hayırlı, salih evlada delalet eder. Kadının rüyasında çiçek görmesi hamileliğe ve sevince işarettir. Evlat bekleyen kimse için bu rüya isteğin gerçekleşmesine yorulur. Çiçek poleni görmek rızka, hamileliğe ve hastanın şifa bulmasına işarettir.

Rüyada elinde çiçek görmek, çiçek taze ve diri olduğu sürece yakında ulaşacak güzel habere işaret eder. Rüyada bahar çiçekleri görmek hayrın vaktinde gelmesine ve gönlün ferahlamasına delalet eder. Bu rüya içinde bulunulan darlığın kalkacağına ve işlerin kolaylaşacağına yorulur. Çiçek ne kadar taze görülürse müjdesi de o kadar yakındır.

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Rüyada bir sürü çiçek görmek

Rüyada bir sürü çiçek görmek sevinç sebeplerinin çoğalmasına işarettir. Çiçeğin çokluğu hayrın birçok yönden geleceğine delalet eder. Rüyada çok çiçek görmek ve çeşit çeşit çiçek görmek birbiri ardına gelecek güzel haberlerin müjdesidir.

Rüyada güzel çiçekler görmek

Rüyada güzel çiçekler görmek gönlün ferahlamasına ve sıkıntının dağılmasına yorulur. Çiçeğin güzelliği eline geçecek hayrın büyüklüğünü artırır. Rüyada çok güzel çiçekler görmek uzun sürecek bir sevince delalet eder.

Rüyada çiçek rengine göre tabiri

Aynı çiçek, rengi değiştiğinde başka bir hayır haber verir. Renklerin çoğu müjde tarafında durur ve rüya sahibinin eline geçecek hayrın cinsini birbirinden ayırır. Sarı ise bu müjde hattının dışında kalır ve süreksizliğe yorulur.

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Rüyada beyaz çiçek görmek

Rüyada beyaz çiçek görmek hayırlı habere, iyi niyete ve temiz kalbe delalet eder. İş hayatında ve aile içinde güzel olayların yaşanacağına, uzun süredir çözülmeyen sorunların çözülüp yeni bir sayfa açılacağına yorulur. Beyaz çiçek insanların iyiliğine adanmış bir hayata da işarettir. Rüyada beyaz çiçek almak esenliğe, rüyada beyaz çiçek toplamak emeğin karşılığını temiz bir kazançla almaya delalet eder.

Rüyada rengarenk çiçekler görmek

Rüyada rengarenk çiçekler görmek farklı farklı sevinç sebeplerine ve dünyanın taze, hoş nimetlerine işaret eder. Beklenmedik güzel habere, hayırlı evlada, evliliğe ve mirasa delalet eder. Rüyada renkli çiçekler görmek ve renk renk çiçek görmek de aynı anlama gelir ve sevincin birçok yönden geldiğini haber verir.

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Rüyada mor çiçek görmek

Rüyada mor çiçek görmek kolay elde edilecek bir kazanca ve bu kazancın getireceği mutluluğa delalet eder. Saksıda mor çiçek görmek ev huzuruna ve aile geçiminin düzelmesine yorulur. Mor menekşe bekâr için yaklaşan evliliğe, evli için mutlu bir birlikteliğe işarettir. Rüyada mor çiçek toplamak kazancın emekle büyüdüğünü haber verir.

Rüyada sarı çiçek görmek

Rüyada sarı çiçek görmek devamı olmayan rızka ve kısa süreli mutluluğa yorulur. Ele geçen imkânın çabuk tükenmesine, sevincin arkasının gelmemesine ve gönül huzursuzluğuna delalet eder. Alınan sarı çiçek üzücü habere ya da hastalığa işarettir. Rüyada sarı kır çiçekleri görmek neşenin kaçmasına ve sıkıntının uzamasına delalet eder.

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Rüyada sarı çiçek toplamak uğursuzluğa ve hayal kırıklığına işarettir. Emek verilen işin beklenen sonucu vermemesine, umudun boşa çıkmasına ve zorlu bir döneme yorulur.

Rüyada pembe çiçek görmek

Rüyada pembe çiçek görmek mutluluğa ve neşeye yorulur. Maddi ve manevi güzelliklerin bir arada bulunmasına delalet eder. Evli için kız evlat sahibi olmaya, bekâr için huzurlu bir yuvaya ve evliliğe işarettir.

Rüyada kırmızı çiçek görmek

Rüyada kırmızı çiçek görmek aşka, tutkuya ve güçlü duygulara yorulur. Dalında duran kırmızı çiçek uzaktan gelecek hayırlı haberin alametidir. Kırmızı çiçeği elinde tutmak gönlün bir kimseye bağlanmasına, koklamak evliliğe ve hamileliğe delalet eder.

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Rüyada yeşil çiçek görmek

Rüyada yeşil çiçek görmek huzurlu bir döneme, manevi ferahlığa ve cennete delalet eder. Yeşil çiçeği iş yerinde görmek meslekte yükselmeye ve işlerin bereketlenmesine yorulur. Rüyada yeşil çiçekler görmek huzurun uzun sürdüğünü haber verir.

Rüyada mavi çiçek görmek

Rüyada mavi çiçek görmek arzu edilen hayata kavuşmanın müjdesidir. İstenen düzenin kurulmasına ve hayırlı bir sonuca varılmasına delalet eder. Mavi kır çiçeği toplamak hedeflere ulaşmaya ve gönlün tazelenmesine yorulur.

Rüyada turuncu çiçek görmek

Rüyada turuncu çiçek görmek makam ve itibarın artmasına işarettir. Mevcut hayat şartlarının düzelmesine ve sorunların çabuk çözülmesine delalet eder. Turuncu çiçek, itibarla birlikte varlığın da çoğalmasına yorulur.

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Rüyada çiçeğin görüldüğü yere göre tabiri

Saksı, vazo ve ev içinde görülen çiçekler hüküm bakımından aynı yöne çeker. Bunlarda hayır önce haneye iner, oradan geçime ve kazanca uzanır. Bahçe ve tarla gibi geniş yerlerde görülen çiçekte hüküm rüya sahibinin kısmetine, önünün açılmasına, sıkıntıdan kurtulmasına ve yerin genişliği ölçüsünde rızkın bollaşmasına döner.

Rüyada saksıda çiçek görmek

Rüyada saksıda çiçek görmek sağlıklı ve uzun ömre, bolluk ve berekete, zengin bir hayata delalet eder. İş hayatında başarıya, yüksek kazanca ve terfiye yorulur. Evli için kazancın artmasına, bekâr için evlilik müjdesine işarettir. Rüyada saksılarda çiçek görmek, saksı çiçeği görmek, çiçek saksısı görmek ve saksıda toprakla birlikte çiçek görmek aynı tabire girer ve hepsi haneye inen berekete işaret eder.

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Rüyada saksıda canlı yeşil çiçek görmek işte büyük başarıya ve maddi kazanca işarettir. Yaprağı diri duran saksı çiçeği geçimin bereketlenmesine ve hanede darlık çekilmeyeceğine delalet eder.

Rüyada saksıda çiçek açtığını görmek hanede sevinçli bir gelişmeye ve sabrın karşılığını almaya delalet eder. Saksının çiçek açması uzun bekleyişin sona erdiğini haber verir.

Rüyada çiçek bahçesi görmek

Rüyada çiçek bahçesi görmek dünya ve ahiret mutluluğuna delalet eder. Önü açılan yeni fırsatlara işarettir. Bekâr için istenen kişiyle evlenmeye, evli için salih evlada, kadın için hamileliğe yorulur. Rüyada bahçede çiçek görmek gönül huzuruna ve muradın yerine gelmesine delalet eder.

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Rüyada çiçek tarlası görmek

Rüyada çiçek tarlası görmek sıkıntılardan kurtulmaya, sevdikleriyle arasındaki dargınlığın bitmesine ve umutlu bir döneme işarettir. Uçsuz bucaksız bir çiçek tarlası rızkın bollaşmasına delalet eder.

Rüyada vazoda çiçek görmek

Rüyada vazoda çiçek görmek evde güzel günlere ve sağlığın düzelmesine delalet eder. Vazoya çiçek koymak hanenin huzuruna, vazodaki çiçek demeti uzak ve zengin bir akrabadan miras kalmasına yorulur.

Rüyada evde çiçek görmek

Rüyada evde çiçek görmek aile birliğine ve hane halkı arasında saygının artmasına işarettir. Rüyada evin içinde çiçek görmek eve gelecek güzel habere delalet eder.

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Rüyada çiçek türüne göre tabiri

Bir türün kokusu makbulse tabiri de şifa, güzel haber ve murada erme yönündedir. Rüya sahibinin karşılaşacağı kimsenin huyu da çiçeğin türüne göre ayrılır. Birkaç tür ise sebatsızlığa ve savurganlığa yorulur.

Rüyada orkide çiçeği görmek

Rüyada orkide çiçeği görmek niyet edilen işlerin istenildiği gibi sonuçlanmasına ve beklentilerin karşılık bulmasına delalet eder. Rüyada orkide çiçek görmek, uzun süredir beklenen bir gelişmenin rüya sahibinin önüne sevindirici biçimde çıkmasına işarettir.

Rüyada nergis çiçeği görmek

Rüyada nergis çiçeği görmek mutluluğa ve iyi huylu insanlarla bir arada olmaya delalet eder. Rüyada nergis çiçeği toplamak şansa ve bereketin çoğalmasına, nergis çiçeği koklamak hayırlı habere ve kurulan planların tutmasına yorulur. Rüyada nergis çiçeği almak gönlün ferahlamasına işarettir. Nergiz çiçeği görmek de aynı tabire girer.

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Rüyada kılıç çiçeği görmek

Rüyada kılıç çiçeği görmek uzun süredir hayali kurulan şeyin gerçekleşmesine ve mesleki yükselişe işarettir. Darlıktan çıkıp bolluğa ermeye delalet eder. Rüyada yeşil kılıç çiçeği görmek ve kılıç çiçeğinin filizlendiğini görmek bu hayrın yeni başladığını haber verir.

Rüyada gelincik çiçeği görmek

Rüyada gelincik çiçeği görmek sağlığa kavuşmaya, iyimserliğe ve geleceğe umutla bakmaya delalet eder. Rüyada gelincik çiçeği toplamak umudun karşılık bulduğuna işarettir. Bu rüya insanları teselli eden bir kimse olmaya da yorulur.

Rüyada kabak çiçeği görmek

Rüyada kabak çiçeği görmek sebat etmemeye ve bir işte kararlı duramamaya yorulur. Başlanan işin yarıda bırakılmasına delalet eder. Rüyada kabak çiçeği toplamak bu kararsızlığın süreceğine işarettir.

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Rüyada ortanca çiçeği görmek

Rüyada ortanca çiçeği görmek gayrimenkulle ilgili bir ortaklık kurulmasına işarettir. Hayattan razı olmaya ve yeni bir düzene geçmeye delalet eder.

Rüyada kaktüs çiçeği görmek

Rüyada kaktüs çiçeği görmek amacından şaşmayan bir kimseye ve rahat edilecek günlere delalet eder. Girişilen işlerde büyük başarıya yorulur.

Rüyada nilüfer çiçeği görmek

Rüyada nilüfer çiçeği görmek hedeflere yaklaşmaya, mutluluk verici haberler almaya ve kazancın artmasına işarettir. Uzun uğraşın sonuna gelindiğine delalet eder.

Rüyada lavanta çiçeği görmek

Rüyada lavanta çiçeği görmek sevince ve maddi meselelerin çözüme kavuşmasına delalet eder. Bedenin ve ruhun şifa bulmasına işarettir. Rüyada lavanta çiçeği tarlası görmek bu ferahlığın genişlediğini haber verir.

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Rüyada karanfil çiçeği görmek

Rüyada karanfil çiçeği görmek yoğun duygulara, heyecanlı günlere ve evlilik boyunca sürecek derin bir sevgiye işarettir. Kırmızı karanfil iffetli ve terbiyeli bir hanıma delalet eder.

Rüyada papatya çiçeği görmek

Rüyada papatya çiçeği görmek mutluluğa, sükûnete, sevgiye ve iyi niyete yorulur. İyi kalpli ve merhametli kimselerle karşılaşmaya delalet eder. Papatya toplamak sonu aydınlık bir talihe işarettir.

Rüyada lale çiçeği görmek

Rüyada lale çiçeği görmek savurgan bir kimseye delalet eder. Gereksiz harcamayla elde bulunanın israf edilmesine işarettir.

Rüyada çiçek almak

Rüyada çiçek almak esenliğe ve ferahlığa, geçmişteki kederi unutturacak güzel günlere delalet eder. Kadın için hayırlı bir eş adayıyla tanışmaya, erkek için hayırlı yeni bir dostluğa işaret eder. Bekâr için evlilik müjdesi taşır. Bu rüya aile içindeki kırgınlıkların bitmesine de yorulur. Rüyada çiçek aldığını görmek ve rüyada çiçek satın almak beklenen güzel haberin geldiğini haber verir. Rüyada saksıda çiçek almak, ele geçecek hayrın kalıcı olmasına ve rahat bir geçime delalet eder.

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Rüyada birinden çiçek almak

Rüyada birinden çiçek almak sevgi ve takdir görmeye, çevresinde saygı duyulan bir kimse olmaya delalet eder. Rüyada birinin çiçek vermesi de sevginin karşılık bulduğuna yorulur. Çiçeği veren bir kadınsa gönlün alınmasına, tanıdık bir erkekse hayırlı bir dostluğa ve destek görmeye işarettir. Sevgiliden ya da eski sevgiliden çiçek almak aradaki bağın tazelenmesine delalet eder. Sevgilinin çiçek alması bu bağın kuvvetlendiğine işarettir.

Rüyada kocanın karısına çiçek vermesi hanede huzura ve geçimin tatlılaşmasına delalet eder. Kadın için beklenen ilginin görülmesine işarettir.

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Rüyada çiçek hediye almak

Rüyada çiçek hediye almak takdir edilmeye ve kıymetin bilinmesine işarettir. Beklenmedik bir iyilikle karşılaşmaya delalet eder. Hediye edilen çiçeğin taze olması sevincin büyüdüğünü haber verir.

Rüyada çiçek dikmek

Rüyada çiçek dikmek manevi rahatlığa ermeye, dert ve sıkıntıdan kurtulmaya delalet eder. Önem taşıyan işlere girişmeye, sorumluluk almaya ve bu işlerden hayır görmeye yorulur. Mutlu bir hayata ve huzurlu bir düzene işarettir. Rüya sahibinin hayatına hayırlı insanların girmesine, dostluk ve destek bulmasına delalet eder. Dikilen çiçeğin tutması ve yeşermesi girişilen işin sonunun güzel olacağını haber verir. Bu rüya emek verilen şeyin karşılığını görmeye de işarettir.

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Rüyada saksıya çiçek dikmek

Rüyada saksıya çiçek dikmek işlerin yoluna girmesine, zorlukların çözülmesine ve ticaretin gelişmesine işarettir. Rüyada saksıya yeşil çiçek dikmek hanenin huzuruna ve kazancın bereketlenmesine delalet eder.

Rüyada toprağa çiçek dikmek

Rüyada toprağa çiçek dikmek hedeflere ve emellere kavuşmaya, evlenip yuva kurmaya delalet eder. Rahat bir yaşama ve talihin açılmasına işarettir. Rüyada çiçek dikmek için toprak kazmak hazırlığı yapılan işin sağlam temele oturmasına, rüyada çiçek toprağı görmek berekete ve kazancın kökleşmesine yorulur.

Rüyada çiçek söküp dikmek

Rüyada çiçek söküp dikmek bulunduğu yerde verim vermeyen bir işin yerini değiştirmeye ve yeni yerde hayır bulmaya delalet eder. Taşınmaya, iş ya da çevre değiştirmeye ve yeni düzende rahat etmeye işaret eder. Sökülüp yeniden dikilen çiçeğin tutması bu değişimin hayırlı olacağına yorulur.

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Rüyada mezara çiçek dikmek

Rüyada mezara çiçek dikmek şaşırtıcı güzel haberler almaya delalet eder. Derin bir manevi duyguya ve gönlün yumuşamasına işarettir. Mezara dikilen çiçek manevi bir ferahlığa yorulur.

Rüyada çiçek buketi görmek

Rüyada çiçek buketi görmek bekâr için izdivaca, evli için misafire ve hanede yaşanacak mutlu olaylara delalet eder. İsteklerin gerçekleşmesine ve ardından peş peşe gelecek güzel günlere işaret eder. Rüyada buket çiçek görmek, bir buket çiçek görmek ya da bir demet çiçek görmek aynı müjdeyi taşır. Rüyada beyaz çiçek buketi görmek niyetin temizliğine ve hayırlı bir kısmete yorulur. Rüyada elinde çiçek buketi görmek beklenen haberin rüya sahibine ulaşmak üzere olduğunu haber verir.

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Rüyada gelin çiçeği görmek

Rüyada gelin çiçeği görmek düşmanların ve çekemeyenlerin yenilgiye uğramasına işarettir. Haneye bolluk ve bereket dolmasına delalet eder. Rüyada gelin çiçeği tutmak ve gelin çiçeği yakalamak uzun süredir beklenen isteklerin gerçekleşmesine yorulur.

Rüyada buket çiçek almak

Rüyada buket çiçek almak, umulan hayrın rüya sahibinin kendi emeğiyle değil bir başkasının eliyle gelmesine delalet eder. Rüyada çiçek buketi hediye almak, rüya sahibine karşılık beklemeden iyilik eden bir kimseye işarettir.

Rüyada çiçek buketi yapmak

Rüyada çiçek buketi yapmak sevinçli bir olayın hazırlığını yapmaya ve emeğin güzel bir sonuca varmasına işarettir. Rüyada çiçek buketi hazırlamak dağınık işlerin bir araya gelmesine ve yaklaşan mutlu bir güne delalet eder.

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Rüyada çiçeğin hâline göre tabiri

Diri, açmış ve yeşil yapraklı çiçek görmek sevincin sürmesine ve rahat bir geçime delalet eder. Çiçek solduğu ya da kuruduğu anda hüküm üzüntü tarafına döner ve elde olanın dağılmasına işaret eder.

Rüyada canlı çiçek görmek

Rüyada canlı çiçek görmek rahatlığa, kanaate ve aile mutluluğuna delalet eder. Hayır getirecek kimselerle karşılaşmaya işaret eder. Rüyada yeşil yapraklı çiçek görmek hayrın diri ve sürekli olduğunu haber verir. Rüyada canlı çiçek almak ele geçen imkânın kalıcı olmasına yorulur.

Rüyada yapay çiçek görmek

Rüyada yapay çiçek görmek görünüşüne bakılarak umut bağlanan şeyin karşılık vermemesine delalet eder. Yapay çiçeği satın almak yanlış yerde mutluluk aramaya ve aldatılmaya işaret eder. Evde duran yapay çiçeği görmek ise hanede sorun çıkmamasına ve maddi kaygıların bitmesine yorulur.

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Rüyada açmış çiçek görmek

Rüyada açmış çiçek görmek mutluluğa ve elde edilecek başarıya işarettir. Uzak bir akrabadan miras kalmasına delalet eder. Rüyada çiçek açtığını görmek kapalı duran işlerin açılmasına ve bereketin gelmesine yorulur.

Rüyada kurumuş çiçek görmek

Rüyada kurumuş çiçek görmek üzüntüye, sıkıntıya ve hayal kırıklığına delalet eder. Geçici bir kederin ve bitmiş bir dönemin işaretidir. Rüyada kuru çiçek görmek elde tutulmak istenen bir şeyin artık verim vermeyeceğini haber verir.

Rüyada solmuş çiçek görmek

Rüyada solmuş çiçek görmek gönül sızısına yorulur. Solmuş ve çürümüş çiçek zarar habercisidir ve kayba, dünya işlerinin bozulmasına işaret eder. Ümidin kesilmesine ve beklenen sevincin gelmemesine delalet eder.

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Rüyada çiçek açmış ağaç görmek

Rüyada çiçek açmış ağaç görmek hayra, menfaate kavuşmaya ve murada ermeye delalet eder. Rüyada ağaçların çiçek açtığını görmek kısmete, şansa ve kazanca işaret eder. Ağaç çiçeği doğru yola kılavuzlayan sağlam bir inanca yorulur. Çiçeği ağacın üzerinde görmek, ondan toplamaktan daha hayırlıdır. Ağaç üzerindeki çiçek kadın için bebeğe ve hamileliğe işarettir. İğde, ıhlamur, akasya ve kayısı ağacının çiçek açtığını görmek, kiraz çiçeği ve nar çiçeği görmek de aynı müjdeyi taşır.

Rüyada beyaz çiçekli ağaç görmek

Rüyada beyaz çiçekli ağaç görmek hayrın en makbulüne işarettir. Beyaz çiçek açmış ağaç kırmızıdan, kırmızı çiçek açan da sarıdan daha hayırlı sayılır. Beyaz çiçekli ağaç temiz bir kazanca ve gönül huzuruna delalet eder.

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Rüyada pembe çiçek açmış ağaç görmek

Rüyada pembe çiçek açmış ağaç görmek sevgiye dayanan bir hayra ve hanede yaşanacak mutlu bir gelişmeye işarettir. Rüyada pembe çiçekli ağaç görmek yeni kurulacak bir yuvaya ve neşeli günlere delalet eder.

Rüyada kışın ağaçların çiçek açtığını görmek

Rüyada kışın ağaçların çiçek açtığını görmek kedere düşmeye delalet eder. Mevsimi gelmeden açan çiçek, vakti olmadan girişilen işin sıkıntı doğurmasına işarettir. Rüyada sonbaharda ağaçların çiçek açtığını görmek de üzüntüye yorulur.

Rüyada çiçek toplamak

Rüyada çiçek toplamak azim ve gayretle başarıya ulaşmanın alametidir. Mutluluğa, kazanca ve berekete delalet eder. İsteklere ve hayallere kavuşmaya, hayırlı insanlarla tanışmaya yorulur. Tarladan çiçek toplamak dileklerin gerçekleşmesine işarettir. Rüyada çiçek tohumu toplamak ileride alınacak karşılığın hazırlığını yapmaya ve emeğin sonradan meyve verdiğine delalet eder.

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Rüyada çiçek sulamak

Rüyada çiçek sulamak rızkın genişlemesine, elin bolluğa ve berekete kavuşmasına delalet eder. Rüyada saksıda yeşil çiçek sulamak verilen kararlardan hoşnut olmaya ve mesleki yükselişe yorulur. Şansın açılmasına, işsiz kimse için sevilen bir işte çalışmaya, bekâr için evliliğe işaret eder. Rüyada çiçekleri sulamak hanenin bereketine ve geçimin kolaylaşmasına delalet eder.

Rüyada çiçek ekmek

Rüyada çiçek ekmek işte ilerlemeye, niyetlenilen işlere girişip daha büyük adımlar atmaya işarettir. Neşe içinde bir yaşama delalet eder. Bahçeye çiçek ekmek evlat sahibi olmaya ve hayırlı evliliğe, saksıya çiçek ekmek bolluk ve bereketle ticaretin gelişmesine yorulur. Rüyada çiçek ektiğini görmek atılan adımın karşılığını görmeye delalet eder.

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Rüyada çiçek koparmak

Rüyada çiçek koparmak iyi giden hayatın bir anda bozulmasına delalet eder. Rahatsızlığa ve hastalığa işaret eder. Rüya sahibinin kendi hatası yüzünden başkasına muhtaç kalmasına yorulur. Kökünden kesilmiş çiçek görmek kederin habercisidir. Rüyada başkasının çiçek kopardığını görmek yakın çevreden birinin elindekini kaybetmesine ve rüya sahibinin bundan zarar görmesine işarettir.

Rüyada köküyle çiçek sökmek

Rüyada köküyle çiçek sökmek üzüntüye ve kedere delalet eder. Rüyada kökünden sökülmüş çiçek görmek uzun süredir sürdürülen bir yakınlığın sona erdiğini haber verir. Dostlardan uzaklaşmaya ve bağların kopmasına işaret eder. Rüyada topraktan çiçek çıkarmak elde olanın kaybedilmesine yorulur.

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Rüyada çiçekli elbise giymek

Rüyada çiçekli elbise giymek bekâr hanım için kısmet bolluğuna ve beğeni toplamaya delalet eder. İşlerin başarıya ulaşmasına ve rahat bir yaşayışa işarettir. Giyilen elbisenin renklerinin canlı olması sevincin arttığını haber verir.

Rüyada çiçek vermek

Rüyada çiçek vermek bolluk ve bereket içinde bir hayata delalet eder. Maddi sıkıntıdan ve borçtan kurtulmaya işaret eder. Birine çiçek hediye etmek gönül alacak bir iyilik yapmaya ve bu iyiliğin karşılığını görmeye yorulur.

Rüyada çiçek koklamak

Rüyada çiçek koklamak sorun çıkaran kimselerden uzaklaşmaya delalet eder. Yuva kurmaya ve insanlara yardım etmeye işaret eder. Güzel kokulu çiçeği koklamak hayır alametidir ve iyi bir adla anılmaya, kazançlı işlere yorulur.