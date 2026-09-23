Rüyada çocuk görmek, rüyanın ayrıntılarına göre farklı şekillerde yorumlanır. Görülen çocuğun kız veya erkek olması, yaşı, tanıdık olup olmaması ve rüya sahibinin çocukla kurduğu ilişki tabirin yönünü değiştirir. Çocuğu kucağına almak, sevmek, dövmek ya da ağladığını görmek birbirinden farklı anlamlara gelir. Bunun yanı sıra çocuğun yalnızca görülmesi ile doğurulduğunun görülmesi de aynı şekilde yorumlanmaz. Özellikle doğumun görülmesi, çocuğun cinsiyetine göre tabiri tamamen farklı bir yöne taşıyabilir.

Rüyada çocuk görmek

Rüyada çocuk görmek hayra yorulur. Rüya sahibinin işlerinin düzene gireceğine, verdiği kararların hayırla neticeleneceğine ve kendisini sevindirecek bir haber alacağına delalet eder. Hanenin genişlemesine ve uzun zamandır beklenen bir işin sonuca bağlanmasına işaret eder. Ayrıntısı hatırlanmayan, yalnızca bir çocuk görüldüğü bilinen rüyalar da bu genel hükmün içindedir.

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Hükmü ayıran ölçüler bellidir. Görülen çocuğun cinsiyeti, göründüğü yaş ve rüya sahibinin o çocuğu tanıyıp tanımaması tabiri değiştirir. Bunlara çocuğun hâli ile rüya sahibinin ona ne yaptığı eklenir. Ağlayan bir çocukla gülen bir çocuk, sevilen bir çocukla dövülen bir çocuk aynı karşılığı almaz.

Yaş, bu rüyanın tamamında geçerli olan ölçüdür. Çocuk büyüdükçe tabir hayrın ve yükselişin tarafına, küçüldükçe üzüntü ve keder tarafına çeker. Yeni doğmuş ya da çok küçük bir çocuk görmek bu sebeple genel hayır hükmünün dışına düşer ve kedere yorulur. Ölçü çocuğun görülmesiyle ilgilidir. Doğurmak ve kucağa almak gibi eylemlerde tabir kendi kaydından verilir.

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Rüyada kız çocuğu görmek

Rüyada kız çocuğu görmek, rüya sahibinin üzerindeki sıkıntının bitmesine işaret eder. Çekilen zorluklardan kısa sürede kurtulmaya, zorluğun ardından gelen kolaylığa ve hayırlı bir nimete delalet eder. Şerefin artmasına ve elde bulunanın çoğalıp büyümesine yorulur.

Erkek çocuk görmekte tabir rüya sahibine gelecek olana bakar, kız çocuğu görmekte ise üzerinden kalkacak olana bakar. İkisi de hayır tarafındadır.

Kız çocukları görmek, mavi gözlü, yeşil gözlü, sarışın, esmer ya da uzun saçlı bir kız çocuğu görmek de aynı tabire girer. Güzel ve sevimli bir kız çocuğu görmek hayra ve menfaate yorulur.

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Rüyada erkek çocuğu görmek

Rüyada erkek çocuğu görmek müjdeye, sevince ve mutluluğa işaret eder. Ergenlik çağına ulaşmış bir erkek çocuk görmek izzete ve kuvvete delalet eder. Rüya sahibinin güvenilir dostları bulunduğuna, hareketlerinin çevresinde saygıyla karşılandığına ve beklediği bir ödemenin kısa sürede eline geçeceğine yorulur.

Erkek çocuğunu görmek rızka da işaret eder. Sarışın bir erkek çocuğu görmek ve mavi gözlü bir erkek çocuğu görmek de aynı yönde tabir edilir.

Rüyada çocuğunun olduğunu görmek

Rüyada çocuğunun olduğunu görmek, rüya sahibinin medeni hâline göre karşılık bulur. Bekâr bir kimse için yakın bir evliliğe, evli bir kimse için evlat sahibi olmaya delalet eder. Her iki durumda da iyi bir habere ve rüya sahibinin manevi tarafının zenginleşmesine işaret eder.

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Evlenmeksizin çocuk sahibi olduğunu görmek daha kuvvetli bir hüküm taşır. Dünyada erişilecek ilerlemeye, sağlığa, emniyette olmaya ve izzete yorulur.

Rüyada erkek çocuğu olduğunu görmek

Rüyada erkek çocuğu olduğunu görmek güce ve itibara delalet eder. Rüya sahibinin iş hayatında ilerleyeceğine, bulunduğu yerde ağırlığının artacağına ve elindeki işin büyüyeceğine işaret eder. Erkek çocuğunun olması, yürütülen işte güvenilir bir yer edinmeye de yorulur.

Bu rüya ile erkek çocuk doğurduğunu görmek aynı tabire girmez. Erkek çocuğun olduğunu görmek, rüya sahibinin çevresinde saygı göreceğine ve sözünün dinleneceğine işaret eder.

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Rüyada kız çocuğunun olduğunu görmek

Rüyada kız çocuğunun olduğunu görmek rızkın artmasına delalet eder. Eline geçen nimetin hayırlı olacağına, elindekinin çoğalıp büyüyeceğine ve şerefinin yükseleceğine işaret eder. Kız çocuğunun olması, rüya sahibine gelecek rızkın zahmetsiz ulaşmasına yorulur.

Kız çocuğu olduğunu görmek, çocuğun doğurulduğunun görülmesinden ayrı tabir edilir. Kız çocuk sahibi olmak rüya sahibinin geçim tarafında genişliğe ve hanesine hayırlı bir nasibin girmesine delalet eder.

Rüyada başkasının çocuğu olduğunu görmek

Rüyada başkasının çocuğu olduğunu görmek sorumluluk sahibi olmaya işaret eder. Yaşanacak birtakım olaylar sonunda rüya sahibinin omzuna bir yük bineceğine, bir kimsenin işini ya da derdini üstleneceğine delalet eder.

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Arkadaşının çocuğu olduğunu görmek, tanıdığı birinin ikiz çocuğu olduğunu görmek, birinin çocuğu olduğunu görmek ve çocuğu olmayan birinin çocuğu olduğunu görmek aynı hükme girer. Çocuğun kime ait olduğu tabiri değiştirmez. Rüya her seferinde rüya sahibinin üstleneceği bir vazifeye işaret eder.

Rüyada çocuk doğurduğunu görmek

Rüyada çocuk doğurduğunu görmek, rüya sahibinin sıhhat ve keder tarafına bakar. Doğum eyleminin görülmesiyle hüküm doğan çocuğun cinsiyetine bağlanır ve erkek ile kız bu rüyada birbirinin tam tersi yönde karşılık bulur. Aynı ölçü çocuk doğurtmak, ikiz çocuk doğurmak ve çocuğun doğduğunu görmek için de geçerlidir.

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Rüyada erkek çocuk doğurmak

Rüyada erkek çocuk doğurmak keder ve üzüntüye maruz kalmaya işaret eder. Bir hastalığa yakalanmaya delalet eder ve bu hüküm yalnız doğurmak fiiline bağlıdır. Erkek çocuğu doğurduğunu görmek de aynı tabire girer.

Hüküm erkek çocuk görmeye ya da erkek çocuk sahibi olmaya genişletilmez. İkisi de hayır tarafındadır. Ters karşılık yalnızca doğum eyleminin görüldüğü rüyada geçerlidir ve gerçekte hamile olmayan kimseler içindir.

Rüyada kız çocuğu doğurmak

Rüyada kız çocuğu doğurmak şifaya delalet eder. Hasta bir kimse kız çocuğu doğurduğunu görürse hastalıktan kurtulmakla müjdelenir. Sağlıklı bir kimse için de üzerindeki kederin dağılmasına ve sevince erişmeye işaret eder. Kız çocuk doğurmak ile kız çocuğunu doğurduğunu görmek aynı hükümdedir.

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Erkek çocuk doğurmakla arasındaki fark burada açıkça görülür. Doğum eylemi erkek çocukta kedere, kız çocuğunda kederden çıkmaya yorulur.

Rüyada çocuğa hamile olduğunu görmek

Rüyada çocuğa hamile olduğunu görmek, rüyayı gören kadın gerçekte hamileyse cinsiyetin tersine dönmesiyle tabir edilir. Hamile bir kadın erkek çocuğa hamile olduğunu ya da erkek çocuk doğurduğunu görürse kız çocuğu ile müjdelenir. Kız çocuğuna hamile olduğunu görürse oğlan ile müjdelenir.

Erkek çocuğuna hamile olduğunu görmek de kız çocuğuna hamile olmak da bu ölçünün içindedir. Müjde her seferinde görülenin aksi cinsiyetten gelir. Ölçü yalnız hamile kadının rüyası için geçerlidir ve hamile olmayan bir kimse için cinsiyet tersine dönmez.

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Rüyada çocuğunu kaybetmek

Rüyada çocuğunu kaybetmek, göründüğünün tersine tabir edilir. Rüya sahibini yücelten bir mahzunluğa, geçim sıkıntısından kurtulmaya ve işlerinde başarıya delalet eder. Kaybedilenin yerine hayır ve fayda geleceğine işaret eder.

Rüyanın bıraktığı keder, uyanıklıkta rüya sahibinin derecesinin yükselmesine yorulur. Çocuk kaybetmek, çocuğunun kaybolduğunu görmek ve çocuğunun kaybolması aynı karşılığı taşır. Çocuğunu kaybedip ağlamak büyük bir mutluluğa ve sevindirici bir habere işaret eder.

Rüyada kaybolan çocuğu aramak ve bulmak

Rüyada kaybolan çocuğu aramak, duran işlerin yeniden canlanmasına işaret eder. Yarım kalmış bir gönül meselesinin de hareketlenmesine delalet eder. Çocuğunu kaybedip sonra bulmak iş hayatında ve özel hayatta şanslı bir döneme girmeye yorulur. Erkek çocuğunu kaybedip sonra bulmak ve çocuğunun kaybolup bulunması da aynı hükümdedir.

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Rüyada çocuğunun kaçırıldığını görmek

Rüyada çocuğunun kaçırıldığını görmek, rüya sahibinin geçim sıkıntısından kurtulmasına ve işlerinde başarıya delalet eder. Çocuklarının kaçırıldığını görmek de aynı hükme girer.

Rüyada çok çocuk görmek

Rüyada çok çocuk görmek zenginliğe ve mutluluğa işaret eder. Haneye girecek bolluğa, berekete, huzura ve saadete delalet eder. Bir sürü çocuk görmek, iki erkek çocuk görmek ve iki kız çocuğu görmek de zenginlik ve bereket hükmüne girer.

Oynayan çocuklar görmek sevince, mutluluğa ve çalışma hayatında hızlı bir yükselişe yorulur. Çocukla oyun oynamak iyi bir haber almaya delalet eder. Gülen çocuk görmek uzaklardan gelecek bir habere ve el emeğiyle sağlanacak kazanca yorulur.

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Rüyada ikiz çocuk görmek

Rüyada ikiz çocuk görmek bereketin katlanmasına işaret eder. Rüya sahibinin beklediği hayrın iki kat olarak geleceğine delalet eder. İkiz kız çocuk görmek ile ikiz erkek çocuk görmek bu tabirde ayrılmaz.

Rüyada küçük çocuk görmek

Rüyada küçük çocuk görmek küçük üzüntülere işaret eder. Bu üzüntüler rüya sahibini uzun süre meşgul etmez ve kısa zamanda dağılır. Küçük kız çocuğu görmek ile küçük erkek çocuğu görmek arasında fark yoktur.

Yeni doğmuş bir çocuk görmek doğrudan üzüntü ve kedere yorulur. Kundaktaki bir çocuğun yürüdüğünü görmek ise talihin parlayıp yükselmesine işaret eder.

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Büyümüş çocuğunu rüyada yeniden küçük görmek, çocuğunun küçüklüğünü görmek, annenin çocuğunun küçüklüğünü görmesi ve çocuğunun bebekliğini görmek aynı hükme girer. Dördü de rüya sahibini bir süre meşgul edecek üzüntülere delalet eder.

Rüyada tanımadığın bir çocuğu görmek

Rüyada tanımadığın bir çocuğu görmek gizli bir düşmana işaret eder. Rüya sahibinin elde ettiği başarı sebebiyle onu çekemeyen kimseler bulunduğuna ve arkasından konuşulduğuna delalet eder. Bu kimse uzakta değildir. Rüya sahibinin çevresinde durur ve niyetini belli etmez. Başkasının erkek çocuğunu görmek ve tanımadığın erkek çocuğu görmek de gizli düşman hükmüne girer.

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Çocuğun tanıdık olması tabiri çevirir. Kendi çocuğunu görmek bu hükmün dışındadır ve hayra yorulur. Kardeş çocuğu, amca çocuğu, teyze çocuğu ya da komşu çocuğu görmek de tanıdık tarafındadır ve rüya sahibi için hayır olarak tabir edilir.

Rüyada tanımadığı bir çocuğu kucağına almak

Rüyada tanımadığı bir çocuğu kucağına almak her türlü hayra yakında kavuşmaya delalet eder. Borçlu ya da darda olan bir kimse için bu sıkıntıdan kurtulmaya işaret eder ve eylem gizli düşman hükmünün dışında kalır. Sokağa terk edilmiş bir çocuğu bulup eve getirmek haneye mutluluk girmesine yorulur. Yetim bir çocuk görmek, kimsesiz bir kız çocuğunu sahiplenmek, yardıma muhtaç bir çocuğa el uzatmak ve rüyada evlat edinmek de rüya sahibinin evine huzur geleceğine işaret eder.

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Rüyada çocuğun düştüğünü görmek

Rüyada çocuğun düştüğünü görmek kötü günlere işaret eder. Rüya sahibinin önünde sıkıntılı bir dönem bulunduğuna delalet eder. Çocuğunun yüksekten düştüğünü görmek, çocuğunun balkondan düştüğünü görmek ve erkek çocuğun balkondan düştüğünü görmek de aynı yönde tabir edilir. Denize düşen çocuğunu kurtarmak da bu hükme girer ve kurtarma eylemi düşme rüyasının hükmünü çevirmez. Çocuğun suya düşüp boğulduğu rüya bu hükmün dışındadır ve ölüm rüyasının tabirine girer.

Rüyada çocuk sevmek

Rüyada çocuk sevmek, rüya sahibinin merhametli ve iyi kalpli bir kimse olduğuna işaret eder. Kız çocuğu sevmek, erkek çocuk sevmek ve küçük çocuk sevmek arasında cinsiyet ya da yaş farkı gözetilmez. Tabiri ayıran şey sevilen çocuğun tanıdık olup olmamasıdır.

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Tanıdığı bir çocuğu sevmek, o çocuğun ailesinden iyilik görmeye ve zor durumdaki kimselere el uzatmaya delalet eder. Tanımadığı bir çocuğu sevmek ise çocuk sahibi olmaya ya da çocukla ilgili bir işte muvaffak olmaya yorulur.

Çocuğu öpmek, ona sarılmak ve onu sevindirmek de sevmek hükmüne girer. Çocuğun saçını okşamak iyi bir haber almaya işaret eder. Kız çocuğuna sarılıp ağlamak, rüya sahibinin merhametinin ağır bastığına ve yakınlarına iyilikle davrandığına yorulur.

Rüyada çocuğun öldüğünü görmek

Rüyada çocuğun öldüğünü görmek, göründüğünün tersine tabir edilir ve çocuğun ömrünün uzun olacağına işaret eder. Sıhhat ve afiyete kavuşmaya, üzerindeki kederin sona erip yeni bir döneme girilmesine delalet eder. Çocuğunun ölmesi, ölü çocuk görmek, ölmüş çocuk görmek ve bir çocuğun öldüğünü görmek de bu hükmün içindedir.

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Çocuk hastaysa rüya onun iyileşmesine yorulur ve dökülen gözyaşı sevinçten olur. Çocuğunun öldüğünü görmek ve ağlamak bu sebeple sevince işaret eder. Küçük bir çocuğun öldüğünü görmek, rüya sahibinin verdiği emek sayesinde iyi yerlere gelmesine ve kazancının çoğalmasına delalet eder. Başkasının çocuğunun öldüğünü görmek için de hüküm budur.

Rüyada çocuk mezarı ve cenazesi görmek

Rüyada çocuğun gömüldüğünü görmek, ölüm rüyasının hayır hükmünün dışındadır. Kötü günlere ve aile içinde zayıflamaya işaret eder. Çocuk mezarı görmek, çocuk cenazesi görmek, çocuk tabutu görmek, mezarlıkta çocuk görmek ve çocuk cesetleri görmek aynı istisnaya girer.

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Rüyada çocuğun suya düştüğünü ve boğulduğunu görmek

Rüyada çocuğun suya düştüğünü ve boğulduğunu görmek, düşme rüyasının değil ölüm rüyasının hükmüne girer. Boğulma ölüm tarafına geçtiği için tabir tersine döner ve korkulanın aksine hayra delalet eder. Çocuğun sıhhat bulmasına ve rüya sahibinin üzerindeki kederin dağılmasına işaret eder. Çocuğunun boğulduğunu görmek ve kendi çocuğunun boğulduğunu görmek de böyledir. Boğulan çocuğunu kurtarmak hükmü değiştirmez.

Rüyada çocuk dövmek

Rüyada çocuk dövmek hayra yorulur. Çocuğun terbiyesi ve eğitimi için gösterilen gayrete, evlada nasihat vermeye delalet eder. Görünüşte sert olsa da rüya sahibinin çocuğuna duyduğu sevgiye ve onu kötülükten koruma isteğine işaret eder.

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Çocuk dövmek aynı zamanda hak edilmiş, helal bir kazanca, iş hayatında ilerlemeye ve makam sahibi olmaya delalet eder. Sıkıntılı bir dönemin ardından gelecek huzurlu günlere yorulur. Çocuğunu dövmek, kendi çocuğunu dövmek ve çocuğuna tokat atmak bu tabirin içindedir. Erkek çocuğunu dövmek ile kız çocuğunu dövmek de aynı hükme girer. Bu rüyanın tek olumsuz yanı, rüya sahibinin saklı tuttuğu bir işin açığa çıkmasıdır.

Küçük bir çocuğu dövmek dostlara ve akrabalara yardım etmeye, uzun süredir çözülmeyen bir sorunun çözülmesine yorulur. Başkasının çocuğunu, akraba çocuğunu, komşu çocuğunu ya da tanımadığı bir çocuğu dövmek çevresindekilere nasihat ederek doğru yola gelmelerine vesile olmaya delalet eder. Eşinin çocuk dövdüğünü görmek büyük bir başarıya ve hanenin bereketine delalet eder. Birinin çocuk dövdüğünü görüp dövülen çocuğa yardım etmek büyük sevap kazanmaya yorulur. Yardım etmeyip seyrettiğini görmek ise kınadığı hâlin kendi başına gelmesine işaret eder.

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Rüyada kucağında çocuk görmek

Rüyada kucağında çocuk görmek, sıkıntı ve dertlerden kurtulup hafiflemeye işaret eder. Rüya sahibinin esenlik bulacağına ve hayırlı bir evlada delalet eder. Evli bir kimse için çocuk sahibi olmanın yaklaştığına, bekâr bir kimse için evlendikten sonra hayırlı evlat nasip olacağına yorulur.

Kucağında erkek çocuğu görmek, kucağında kız çocuğu görmek, kız çocuğunu kucağına almak ve erkek çocuğu kucağına almak arasında fark yoktur. Dördü de esenliğe ve hayırlı evlada delalet eder.

Rüyada ağlayan çocuk görmek

Rüyada ağlayan çocuk görmek, verilen emeğin karşılıksız kalmayacağına işaret eder. Rüya sahibinin gelirinin ve malının artacağına, geçim derdi çekmeden refaha kavuşacağına delalet eder. Ağlayan kız çocuğu görmek, ağlayan erkek çocuğu görmek ve çocuğunun ağladığını görmek için de hüküm budur. Rüyada duyulan çocuk ağlaması aynı şekilde tabir edilir. Ağlayan bir çocuğu güldürmek ise iyilik ederek sevap kazanmaya yorulur.

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Rüyada hasta çocuk görmek

Rüyada hasta çocuk görmek talihsizliğe işaret eder. Yakınlardan ayrı düşmeye ya da bir sebeple uzaklaşmak zorunda kalmaya delalet eder. Çocuğunun hasta olduğunu görmek, çocuğunu hasta görmek, erkek çocuğunun hasta olduğunu görmek ve başkasının çocuğunu hasta görmek aynı karşılığı bulur. Kız çocuğunun hasta olması elde bulunan maddi imkânların tehlikeye girmesine yorulur. Hasta bir çocuğu ziyaret etmek hayır işlemeye ve ihtiyaç sahibine el uzatmaya delalet eder.