Rüyada kaplumbağa görmek, klasik tabir kitaplarında kısa ama kesin bir karşılığı olan rüyalardandır. Bugün ise rüyanın ayrıntısı sorulur olmuştur. Kaplumbağanın yeşil mi beyaz mı olduğu, denizde mi evin içinde mi göründüğü, rüya sahibinin onu besleyip beslemediği ya da öldürüp öldürmediği her biri rüyaya ayrı bir karşılık kazandırır.

Rüyada kaplumbağa görmek

Rüyada kaplumbağa görmek, ilim sahibi bir kimseye; zahit, abit ve bilgisiyle anılan bir zata delalet eder. Rüya, dünya malına değer vermeyen, ibadetle meşgul olan ve sözüne itibar edilen böyle bir kimsenin rüya sahibinin çevresinde bulunduğuna işarettir. Kaplumbağa aynı zamanda süslenip bezenerek kendini beğendirmek isteyen, güzelliğiyle öne çıkmak isteyen bir kadına yorulur. Bunun yanında yüksek makam sahibi bir kimseye, hâkimlerin başında bulunan kimseye ve devlet kademesinin en yetkili şahsına delalet eder.

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Rüyada kaplumbağa, genel olarak hayra yorulan rüyalardandır. Mal, mülk ve zenginlik elde etmeye, halk arasında saygınlık kazanmaya alamettir. Sabırla, yavaş ama sağlam ilerlenen bir yolun sonunda muradın hasıl olacağına işaret eder. Acele edilmeden sürdürülen işin sonunda rüya sahibinin istediğine kavuşacağına delalet sayılır. Ağır ilerleyen bir işin rüya sahibinin aleyhine olmadığına, yolun uzunluğunun neticeyi değiştirmeyeceğine yorulur.

Kaplumbağanın pis, kötü ya da çöplük gibi bir yerde görülmesi, ilim ehlinin kıymetinin bilinmediğine delalet eder. Bu rüya, âlimin cahiller arasında değersiz sayıldığına ve bilgisinin karşılığını görmediğine yorulur. Rüya sahibine, çevresindeki ilim ehlinin hakkını teslim etmesi gerektiğine işaret sayılır. Kaplumbağa etinin yenmesi ise mala, menfaate ve ilim yoluyla elde edilecek kazanca işarettir. Etinden yiyen kimsenin öğrendiği şeyden fayda göreceğine, bilgisini mala çevireceğine delalet eder.

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Kaplumbağa bazı tabirlerde hileye, gizlenmeye, haber araştırmaya ve sır saklamaya delalet eder. Rüya, kendisine emanet edilen sırrın saklanması, elde tutulan bilginin herkese açılmaması gerektiğine işarettir. Bu yönüyle rüya, düşünceli ve temkinli yürütülen bir işe tabir olunur. Aceleci davranmamak, her işi sağlama alarak yürütmek gerektiğine işaret sayılır.

Rüyada su kaplumbağası görmek

Rüyada su kaplumbağası görmek vefaya ve sadakate delalet eder. Sözünde duran, bağlılık gösteren kimselerin rüya sahibiyle yol yürüdüğüne işarettir. Su kaplumbağası görülen rüya yolculuğa da yorulur ve uzun bir yola çıkmaya, ev değiştirmeye, oturulan yerden başka bir yere taşınmaya delalet eder. Düşünülüp ertelenen taşınma işinin gerçekleşeceğine, yeni yerin rüya sahibine yaraşacağına işarettir. Suda yüzen bir kaplumbağa görmek, sevinçlerin çoğalacağına ve işlerin istenen yönde ilerleyeceğine alamettir. Huzurlu ve sağlıklı bir ömür de bu rüyanın hükümlerindendir. Karşılaşılan zorlukların sabır ve tevazuyla aşılacağına delalet eder.

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Rüyada deniz kaplumbağası görmek

Rüyada deniz kaplumbağası görmek, deniz yoluyla çıkılacak bir yolculuğa delalet eder. Gemiyle ya da vapurla gidilecek bir yolun rüya sahibine görüneceğine işarettir. Uzun süredir küs duran kimselerin barışacağına, aradaki küskünlüğün sona ereceğine yorulur. Rüya sahibinin darılıp görüşmediği bir yakınıyla yeniden bir araya geleceğine alamettir.

Rüyada kaplumbağa yavrusu görmek

Rüyada kaplumbağa yavrusu görmek, aileye katılacak yeni bir evlada ve bebek müjdesine delalet eder. Rüya, kurulacak hayırlı bir yuvaya ve o yuvanın huzuruna işarettir. Rüyada yavru kaplumbağa görmek, bekârlar için sevilen kimseyle evlenmeye, evliler için evlat sahibi olmaya yorulur. Bekâr kimse için rüya, gönlünde olan kişiyle nikâhın kıyılacağına delalet eder.

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Rüyada kaplumbağa yavruları görmek, yakın zamanda güzel bir haber alınacağına alamettir. Beklenen müjdenin gecikmeden geleceğine ve doğacak evladın hayırlı olacağına işarettir. Bilgili ve hayırlı kimselerle tanışılacağına, bu tanışıklığın kalıcı bir dostluğa döneceğine delalet eder. Rüya sahibinin çevresine, kendisine hayır getirecek kimselerin gireceğine işaret sayılır.

Rüyada kaplumbağanın büyüklüğüne göre tabiri

Kaplumbağanın boyu, rüyada beklenen şeyin ölçüsüne işaret eder. İri gövdeli bir kaplumbağa beklenenin de büyük olacağına delalet eder; küçük bir kaplumbağa ise omuzdaki yükün hafifleyeceğine işarettir. Her iki hâlde de rüya hayra yorulur.

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Rüyada büyük kaplumbağa görmek

Rüyada büyük kaplumbağa görmek, yakın zamanda gelecek büyük bir kısmete delalet eder. Atılacak büyük adımların rüya sahibinin önünde yeni kapılar açacağına, cesaretle girişilen işin hayırla neticeleneceğine işarettir. Rüya, kurulacak güzel bir dostluğa ve rüya sahibinin çevresinde güvenilen bir kimse sayılmasına yorulur. Rüyada kocaman kaplumbağa görmek de aynı tabire girer ve gelecek kısmetin büyüklüğüne alamet sayılır.

Rüyada küçük kaplumbağa görmek

Rüyada küçük kaplumbağa görmek, ummadık bir yerden gelecek yardımla borçlardan kurtulmaya delalet eder. Yardımın hiç beklenmeyen bir kimseden geleceğine, borcun kapanacağına işarettir. Zorlanılan işlerin azimle çözüleceğine, gecikmiş bir meselenin sonuca bağlanacağına yorulur. Rüyada minik kaplumbağa görmek de beklenmedik bir yardımla borçtan kurtulmaya ve bekleyen işlerin hâlledilmesine delalet eder.

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Rüyada kaplumbağalar görmek

Rüyada kaplumbağalar görmek servet sahibi olmaya delalet eder. Rüyada bir sürü kaplumbağa görmek, uzun süredir çözülmeyen işlerin çözüleceğine ve düğümün açılacağına işarettir. Rüya sahibinin yıllardır beklettiği bir işin yoluna gireceğine alamettir. Aynı rüya, edilen duaların kabul olacağına ve istenen şeyin hayırlısıyla verileceğine delalet eder. Israrla tekrarlanan bir duanın karşılık bulacağına işarettir. Kaplumbağaların çokluğu servetin büyüklüğüne yorulduğundan, rüyada kaplumbağa sürüsü görmek de aynı yönde tabir edilir.

Rüyada evde kaplumbağa görmek

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Rüyada evde kaplumbağa görmek, eve bereket gireceğine delalet eder. Uğursuzluğun ev halkından uzaklaşacağına, evin üzerindeki gölgenin kalkacağına işarettir. Rüya, ev içindeki dargınlıkların son bulacağına ve aynı çatı altında yaşayanların birbiriyle iyi geçineceğine yorulur. Ev halkının arasına giren huzursuzluğun dağılacağına, evin eski düzenine döneceğine alamettir. Klasik tabirde kaplumbağayı evine sokan kimse, eski ilimlere vakıf bir âlim sayesinde tehlikeden kurtulur. Rüya böyle bir kimsenin yardımıyla büyük bir zarardan korunmaya delalet eder.

Rüyada kaplumbağanın rengine göre tabiri

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Kaplumbağanın rengi, tabirde hükmü belirleyen ölçülerdendir. Rengi ayırt edilen bir kaplumbağa görmek rüya sahibinin lehine yorulur.

Rüyada yeşil kaplumbağa görmek

Rüyada yeşil kaplumbağa görmek, eşle aranın düzelmesine ve yüzün gülmesine delalet eder. Yapılacak yatırımın isabetli çıkacağına, verilen kararın doğruluğunun anlaşılacağına işarettir. Rüya ayrıca sağlıkta iyileşmeye ve rahatsızlığın geçmesine yorulur.

Rüyada beyaz kaplumbağa görmek

Rüyada beyaz kaplumbağa görmek, korkulardan ve günahlardan arınmaya delalet eder. Kıymet verilen kimselerle huzur ve sevgi içinde yaşamaya işarettir. Çevrede sözü geçen, saygı duyulan bir kimse olmaya yorulur.

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Rüyada kaplumbağa saldırması

Rüyada kaplumbağa saldırması, emeğin boşa gitmesine delalet eder. Harcanan çabanın karşılığını bulmayacağına, üzerinde durulan işten beklenen neticenin çıkmayacağına işarettir. Rüya, salih kimseler nezdinde kabul görmemeye de yorulur. Emek verilen işin yarıda kalacağına, rüya sahibinin güvendiği bir işten beklediğini alamayacağına delalet eder.

Rüyada kaplumbağanın ısırdığını görmek

Rüyada kaplumbağanın ısırdığını görmek hayra yorulur. Musibetlerden kurtulmaya, başa gelen belanın savuşturulacağına delalet eder. Korkulan şeyin rüya sahibinin başına gelmeyeceğine alamettir. Süregelen sıkıntıların yakında sona ereceğine işarettir. İstemeden atılan bir adımın rüya sahibinin hayrına döneceğine, yanlış sanılan bir kararın sonunda doğru çıkacağına delalet eder.

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Rüyada kaplumbağa beslemek

Rüyada kaplumbağa beslemek, yakın zamanda tanınır ve adı anılır bir kimse olmaya delalet eder. Sabırla beklenen ünün geleceğine, rüya sahibinin emeğinin geniş bir çevrede duyulacağına işarettir. Yıllarca sessizce sürdürülen bir işin nihayet fark edileceğine alamettir. Eline geçen fırsatların iyi değerlendirileceğine, doğru zamanda harekete geçileceğine yorulur.

Rüyada kaplumbağa öldürmek

Rüyada kaplumbağa öldürmek, ciddi bir hata yapılacağına ve ardından pişmanlık duyulacağına delalet eder. Rüya, sabırsızlığın ve öfkenin alametidir. Aceleyle verilen bir kararın geri dönülmez bir sonuç doğuracağına işarettir. Aile, iş ve dostluk çevresinde zorluklar yaşanacağına, yakınlarla araya soğukluk gireceğine yorulur. Kaplumbağayı öldüren kimse için rüya ilimden uzaklaşmaya, doğru bilinen yoldan sapmaya da delalet eder.

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Rüyada ölü kaplumbağa görmek

Rüyada ölü kaplumbağa görmek, iş ve ticaret tarafında hayra yorulur. Ticaretin önündeki engelin kalkacağına, durmuş bir alışverişin yeniden başlayacağına delalet eder. İş hayatında karşılaşılan zorluğun üstesinden gelineceğine işarettir.

Kayıp tarafında ise aynı rüya elden kaçan bir fırsata bakar. Rüyada ölmüş kaplumbağa görmek, değerlendirilmeden geçilen bir imkâna ve kıymetli, bilge bir kimsenin kaybedilmesine delalet eder. Rüya sahibinin akıl danıştığı bir kimseden ayrı düşeceğine yorulur.

Rüyada uçan kaplumbağa görmek

Rüyada uçan kaplumbağa görmek, uzun süredir beklenen bir isteğin umulmadık bir hızla gerçekleşeceğine delalet eder. Yavaş ilerlediği sanılan bir işin birden hızlanacağına ve rüya sahibinin hedefine varacağına işarettir. Rüya ayrıca kazançlı bir ortaklığa yorulur; girişilecek işte yol arkadaşının hayırlı çıkacağına, ortaklıktan iki tarafın da razı kalacağına alamettir.

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Rüyada kaplumbağa yumurtası görmek

Rüyada kaplumbağa yumurtası görmek, uzun ve sağlıklı bir ömre delalet eder. Kararlı bir hayat düzenine ve günlerin aynı istikrarla süreceğine işarettir. Rüya sahibinin kurduğu düzenin bozulmayacağına, yıllar geçse de aynı yolda yürüyeceğine alamettir. Kaplumbağa yumurtası görülen rüya, şansın dönmesine ve talihin açılmasına da yorulur.