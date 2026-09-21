Rüyada çiğ et görmek, tabirde etin cinsinden çok hâline bakılarak yorumlanan rüyalardandır. Etin kemikli olup olmaması, rüya sahibinin kendi evinde mi yoksa başkasının evinde ya da elinde mi durduğu ve rüya sahibinin ona ne yaptığı hükmü değiştirir. Çiğ eti yemek, kesmek, doğramak, satın almak ve ateşe koymak farklı hükümler taşır.

Rüyada çiğ et görmek

Rüyada çiğ et görmek sıkıntıya, darlığa, üzüntüye ve yorgunluğa delalet eder. Bu rüya hastalığa, keder verecek bir habere ve rüya sahibinin arkasından konuşulmasına yorulur. Kazanç yönünden bakıldığında çiğ et, zahmetle ve güçlükle elde edilen paraya işaret eder. Kimi tabirde bu para helal olmayan yoldan gelen kazanç sayılır. Eline geçen mal vardır ama bereketi yoktur. İşlerde aksaklık, borçların artması ve maddi kayıp da bu rüyanın yaygın karşılıkları arasındadır. Tek başına bir parça çiğ et görmek de aynı hükümdedir.

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Ateş görmemiş et çiğ et hükmündedir ve bu hüküm çiğ etin göründüğü bütün hâllerde geçerlidir. Pişmiş et kolaylıkla elde edilen hayra, helal kazanca, malın artmasına, sevince ve şifaya delalet eder. Çiğ et ise aynı malın olgunlaşmamış, tamamlanmamış, henüz helalleşmemiş hâlidir. Ortada bir mal görünür ama o mal daha yenecek, kullanılacak duruma gelmemiştir. Bu yüzden pişmiş et rızık sayılır, çiğ et zahmet, ağrı ve üzüntü sayılır. Rüyada görülen et hangi cinsten olursa olsun, ateş görmemişse hükmü bu tarafa çekilir.

Emek yönünden çiğ et, yarım kalmış ve karşılığı henüz alınmamış bir işe delalet eder. Rüya sahibinin uğraştığı bir iş vardır ama emeğinin karşılığı daha eline geçmemiştir. Helal ve haram yönünden çiğ et şüpheli kazanca, kaynağı temiz olmayan paraya yorulur. Söz yönünden ise gıybete, rüya sahibi hakkında konuşulmasına ve dedikoduya işaret eder. Gıybet hükmü doğrudan etin çiğ hâline bağlıdır, pişmiş ette böyle bir karşılık bulunmaz.

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Çiğ eti görüp de yememek hayırsız sayılır. Bu rüyanın sıkıntı, hastalık ve zahmetli kazanç hükmü, rüya sahibinin ete yalnızca baktığı ve ona el uzatmadığı hâlde geçerlidir. Çiğ et rüya sahibinin önünde durur, ona ait görünür, ama ondan bir fayda görülmez. Rüya sahibinin o etten yediği görülmüşse tabir ayrıdır ve tersine yorulur.

Rüyada kemikli çiğ et görmek

Rüyada kemikli çiğ et görmek rızkın bollaşmasına ve bereketin artmasına delalet eder. Emek veren kimse için emeğinin karşılığını almaya başlayacağına işarettir. Kemikli etin pişirildiği görülmüşse helal yoldan hane geliri elde edileceğine, yendiği görülmüşse hayırlı ve varlıklı bir aileye kısmet çıkacağına yorulur. Bu rüya çiğ etin bereket tarafında tabir edilen hâllerindendir.

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Rüyada çiğ et yemek

Rüya sahibinin çiğ eti görmekle kalmayıp ağzına götürdüğü ve yediği görülmüşse hüküm tersine döner. Rüyada çiğ et yemek şansın yaver gitmesine, hayırlı gelişmelere, bol kazanca ve refaha delalet eder. Sıkıntı içinde olan kimse için sıkıntının kendi çabasıyla kalkacağına işarettir. Eti yalnızca gören kimsenin rüyasında duran darlık, o eti yiyen kimsenin rüyasında kalkmış sayılır. Bu rüya yarım kalmış bir işin karşılığının alınacağına da işarettir. Rüyada çiğ et yediğini görmek de aynı tabire girer.

Çiğ etin gıybete bakan yönü ise yeme hâlinde de ayakta kalır. Bu yönüyle rüyada çiğ et yemek, insanların arkasından konuşmaya ve bir kimse hakkında dedikodu yapmaya delalet eder. Rüya sahibinin bir haksızlığa bulaşacağına ve bu işten sonradan pişmanlık duyacağına işaret eder. Bu ikinci hüküm rüya sahibinin kazancına değil, diliyle işleyeceği hataya bakar.

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Rüyada birinin çiğ et yediğini görmek

Rüyada birinin çiğ et yediğini görmek, eti yiyen kişinin sıkıntısının sona ereceğine ve rızkının genişleyeceğine delalet eder. O kişiyle girilecek bir ortaklığın kazanç getireceğine de işarettir. Hüküm bu rüyada rüya sahibine değil, eti ağzına götüren kimseye çıkar. Rüyada çiğ et yiyen birini görmek dargınlıkların barışa dönmesine ve sağlığa kavuşulmasına yorulur.

Rüyada çiğ etin başkasının evinde ya da elinde bulunması

Çiğ et rüya sahibinin kendi elinde değil de başkasının evinde ya da elinde duruyorsa, tabirin yönü rüya sahibinden çevresine döner. Bu hâlde rüya, çiğ etin getirdiği yükün rüya sahibinin üzerinden kalkacağına ve sıkıntının haberini başkasından alacağına delalet eder. Etin durduğu yer, hayrın ya da yükün hangi taraftan geleceğini gösterir.

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Rüyada başkasının evinde çiğ et görmek

Rüyada başkasının evinde çiğ et görmek, rüya sahibinin yakın akraba ve hısımlarının sıkıntısını öğreneceğine delalet eder. Bu haberin ardından o kimselerden bir yardım talebi geleceğine işarettir. Rüya sahibi burada kendi hâlinin değil, etin görüldüğü evin hâlinin haberini alır.

Aynı rüya, o ev halkının çevresindeki kötü niyetli kişilere karşı uyarılmasına da yorulur. Kırgınların barışacağına ve rüya sahibinin çevresinden destek göreceğine delalet eder. Etin başkasının buzdolabında görülmesi ise ayrı hükümdedir ve iş hayatında yükselişe, bereketin artmasına işaret eder.

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Rüyada başkasının elinde çiğ et görmek

Rüyada başkasının elinde çiğ et görmek, büyük borçlardan kurtulmaya delalet eder. Rüya sahibini uğraştıran sorunların yakın zamanda sona ereceğine ve rahata erileceğine işarettir. Yükü taşıyan el rüya sahibinin eli olmadığı için, çiğ etin getirdiği zahmet de rüya sahibinin üzerinden kalkmış sayılır.

Rüyada çiğ et doğradığını görmek

Rüyada çiğ et doğradığını görmek, haram yoldan ya da onursuz bir işten para kazanma peşine düşüleceğine delalet eder. Boş ve karşılığı olmayan uğraşlara girileceğine işarettir. Kazanca dönüşmemiş bir işin paylara ayrılmasına, rüya sahibinin eline geçen parçanın da eksik kalmasına delalet eder. Bu rüya kazancın yavaş yavaş gerileyeceğine ve bu gerilemenin endişe doğuracağına yorulur.

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Rüyada çiğ et kesmek

Rüyada çiğ et kesmek, akraba ya da yakınlarla girişilecek bir işe işaret eder. Bölüşülen iş tamamlanmamış bir iştir. Bu işin başta kazançlı göründüğüne, sonunun ise zararla biteceğine delalet eder. Rüya sahibinin kestiği eti yediği görülmüşse hüküm söz tarafına döner ve hakkında asılsız söylentiler çıkacağına, bunun küçük anlaşmazlıklar doğuracağına yorulur.

Rüyada çiğ et almak

Rüyada çiğ et almak, iş ve ticarette başarıya ulaşılacağına delalet eder. Ele bereketli paranın geçeceğine ve hayal edilen şeylerin gerçekleşeceğine işarettir. Bu rüyada et bedeli ödenerek alındığı için hüküm sıkıntı tarafında değil kazanç tarafındadır. Etin kasaptan alındığı görülmüşse aile huzuruna ve kapalı işlerin açılmasına yorulur.

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Rüyada çiğ eti başkasına vermek

Rüyada çiğ eti başkasına vermek, eti alan kimsenin işlerinin çoğalacağına ve hayatının kolaylaşacağına delalet eder. O kimsenin hayırlı bir kısmete kavuşacağına işarettir. Hüküm bu rüyada veren tarafa değil, alan tarafa çıkar. Rüya sahibinin elinden çıkan et, gittiği kimsenin işini kolaylaştırır.

Rüyada çiğ et dağıtmak

Rüyada çiğ et dağıtmak, hayır işlerine yönelmeye ve insanlara yardım etmeye delalet eder. Bu cömertlik sayesinde rüya sahibinin çevresinde saygı kazanacağına işarettir. Etin tek bir kişiye değil birden fazla kimseye pay edilmesi, hayrın da geniş bir çevreye yayılacağına yorulur.

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Rüyada çiğ et pişirmek

Rüyada çiğ et pişirmek, yarım kalmış ve son aşamaya gelmiş bir işin başarıyla tamamlanacağına delalet eder. Çiğ etin ateş görmesi tabirde sıkıntının hayra dönmesi demektir, bu yüzden hüküm rüya sahibinin lehinedir. Mevcut işin yanına ek bir gelir kapısı açılacağına ve bu yönde yeni işler kurulacağına işarettir. Hasta olan kimse için iyileşmeye, sıkıntılı kimse için maddi darlığın kalkmasına yorulur.