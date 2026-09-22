Rüyada kaplan görmek, rüyanın içindeki ayrıntılara göre farklı hükümler alır. Hayvanın serbest mi gezdiği yoksa kafeste mi durduğu, yavru mu erişkin mi olduğu, rengi, göründüğü yer ve rüya sahibiyle arasında geçen temas tabiri belirleyen ölçülerdir. Kaplanın tek başına mı yoksa başka bir yırtıcıyla birlikte mi görüldüğü de aynı şekilde hükme etki eder. Hayvanın vahşi mi kaldığı yoksa eve alışmış mı olduğu da hükme giren ölçülerdendir.

Rüyada kaplan görmek

Rüyada kaplan görmek, kuvvetli ve hüküm sahibi bir düşmana delalet eder. Bu düşman düşmanlığını gizlemeyen, kinini ve nefretini açıkça belli eden cinstendir. Tabirde zalim bir yönetici, kendini üstün gören ve başkalarını hor gören kibirli bir kimse, makam ve servet sahibi olduğu hâlde işçisine acımayan bir patron olarak somutlanır. Rüya sahibinin karşısında, gücünü ve nüfuzunu kullanmaktan çekinmeyen biri vardır. Rüyada kaplan gören kimsenin işinde ya da komşuluğunda, kendisine kin besleyen ve sözü geçen biriyle karşı karşıya geleceğine alamettir.

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Kaplanın bir başka yönü hile sahibi olmasıdır. Bu yönüyle rüya, çevredeki kimselere karşı temkinli davranmayı ve yakın duran birinin vaadine ihtiyatla bakmayı gerektirir. Kaplan, düşmanlığını açıktan gösterdiği hâlde hilesini gizleyen bir kimseye işaret eder.

Serbest gezen bir kaplan düşmanın gücünün yerinde olduğuna, bağlı ya da kapalı tutulan bir kaplan o gücün dizginlendiğine yorulur. Üstünlüğün kimde olduğu da hükmü çevirir. Kaplana binen kimse üstün gelir, kaplanın altında kalan kimse zarar görür.

Rüyada kafeste kaplan görmek

Rüyada kafeste kaplan görmek, düşmanın ya da rakibin gücünü bir süre gösterse de kısa zamanda tesirsiz kalacağına işaret eder. Kaplanı kafeste gören kimsenin kuvvetli bir dostun gücünden yararlanacağına da yorulur. Kafeste ölü bir kaplan görmek ise geçmiş bir tehlikeden yana içi rahat etmeye delalet eder.

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Rüyada kaplanla karşılaşmak

Rüyada kaplanla karşılaşmak, hayvan saldırmadığı ve rüya sahibi de kaçmadığı hâlde görülecek bir iyiliğe işaret eder. Rüya sahibinin sevinçli bir haber alacağına, eline geçen fırsatla hayırlı bir işe girişeceğine ve çevresinde saygı göreceğine delalet eder.

Rüyada aslan ve kaplan görmek

Rüyada aslan ve kaplan görmek, rahata ermek için sarf edilen çabaya ve önemli başarılar elde etmeye işaret eder. İki yırtıcı bir arada göründüğünde kaplanın kini ve düşmanlığı aslanınkinden fazla sayılır. Karşıdaki kimsenin düşmanlığı açıktan ve serttir. Birden fazla kaplan görmek ise düşmanların bir araya gelmesine delalet eder.

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Rüyada kaplan saldırması

Rüyada kaplan saldırması, rüya sahibinin önünde duran çetin bir işin hayırla neticeleneceğine işaret eder. Kendisine kaplanın saldırdığını gören kimsenin iş hayatında başarı göstereceğine ve terfi alacağına delalet eder. Bu yükseliş rüya sahibinin kendi emeğinden, yaptığı işin içinden gelir. Kaplan saldırısına uğradığını gören kimse verdiği emeğin karşılığını görür. Uzun süredir sürüncemede kalan bir işin istediği biçimde kapanacağına, çalıştığı yerde bir üst kademeye geçeceğine alamettir. Kaplanın üzerine yürümesi, rüya sahibinin kaçınmadan gireceği bir mücadeleye işaret eder ve bu mücadele onun lehine kapanır. Saldırıda hükmü çeviren ölçü, hayvanın dişini geçirip geçirmediğidir. Zararsız atlatılan saldırı bu hayır tarafında kalır, hayvanın ısırdığı hâl ise ayrı hükümdür ve zarara yorulur.

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Rüyada kaplan saldırısından kurtulmak

Rüyada kaplan saldırısından kurtulmak, düşmanların hazırladığı zararın rüya sahibine isabet etmeden geçeceğine delalet eder. Kaplandan kaçıp kurtulduğunu gören kimse bu zarardan korunmuş sayılır.

Rüyada kaplan ısırması

Rüyada kaplan ısırması, düşman elinden gelecek bir zarara delalet eder. Kaplanın ısırdığı miktarda zarar isabet eder. Hayvan dişini geçirmişse zarar gerçekleşmiş sayılır ve rüya sahibi bu zararı görür.

Rüyada kaplandan kaçmak

Rüyada kaplandan kaçmak, düşmanlığını açıkça belli eden bir kimsenin şerrinden uzak durma isteğine işaret eder. Kaçan kimse karşısındakiyle güç yarışına girmeyi göze almaz ve aradaki mesafeyi korumayı tercih eder. Rüyada kaplandan saklanmak da bu isteğin örtülü hâlidir ve rüya sahibinin o kimsenin gözünden uzak kalmayı istediğine yorulur.

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Rüyada kaplandan korkmak

Rüyada kaplandan korkmak, rüya sahibinin kendisine husumet besleyen kimsenin karşısına çıkmayacağına ve onunla arasına koyduğu mesafeyi korumakla yetineceğine işaret eder. Kaplan sütü içtiğini gören kimse için rüya, düşmandan korkmaya ve kendisi aleyhine bir düşmanlığın meydana gelmesine tabir edilir.

Rüyada kaplanın rengine göre tabiri

Kaplanın rengi, rüya sahibiyle karşısındaki kuvvetli kimse arasında yakınlık mı yoksa ayrılık mı olacağına delalet eder. Açık renk hayvan o kimseyle birlikte iş tutmaya, koyu renk hayvan ondan uzaklaşmak için harcanan emeğe yorulur.

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Rüyada beyaz kaplan görmek

Rüyada beyaz kaplan görmek, iyi kalpli ve yardımsever, aynı zamanda kuvvetli bir kimseyle ortaklık kurulacağına işaret eder. Bu ortaklıktan kazancın artacağına ve güzel haberler alınacağına delalet eder. Rüya sahibinin sıkıntılı geçen bir döneminin kapanacağına ve işlerinin açılacağına yorulur. Beyaz kaplan gören kimse, kendi gücünün yetmediği bir işte destek görür.

Rüyada siyah kaplan görmek

Rüyada siyah kaplan görmek, kibirli ve kuvvetli bir kimseden uzak durabilmek için çaba sarf edileceğine işaret eder. Rüya sahibinin bu uğurda vakit ve emek harcayacağına, uzaklaşmanın kolay olmayacağına delalet eder. Kara kaplan gören kimsenin, kibirli kimsenin bulunduğu çevreden ve onunla girdiği ortak işlerden çekilmek için çabalayacağına yorulur.

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Rüyada kaplan yavrusu görmek

Rüyada kaplan yavrusu görmek, rüyayı gören hamile bir kadınsa doğacak evlada yorulur ve yiğit bir çocuk dünyaya getireceğine alamettir. Rüyayı gören hamile değilse hüküm değişir ve zarar vermez görünen, fakat yaklaştıkça zarar veren bir kimseye işaret eder. Rüyada yavru kaplan gören kimsenin hafife aldığı biriyle uğraşmak zorunda kalacağına delalet eder. Bu kimsenin gücü henüz görünmediği için rüya sahibi onu önemsemez ve geç fark eder. Kaplan yavrusunu sevdiğini gören kimsenin deneyimsiz birini yetiştireceğine ve rakiplerini geride bırakacağına yorulur.

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Rüyada evde kaplan görmek

Rüyada evde kaplan görmek, tehlikenin dışarıda değil hanenin içinde olduğuna işaret eder. Evinin içinde bir kaplan bulunduğunu gören kimsenin evine günahkâr bir kimsenin hücum edeceğine delalet eder. Rüyada eve kaplan girmesi, emniyetli sayılan yere husumet taşıyan birinin sızdığına yorulur. Hane halkına yönelen bir saldırıya ve rüya sahibinin kendini güvende saydığı yerde düşmanlıkla karşılaşacağına alamettir.

Rüyada evde kaplan beslemek

Rüyada evde kaplan beslemek, hayvan ele alışmış hâlde hanede barınıyorsa mutlu bir aile hayatına ve aile bağlarının güçlenmesine işaret eder. Evin içinde çekişme kalmayacağına, rüya sahibinin uzun zamandır beklediği ideallere ulaşacağına delalet eder.

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Rüyada kaplan kovalaması

Rüyada kaplan kovalaması, rüya sahibinin elindekinde gözü olan bir kimsenin onu izlediğine ve takibi sürdürdüğüne işaret eder. Kaplanın kendisini kovaladığını gören kimse için rüya, karşı tarafın harekete geçtiğine delalet eder. Hayvan rüya sahibine yetişmediği için aradaki mesafe henüz kapanmamıştır. Kovalamanın sürmesi, takip eden kimsenin rüya sahibinin elindekinden vazgeçmeyeceğine alamettir.

Rüyada kaplana binmek

Rüyada kaplana binmek, büyük bir saltanata, yüksek bir mevkiye ve şerefe delalet eder. Kaplanın sırtına binip onu yürüttüğünü gören kimsenin düşmanına karşı üstünlük elde edeceğine işaret eder. Binen kimsenin sözünün geçeceğine ve karşısındakilere hükmedeceğine alamettir. Üstünlük hayvanın tarafına geçmişse hüküm döner. Kaplanın rüya sahibinin üstüne çıktığını görmek, amiri tarafından kendisine zarar geleceğine yorulur. Bu zarar rüya sahibinin işinde ya da görevinde beliren bir güçlüktür.

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Rüyada kaplan öldürmek

Rüyada kaplan öldürmek, rüya sahibinin bir düşmanını kahredeceğine delalet eder. Rüya, çevredeki hasetçi kimselerin şerrinin sona ereceğine ve rakiplere karşı zafer kazanılacağına işaret eder. Kaplanla boğuştuğunu gören kimsenin bir düşmanla savaşacağına ve kurduğu hayallerin gerçekleşeceğine yorulur. Kaplan eti yediğini gören kimsenin mal sahibi olacağına ve düşmanını alt edeceğine delalet eder. Kaplanı öldüren kimsenin karşısındaki husumetin tamamen ortadan kalkacağına alamettir.