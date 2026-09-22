Rüyada hırsız görmek kimi hâlde ağır, kimi hâlde hayırlı tabir edilen rüyalardandır. Hüküm hırsızın eve girip girmediğine, elinde bir şeyle çıkıp çıkmadığına ve yakalanıp yakalanmadığına göre ayrılır. Rüyanın geçtiği yer de aynı ağırlıkta bir ölçüdür ve evde görülen hırsızla iş yerinde görülen hırsız ayrı ayrı tabir edilir. Hırsızın kadın ya da çocuk olması da hükmü kendi yönüne çeker.

Rüyada hırsız görmek

Rüyada hırsız görmek hastalığa ve derde yorulur. Rüya sahibinin çevresinde ona zarar vermeyi bekleyen gizli bir düşmanın, hilekâr ve düzenbaz bir kimsenin bulunduğuna delalet eder. Hırsız kimi tabirde kişinin emeğini sömüren, arkasından laf taşıyan ve kıskançlığı yüzünden onun hakkında asılsız söz yayan kimsedir.

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Hırsızın delaleti tek yönlü değildir. Aynı rüya eve gelecek bir misafire, bir gönül macerasına, nikâh isteyip dünürlük için kapıya gelecek kimseye, kimi rivayette de ölüm meleğine yorulur. Bu yüzden hırsız bir evde ölüm haberi, başka bir evde düğün müjdesi sayılır.

Hükmü asıl çeviren ölçü hırsızın bir şey çalıp çalmadığıdır. Hırsızın yakalanıp yakalanmaması, tanıdık biri çıkması ve rüyanın nerede geçtiği de tabiri ayırır.

Rüyada yakınında bir hırsız olduğunu görmek, hırsızı uzaktan görmek ve rüyada hırsızlar görmek aynı hükümdedir. Hırsızın tek ya da kalabalık olması, uzakta ya da yakında durması tabiri değiştirmez.

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Hırsızın çocuk olduğu görülmüşse hüküm adaletsiz bir yöneticiye, kimi tabirde rüya sahibini kıskanıp arkasından iş çeviren kimselere döner. Hırsızın görünüşü hastalığın cinsini de ayırır. Siyah olması sevdaya, kızıl olması kan hastalığına, sarı olması safraya, beyaz olması balgam hastalığına yorulur.

Rüyada eve hırsız girmesi

Rüyada eve hırsız girmesi, hanenin içine beklenmedik birinin gireceğine delalet eder. Rüya sahibinin kendi çatısı altına bir yabancının adım atması, ev halkını ilgilendiren bir gelişmenin yaklaştığına işarettir.

Evde genç ve bekâr bir kız varsa eve giren hırsız kapıya gelecek görücüdür. Bu hâlde rüya o kızın kısmetinin çıkacağına, dünürlük için haber gönderileceğine ve hanede bir düğün konuşulacağına yorulur. Evde hasta biri varsa aynı rüya hastalığın uzayacağına ve iyileşmenin beklenenden geç geleceğine delalet eder. Evde ne hasta ne de evlenecek çağda biri varsa hüküm hanede beklenmedik bir gelişme tarafındadır.

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Rüyada eve hırsız girdiğini görmek rüya sahibinin kendi hanesinde geçmişse, bu gelişme doğrudan o evin halkını ilgilendirir. Rüyada evine hırsızın girdiğini duymak, yani hırsızı gözüyle görmeden yalnız haberini almak da aynı tabire girer. Eve hırsızların girmesi hükmü ağırlaştırmaz, hırsızın tek ya da kalabalık olması tabiri değiştirmez.

Rüyada eve hırsızın girip bir şey çalmaması

Rüyada eve hırsızın girip bir şey çalmaması hayra yorulur. Hırsız içeri girmiş, evde dolaşmış ama eli boş çıkmışsa rüya o hanedeki hastanın hastalığından kurtulacağına delalet eder. Aynı rüya, hastalık ölüm derecesinde ağırlaşsa bile sonunda şifa geleceğine ve hastanın yeniden ayağa kalkacağına işaret eder.

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Hırsızın hiçbir şey almadan çıkması, hanenin uğrayacağı sanılan zararın gerçekleşmeden geçeceğine de delalet eder. Rüyada eve hırsız girmesi ama bir şey çalmaması bu yüzden korkutucu görüntüsüne rağmen hayırlı sayılır.

Rüyada eve hırsızın girip eşya çalması

Rüyada eve hırsızın girip eşya çalması ağır bir hükümdür. Hırsızın evden bir şey alıp çıkması katil ve gaddar bir kimseyle karşılaşmaya, kimi tabirde ev halkından birinin vefatına delalet eder. Rüyada eve hırsızın girmesi ve para çalması da aynı hükmün içindedir.

Rüyada hırsızın çaldığı parayı geri almak görülmüşse hüküm döner. Bu hâlde rüya hakkın sahibine iade edilmesine, borçların ödenmesine ve sıkıntılı dönem kapanıp yeni bir hayata adım atılmasına yorulur. Çalınanın bir kısmının geri alınması da sıkıntının hafifleyeceğine işarettir.

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Rüyada hırsızın altın çalması geçim tarafında hayra yorulur. Hırsızın evden aldığı şey altın olduğunda hüküm ağır taraftan ayrılır ve rüya sahibinin geçim sıkıntısının sona ereceğine, darlık içinde geçen günlerin kapanacağına delalet eder. Rüyada hırsızın altın çaldığını görmek aynı müjdeyi verir. Alınan altının miktarı hükümde bir fark doğurmaz.

Rüyada eve hırsızın girmeye çalışması ama girememesi

Rüyada eve hırsızın girmeye çalışması ama girememesi hayırlı rüyalardandır. Hırsız eşiği geçememiş ve kapıdan geri dönmüşse rüya, rüya sahibinin imkânlarının çoğalacağına ve isteklerinin yerine geleceğine delalet eder.

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Rüyada hırsızın kapıyı zorlaması aynı hükmü taşır. Kapı zorlandığı hâlde açılmamışsa rüya isteklerin yerine geleceğine ve önü kapalı görünen işlerin açılacağına yorulur. Rüyada hırsızın eve girmesini engellemek de bu tabirin içindedir, engelleyenin rüya sahibi olması hükümde bir fark doğurmaz.

Rüyada evine hırsızın girmeye çalıştığını görmek, kapının önünde bekleyen ama içeri adım atamayan bir hırsız görmek aynı yönde tabir edilir.

Rüyada evin soyulduğunu görmek

Rüyada evin soyulduğunu görmek bir süre sıkıntı çektikten sonra hedefe ulaşmaya delalet eder. Hüküm burada tek bir eşyanın alınıp götürülmesine değil, evin baştan sona boşaltılmasına göre verilir. Rüya sahibi bir dönem darlık ve yorgunluk görse de peşinde olduğu işi sonunda tamamlar.

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Rüyada evinin soyulduğunu görmek, eve dönüldüğünde içerinin boşaltılmış bulunması aynı hükümdedir. Rüyada eve hırsızın girmesi ve evi dağıtması ile rüyada hırsızlığa uğramak da hanede bir şey bırakılmamış olması hâlinde bu tabire girer. Çekilen sıkıntı geçicidir ve sonunda murat hasıl olur.

Rüyada hırsız yakalamak

Rüyada hırsız yakalamak hayırlı rüyalardandır. Rüya sahibinin hasımlarına galip geleceğine, üzerine gelen kötülükten ve hastalıktan kurtulacağına delalet eder. Rüya aynı zamanda onun malına mülküne sahip çıkacağına ve elinden alınmak istenen hakkı koruyacağına işarettir.

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Rüyada hırsızı yakalamak bu hükmün en açık hâlidir. Hırsız kaçamadan ele geçirilmişse rüya sahibi uğraştığı işte üstün gelir.

Rüyada hırsızla mücadele etmek de hayra yorulur. Boğuşmanın sonunda hırsız tutulmuşsa hüküm galebe tarafındadır. Rüyada hırsız görmek ve yakalamak bir arada görüldüğünde hüküm yine yakalamanın hayrına bağlanır. Erkek hırsızı yakalamak genel yakalama hükmünün içindedir, hırsızın erkek olması ayrı bir tabir doğurmaz.

Rüyada eve giren hırsızı yakalamak

Rüyada eve giren hırsızı yakalamak, rüya sahibinin hâlihazırdaki sıkıntılarından kısa zamanda kurtulacağına delalet eder. Uzayan bir mesele varsa kısa sürede çözülür.

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Yakalanan hırsız tanıdık biri çıkmışsa hüküm menfaat tarafına döner. Rüya sahibi o kimseden bir fayda görür ve beklemediği bir yerden destek bulur.

Rüyada eve hırsızın girmesi ve yakalanması ile rüyada evde hırsız yakalamak aynı karşılığı verir.

Rüyada hırsızı dövmek

Rüyada hırsızı dövmek rakipler karşısında üstünlük sağlamaya delalet eder. Rüya sahibinin aynı işin peşinde olduğu kimselerin önüne geçeceğine ve rekabette sözünü geçireceğine işarettir.

İşinde ya da ticaretinde onun önünü kesmeye çalışan biri varsa rüya o kimsenin tesirinin kalmayacağına yorulur. Rüyada hırsız dövmek aynı anlama gelir, darbenin ağır ya da hafif olması hükmü değiştirmez.

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Rüyada hırsızı öldürmek

Rüyada hırsızı öldürmek dert, keder ve üzüntüden kurtulmaya delalet eder. Rüya sahibini uzun süredir meşgul eden sıkıntı sona erer.

Rüyayı gören hasta ise hüküm şifa tarafındadır. Bu rüya hastalığın geçeceğine ve sağlığın geri geleceğine işaret eder. Rüyada hırsız öldürmek aynı müjdeyi verir.

Rüyada evde hırsız görmek

Rüyada evde hırsız görmek, hırsızın eve girdiğinin fark edilmesine değil rüya sahibiyle evin içinde yüz yüze gelmesine göre tabir edilir. Bu hâlde rüya, rüya sahibinin uğraştığı işleri kazanacağına ve elde etmek istediği neticeye varacağına delalet eder. Elde edilmesi güç görünen bir iş varsa o iş rüya sahibinin lehine sonuçlanır.

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Bununla birlikte aynı rüya istenmeyen bir kimseyle yüz yüze gelmeye işarettir. Görüşmekten hoşlanmadığı biri rüya sahibinin karşısına çıkar ve bu karşılaşma geçiştirilemez.

Rüyada evde hırsızla karşılaşmak, rüyada evinde hırsız görmek ve rüyada evde hırsızlar görmek aynı hükmü taşır. Rüyada evde hırsız olduğunu görmek de bu tabirin içindedir.

Rüyada hırsız kovalamak

Rüyada hırsız kovalamak sinsi kimselerin oyununu ortaya çıkarmaya delalet eder. Rüya sahibinin arkasından çevrilen işin üstü açılır ve gizli tutulan niyet görünür hâle gelir.

Hırsıza yetişilmemiş, kovalamaca yarıda kalmış olsa bile hüküm değişmez. Rüyada hırsızı kovalamak aynı anlama gelir. Kovalamanın sokakta, evin içinde ya da karanlıkta geçmesi tabirde bir fark doğurmaz.

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Uzun süredir çözülemeyen bir mesele varsa bu rüya o meselenin aydınlanacağına işarettir.

Rüyada hırsızın kaçtığını görmek

Rüyada hırsızın kaçtığını görmek rüya sahibinin korunduğuna delalet eder. Kötü niyetli kimseler ondan uzaklaşır ve zarar verme fırsatı bulamadan çekilir.

Alın teriyle kazanan kimse için aynı rüya emeğinin karşılığını alacağına işarettir. Ücretiyle geçinen ve işini hakkıyla yapan kimse bu rüyadan sonra hak ettiğini görür.

Rüyada hırsızdan kaçmak

Rüyada hırsızdan kaçmak, rüya sahibinin karşısına çıkarılan engelleri hiçbir zarar görmeden ve kısa sürede aşacağına delalet eder. Karşısına çıkan mesele ne kadar büyük görünürse görünsün geride kalır.

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Bu rüya borçtan kurtulup ferahlamaya, üzerindeki yükün kalkmasına ve ardından sevindirici bir haber almaya işarettir. Kimi tabirde günahtan ve kötü arkadaş çevresinden uzaklaşma isteğine, dünya malına düşkünlüğün azalmasına yorulur.

Rüyada hırsızla karşılaşmak

Rüyada hırsızla karşılaşmak sokakta ya da ev dışında bir yerde geçmişse beladan ve kötü insanlardan uzak kalmaya delalet eder. Rüya sahibinin başına gelebilecek bir iş ondan uzakta kalır.

Aynı rüya maddi darlığa da işarettir. Eldeki para beklenen işi görmez.

Rüyada hırsızla ev dışında yüz yüze gelmek aynı tabire girer. Rüyada hırsızla konuşmak ise içteki yükün atılmasına ve takdir görülecek işler yapmaya delalet eder.

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Rüyada iş yerine hırsız girmesi

Rüyada iş yerine hırsız girmesi harcanan emeğin boşa gitmesine ve kazancın eksilmesine delalet eder. Bu rüya çalışılan yerde rüya sahibinin arkasından konuşulacağına ve geçim derdinin artacağına işaret eder.

Rüyada işyerine hırsız girmesi ve rüyada dükkana hırsızın girmesi aynı karşılığı verir. İş yerinin büyük ya da küçük olması tabirde fark doğurmaz.

Rüyada başkasının evine hırsız girdiğini görmek

Rüyada başkasının evine hırsız girdiğini görmek kötü bir olaya şahit olmaya delalet eder ve hayırlı sayılmaz. Rüya sahibinin yakından izleyeceği bir hadise olur ve bu hadise onun hanesine dokunmaz.

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Rüyada başkasının evine hırsızın girdiğini görmek de bu tabire girer. Hırsızın o evden bir şey alıp almaması hükmü değiştirmez.

Rüyada hırsızdan korkmak

Rüyada hırsızdan korkmak, rüya sahibine gelecek zararın uzaktan değil yakınından geleceğine delalet eder. Rüya sahibi tanıdığı ve güvendiği bir kimseden kötülük görür.

Rüyada hırsız görmek ve korkmak bir arada görülmüşse tabir değişmez. Eve giren hırsızdan saklanmak da korkunun kendisi sayılır ve zararın yakın çevreden geleceğine işaret eder.

Rüyada kadın hırsız görmek

Rüyada kadın hırsız görmek hilekâr bir kimseye delalet eder. Bu rüya, ağzından laf almaya çalışan, duyduğunu taşıyan ve dedikodu yayan birinin rüya sahibinin çevresinde bulunduğuna işaret eder. Aynı rüya hızla yayılacak bir haberin alınacağına da yorulur.

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Rüyada kadın hırsızı görmek de aynı hükmü alır. Rüyada kadın hırsızı yakalamak ise o kimsenin dilinden kurtulmaya ve yayılan sözün önünün alınmasına delalet eder.