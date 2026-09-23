Rüyada çilek görmek, çileğin mevsiminde ya da mevsim dışında görülmesine, olgun veya ham olmasına ve tazeliğini koruyup korumamasına göre farklı şekilde tabir edilir. Mevsiminde kızarmış ve taze bir çilek ile ham ya da bozulmuş bir çileğin yorumu aynı olmaz. Çileğin nerede görüldüğü de önemlidir. Tarlada, bahçede, ağaçta veya dalında görülen çilekler farklı şekillerde yorumlanır.

Rüyada çilek görmek

Rüyada çilek görmek, kolay ve çabuk elde edilen helal mala delalet eder. Rüya sahibinin eline geçecek hayır, uzun uğraşla biriktirilen büyük bir servet değildir. Az emekle, kısa yoldan ve umulandan erken gelen bir kazançtır. Çilek çabuk yetişip çabuk toplanan bir meyve olduğu için hayrı da aynı hızla gelir. Kazancın helal yoldan gelmesi bu rüyanın belirgin yanıdır. Çilek gören kimsenin eline geçen mal, karışık ve gönlü tırmalayan bir yoldan değil, açık ve temiz bir yoldan gelir. Rüya bu yönüyle ferahlığa, berekete ve sıkıntıların sona ermesine de yorulur. Çilek rüyası zenginlikten çok, kişinin elini rahatlatan bir gelire işarettir.

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Çileğe verilen ikinci hüküm buruklukla beraber gelen sevinçtir. Gelen müjde tamdır fakat içinde küçük bir ekşilik payı taşır. Rüya sahibi sevineceği habere kavuşur, bununla birlikte o sevincin yanında hafif bir burukluk da bulunur. Tabirde bu hâl çileğin kendi tadından çıkarılır.

Rüyada çilek, hoş ve latif bir yiyeceğe, güzel elbiseye ve insanın yüzünü güldüren nimete de işaret eder. Hayrın ne kadar yakın gerçekleşeceğini ise çileğin vakti belirler.

Rüyada çilek yemek

Rüyada çilek yemek, aşkta mutluluğa ve gönül işlerinin yoluna girmesine delalet eder. Çileğin gönül tarafıyla kurduğu bağ tabirde belirgindir, bu yüzden rüyanın ilk karşılığı sevgi hattında aranır.

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Rüyada çilek yediğini görmek, bekâr kimse için yeni bir aşkın yakın olduğuna işaret eder. Nişanlı kimse için evlilik dönemine girileceğine delalet eder. Araları açılmış çiftler için barışmaya ve küskünlüğün sona ermesine yorulur. Evli kimse için eşiyle mutluluğun artmasına, maddi sıkıntı çekmeden geçinmeye işarettir.

Çilek yemek aynı zamanda hayırlı kazanca delalet eder. Rüyada çileğin tadılması, gönül tarafında olduğu gibi geçim tarafında da işlerin yolunda gideceğini haber verir.

Rüyada mevsiminde ve vakitsiz çilek görmek

Rüyada mevsiminde çilek görmek, müjdenin tam ve yakın olduğuna delalet eder. Taze, rengi kızarmış ve vaktinde görülen çilek beklenen haberin eksiksiz geleceğine işarettir. Rüya sahibi umduğu şeyi umduğu ölçüde bulur.

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Vakitsiz çilek görmek ise arzu edilen şeyin hemen değil, bir zaman sonra gerçekleşeceğine delalet eder. Hüküm hayrın iptali değil, vaktinin uzamasıdır. Mevsim dışında görülen çilek, dilek ile o dileğin yerine gelmesi arasına bir süre gireceğini haber verir. Rüya sahibi beklediğini alır, fakat sabretmesi gerekir.

Rüyada ham ve beyaz çilek görmek

Rüyada ham çilek görmek, vaktin henüz gelmediğine delalet eder. Kızarmamış, beyaz kalmış çilek de aynı hükümle karşılanır. Rüya karakterde olgunlaşmamışlığa, çocukça davranışlara ve çocuksu bir hâle işaret eder. Rüyada beyaz çilek yemek, vakti gelmemiş bir işe girişmeye ve olgunlaşmamış bir kararı uygulamaya yorulur.

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Rüyada çürük çilek görmek

Rüyada çürük çilek görmek, mala karışacak harama delalet eder. Gayrimeşru yoldan elde edilen kazanca, kârda düşüşe ve zor duruma işarettir. Rüya ayrıca dışı güzel görünüp içi fitne olan bir kimseye yorulur. Vakti geçmiş ve bozulmuş çilek, elde bulunan hayrın bozulacağını haber verir.

Rüyada çilek toplamak

Rüyada çilek toplamak, asil, cömert ve şöhret sahibi bir kimseden fayda görmeye işaret eder. Rüya sahibinin eline geçecek hayır, eli açık bir kimsenin desteğinden gelir.

Kadın için rüya, evlatlarının hayırlı olmasına delalet eder. Bekâr kimse için hayırlı kısmetlerin çıkacağına, evli kimse için çocuğa yorulur.

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Rüyada çilek toplamak ayrıca zorlukların ardından gelen kolaylığa ve umutsuzluktan ümide dönüşe işarettir. Sıkışmış işler toplanan çilek kadar kolay ele gelir.

Rüyada çilek toplayıp yemek

Rüyada çilek toplayıp yemek, kısmete ve nasibe delalet eder. Buradaki hüküm nasibin başkasının elinden değil, rüya sahibinin kendi elinden alınmasıdır. Rüyada çilek koparıp yemek, kişinin payına düşeni bizzat alıp kullanacağına işaret eder. Rüyada dalından çilek koparıp yemek, kısmetin bir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan sahibine ulaştığını haber verir.

Rüyada dalında çilek görmek ve ağaçtan çilek toplamak

Rüyada dalında çilek görmek, isteğin göz önünde durduğu hâlde gerçekleşmediğine delalet eder. Çilek görünür, el ona henüz uzanmamıştır. Dalda duran fakat alınmayan çilek, emeğin kolay sonuç vermeyeceğine işaret eder. Rüyada ağaçta çilek görmek, rüya sahibinin istediği şeye yakın durduğunu fakat arada bir engel bulunduğunu haber verir. Direnmekle bu hâl zamanla düzelir. Rüyada ağaçtan çilek toplamak ise eylemin gerçekleşmiş olmasıyla ayrılır. Dala yetişip çileği koparmak, istenen şeyin ele geçmesine delalet eder.

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Rüyada çilek reçeli görmek

Rüyada çilek reçeli görmek, aile içinde duyulacak müjdeli habere delalet eder. Müjdenin ilk karşılığı doğacak bir bebektir. Ev halkını sevindiren haber iş tarafından da gelir. Rüya iş hayatında terfiye ve uzun süredir uğraşılan bir işin başarıyla sonuçlanmasına işaret eder.

Rüyada çilek reçeli yapmak, evin içinde huzurun ve mutluluğun artacağına yorulur. Rüyada çilek reçeli yemek aynı anlama gelir. Reçelin kurulması ve tadılması, ailenin bir arada sevineceği bir hâlin doğacağına delalet eder.

Rüyada çilek tarlası görmek

Rüyada çilek tarlası görmek, birbirini takip eden rızka ve faydaya delalet eder. Rüya sahibine ulaşacak nimet tek seferde değil, arka arkaya gelir. Biri sona ermeden öteki başlar. Tarlanın sıra sıra dikilmiş olması, hayrın da aynı düzen içinde geleceğine işarettir. Peş peşe açılan kapılara ve birbirini izleyen kazançlara yorulur.

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Rüyada çilek bahçesi görmek

Rüyada çilek bahçesi görmek, varlıklı bir kimseyle beraber olmaya delalet eder. Rüya sahibi hâli vakti yerinde bir çevreye girer ve kendisi de cömertliğiyle anılır. Bahçe ayrıca hayallere, hedeflere ve dileklere işaret eder. Bunlara kavuşmak sabırla ve zamanla olur. Bahçenin meyve vermesi nasıl vakit istiyorsa, rüya sahibinin dileği de beklemekle yerine gelir.

Rüyada çilek ağacı görmek

Rüyada çilek ağacı görmek, hiç beklenmedik bir varlığa ve mal mülk sahibi olmaya delalet eder. Çilek rüyaları çoğunlukla ele geçen kazanca yorulurken ağaç mülkün kendisine işarettir. Rüya sahibinin eline geçecek şey harcanıp biten bir gelir değil, yerinde duran bir mülktür. Umulmadık bir yerden gelen kalıcı varlık bu rüyanın karşılığıdır.

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Rüyada çilek almak

Rüyada çilek almak, sağlık sorunundan kurtulup şifa bulmaya delalet eder. Hasta olan kimse için iyileşmeye, uzun süredir çekilen bir rahatsızlığın geçmesine işarettir. Rüyada çilek satın almak ayrıca itibar ve saygınlık kazanmaya yorulur. Rüya sahibi bulunduğu çevrede sözü dinlenen bir yere gelir. Satın alınan çileğin yenmesi ise eve mutsuzluk girmeyeceğine işaret eder.

Rüyada büyük çilek görmek

Rüyada büyük çilek görmek, ele geçecek malın büyüklüğüne delalet eder. İri tane malın büyüklüğüne, kasa dolusu çilek ise o malın çokluğuna işarettir. İkisi de aynı ölçüyü, yani ele geçecek malın miktarını bildirir, malın cinsini değil. Rüya mirasa, mal artışına ve bununla beraber gelen bir yetkiye işaret eder.

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Rüyada büyük çilek yemek, rüya sahibinin bu malı kullanacağına yorulur. Rüyada kasa kasa çilek görmek, büyük çilek görmekle aynı hükmü taşır ve ele geçecek malın miktarına delalet eder. Eline geçen malın yanında bir güç ve söz hakkı da bulunur.

Rüyada dağ çileği görmek

Rüyada dağ çileği görmek, aranarak bulunan rızka delalet eder. Dağ çileği ekilmez, kendiliğinden yetişir ve bulmak için yol yürümek gerekir. Rüyada dağ çileği toplamak, zahmeti olan fakat helal bir kazanca yorulur. Rüyada dağ çileği yemek, miktarı az olan fakat gönül rahatlığıyla yenen lokmaya işaret eder.

Rüyada çilek fidesi görmek

Rüyada çilek fidesi görmek, emeğin başladığına fakat karşılığının sonraya kaldığına delalet eder. Toprakta fide vardır, meyve henüz yoktur. Rüyada çilek ekmek, rüya sahibinin kurmak istediği işin temelini attığına işaret eder. Fideyi diken kimse hasadı bekler, bu rüya da beklenen karşılığın boşa gitmeyeceğini haber verir.