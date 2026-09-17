Rüyada erkek bebek görmek tabir edilirken ilk bakılan şey bebeğin görünüşüdür. Güzel yüzlü, tombul, sarışın ya da mavi gözlü bir bebek ile çirkin, cılız görünen bir bebek ayrı ayrı yorumlanır. İkinci ölçü bebeğin göründüğü andaki hâlidir; ağlayan erkek bebekle uyuyan, emekleyen ya da konuşan erkek bebeğin karşılığı birbirinden farklıdır. Sayı da ölçülerden biridir, ikiz ve üçüz erkek bebek görmenin karşılığı tek bir bebeğinkinden başkadır.

Rüyada erkek bebek görmek

Rüyada erkek bebek görmek müjdeye, hayırlı habere ve işlerin yoluna girmesine delalet eder. Rüya sahibinin sevineceği bir gelişmeye, bahtının açılmasına ve rızkının genişlemesine işarettir. Eline geçecek mala, servete ve çevresinde göreceği itibar ile saygıya da yorulur. Kapanmış işlerin yeniden açılması ve beklenen haberin gelmesi bu rüyanın alameti sayılır.

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Tabirin yönünü bebeğin hâli belirler. Güzel yüzlü, sevimli ve sağlıklı bir erkek bebek, rüya sahibinin muradının kısa sürede hasıl olacağına delalet eder. Böyle bir bebek görmek istenen işin gecikmeden neticeleneceğine işaret sayılır, bebeğin güler yüzlü ve gürbüz görünmesi gelecek hayrın büyüklüğüne de yorulur. Huzursuz, sevimsiz ya da çirkin görünüşlü bir bebek ise önüne çıkacak aksiliklere delalet eder ve müjde yönündeki tabir bu durumda geçerli olmaz.

Rüyada erkek bebek görmek devlet dairesindeki işin sonuçlanmasına, beklenen resmî cevabın gelmesine ve atamaya işaret eder. Uzun süredir bekleyen bir başvurunun neticeye bağlanması, tayin ve memuriyet bekleyen kimse için de beklediği sonucun çıkması bu rüyanın delaletindendir.

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Rüya sahibinin durumu tabiri ayrıştırır. Bekâr olan için hayırlı bir kısmete ve gönlünden geçen işin gerçekleşmesine delalet eder. Hasta olan için şifaya ve eski sağlığına kavuşmaya işarettir. İşi bozulmuş, ticareti durmuş kimse için düzelmeye ve kazancın yeniden yerine gelmesine yorulur.

Rüyada sürekli erkek bebek görmek beklenen hayrın tek bir olayla sınırlı kalmayacağına delalet eder. Müjdenin arka arkaya gelmesine, bereketin kesilmeden sürmesine ve rüya sahibinin saygınlığının artmasına işaret eder.

Eski tabir geleneğinde bu rüya ters yönden tabir edilir, o hatta erkek bebek kız bebeğe, kız bebek de erkek bebeğe delalet eder.

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Rüyada erkek bebek doğurmak

Rüyada erkek bebek doğurmak şifaya, ferahlığa ve sıkıntılı günlerin geride kalmasına delalet eder. Rızkın artmasına, helal kazanca ve iş hayatında yeni, büyük bir atılıma işaret eder. Hasta olan kimse için eski sağlığına kavuşmaya yorulur.

Klasik tabirde bu rüya ters yönde yorulur. O hatta erkek bebek doğurduğunu gören kimse şiddetli kedere ve sıkıntıya uğrar, zor günlerle ve çeşitli rahatsızlıklarla mücadele etmek zorunda kalır, ailesinde huzursuzluk çıkar.

Rüyada erkek bebek doğurduğunu görmek ferahlığa ve işlerin düzelmesine yorulur. Rüyada sezaryen doğumla erkek bebek doğurmak ve rüyada erkek bebeği doğurmak, doğumun hangi yolla gerçekleştiğine bakılmadan şifaya, rızkın artmasına ve sıkıntının sona ermesine delalet eder.

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Rüyada erkek bebek doğmasını görmek

Rüyada erkek bebek doğmasını görmek ferahlığa ve sıkıntılı bir dönemin kapanmasına işaret eder. Doğumu izleyen kimse için bu rüya, beklenen hayrın gözü önünde gerçekleşeceğine delalet eder. Rüyada annenin erkek bebek doğurduğunu görmek ve rüyada erkek bebek doğurtmak da aynı yönde yorulur, gelecek rahatlığın ev halkını da içine alacağına işaret eder.

Rüyada erkek bebek doğurmak ve emzirmek

Rüyada erkek bebek doğurmak ve emzirmek rızkın bollaşmasına, ailenin kısmetinin genişlemesine ve zarar edilen işlerin kâra geçmesine delalet eder. Doğurup emzirdiğini gören kimse için borcun kapanmasına, iş ve aile hayatında hayırlı gelişmelere de yorulur. Ayrıksı bir hatta ise bu birleşim olumsuz tabir edilir, kötü olayların yaşanacağına ve iş konusunda büyük sıkıntıya düşüleceğine işaret sayılır.

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Rüyada erkek bebek doğurmak ve isim koymak

Rüyada erkek bebek doğurmak ve isim koymak beklenen hayrın kesinleşmesine ve ucu uzun zamandır açık kalan bir işin neticeye bağlanmasına delalet eder. Rüyada erkek bebeğe isim koyduğunu görmek eline geçecek rızkın belli bir yoldan ve helal kazançtan geleceğine yorulur.

Rüyada erkek bebek emzirmek

Rüyada erkek bebek emzirmek rızkın bolluğuna ve ailenin kısmetinin genişlemesine işarettir. Zarar edilen işlerin kâra geçmesine, maddi yönden güçlenmeye ve eline büyük para geçmesine delalet eder. Rakiplere karşı üstün gelmeye de yorulur.

Rüyada erkek bebeğini emzirmek evin geçiminin genişlemesine ve kazancın artmasına işaret eder. Rüyada erkek bebek emzirdiğini görmek eldeki işin bereketlenmesine delalet eder. Rüyada erkek bebek görüp emzirmek de aynı hükme girer, eve girecek rızka yorulur. Rüyada erkek bebeğe biberonla süt vermek, besleme başka bir yolla olsa da bereket yönünde tabir edilir ve kazancın artmasına işaret eder.

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Rüyada erkek bebek emzirmek ve sütün aktığını görmek

Rüyada erkek bebek emzirmek ve sütün aktığını görmek bolluğun kesilmeden süreceğine işaret eder. Sütün bol akması eve girecek rızkın çoğalmasına, kazancın artmasına ve maddi yönden güçlenmeye delalet eder.

Rüyada erkek bebeğinin olduğunu görmek

Rüyada erkek bebeğinin olduğunu görmek müjdeye ve beklenen bir hayrın gerçekleşmesine delalet eder. Rızkın genişlemesine, eline geçecek mala ve çevresinde artacak itibara işaret eder. Sıkıntılı günlerin geride kalmasına, işlerin düzelmesine ve hasta olan için şifaya da yorulur.

Rüyada erkek bebeği olduğunu görmek ve rüyada erkek bebeğimin olduğunu görmek hayırlı habere ve eve girecek berekete delalet eder. Rüyada erkek bebek olması, rüyada erkek bebeğin olması ve rüyada erkek bebeğinin olması müjdeye, kısmetin açılmasına ve geçimin genişlemesine yorulur. Rüyada erkek bebek sahibi olmak ise beklenen bir kısmetin gerçekleşmesine ve saygınlığın artmasına işaret eder.

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Rüyada birden fazla erkek bebek görmek

Rüyada birden fazla erkek bebek görmek kısmetin çoğalmasına, evin bereketinin artmasına ve beklenen dileğin karşılık bulmasına delalet eder. Bebeğin sayısı arttıkça tabir de ona göre kurulur. İkiz, üçüz ve iki erkek bebek görmek ayrı ayrı tabir edilir, bebeği doğurmak ise görmekten farklı yorulur.

Rüyada ikiz erkek bebek görmek

Rüyada ikiz erkek bebek görmek evli kimse için eşler arasındaki bağın kuvvetlenmesine ve tazelenen muhabbete delalet eder. Zor işlerde ferahlığa ve sıkıntıların yakında son bulmasına işaret eder.

Rüyada erkek ikiz bebek görmek dua ve dileklerin karşılık bulmasına yorulur. Rüyada ikiz erkek bebeğinin olduğunu görmek çifte kısmete ve evin bereketinin artmasına işaret eder. Rüyada ikiz erkek bebek emzirmek ailenin rızkının iki koldan genişlemesine ve zarar edilen işin kâra dönmesine delalet eder.

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Rüyada ikiz erkek bebek doğurmak

Rüyada ikiz erkek bebek doğurmak sevince, kısmete ve itibara yorulur. Sıkıntıların sona ermesine ve beklenen dileğin karşılık bulmasına işaret eder. Rüyada ikiz erkek bebek doğurduğunu görmek sevinçli bir habere ve artacak saygınlığa delalet eder.

Rüyada üçüz erkek bebek görmek

Rüyada üçüz erkek bebek görmek iş ve aile hayatında büyük sevinçlere, uzun zamandır beklenen güzel haberin gelmesine delalet eder. Bereketli bir dönemin yaklaştığına ve işinde yükselmeye işaret eder. Rüya sahibinin sözünün geçmesine ve bulunduğu yerde mevki sahibi olmasına da yorulur. Rüyada 3 erkek bebek görmek beklenen güzel haberin gelmesine ve eve girecek berekete yorulur.

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Rüyada üçüz erkek bebek doğurmak

Rüyada üçüz erkek bebek doğurmak büyük bir sevince ve uzun zamandır beklenen güzel haberin gelmesine delalet eder. İş hayatında ilerlemeye ve bereketli bir döneme girileceğine işaret eder.

Rüyada iki erkek bebek görmek

Rüyada iki erkek bebek görmek çifte kısmete ve sıkıntıların yakında son bulmasına işaret eder. Rüyada 2 erkek bebek görmek ve rüyada 2 tane erkek bebek görmek dua ile dileklerin karşılık bulmasına, zor işlerde gelecek rahatlığa delalet eder.

Rüyada erkek bebek görmek kucağına almak

Rüyada erkek bebek görmek kucağına almak maddi ve manevi büyük bir servete, onunla birlikte gelecek saadete işaret eder. İş hayatında da özel hayatta da herkesten ileride olmaya delalet eder. Gecikmiş hedeflere ulaşmaya ve uykusuz gecelerin sona ermesine yorulur.

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Rüyada erkek bebek kucağına almak eline geçecek büyük mala ve rahat bir döneme delalet eder. Rüyada kucağına erkek bebek almak iş hayatında da ev hayatında da gelecek genişliğe işaret eder.

Rüyada kucağında erkek bebek görmek

Rüyada kucağında erkek bebek görmek eldeki malın yerinde durmasına ve emeği verilen işin neticesinin görülmesine işaret eder. Rüyada kucakta erkek bebek görmek ve rüyada kucağımda erkek bebek görmek, rüya sahibinin sorumluluğuna geçecek bir hayra ve o hayırla birlikte gelecek rahatlığa delalet eder.

Rüyada erkek bebeğin görünüşüne göre tabiri

Bebeğin görünüşü tabirin yönünü doğrudan belirler. Güzel yüzlü, tombul, sarışın ve bakımlı görünen bir erkek bebek hayra ve müjdeye yorulurken cılız, çirkin ya da huzursuz görünen bebek zahmete işaret eder.

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Rüyada esmer erkek bebek görmek, rüyada yeşil gözlü erkek bebek görmek, rüyada siyah saçlı erkek bebek görmek ve rüyada siyah erkek bebek görmek, bebek sevimli ve sağlıklı göründüğü sürece müjdeye ve işlerin yoluna girmesine delalet eder. Rüyada erkek bebek pipisi görmek hayırlı habere ve rüya sahibinin sevineceği bir gelişmeye yorulur.

Rüyada mavi gözlü erkek bebek görmek

Rüyada mavi gözlü erkek bebek görmek muradın kısa sürede hasıl olmasına delalet eder. Başarıya, bolluğa ve mutluluğa işaret eder. Rüyada mavi gözlü erkek bebek kucaklamak eline geçecek büyük mala ve o malla gelecek ferahlığa yorulur.

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Rüyada güzel erkek bebek görmek

Rüyada güzel erkek bebek görmek başarıya, bolluğa ve mutluluğa delalet eder. Güzel yüzlü bebek, rüya sahibinin dileğinin kısa sürede gerçekleşeceğine işaret eder. Rüyada çok güzel erkek bebek görmek ve rüyada çok güzel bir erkek bebek görmek istenen sonucun gecikmeden alınmasına ve eve girecek bolluğa delalet eder.

Rüyada sarışın erkek bebek görmek

Rüyada sarışın erkek bebek görmek dileklerin gerçekleşmesine ve kazancın artmasına yorulur. Bozulmuş ilişkilerin yeniden düzelmesine, araya giren soğukluğun kalkmasına delalet eder.

Rüyada tombul erkek bebek görmek

Rüyada tombul erkek bebek görmek büyük servete ve berekete işaret eder. Yeni evli olanlar için çocuk sahibi olmaya delalet eder. Rüyada kilolu erkek bebek görmek de eve girecek bolluğa yorulur.

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Rüyada küçük erkek bebek görmek

Rüyada küçük erkek bebek görmek, bebek sağlıklı ve sevimli göründüğü sürece beklenen hayrın gecikmeden gelmesine delalet eder. Müjdeye, rızkın genişlemesine ve işlerin yoluna girmesine işaret eder.

Rüyada çirkin erkek bebek görmek

Rüyada çirkin erkek bebek görmek rüya sahibinin önüne çıkacak aksiliklere yorulur. Huzursuz ve sevimsiz görünen bebek de bu yönde tabir edilir. Zayıf, cılız bir erkek bebek görmek ise geçici maddi sıkıntılara işaret eder.

Rüyada yeni doğmuş erkek bebek görmek

Rüyada yeni doğmuş erkek bebek görmek güce ve yeni bir başlangıca işarettir. Zorlukların aşılmasına, aile içindeki huzurun yeniden kurulmasına delalet eder. Önü kesen engellerin kalkmasına da yorulur.

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Bu rüya kazanç yönüyle de tabir edilir. Küçük bir yatırımdan büyük kâr elde etmeye, eline umulmadık büyük bir paranın geçmesine işaret eder. Rüyada yenidoğan erkek bebek görmek yeni kurulacak işe ve o işten doğacak berekete delalet eder.

Rüyada kundakta erkek bebek görmek

Rüyada kundakta erkek bebek görmek yeni bir başlangıca ve aile içindeki huzurun yerine gelmesine işaret eder. Zorlukların aşılacağına delalet eder.

Rüyada beşikte erkek bebek görmek

Rüyada beşikte erkek bebek görmek hazır bekleyen bir kısmete ve evde kurulacak düzene delalet eder. Beklenen hayrın vakti gelince alınmasına, ev halkının rahat etmesine ve yeni bir işin açılmasına işaret eder.

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Rüyada erkek bebek sevmek

Rüyada erkek bebek sevmek evli olan için mutlu anlara, bekâr olan için evliliğe ve çocuğa kavuşmaya delalet eder. Sıkıntı veren durumların bitmesine ve işteki zararın telafisine işaret eder. Küs olunan kimselerle barışmaya da yorulur.

Rüyada erkek bebek sevip kucaklamak gönül alacak bir gelişmeye ve dargınlıkların sona ermesine delalet eder. Rüyada erkek bebek görüp sevmek aradaki uzaklığın kalkmasına ve yeniden kurulacak yakınlığa işaret eder.

Ayrıksı bir yorumda erkek bebek sevmek bir düşmanın varlığına işaret sayılır. Bu hatta bebeğin sarışın ya da esmer, kısa ya da uzun olması düşmanın niteliğini gösterir.

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Rüyada erkek bebek öpmek

Rüyada erkek bebek öpmek beklentilerin yerine gelmesine, iş ve aile hayatında güzel gelişmelere delalet eder. Erkek için iş hayatında başarıya, kadın için ummadığı yerden gelecek iyiliğe yorulur. Rüyada erkek bebek öpüp sevmek beklenen iyiliğin gelmesine işaret eder.

Rüyada erkek bebeğe hamile olduğunu görmek

Rüyada erkek bebeğe hamile olduğunu görmek bebekle birlikte gelecek mala ve mülke, ailenin maddi kazancının artmasına işaret eder. Doğacak çocuğun rızkının geniş olacağına delalet eder.

Rüyada erkek bebeğe hamile olmak ve rüyada erkek bebek hamile olduğunu görmek sağlıkla atlatılacak bir döneme ve eve girecek berekete yorulur. Rüyada bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu öğrenmek, beklenen kısmetin ne yönden geleceğinin belli olmasına delalet eder. Rüyada ikiz erkek bebeğe hamile olmak ve rüyada ikiz erkek bebek hamile olduğunu görmek ise çifte berekete, ailenin kazancının iki koldan artmasına işaret eder.

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Rüyada erkek bebeğe bakmak

Rüyada erkek bebeğe bakmak üstlenilen ufak bir zahmete ve o zahmetin kısa sürede karşılığını vermesine delalet eder. Bebeği yıkamak, altını değiştirmek, uyutmak ve giydirmek ayrı ayrı tabir edilir. Rüyada erkek bebekle oynamak da bu hükme girer.

Rüyada erkek bebek yıkamak

Rüyada erkek bebek yıkamak üzerine bulaşan bir sıkıntının rüya sahibinin kendi eliyle giderilmesine delalet eder. Bozulan işin baştan düzeltilmesine ve rüya sahibinin üzerindeki zahmetin kalkmasına işaret eder. Zahmeti yüklenen kimse karşılığını kendi elinde görür.

Rüyada erkek bebeğin çiş yaptığını görmek

Rüyada erkek bebeğin çiş yaptığını görmek umulmadık bir anda çıkacak ufak bir zahmete delalet eder. Bu zahmet rüya sahibini fazla uğraştırmadan geçer. Rüyada erkek bebeğin çişini yaptığını görmek ve rüyada erkek bebeğin işediğini görmek ufak bir telaşa ve o telaşın çabuk yatışmasına yorulur.

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Rüyada erkek bebeğin altını değiştirmek

Rüyada erkek bebeğin altını değiştirmek bozulan bir durumun yenilenmesine ve evdeki düzenin yeniden kurulmasına delalet eder. Erkek bebeğin altını temizlemek, başkasından kalan bir eksiğin tamamlanmasına ve bu yüzden girilecek kısa zahmete işaret eder.

Rüyada erkek bebek uyutmak

Rüyada erkek bebek uyutmak uğraşılan sıkıntının dinmesine ve evde sükûnetin sağlanmasına delalet eder. Tartışmalı işlerin yatışmasına ve rüya sahibinin rahat bir döneme girmesine işaret eder.

Rüyada erkek bebeği giydirmek

Rüyada erkek bebeği giydirmek darda olan bir yakının ihtiyacının karşılanmasına ve o kimsenin güç durumdan çıkarılmasına delalet eder. Rüyada erkek bebek giydirmek, verilen emeğin karşılığını bulmasına ve evde görülecek küçük bir işin ardından gelecek rahatlığa yorulur.

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Rüyada erkek bebek görmek kime göre ne anlama gelir

Rüya sahibinin hâli tabiri ayrıştırır. Bekâr olan için rüyada erkek bebek görmek evlilik yolunun açılmasına, dert ve sıkıntılardan kurtulup iyi bir kısmetle dünya evine girmeye delalet eder. Bekâr bir kızın erkek bebek emzirdiğini görmesi kendisini zengin edecek hayırlı bir dönemin başlamasına yorulur. Evli kadın için uzun zamandır hasret kalınan huzurlu hayata kavuşmaya, çocuklardan hayırlı işler görmeye ve ailece rahat bir yaşam sürmeye işaret eder.

Hamileyken rüyada erkek bebek görmek

Hamileyken rüyada erkek bebek görmek hamilelik döneminin sağlıkla atlatılacağına ve bebeğin sağlıklı doğacağına delalet eder. Doğacak çocuğun rızkının geniş olacağına, aileye bereket getireceğine işaret eder. Hamile kadının erkek bebek emzirdiğini görmesi de doğumdan sonra eve girecek mala ve rahatlığa yorulur.

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Rüyada başkasının erkek bebeğini görmek

Rüyada başkasının erkek bebeğini görmek, gelecek müjdenin doğrudan rüya sahibine değil yakınındaki birine ait olacağına işaret eder. Rüya sahibi de o sevincin içinde yer alır ve gelen hayırdan faydalanır.

Rüyada arkadaşının erkek bebeği olduğunu görmek ve rüyada birinin erkek bebeği olduğunu görmek, o kimsenin sevineceği bir habere ve rüya sahibinin bu sevince ortak olmasına delalet eder. Rüyada başkasının erkek bebeğini emzirmek ise başkasının işine verilecek emeğe ve o emekten doğacak kazanca yorulur.

Rüyada erkek bebek kardeş görmek

Rüyada erkek bebek kardeş görmek müjdenin baba ocağına geleceğine işaret eder. Aileye girecek berekete ve ev halkının sevineceği bir habere delalet eder. Rüyada erkek bebek kardeşinin olduğunu görmek de bu yönde yorulur.

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Rüyada erkek bebeğin hâline göre tabiri

Bebeğin o andaki hâli tabirin yönünü değiştirir. Sakin, sağlıklı ve canlı görünen bir erkek bebek müjde yönünde yorulurken huzursuz görünen bebek önüne çıkacak aksiliklere işaret eder. Rüyada ölü erkek bebek görmek beklenen müjdenin gecikmesine ve umulan işin neticesiz kalmasına delalet eder. Rüyada erkek bebek düşürmek başlanmış bir işin yarıda kalmasına ve elde tutulamayan bir kısmete yorulur. Rüyada erkek bebeğin kustuğunu görmek geçici bir rahatsızlığa ve çabuk atlatılacak bir sıkıntıya işaret eder. Rüyada erkek bebeğin diş çıkardığını görmek zahmetle ilerleyen bir işe ve o zahmetin ardından görülecek ilerlemeye delalet eder.

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Rüyada ağlayan erkek bebek görmek

Rüyada ağlayan erkek bebek görmek çalışılan işin hayırla neticelenmesine ve umulan mevkiye erişmeye delalet eder. Kazancında artışa, sağlıkla ilgili güzel bir habere ve önceki sorunların çözülmesine işaret eder. Kucaktaki erkek bebeğin ağlaması borçların kapanmasına yorulur. Ters yöndeki bir hatta ise bu rüya yaklaşan bir zorluğun uyarısı sayılır.

Rüyada erkek bebeğin konuştuğunu görmek

Rüyada erkek bebeğin konuştuğunu görmek beklenen haberin gelmesine ve işlerin yoluna girmesine delalet eder. Rüyada konuşan erkek bebek görmek dileğin kısa sürede karşılık bulmasına işaret eder.

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Rüyada uyuyan erkek bebek görmek

Rüyada uyuyan erkek bebek görmek müjdeye ve sükûnete delalet eder. Rüya sahibinin işlerinin sarsıntısız ilerleyeceğine ve evinde huzurun yerinde olacağına işaret eder.

Rüyada emekleyen erkek bebek görmek

Rüyada emekleyen erkek bebek görmek bahtın açılmasına delalet eder. Beklenen hayrın adım adım gerçekleşeceğine işaret eder.

Rüyada erkek bebek sahiplenmek

Rüyada erkek bebek sahiplenmek müjdeye ve içinde bulunulan darlıktan kurtulmaya delalet eder. Bebeğin doğum dışı bir yolla rüya sahibine gelmesi hayra yorulur. Bebeği bulmak, evlat edinmek ve kucağa verilmesi ayrı ayrı tabir edilir.

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Rüyada erkek bebek evlat edinmek

Rüyada erkek bebek evlat edinmek sahiplenilen bir işin rüya sahibine hayır getirmesine delalet eder. Üstlenilecek yeni bir sorumluluğa ve o sorumluluğun ardından açılacak geçim yoluna işaret eder.

Rüyada kucağına erkek bebek verilmesi

Rüyada kucağına erkek bebek verilmesi emek verilmeden gelecek bir hayra ve rüya sahibini ferahlatacak bir mala işaret eder. Rüyada ölmüş birinin erkek bebek vermesi umulmadık bir yerden gelecek mala ve uzun süredir beklenen işin neticelenmesine delalet eder.

Rüyada erkek bebek bulmak

Rüyada erkek bebek bulmak müjdeye işarettir. Eldeki sıkıntının kalkmasına ve geçim darlığının açılmasına delalet eder.

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Rüyada kız ve erkek bebek görmek

Rüyada kız ve erkek bebek görmek hayra yorulur. Erkek bebek itibara, saygıya ve kişisel başarıya; kız bebek kısmete, maddi gelişmeye, beklenmedik bir hediyeye ya da mala işaret eder. Aynı ayrım doğum üzerinden de kurulur. Erkek bebek doğurmak sorumlulukların azalmasına ve girişimden gelecek kazanca, kız bebek doğurmak bolluğa, berekete ve aile içi mutluluğa yorulur.

Eski tabir geleneği bu iki bebeği birbirinin yerine yorumlar. Bu görüşte erkek çocuk doğurmak kıza, kız doğurmak erkeğe işarettir; erkek bebek doğurduğunu görmek keder ve üzüntüye, kız bebek doğurduğunu görmek feraha, sevince ve kederden kurtulmaya delalet eder. Hapisteki kimsenin kız doğurduğunu görmesi üzüntüden kurtulmasına yorulur. Hamile kadının gördüğü de ters çıkar; erkek çocuk doğurduğunu gören kızla, kız doğurduğunu gören oğlanla müjdelenir.

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Üçüncü bir hatta ters yorum yön değiştirir. Bu görüşte erkek bebek umuda, başarıya ve refaha; kız bebek ise kedere ve zorluğa yorulur.