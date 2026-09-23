Rüyada eski arkadaşını görmek, genel olarak geçmişte kalan bir konunun yeniden gündeme gelmesine ve rüya sahibinin beklemediği bir gelişmeyle karşılaşmasına yorulur. Ancak rüyanın anlamı görülen kişinin kim olduğuna ve rüya sırasında yaşananlara göre değişebilir. Uzun zamandır görüşülmeyen bir arkadaşla karşılaşmak, eski bir iş arkadaşını görmek, küs olunan biriyle konuşmak veya eski bir arkadaşla barışmak aynı şekilde yorumlanmaz. Arkadaşın okuldan, iş hayatından ya da yakın çevreden olması da rüyanın tabirinde belirleyici olabilir.

Rüyada eski arkadaşını görmek

Rüyada eski arkadaşını görmek, elden çıkmış sayılan şeylerin yeniden kazanılacağına ve işlerin eski hâline döneceğine işaret eder. Sıkıntılı bir dönemden geçen kimse için o sıkıntının sona ereceğine, kaybedilmiş bir hakkın geri alınacağına delalet eder. Rüya sahibinin elinden çıkan bir malın ya da yarıda bıraktığı bir işin yeniden önüne geleceğine, bozulan düzenin toparlanacağına yorulur. Ticaretle uğraşan kimse için bu rüya, kesilmiş bir gelirin yeniden açılacağına işaret eder.

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Rüyada eski bir arkadaşı görmek, rüya sahibinin hiç ummadığı bir taraftan müjdeli bir haber alacağına da yorulur. Haberi getiren kimse, rüya sahibinin hesabından çıkardığı ve artık ilişiği kalmadığını düşündüğü biridir. Aynı kimse rüya sahibine o işte yardımcı da olur. Gelen haber çoğu zaman rüya sahibinin işiyle ya da malıyla ilgilidir. Bir işten ümidini kesmiş olan kimse için bu rüya, o işin beklenmedik biçimde açılacağına işaret eder. Rüyada eski arkadaş görmek, umulmadık bir taraftan gelecek iyiliğe ve desteğe delalet eder.

Rüyada eski bayan arkadaşını görmek, eskiden ahbaplık edilen bir hanım dostun vesilesiyle umulmadık bir yardım görüleceğine işaret eder. Rüyada eski bir bayan arkadaşı görmek, ilişiği kalmadığı düşünülen bir kadın ahbaptan destek geleceğine delalet eder.

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Rüyada çok eski bir arkadaşı görmek

Rüyada çok eski bir arkadaşı görmek, yıllardan beri istenen şeylere kavuşulacağına işaret eder. Uzun zamandan beri kurulan hayallerin gerçekleşeceğine, beklemekten vazgeçilen bir dileğin yerine geleceğine delalet eder. Rüyada çok eski arkadaşını görmek, rüya sahibinin uğrunda yıllarını verdiği bir işin karşılığını alacağına yorulur. Uzun zamandır görmediği bir arkadaşını rüyada görmek, uzayan bir bekleyişin sona ereceğine delalet eder. Rüyada çok eski arkadaşları görmek ise bekleyişi uzamış birden fazla işin aynı dönemde neticeleneceğine işaret eder.

Rüyada eski yakın arkadaşını görmek

Rüyada eski yakın arkadaşını görmek, değer verilen ve sevilen bir kimseden önemli bir yardım görüleceğine işaret eder. Bu yardım, rüya sahibinin güvendiği ve yakınlığını koruduğu bir taraftan gelir. Rüyada eski en yakın arkadaşını görmek, hayırlı olayların başlangıcına ve güzel bir dönemin açılacağına delalet eder.

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Rüyada eski dostu görmek

Rüyada eski dostu görmek, güzel bir tesadüfe ve umulmadık bir yerde karşılaşma yaşanacağına işaret eder. Rüyada görülen bu vefalı dostun aracılığıyla yeni insanlarla tanışılacağına delalet eder. Rüyada eski bir dostu görmek, uzun süredir görülmeyen bir kimseyle beklenmedik bir anda bir araya gelineceğine yorulur. Rüyada eski dostları görmek ise eski günlerin yad edileceği bir sohbete işaret eder. Sevilen bir dostla karşılaşmak müjdeli habere, sevilmeyen biriyle karşılaşmak üzücü bir olaya delalet eder.

Rüyada eski küs arkadaşını görmek

Rüyada eski küs arkadaşını görmek, daha önce denenip başarısız olunan bir işe yeniden azim ve şevkle girişileceğine işaret eder. Bu ikinci girişimde istenen neticenin alınacağına delalet eder. Bir süredir rüya sahibinin aklını meşgul eden, büyük olmasa da huzurunu bozan bir meselenin ortadan kalkacağına yorulur.

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Rüyada eski iş arkadaşını görmek

Rüyada eski iş arkadaşını görmek, iş yerinde sıkıntılar yaşanacağına ve hedeften bir süre uzaklaşılacağına işaret eder. Mevkide ilerlemenin önüne engeller çıkacağına, beklenen terfinin gecikeceğine delalet eder. Rüya sahibinin eskiden birlikte çalıştığı kimseyi görmesi, o dönemden kalan bir meselenin şimdiki işini yavaşlatacağına yorulur.

Bu rüya, yürütülen bir işin aksayacağına ve rüya sahibinin bir süre yerinde sayacağına da işaret eder. Sıkıntı, rüya sahibinin kendi hatasından değil içinde bulunduğu çalışma ortamından gelir.

Bu engel kalıcı değildir. Kararlılık ve azim gösteren kimsenin zorlukları aşacağına ve sonunda başarıya ulaşacağına delalet eder. Rüyada eski erkek iş arkadaşını görmek, çalışma hayatında bir süre çekişme yaşanacağına yorulur.

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Rüyada eski iş arkadaşlarını görmek

Rüyada eski iş arkadaşlarını görmek, rüya sahibini zorlayan şeyin tek bir kişi değil çalışma çevresinin tamamı olduğuna işaret eder. İş yerindeki anlaşmazlığın birkaç koldan birden geleceğine, bu yüzden çözümün de gecikeceğine delalet eder. Rüyada eski çalışma arkadaşlarını görmek, verilen emeğin karşılığının bir süre alınamayacağına yorulur. Rüyada eski işyeri arkadaşlarını görmek ise yürütülen işte söz birliği sağlanamayacağına ve işin uzayacağına işaret eder.

Rüyada eski işyerini ve arkadaşlarını görmek

Rüyada eski işyerini ve arkadaşlarını görmek, hedeften uzaklaşılan dönemin kapanacağına ve çalışılan yerdeki düzenin geri geleceğine işaret eder. Rüya sahibinin eski çalışma arkadaşlarıyla birlikte o iş yerini de görmesi, oradan kalan engelin kalkacağına ve yürüttüğü işin yeniden yoluna gireceğine delalet eder. Dağılan bir düzenin toparlanacağına ve bırakılmış bir işe dönüleceğine yorulur.

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Rüyada eski iş arkadaşı ile konuşmak

Rüyada eski iş arkadaşı ile konuşmak, çalışma hayatında zorluk yaşanırken güzel bir fırsatın önüne çıkacağına işaret eder. Bu konuşma, tıkanmış bir işin yeniden yürümeye başlayacağına delalet eder.

Rüyada eski arkadaşları görmek

Rüyada eski arkadaşları görmek, davetlere ve toplantılara katılınacağına işaret eder. Rüya sahibine yeni iş tekliflerinin geleceğine, şans kapılarının açılacağına delalet eder. Eski arkadaşlar görmek, rüya sahibinin önüne birden fazla seçeneğin aynı dönemde çıkacağına yorulur. Katılınan davetin aynı zamanda bir iş vesilesi olacağına delalet eder.

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Rüyada eski arkadaşlarını görmek, emek verilen işlerin istenen şekilde neticeleneceğine delalet eder. Uzun süredir görüşülmeyen bir topluluğun bir arada görülmesi, dağınık duran işlerin aynı dönemde yoluna gireceğine yorulur. Rüyada eski arkadaşlarla yemek yemek, yeniden bir araya gelinip hoş vakit geçirileceğine işaret eder.

Rüyada eski arkadaşlarla buluşmak

Rüyada eski arkadaşlarla buluşmak, rüya sahibinin çevresinden sıkıntı veren kimselerin uzaklaşacağına işaret eder. Buluşmanın ardından zor bir dönemin geride bırakılacağına delalet eder.

Rüyada eski okul arkadaşlarını görmek

Rüyada eski okul arkadaşlarını görmek, ev içindeki sorunların yakın zamanda sona ereceğine ve eski mutluluğun geri geleceğine işaret eder. Ev halkı arasındaki dargınlığın kalkacağına, aile bireylerinin yeniden bir arada toplanacağına delalet eder. Rüya sahibinin ailesiyle arasında uzun süredir devam eden bir meselenin çözüleceğine, evin içine neşenin döneceğine yorulur. Bu rüya, evle ilgili yarım kalmış bir işin de tamamlanacağına işaret eder.

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Rüyada eski sınıf arkadaşını görmek

Rüyada eski sınıf arkadaşını görmek, geçmişte kalmış bir sırrın ifşa olmasına işaret eder. Rüya sahibinin yıllar önce kapattığı bir meselenin yeniden gündeme geleceğine, saklı tutulan bir bilginin çevrede duyulacağına delalet eder. Bu rüya, kapandığı düşünülen bir hesabın açılacağına da yorulur. Sırrın duyulması, rüya sahibinin geçmişte birlikte bulunduğu bir çevreden gelir.

Rüyada eski lise arkadaşlarını görmek

Rüyada eski lise arkadaşlarını görmek, bir tanıdık vasıtasıyla rüya sahibinin önüne iş ya da evlilik fırsatı çıkacağına işaret eder. Fırsatın doğrudan değil, araya giren bir kimsenin vesilesiyle geleceğine delalet eder. İş tarafında ise bir tavsiye üzerine yeni bir görevin teklif edileceğine yorulur.

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Rüyada eski ilkokul arkadaşını görmek

Rüyada eski ilkokul arkadaşını görmek, kurulacak bir ortaklığın uzun vadeli başarı getireceğine işaret eder. Bu ortaklıktan maddi istikrar sağlanacağına ve kazancın düzene gireceğine delalet eder. Rüyada eski ilkokul arkadaşlarını görmek, ortaklığın birden fazla kişiyle kurulacağına yorulur.

Rüyada eski üniversite arkadaşlarını görmek

Rüyada eski üniversite arkadaşlarını görmek, uzaktan sevindirici bir haber geleceğine işaret eder. Bu haberin uzun süredir görüşülmeyen bir kimseden ya da uzak bir şehirden geleceğine delalet eder. Gurbetteki bir yakının durumunun iyi olduğuna da yorulur.

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Rüyada eski ortaokul arkadaşlarını görmek

Rüyada eski ortaokul arkadaşlarını görmek, yıllardır sürüncemede kalan bir meselenin kapanacağına işaret eder. Uzayıp giden bir anlaşmazlığın neticeye bağlanacağına delalet eder.

Rüyada eski arkadaşını görmek ve konuşmak

Rüyada eski arkadaşını görmek ve konuşmak, büyük kazançlar elde edileceğine ve maddi sıkıntıların son bulacağına işaret eder. Borç yükünün hafifleyeceğine, eline geçen paranın artacağına delalet eder. Geçmiş borçların yakınların yardımıyla kapanacağına da yorulur. Rüya sahibinin beklemediği bir para eline geçeceğine ve sıkıntılı geçen bir dönemin kapanacağına işaret eder.

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Rüyada eski arkadaşla konuşmak, aile hayatının düzene gireceğine işaret eder. Evin geçiminde çekilen darlığın kalkacağına ve ailenin rahat bir döneme gireceğine delalet eder.

Rüyada eski arkadaşla barışmak

Rüyada eski arkadaşla barışmak, engellere rağmen bağlar ve ortaklıklar kurularak başarı kazanılacağına işaret eder. Uzun bir ayrılıktan sonra kurulan bu bağın rüya sahibine iş kapısı açacağına, hayırlı işlere girileceğine ve hedeflere ulaşılacağına delalet eder. İş hayatındaki sorunların sona ereceğine, bereketli bir dönemin başlayacağına yorulur. Rüyada eski yakın arkadaşla barışmak, kurulacak ortaklığın sağlam temele oturacağına işaret eder. Rüyada eski dostla barışmak ise rüya sahibinin hayırlı bir kısmete ve huzurlu bir hayata kavuşacağına delalet eder.

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Rüyada eski arkadaşla kavga etmek

Rüyada eski arkadaşla kavga etmek, yanlış anlaşılmalara ve güvenin sarsılmasına işaret eder. Eskiden tanınan ve güvenilen bir kimseyle kavga edildiğinin görülmesi, o kimse hakkında söylenen bir sözün rüya sahibini yanıltacağına delalet eder. Rüyada eski arkadaşını dövmek, iki taraf arasındaki güvenin tamiri güç biçimde zedeleneceğine yorulur.

Rüyada eski arkadaşının öldüğünü görmek

Rüyada eski arkadaşının öldüğünü görmek, geçmiş sorunların üstesinden gelineceğine ve geçmişte kalan pişmanlıkların bırakılacağına işaret eder. Hayatta olan bir kimsenin rüyada ölü görülmesi, o kimsenin hayatını yeni baştan kuracağına delalet eder. Rüya sahibinin dertlerden sıyrılacağına ve üst bir mevkiye terfi alacağına yorulur.

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Rüyada eski arkadaşının evine gitmek

Rüyada eski arkadaşının evine gitmek, gönül borcunun ödeneceğine ve vicdanen rahatlanacağına işaret eder. Rüya sahibinin vaktiyle karşılığını veremediği bir iyiliği telafi edeceğine delalet eder. Yeni bir işe girileceğine ve o sahada başarılı olunacağına da yorulur.