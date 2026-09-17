Rüyada kavga etmek ihtilafa düşmeye, görüş ayrılığına ve yakın çevreyle yaşanacak bir tartışmaya delalet eder; karşısındakine vurduğu görülen kavga ise o kimseye destek olmaya yorulur.

Rüyada kavga etmek, rüya tabiri kaynaklarında geniş yer tutan rüyalardandır. Yorumu kavganın tarafına göre olduğu kadar rüya sahibinin o kavgada ne yaptığına göre de değişir; vuran ile vurulan, kazanan ile kaybeden aynı hükmü almaz. Kavganın geçtiği yer, tanıdık biriyle mi yabancı biriyle mi edildiği ve neyle yapıldığı da tabirin yönünü değiştiren ölçülerdendir.

Rüyada kavga etmek

Rüyada kavga etmek ihtilafa düşmeye, görüş ayrılığına ve yakın çevreyle yaşanacak bir tartışmaya delalet eder. Rüya sahibinin verdiği kararlarda muhalefetle karşılaşacağına, çevresinden beklemediği bir itirazın geleceğine işaret eder. Bu hüküm kavganın kiminle, nerede ve neyle yapıldığına göre yön değiştirir; silahla girişilen kavga hayra, ağız kavgası kedere yorulur.

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Rüyanın tersine tabir edilen bir yönü daha vardır. Rüya sahibi karşısındakine vurmuş, onu dövmüşse bu kavga husumete değil yardıma yorulur; o kimseye el uzatacağına, sıkıntılı gününde yanında duracağına işaret sayılır. Buradaki ölçü rüya sahibinin eli kalkmış olmasıdır, kavganın söze dökülmesi bu hükmü vermez.

Kavgayı kazandığını, karşısındakini yendiğini görmek düşmana galip gelmeye, sıkıntıdan ve borçtan kurtulmaya delalet eder. Hakkın teslim edilmesine, yapılan işten dolayı şöhret bulmaya ve zorlu bir dönemin kapanmasına da işaret eder. Kavgayı kaybettiğini, yenik düştüğünü görmek ise arzusuna ulaşamamaya, pişmanlığa ve büyük bir yorgunluğa yorulur. Ancak hak adına girilen bir tartışmada yenik düşmek tersine tabir edilir ve rüya sahibi için zafer sayılır.

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Rüyada haksızlığa uğrayıp kavga etmek

Rüyada haksızlığa uğrayıp kavga etmek, hakkını aramak için gayret göstermeye ve rızkı uğruna mücadele etmeye delalet eder. İftiraya uğradığı için kavga ettiğini gören kimse için hüküm aynıdır; rüya, emeğinin karşılığını almak için vereceği uğraşa ve bu uğraştan hayır göreceğine işaret eder.

Rüyada biriyle kavga etmek

Rüyada biriyle kavga etmek anlaşmazlığa ve çevreyle yaşanacak bir çekişmeye delalet eder. Karşıdaki kişinin yüzü seçilmiyor, kim olduğu hatırlanmıyorsa hüküm kavganın gidişatına göre verilir. Rüya sahibi kavgada üstün gelmişse sıkıntıdan kurtulmaya, geri çekilmişse elindeki işin bir süre daha uzamasına yorulur. Kavgada karşısındakine vurduğu görülmüşse rüya, o kimseye iyilik edeceğine işaret sayılır.

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Rüyada tanıdık biriyle kavga etmek

Rüyada tanıdık biriyle kavga etmek, rüya sahibinin istemediği tartışmaların içine çekileceğine delalet eder. Yıpranmış, yük hâline gelmiş bir bağın artık taşınamaz duruma geldiğine ve o bağın koparılacağına işaret eder. Tanıdık bir kadınla kavga ettiğini görmek, uzun süredir zorlanarak taşınan bir yakınlığın biteceğine delalet eder. Aradaki gerginlik rüya sahibinin kendi tercihinden değil, karşı taraftan gelir.

Rüyada tanımadığın biriyle kavga etmek

Rüyada tanımadığın biriyle kavga etmek hayra yorulur. Sıkıntıların geride kalmasına, elde tutulan işlerin ve başlanmış projelerin sonuca ulaşmasına delalet eder. Yabancı biriyle kavga ettiğini görmek kârlı bir ortaklığa ve bu ortaklıktan doğacak kazanca işaret eder. Tanımadık biriyle kavga eden kimsenin bir süredir beklediği işlerinden hayır göreceğine de yorulur.

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Rüyada tanımadığın bir erkekle kavga etmek, dertlerin geçmesine ve sevindirici bir haber alınmasına delalet eder. Rüya sahibini bir süredir meşgul eden meselenin hayırla kapanacağına, beklediği cevabın kısa zamanda eline ulaşacağına işaret eder. Kavgada galip gelen taraf rüya sahibiyse hüküm kuvvetlenir ve borçtan kurtulmaya da yorulur.

Rüyada düşmanla kavga etmek

Rüyada düşmanla kavga etmek, husumet besleyen kimseye karşı üstünlük kurmaya delalet eder. Rüya sahibinin uzun süredir çekişme içinde olduğu kişiye galip geleceğine ve hakkının teslim edileceğine işaret eder. Kavgadan galip ayrıldığı görülmüşse hayırlı bir kazanç ve zorlu bir dönemin kapanması da bu rüyanın tabirine girer.

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Rüyada sevmediğin biriyle kavga etmek

Rüyada sevmediğin biriyle kavga etmek, hoşlanmadığı bir kimseyle karşı karşıya gelmeye ve bundan doğacak bir çekişmeye delalet eder. Rüya sahibinin uzun süredir taşımaktan yorulduğu bir bağı koparmaya niyetleneceğine ve bu kararı geciktirmeyeceğine işaret eder. İki taraf arasındaki geçimsizliğin artık gizlenemez hâle gelmesine de yorulur.

Rüyada bir erkekle kavga etmek

Rüyada bir erkekle kavga etmek, rüya sahibinin çevresinde saygı görmesine ve sözünün dinlenmesine delalet eder. Bir adamla kavga ettiğini gören kimse için bu rüya, uzun süredir çözülmeyen bir meselenin sonuca bağlanacağına ve eldeki işin yürüyeceğine işaret eder. Erkekle kavgada üstün gelen taraf rüya sahibiyse kazancın artmasına da yorulur.

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Rüyada bir kadınla kavga etmek

Rüyada bir kadınla kavga etmek, zayıf durumda olan birinin hakkının çiğnenmesine delalet eder. Rüya sahibinin kendisinden güçsüz bir kimseye karşı sert davranacağına ve bu davranışın ardından güç duruma düşeceğine işaret eder. Bir kızla kavga etmek de aynı yönde tabir edilir; korumakla yükümlü olduğu birine karşı haksızlık etmeye yorulur.

Rüyada eşiyle kavga etmek

Rüyada eşiyle kavga etmek tersine yorulan rüyalardandır. Eşler arasına girmiş soğukluğun kalkmasına, mutlu bir kısmete ve yakın zamanda alınacak müjdeli bir habere delalet eder. Rüyada karı koca kavga ettiğini görmek evin içinde rahat bir geçime, huzurlu bir hayata ve uzun süredir beklenen bir ferahlığa işaret eder.

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Kavganın sesli ve sert geçmesi bu hükmü bozmaz. Eşiyle kavga ettiğini gören kimse için rüya, evlilikte görülen gerginliğin dışarı taşmadan biteceğine ve eşler arasındaki bağın kuvvetleneceğine delalet eder. Eşinin kendisine sert söz söylediğini gören kimse için de tabir aynı yöndedir; rüya, evlilik tarafından gelecek bir hayrın habercisi sayılır.

Rüyada kocayla kavga etmek

Rüyada kocayla kavga etmek, evin geçiminin genişlemesine ve kadının elinin rahatlamasına delalet eder. Koca ile kavga ettiğini gören kadın için rüya, uzun süredir konuşulan bir meselenin eşler arasında çözüme bağlanacağına işaret eder. Evin düzeniyle ilgili beklenen kararın kısa sürede verileceğine ve hane içinde ferahlık doğacağına da yorulur.

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Rüyada eşiyle kavga etmek ve ağlamak

Rüyada eşiyle kavga etmek ve ağlamak, kalpte biriken darlığın dağılmasına ve evin üzerindeki sıkıntının kalkmasına delalet eder. Ağlamanın ardından gelen ferahlık, eşler arasındaki dargınlığın kısa sürede biteceğine ve hane içinde huzurun kurulacağına işaret eder. Kavga sırasında dökülen gözyaşı bu tabirde kedere değil, sevince yorulur.

Rüyada eşiyle kavga etmek ve ayrılmak

Rüyada eşiyle kavga etmek ve ayrılmak, görünüşünün aksine hayra yorulur. Ayrılığın kendisine değil, aradaki gerginliğin son bulmasına delalet eder. Eşler arasındaki mesafenin kapanacağına ve evliliğin daha sağlam bir zemine oturacağına işaret eder. Evden çıkıp gittiğini gören kimse için de hüküm değişmez; rüya, eşlerin birbirinin kıymetini anlayacağına yorulur.

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Rüyada eşini kıskanıp kavga etmek

Rüyada eşini kıskanıp kavga etmek, eşler arasındaki bağın kuvvetlenmesine ve karşılıklı ilginin artmasına delalet eder. Rüya sahibinin evliliğiyle ilgili şüphesinin yersiz çıkacağına ve evde beklenen huzurun kurulacağına işaret eder. Kıskançlık yüzünden söylenen sert sözler hane dışına taşmaz. Rüyanın hükmü, evlilik tarafından gelecek müjdeli bir gelişme yönündedir.

Rüyada eşiyle şiddetli kavga etmek

Rüyada eşiyle şiddetli kavga etmek kazanca ve hedefe ulaşmaya delalet eder. Evin sıkıntılarının eldeki parayla sona ereceğine, eşlerin birlikte giriştiği bir işten hayır göreceklerine işaret eder. Kavganın şiddeti tabirde gelecek hayrın büyüklüğüne yorulur. Elle girişilen sert bir kavganın ardından ferahlık geleceğine ve eşlerin sıkıntılı bir dönemi birlikte kapatacağına delalet sayılır.

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Rüyada eski kocayla kavga etmek

Rüyada eski kocayla kavga etmek, geçmişte kalan bir hesabın kapanmasına delalet eder. Rüya sahibinin üzerinde duran eski bir yükün kalkacağına ve o dönemden gelen sıkıntının artık tesirinin kalmayacağına işaret eder. Geçim tarafında rahatlamaya, kadının kendi düzenini kurmasına da yorulur. Kavganın sert geçmesi bu hükmü ağırlaştırmaz.

Rüyada anneyle kavga etmek

Rüyada anneyle kavga etmek uyarı niteliğinde bir rüyadır. Rüya sahibinin ana babasının kalbini kıracak bir davranışta bulunacağına ve bu davranışın ardından pişmanlık duyacağına delalet eder. Anne ile kavga ettiğini görmek aile içinde huzursuzluğa, hane halkı arasında büyüyecek bir dargınlığa da işaret eder.

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Rüyanın ikinci yönü iş hayatına bakar. Anneyle kavga eden kimsenin işlerinde çalkantılı bir dönem geçireceğine, elindeki düzenin bir süre bozulacağına ve kazancının duraklayacağına yorulur. Annesinin gönlünü aldığını gören kimse için ise hüküm yumuşar; bu rüya kırgınlığın kısa sürede biteceğine ve hane içindeki huzurun geri geleceğine delalet eder.

Rüyada babayla kavga etmek

Rüyada babayla kavga etmek hane içinde düşmanlığa delalet eder. Evin büyükleriyle rüya sahibi arasında söz geçirme meselesinden doğacak bir sürtüşmeye, otorite sahibi kimselerle yaşanacak çekişmeye işaret eder. Baba ile kavga ettiğini görmek, rüya sahibinin saygı sınırını aşacak bir söz söylemekten sakınması gerektiğine yorulur.

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Rüyanın hükmü yalnız aile içiyle sınırlı değildir. Babayla kavga eden kimsenin iş ya da okul hayatında kendisinden üstün konumdaki biriyle karşı karşıya geleceğine, bu çekişmeden zararla ayrılmamak için sözünü tartması gerektiğine delalet eder. Babasına el kaldırdığını gören kimse için ise hüküm döner; bu rüya babasına destek olacağına ve onun yükünü hafifleteceğine işaret sayılır.

Rüyada anne babayla kavga etmek

Rüyada anne babayla kavga etmek, hane halkının tamamını ilgilendiren bir anlaşmazlığın çıkacağına delalet eder. Anne baba kavga ettiğini görmek, aile içinde uzun süredir konuşulmayan bir meselenin açığa çıkacağına ve evdeki düzenin bir süre sarsılacağına işaret eder. Rüya sahibinin bu anlaşmazlıkta tarafını seçmek zorunda kalacağına da yorulur.

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Rüyada evlilikten gelen akrabalarla kavga etmek

Rüyada evlilikten gelen akrabalarla kavga etmek, iki hane arasındaki ilişkide hareketli ve iniş çıkışlı bir döneme delalet eder. Eşinin ailesiyle kavga ettiğini görmek, evlilikle kurulan hısımlık tarafından gelecek bir meselenin büyüyeceğine ve rüya sahibinin arada kalacağına işaret eder. Kavga kısa sürmüşse anlaşmazlığın da uzamayacağına yorulur.

Rüyada kaynanayla kavga etmek

Rüyada kaynanayla kavga etmek olumlu tabir edilir. Rüya sahibinin özel hayatında mutluluğa ve evlilik tarafından gelecek müjdeli bir gelişmeye delalet eder. Kayınvalide ile kavga ettiğini görmek, iki hane arasındaki küskünlüğün sona ereceğine ve beklenmedik bir yakınlaşmaya işaret eder.

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Eşinin annesi ile kavga ettiğini gören kimse için rüya, evinde uzun süredir beklediği bir haberin geleceğine yorulur. Kaynana ile kavganın hükmü hane içine dönük bir hayır ve gönül rahatlığı yönündedir.

Rüyada görümceyle kavga etmek

Rüyada görümceyle kavga etmek, eşin ailesiyle kurulan ilişkide beklenen bir yumuşamaya delalet eder. Görümce ile kavga ettiğini gören kimse için rüya, aradaki çekişmenin sona ereceğine ve iki taraf arasında söz taşınmasının biteceğine işaret eder. Aile içinde rüya sahibinin lehine dönecek bir gelişmeye de yorulur.

Rüyada eltiyle kavga etmek

Rüyada eltiyle kavga etmek, aynı hane çevresinde yaşanan rekabetin sona ereceğine delalet eder. Elti ile kavga ettiğini görmek, rüya sahibinin hakkının teslim edileceğine ve akraba çevresinde sözünün geçerli hâle geleceğine işaret eder. Aradaki kırgınlığın kısa sürede kapanacağına da yorulur.

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Rüyada gelinle kavga etmek

Rüyada gelinle kavga etmek, hane içindeki meselelerin büyümesine ve aile düzeninde hareketli bir döneme delalet eder. Oğlunun evinde çıkacak bir anlaşmazlığın rüya sahibine kadar uzanacağına ve gelin tarafıyla arasında doğacak bir kırgınlığa işaret eder. Kavganın uzaması dargınlığın da uzun süreceğine yorulur.

Rüyada kayınpederle kavga etmek

Rüyada kayınpederle kavga etmek, otorite sahibi bir kimseyle yaşanacak sürtüşmeye delalet eder. Rüya sahibinin evlilikle girdiği hanenin büyüğüyle söz meselesinden karşı karşıya geleceğine ve saygı sınırını gözetmesi gerektiğine işaret eder. Sürtüşmenin ardından özür dilendiği görülmüşse mesele büyümeden kapanır.

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Rüyada dünürle kavga etmek

Rüyada dünürle kavga etmek, iki hane arasındaki ilişkide çıkacak bir anlaşmazlığa delalet eder. Çocuğunun kurduğu evle ilgili bir meselede rüya sahibinin karşı tarafla ters düşeceğine ve aradaki hısımlığın bir süre gerileceğine işaret eder. Meselenin büyükler eliyle çözüleceğine de yorulur.

Rüyada kardeşle kavga etmek

Rüyada kardeşle kavga etmek, hane halkıyla ya da yakın akrabayla yaşanacak bir anlaşmazlığa delalet eder. Aile içindeki huzurun bir süre bozulacağına, evde konuşulan bir meselenin tartışmaya dönüşeceğine işaret eder. Kardeşiyle kavga ettiğini gören kimse için rüya, çok güvendiği birinden gelecek bir kırgınlığa da yorulur. Kardeşlerle kavga edip ardından barışıldığı görülmüşse anlaşmazlık çözülür ve aradaki bağ kuvvetlenir.

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Rüyada ablayla kavga etmek

Rüyada ablayla kavga etmek, rüya sahibinin çevresinde gerilimli bir döneme delalet eder. Yakınındaki kadınlarla arasında çıkacak bir çekişmeye ve gönül tarafından gelecek bir çalkantıya işaret eder. Abla ile kavga ettiğini görmek, uzun süredir söylenmeyen bir sözün açığa çıkacağına ve aradaki mesafenin bir süre açılacağına yorulur. Abla kardeş kavga ettiğini gören kimse için ise mesele hane dışına taşmadan kapanır.

Rüyada abiyle kavga etmek

Rüyada abiyle kavga etmek, rüya sahibini bekleyen zorlu ve gergin bir döneme delalet eder. Elindeki işlerde beklemediği bir direnişle karşılaşacağına, kendisinden güçlü gördüğü biriyle karşı karşıya geleceğine işaret eder. Erkek kardeşle kavga ettiğini görmek, ailenin mal ve düzenle ilgili bir meselesinde ayrılığa düşüleceğine yorulur. Abi ile kavgada rüya sahibinin üstün geldiği görülmüşse sıkıntılı dönem kısa sürer ve mesele onun lehine kapanır.

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Rüyada akrabayla kavga etmek

Rüyada akrabayla kavga etmek, hısımlar arasında art arda çıkacak anlaşmazlıklara delalet eder. Aile içindeki problemlerin büyüyeceğine, küçük görülen bir meselenin geniş çevreye yayılacağına işaret eder. Aile ile kavga ettiğini görmek, akraba arasında taraf tutmaktan doğacak bir kırgınlığa yorulur. Ailenle kavga ettiğini gören kimse için rüya, uzun süredir ertelenen bir hesaplaşmanın açılacağına delalet eder.

Rüyada kuzenle kavga etmek

Rüyada kuzenle kavga etmek, yaşıt akrabalar arasında çıkacak bir çekişmeye delalet eder. Amca oğluyla kavga ettiğini görmek, aile içinde birinin diğerinden üstün tutulmasından doğacak bir gerginliğe işaret eder. Kız kuzenle kavga eden kimse için rüya, akraba çevresinde dolaşan bir sözün kendisine ulaşacağına ve bu sözün aradaki yakınlığı zedeleyeceğine yorulur.

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Rüyada hala, teyze ve dayıyla kavga etmek

Rüyada hala, teyze ve dayıyla kavga etmek, ailenin büyükleriyle yaşanacak bir görüş ayrılığına delalet eder. Halayla ya da teyze ile kavga ettiğini görmek, rüya sahibinin kararlarına yapılacak bir itiraza işaret eder. Dayıyla kavga etmek ise akraba tarafından gelecek bir öğüdün ağır geleceğine ve bu öğüdün tartışmaya dönüşeceğine yorulur.

Rüyada yenge ve enişteyle kavga etmek

Rüyada yenge ve enişteyle kavga etmek, geniş aile içinde söz taşınmasından doğacak bir anlaşmazlığa delalet eder. Yengeyle kavga ettiğini görmek akraba arasındaki dengenin bozulacağına, enişteyle kavga etmek ise aile meselelerine karışan bir kimseden rahatsız olunacağına işaret eder.

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Rüyada dede ve babaanneyle kavga etmek

Rüyada dede ve babaanneyle kavga etmek, hane büyüklerinin kalbini kıracak bir davranışa delalet eder. Dedeyle kavga ettiğini görmek otorite sahibi bir büyükle sürtüşmeye, babaanne ile kavga etmek ise aile içinde huzursuzluğa ve uzun sürecek bir dargınlığa işaret eder.

Rüyada sevgiliyle kavga etmek

Rüyada sevgiliyle kavga etmek çoğunlukla tersine yorulur. Gönül ilişkisinin kuvvetlenmesine, iki taraf arasındaki yakınlaşmaya ve kısa sürede evliliğe delalet eder. Sevgili ile kavga ettiğini gören kimse için rüya, uzun süredir konuşulmayan bir meselenin açılacağına ve konuşulduktan sonra aradaki bağın sağlamlaşacağına işaret eder. Kız arkadaşla kavga ettiğini gören kimse için ilişkide görülen gerginlik ayrılığa değil, karara varmaya yorulur.

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Rüyada eski sevgiliyle kavga etmek

Rüyada eski sevgiliyle kavga etmek, gönülde kalan kırgınlığın son bulmasına delalet eder. Rüya sahibinin o kimseden yana gönlünün rahat edeceğine ve kapanmış bir meselenin yeniden açılmayacağına işaret eder. Bu rüya, yeni kurulacak bir bağın önündeki engelin kalkmasına da yorulur.

Rüyada nişanlıyla kavga etmek

Rüyada nişanlıyla kavga etmek, evliliğin yaklaştığına ve iki aile arasındaki hazırlığın hızlanacağına delalet eder. Nişan sürecinde çıkan gerginliğin kısa sürede biteceğine, tarafların birbirine daha çok bağlanacağına işaret eder. Konuşulamayan bir meselenin bu kavgayla açılacağına ve ardından karara varılacağına yorulur. Rüya, gönül tarafından gelecek bir müjdeye de delalet sayılır.

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Rüyada küs olduğun biriyle kavga etmek

Rüyada küs olduğun biriyle kavga etmek, aradaki dargınlığın sona ereceğine delalet eder. Gerçek hayatta küs olduğun biriyle rüyada kavga ettiğini görmek, iki tarafın kısa sürede barışacağına ve kesilen görüşmenin yeniden başlayacağına işaret eder. Küs olduğun kişiyle konuşulmayan meselenin çözüme kavuşacağına yorulur.

Rüyanın hükmü karşı tarafın kim olduğuna göre değişmez. Küs olduğu akrabayla, arkadaşıyla, kaynanasıyla ya da görümcesiyle kavga ettiğini gören kimse için tabir aynı yöndedir; dargınlığın kaldırılacağına ve barışmanın ardından ailede huzurun yerine geleceğine delalet eder. Küs biriyle kavga etmek ayrıca maddi sıkıntıların sona ermesine ve eldeki işin yürümesine işaret sayılır.

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Rüyada arkadaşla kavga etmek

Rüyada arkadaşla kavga etmek, anlaşmazlığa ve yanlış bir karar vermeye delalet eder. Rüya sahibinin acele ettiği bir işte hata yapacağına, sonradan pişmanlık duyacağı bir söz söyleyeceğine işaret eder. Arkadaşlarla kavga ettiğini görmek, çevresindeki kimselerle arasının bir süre bozulacağına yorulur. Arkadaş ile kavga edip barıştığı görülmüşse rüya büyük bir gelire ve ferahlamaya delalet eder.

Rüyada yakın arkadaşla kavga etmek

Rüyada yakın arkadaşla kavga etmek, aradaki bağın sınandıktan sonra kuvvetleneceğine delalet eder. En yakın arkadaşla kavga ettiğini görmek, kısa süren bir dargınlığın ardından gelecek ferahlığa ve beklenen bir gelire işaret eder. Yakın arkadaşla kavga edip küsmek ise dargınlığın uzun sürmeyeceğine, iki tarafın da adım atacağına yorulur.

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Rüyada eski arkadaşla kavga etmek

Rüyada eski arkadaşla kavga etmek, geçmişte kopan bir bağın yeniden gündeme geleceğine delalet eder. Rüya sahibinin uzun süredir görüşmediği biriyle karşılaşacağına ve aralarındaki eski meselenin konuşulacağına işaret eder. Bu görüşmenin ardından kırgınlığın kalkacağına, dostluğun eski hâline dönmese de aradaki husumetin sona ereceğine yorulur.

Rüyada kavganın biçimine göre tabiri

Rüyada görülen kavganın neyle yapıldığı tabirin yönünü değiştirir. Silahla ya da tüfekle girişilen kavga hayra yorulur; hayırlı bir işe vesile olmaya, evliliğe aracılık etmeye ve yapılan bir işten dolayı şöhret bulmaya delalet eder. Kılıçla kavga etmek hak yolunda çalışmaktan doğan şerefe işaret eder. Elle yapılan kavga kazanca, ağız kavgası ise kedere yorulur. Kavga ederken küfrettiğini görmek saygınlığın zedelenmesine delalet eder.

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Rüyada sözlü kavga etmek

Rüyada sözlü kavga etmek üzüntüye ve kedere delalet eder. Rüya sahibinin sıkıntılı bir dönemden geçeceğine, araya uzun sürecek bir dargınlık ve düşmanlık gireceğine işaret eder. Tanıdık biriyle sözlü kavga etmek yakın çevredeki bir husumete yorulur. Gelinle ağız kavgası, kaynanayla laf kavgası ve eltiyle ağız kavgası da aynı tabire girer; hısımlık tarafında söylenen sözün uzun süre unutulmayacağına delalet eder.

Rüyada babayla ağız kavgası etmek, hane içinde uzun sürecek bir dargınlığa delalet eder. Söylenen sözün geri alınamayacağına ve evin büyüğünün kolay yumuşamayacağına işaret eder. Sözünü tartmayan kimsenin sonradan pişman olacağına, bu dargınlık yüzünden evdeki düzenin bir süre bozulacağına yorulur.

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Rüyada telefonla kavga etmek, uzaktaki bir kimseyle çıkacak anlaşmazlığa delalet eder. Yüz yüze konuşulmadığı için büyüyecek bir yanlış anlaşılmaya ve bu meselenin düşmanlığa dönüşeceğine işaret eder. Uzaktan gelecek kederli bir habere ve iki taraf arasındaki görüşmenin bir süre kesilmesine de yorulur.

Rüyada bıçakla kavga etmek

Rüyada bıçakla kavga etmek, görünüşünün aksine hayra yorulur. Sorunların çözülmesine, araya girmiş soğukluğun kalkmasına ve huzura dönmeye delalet eder. Bıçaklı kavga ettiğini gören kimse için rüya, muradının hâsıl olacağına ve uzun süredir beklediği işin sonuca bağlanacağına işaret eder.

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Rüyada saç baş kavga etmek

Rüyada saç baş kavga etmek kazanca ve hedefe ulaşmaya delalet eder. Rüya sahibinin sıkıntılarının eldeki parayla sona ereceğine, giriştiği işte başarı elde edeceğine işaret eder. Biriyle saç baş kavga edip saç yolduğunu görmek cesaret kazanmaya ve birine gelecek zararı önlemeye yorulur. Babayla yumruk yumruğa kavga etmek ise hane içindeki bir sıkıntının rüya sahibinin gayretiyle sona ereceğine delalet eder.

Rüyada ölmüş biriyle kavga etmek

Rüyada ölmüş biriyle kavga etmek, yerine getirilmemiş bir vasiyete ya da ölenin ardından ihmal edilen dua ve sadakaya delalet eder. Ölmüş akraba ile kavga ettiğini görmek, o kimse için yapılması gereken bir işin bekletildiğine işaret eder. Ölüyü yere vurduğunu görmek ise itibarın düşmesine yorulur.

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Ölmüş biriyle sözlü kavga etmekte ölçü, ölenin ağzından çıkan sözdür. Ölü güzel söz söylemişse işlerin yolunda gideceğine, borçtan ve geçim derdinden kurtulmaya delalet eder; çirkin söz söylemişse rüya hayra alâmet sayılmaz. Ölmüş kaynanayla kavga etmekte de hüküm, onun güler yüzle mi yoksa sert mi konuştuğuna göre verilir.

Rüyada ölmüş babayla kavga etmek

Rüyada ölmüş babayla kavga etmek, babanın ardından ihmal edilen bir vasiyete delalet eder. Ölen babayla kavga ettiğini gören kimsenin, babasının bıraktığı bir işi ya da borcu tamamlaması gerektiğine işaret eder. Babanın rüyada güzel söz söylediği görülmüşse hüküm döner ve sevindirici bir habere, sıkıntının kalkmasına yorulur.

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Rüyada ölmüş anneyle kavga etmek

Rüyada ölmüş anneyle kavga etmek, annenin ardından yapılması gereken dua ve sadakanın eksik bırakıldığına delalet eder. Rüya sahibinin hatırlaması gereken bir vazifeye ve geciktirdiği bir hayra işaret eder. Annenin güler yüzle konuştuğu görülmüşse rüya, geçim derdinden ve borçtan kurtulmaya yorulur.

Rüyada komşuyla kavga etmek

Rüyada komşuyla kavga etmek, oturulan yerde çıkacak bir anlaşmazlığa taraf olmak zorunda kalmaya delalet eder. Komşu ile kavga ettiğini görmek, rüya sahibinin kendisini ilgilendirmeyen bir meselenin ortasında bulacağına işaret eder. Komşularla kavga etmek ise yıpranmış bir komşuluk bağının artık taşınmayacağına yorulur. Komşu kadınla kavga etmek arkadan konuşulmasından doğacak bir gerginliğe, ev sahibi ile kavga etmek ise oturulan evle ilgili bir meselenin gündeme geleceğine delalet eder.

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Rüyada iş yerinde kavga etmek

Rüyada iş yerinde kavga etmek, rızkı uğruna verilecek gayrete delalet eder. Rüya sahibinin kazancını korumak için mücadele edeceğine ve işinde hakkını aramak zorunda kalacağına işaret eder. Bu gayretin karşılığını alacağına, çalıştığı yerde yerinin sağlamlaşacağına ve emeğinin görüleceğine yorulur.

Rüyada patronla kavga etmek

Rüyada patronla kavga etmek, kendisinden üstün konumdaki biriyle karşı karşıya gelmenin zararına delalet eder. Rüya sahibinin işini tehlikeye atacak bir söz söyleyeceğine ve bu sözün ardından güç duruma düşeceğine işaret eder. Otorite sahibiyle girişilen çekişmeden kazançlı çıkılmayacağına yorulur.

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Rüyada iş arkadaşıyla kavga etmek

Rüyada iş arkadaşıyla kavga etmek, çalışılan yerde istemeden dahil olunacak bir tartışmaya delalet eder. İş arkadaşı ile kavga ettiğini gören kimsenin, yük hâline gelmiş bir çalışma ilişkisini bitireceğine işaret eder. Çevresindeki kimselerle arasının bir süre gergin kalacağına yorulur.

Rüyada birden fazla kişiyle kavga etmek

Rüyada birden fazla kişiyle kavga etmek, geçim darlığına ve elin sıkışacağı bir döneme delalet eder. Rüyada 3 kişiyle kavga ettiğini görmek, aynı anda birden çok meseleyle uğraşmak zorunda kalmaya işaret eder. Düğünde kavga etmek ise sevinçli bir günün gölgelenmesine ve kalabalık içinde çıkacak bir anlaşmazlığa yorulur.

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Rüyada iki kişiyle kavga etmek

Rüyada iki kişiyle kavga etmek, karşısındakilerin tamamını alt etmeye delalet eder. Rüya sahibinin kendisine husumet besleyen kimselere galip geleceğine, sıkıntıdan ve borçtan kurtulacağına işaret eder. Kavgadan galip ayrıldığı görülmüşse hakkının teslim edileceğine ve uğraştığı işten şöhret bulacağına da yorulur.

Rüyada toplu kavga etmek

Rüyada toplu kavga etmek kıtlığa ve yiyecek sıkıntısına delalet eder. Kalabalığın birbirine girdiğini ve rüya sahibinin de bu kavganın içinde olduğunu görmek, geçim tarafında darlık yaşanacağına ve elde tutulan malın azalacağına işaret eder. Halkın birbiriyle kavga ettiğini görmek de kıtlık alametidir.

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Rüyada hayvanla ve cinlerle kavga etmek

Rüyada hayvanla ve cinlerle kavga etmek, görünmeyen bir husumete ve rüya sahibinin farkında olmadığı bir çekişmeye delalet eder. Cinlerle kavga etmek gizli bir düşmanla mücadeleye, kediyle kavga etmek yakın çevredeki hilekâr bir kimseyle çekişmeye işaret eder. Aslanla kavga etmek ise güçlü bir hasımla karşı karşıya gelmeye yorulur; rüya sahibi bu kavgada üstün gelmişse düşmanına galip geleceğine ve hakkını alacağına delalet eder.