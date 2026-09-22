Rüyada hamile olduğunu öğrenmek, haberin kimden ve nasıl alındığına göre farklı yorumlanan rüyalardandır. Hamileliği öğrenilen kişi rüya sahibinin kendisi mi yoksa yakınlarından biri mi, haberi getiren bir doktor mu yoksa elde edilen test sonucu mu, rüya sahibi haberi alan taraf mı yoksa veren taraf mı ve bu habere sevinerek mi üzülerek mi karşılık veriyor, tabiri bu ölçüler belirler.

Rüyada hamile olduğunu öğrenmek

Rüyada hamile olduğunu öğrenmek iyi habere ve beklenen işlerin kısa sürede gerçekleşmesine işaret eder. Bu rüya, talihin rüya sahibinden yana döneceğine ve umulmadık bir yerden sevindirici bir haber geleceğine delalet eder. Rüyada hamile haberi almak, uzun süredir bekletilen bir işin yoluna gireceğine yorulur. Rüyada kendisinin hamile olduğunu öğrenmek, emeğin karşılığının görüleceğine ve kapanmış görünen bir işin yeniden ele alınacağına işaret eder. Rüyada gebe olduğunu öğrenmek, rüya sahibine müjdeli bir sözün ulaşacağına delalet eder. Rüyada hamile olduğunu bilmek, rüya sahibinin hayrına olan bir gelişmenin yaklaştığına yorulur. Bu rüyayı gören kimsenin beklediği cevap hayırlı çıkar ve uğraştığı meselede işi kolaylaşır.

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Bekâr bir kadının rüyada hamile olduğunu öğrenmesi, kısmetinin açılacağına ve ömrünün yönünü değiştirecek önemli bir ortaklık kurulacağına işaret eder. Evli bir kadın için aynı rüya, aile içinde güzel bir gelişme yaşanacağına ve beklenen hayırlı haberin geleceğine delalet eder. Erkeğin rüyada hamile olduğunu öğrenmesi, üstleneceği yeni bir işe ve yükleneceği yeni sorumluluğa işaret eder. Bu rüya erkek için verilecek bir mücadeleye de yorulur.

Rüyada birinin hamile olduğunu öğrenmek

Rüyada birinin hamile olduğunu öğrenmek, rüya sahibinin eline geçecek paranın artacağına işaret eder. Bu rüya ticarette ilerleneceğine ve kazançlı işlere girileceğine delalet eder. Rüyada birinin hamile olduğunu duymak, girişilen alışverişten umulandan fazla kazanılacağına yorulur. Rüyada başkasının hamile olduğunu öğrenmek, zor dönemin sona ereceğine ve geçimin genişleyeceğine işaret eder.

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Rüyada kardeşinin hamile olduğunu öğrenmek, geçmişte uğranılan zararın telafi edileceğine ve maddi durumun düzeleceğine işaret eder. Rüyada akrabasının hamile olduğunu öğrenmek, bol kazançlı günlerin yaklaştığına ve görevde terfi alınacağına delalet eder. Rüyada komşusunun hamile olduğunu öğrenmek, rızkın artacağına yorulur. Rüyada kızının hamile olduğunu duymak, ev halkının eline geçecek kazancın çoğalacağına işaret eder. Rüyada bekâr birinin hamile olduğunu öğrenmek, rüya sahibinin aile çevresinin genişleyeceğine delalet eder. Bu rüya, rüya sahibinin evlenmesine de yorulur. Rüyada evli birinin hamile olduğunu duymak ise yürütülen işte ilerleme kaydedileceğine yorulur.

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Rüyada tanıdık birinin hamile olduğunu öğrenmek

Rüyada tanıdık birinin hamile olduğunu öğrenmek, yeni bir girişimin kurulacağına ve rüya sahibinin tanıdığı kimseye bu girişimde destek olacağına işaret eder. Rüyada tanıdık birinin hamile haberini almak, kurulacak girişimin hayırlı olacağına delalet eder. Rüyada tanımadığı birinin hamile olduğunu öğrenmek ise rüya sahibine ulaşacak bir yardıma yorulur.

Rüyada hamile olmayan birinin hamile olduğunu öğrenmek

Rüyada hamile olmayan birinin hamile olduğunu öğrenmek, rüya sahibinin hiç hesaba katmadığı bir alanda başarı elde edeceğine işaret eder.

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Rüyada eşinin hamile olduğunu öğrenmek

Rüyada eşinin hamile olduğunu öğrenmek, kısa sürede darlıktan çıkılacağına işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin önündeki engelin kalkacağına ve beklenmedik hayırlı olaylar yaşanacağına delalet eder.

Rüyada annenin hamile olduğunu öğrenmek

Rüyada annenin hamile olduğunu öğrenmek, evin bolluğunun ve bereketinin artacağına işaret eder. Annesinin hamile olduğunu öğrenen ya da bunu bir yakınından duyan kimse mal edinir ve çevresinde itibar görür.

Rüyada arkadaşının hamile olduğunu öğrenmek

Rüyada arkadaşının hamile olduğunu öğrenmek, zorlu bir dönemde dostlarla dayanışma içinde olunacağına işaret eder. Rüyada arkadaşının hamile haberini almak, güç bir meselenin ortak çabayla aşılacağına delalet eder.

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Rüyada hamilelik testi yapmak

Rüyada hamilelik testi yapmak, para sıkıntısının çözüleceğine ve rahat bir döneme girileceğine işaret eder. Rüyada gebelik testi görmek, geçim tarafında çekilen zorluğun sona ereceğine ve huzurlu günlerin başlayacağına delalet eder. Rüyada gebelik testi yapmak, sıkıntıya yol açan meselenin kısa sürede çözüleceğine yorulur. Rüyada hamilelik testi görmek, eldeki imkânın ihtiyacı karşılayacağına ve rüya sahibinin rahat edeceğine işaret eder. Rüyada hamilelik testi yaptığını görmek, para tarafındaki sıkışıklığın kalkacağına delalet eder. Rüyada test yapıp hamile olduğunu görmek, huzur içinde geçecek bir döneme yorulur. Rüyada hamilelik testi yapan kimse geçim derdinden kurtulur.

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Rüyada hamilelik testinin pozitif çıkması

Rüyada hamilelik testinin pozitif çıkması, uzun süredir beklenen sonucun alınacağına işaret eder. Rüyada gebelik testinin pozitif çıkması, istenilen şeyin gerçekleşeceğine ve evdeki herkesin aynı sevinçte buluşacağına delalet eder. Rüyada gebelik testinde çift çizgi görmek, sonucun rüya sahibinin umduğu yönde çıkacağına yorulur. Rüyada hamilelik testinde çift çizgi görmek, ailece beklenen gelişmenin gerçekleşeceğine işaret eder. Rüyada gebelik testi yapıp çift çizgi görmek, istenen sonucun kısa sürede elde edileceğine delalet eder.

Rüyada birinin sana hamile olduğunu söylemesi

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Rüyada birinin sana hamile olduğunu söylemesi, aynı yolda yürüyen kimselerle birlikte elde edilecek ortak başarıya işaret eder. Rüyada birinin senin hamile olduğunu söylemesi, birlikte yürütülen işten iki tarafın da kazançlı çıkacağına delalet eder. Rüyada hamile olduğunun söylenmesi, zorlu dönemin geride kalacağına ve yakın çevrede nikâh ya da nişan haberi duyulacağına yorulur. Rüyada hamile olduğunu duymak, kendi hamileliğini bir başkasının ağzından işiten kimse için aynı tabire girer. Rüyada doktorun hamile olduğunu söylemesi, helal rızka kavuşulacağına ve ailenin ihtiyacının sıkıntı çekilmeden karşılanacağına işaret eder. Haberi doktorun ağzından alan kimse, önündeki sorunun üstesinden sabırla gelir.

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Rüyada hamile olduğunu öğrenince verilen tepkiye göre tabiri

Rüyada hamile olduğunu öğrenen kimse ne hissederse hissetsin rüya hayır tarafında tabir edilir. Hamile olduğunu öğrenip sevinmek, hayırlı bir işe başlanacağına ve yeni gelir kapılarının açılacağına işaret eder. Rüyada hamile olduğunu görmek ve istememek ise bir dileğin gerçekleşeceğine ve kader çarkının rüya sahibinden yana döneceğine delalet eder. Haberi kabul etmemek, mutluluğa ve kırgınlıkların bitmesine yorulur.

Rüyada hamile olduğunu öğrenmek ve üzülmek

Rüyada hamile olduğunu öğrenmek ve üzülmek, duyulan üzüntüye rağmen hayra yorulur. Bu rüya, aile içindeki anlaşmazlığın çözüleceğine ve üzüntülü dönemin sona ereceğine işaret eder. Rüyada hamile olduğunu görmek ve üzülmek, yeni bir çevreye girileceğine ve ev halkının arasının düzeleceğine delalet eder.

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Rüyada hamile olduğunu söylemek

Rüyada hamile olduğunu söylemek, iş hayatında yeni bir fırsatla karşılaşılacağına işaret eder. Haberi kendi ağzından verdiğini gören kimseye beklemediği bir teklif gelir. Bu rüya, rüya sahibinin önüne çıkan fırsatı değerlendireceğine ve yeni bir alanda yol alacağına delalet eder.