Rüyada kaza yapmak, hangi araçla ve kimin başına geldiğine göre farklı farklı tabir edilir. Kazayı rüya sahibi arabayla, motorla, otobüsle ya da traktörle yapmış olabilir. Kaza babasının, eşinin, çocuğunun ya da hiç tanımadığı birinin başına gelmiş olabilir. Kazadan yara almadan çıkmak, çarpışmayı son anda önlemek ve kazayı uzaktan görmek de yorumu ayrı yönlere çeker.

Rüyada kaza yapmak

Rüyada kaza yapmak hayra yorulan rüyalardandır. Gerçek hayattaki karşılığının aksine bu rüya, rüya sahibinin hayatında köklü bir değişim döneminin başladığına delalet eder. Değişim en çok iş ve geçim tarafından görülür. Kişinin işinde itibarının artacağına, mevki atlayacağına, parasını hayırlı işlerde değerlendirip kazancını artıracağına işarettir. Aile hayatının düzelmesi de bu rüyanın alametlerindendir.

REKLAM

Tabiri belirleyen şartların başında kan gelir. Kazada kan çıkmaması hükmü hayra çevirir; kan görülen kaza ise büyük sıkıntılara işaret eden hayırsız bir alamet sayılır. Kazadan sağ çıkılıp çıkılmadığı da tabire yön verir, kurtulmayla biten kaza hükmü olumlu tarafa çeker. Kaza rüya sahibinin kendi başına geldiğinde rüya tek yönlü hayra yorulur. Kazayı yakın biri yapmışsa rüya sıkıntının bitmesine ve şifaya, tanımadık biri yapmışsa çevreden gelen baskıların kalkmasına delalet eder.

Rüyada kaza yaptığını görmek

Rüyada kaza yaptığını görmek iyi değişimlerin habercisidir. Rüya sahibinin daha önce aldığı kararların olumlu sonuçlanacağına, önünde hayırlı işlerin açılacağına yorulur. Rüyanın ikinci yönü manevi taraftadır. Kişi geçmiş hatalarını fark eder, nefis muhasebesi yapar ve tövbeye yönelir. Bu yönüyle rüya, bir pişmanlığın ardından gelen düzelmeye alamettir. Verilmiş bir karardan dolayı huzursuz olan kimse için kaza görüntüsü, o kararın hayırla neticeleneceğini haber verir.

REKLAM

Rüyada kaza geçirmek

Rüyada kaza geçirmek, hayatta köklü değişimlerin yaşanacağı bir sürece girileceğine işaret eder. Rüyada araba kazası geçirmek de bu yönde yorumlanır ve kişinin düzeninde beklenmedik bir dönüşün yaşanacağına delalet eder.

Rüyada iş kazası geçirmek güzel günlerin geleceğine işarettir. Sorunların tamamen çözüleceğine, dert ve tasadan kurtulunacağına yorulur. Rüyada iş kazası geçirdiğini görmek kazancın artmasına, rahatsızlıkların şifa bulmasına ve çevrede sevilen bir kimse olmaya delalet eder.

Rüyada kaza yapıp öldüğünü görmek

Rüyada kaza yapıp öldüğünü görmek her işte hayrın olacağına işarettir. Çok istenip de kavuşulamayan bir hayalin aslında kişi için hayırlı olmadığının anlaşılacağına delalet eder. Uzun ve sağlıklı bir ömre, mutlulukla açılacak yeni bir sayfaya da yorulur.

REKLAM

Rüyada sevgiliyle kaza yapmak

Rüyada sevgiliyle kaza yapmak hedeflere yaklaşıldığına işarettir. Rüya sahibinin ferah ve şifa bulacağına, bundan sonrasında daha güzel bir hayat süreceğine alamettir.

Rüyada araba kazası yapmak

Rüyada araba kazası yapmak, kişinin parasını hayırlı işlerde değerlendireceğine işarettir. Rüya sahibi işlerini kendi mücadelesiyle düzeltir. Bu düzelmede dışarıdan gelen bir desteğin payı olmaz. Rüya aynı zamanda iş hayatındaki rakipleri geride bırakmaya ve önemli yerlere gelmeye delalet eder. Ortak bir işe girilip alnının akıyla kazanç elde edileceğine de yorulur. Aynı tabire giren rüyada araba kazası yaptığını görmek, müjdeli haberlerin alınacağı başarılı bir dönemin başlangıcına delalet eder.

REKLAM

Rüyada arabayla kaza yapmak

Rüyada arabayla kaza yapmak, rüya sahibinin kendi işini kuracağına ve maddi yönden hayatına yön vereceğine işarettir. Önemli ölçüde mevki atlamanın habercisidir. Rüyada araba ile kaza yapmak ve rüyada arabayla kaza yaptığını görmek de aynı hükmü taşır. İş hayatında alınan kararlar faydalı olur, uzun süredir beklenen maddi ilerleme kısa sürede kendini gösterir. Yakın arkadaşlardan destek alınacağına ve girilen yeni yolda başarı elde edileceğine delalet eder.

Rüyada hafif araba kazası yapmak

Rüyada hafif araba kazası yapmak kısa süreli ve küçük sorunlara işarettir. Hafif bir yaralanmayla atlatılan kaza, çevredeki sinsi kimselere karşı dikkatli olunması gerektiğine delalet eder, ancak bu kötü niyetlerin rüya sahibine tesiri olmaz. Kazadan hafif sıyrıklarla çıkıldığı görülmüşse rüya, sıkıntının ardından gelecek ferahlığa yorulur.

REKLAM

Rüyada araba sürerken kaza yapmak

Rüyada araba sürerken kaza yapmak borç altına girmeye işarettir. Sürüş hâlinde görülen kaza, yolu henüz belirlenmemiş bir işe girişileceğine ve girilen bu işin rüya sahibini borçlandıracağına delalet eder.

Rüyada kendi arabanın kaza yaptığını görmek

Rüyada kendi arabanın kaza yaptığını görmek, bir kısım borç altına girileceğine işarettir. Zarar rüya sahibinin kendi malında olur, kendi arabasına gelen hasar kendi malından çıkacak bir yüke delalet eder. Aynı rüya bazı rahatsızlıkların ortaya çıkacağına da yorulur. Rüyada kendi arabamla kaza yapmak da aynı hükme bağlanır. Kazada kan görülmemişse rüya sahibi bu borçtan da rahatsızlıktan da kendi çabasıyla kurtulur, kimseye muhtaç olmadan eski düzenine döner.

REKLAM

Rüyada başkasının arabasıyla kaza yapmak

Rüyada başkasının arabasıyla kaza yapmak yüklü bir borca girmeye işarettir. Emanet bir araçla kazaya karışmak, başkasının yükünü üstlenmeye delalet eder. Borç rüya sahibinin kendi harcamasından değil, bir başkasının işinden doğar. Dikkat edilmezse büyük yükümlülüklerin altına girilir. Bu sıkıntıdan çıkış ailenin desteğiyle olur. Rüya ayrıca başkasının tavsiyesine uyup yanlış bir yola sapmaya yorulur.

Rüyada birinin kaza yaptığını görmek

Rüyada birinin kaza yaptığını görmek uzun bir yolculuğa çıkılacağına ve o yolculukta çeşitli olaylar yaşanacağına işarettir. Rüyada kaza yapan birini görmek ve rüyada kaza yapmış birini görmek güç kazanmaya, iş hayatında rakiplere üstün gelmeye, uzun soluklu bir sağlık ve bolluk dönemine yorulur. Rüyada birinin kaza geçirdiğini görmek ise sıkıntıların sona ereceğine, ihtiyaç sahiplerine yardım edileceğine ve iş hayatında istenen başarının elde edileceğine delalet eder.

REKLAM

Rüyada başkasının kaza yaptığını görmek

Rüyada başkasının kaza yaptığını görmek ve rüyada başka birinin kaza yaptığını görmek, aklın yolunun bir olduğuna ve rüya sahibinin yaşadığı sıkıntıları kendi aklıyla çözeceğine işarettir. Kimseden akıl almadan verilen kararın doğru çıkacağına delalet eder. Bir süredir çözülemeyen mesele, rüya sahibinin kendi bulduğu yolla kapanır.

Rüyada tanıdık birinin kaza yaptığını görmek

Rüyada tanıdık birinin kaza yaptığını görmek ve rüyada tanıdığın birinin kaza yaptığını görmek olumlu haberler alınacağına işarettir. Kazayı yapanın tanınıyor olması rüyayı hayra çevirir. Rüya sahibinin hakkında söylenen yalan sözlerden aklanacağına, üzerine atılan iftiranın ortadan kalkacağına delalet eder.

REKLAM

Rüyada tanımadığın birinin kaza yaptığını görmek

Rüyada tanımadığın birinin kaza yaptığını görmek, akraba ve dostlardan gelecek müjdeli bir habere işarettir. Rüya sahibinin çevresinden gelen olumsuz baskılardan kurtulacağına da delalet eder.

Rüyada başkasının araba kazası yaptığını görmek

Rüyada başkasının araba kazası yaptığını görmek, bir işin bitip başka işlerin başlayacağına delalet eder. Rüyada birinin araba kazası yaptığını görmek de aynı anlama gelir. Rüyada araba kazası yapan birini görmek ve rüyada arabayla kaza yapan birini görmek ise geçmişteki anlaşmazlıkların yeniden gündeme geleceğine, gizli kalmış gerçeklerin ortaya çıkacağına ve kazayı yapan kişinin ciddi bir zorlukla karşılaşacağına işarettir.

REKLAM

Rüyada başkasının trafik kazası yaptığını görmek

Rüyada başkasının trafik kazası yaptığını görmek, beklenmedik bir zamanda beklenmedik gelişmeler yaşanacağına işarettir. Rüya sahibini derinden etkileyecek bir haberin geleceğine delalet eder.

Rüyada kaza yapan birine yardım etmek

Rüyada kaza yapan birine yardım etmek, rüya sahibinin merhametli bir kimse olduğuna işarettir. İleride sorunların çözüleceğine ve zorlukların hızla aşılacağına delalet eder. Haneye bolluk geleceğine ve istenen hayata kavuşulacağına da yorulur.

Rüyada yakınının kaza yaptığını görmek

Rüyada yakınının kaza yaptığını görmek hayra yorulur. Kazayı yapan kişi rüya sahibinin yakınıysa rüya sıkıntının bitmesine, şifaya ve huzura delalet eder. Rüyada sevdiğin birinin kaza yaptığını görmek hayırlı gelişmelere ve kişinin çevresinde itibar görmesine işarettir. Din tarafının kuvvetleneceğine ve düşmanlara üstün gelineceğine de yorulur.

REKLAM

Rüyada babanın kaza yaptığını görmek

Rüyada babanın kaza yaptığını görmek sağlık sorunlarının biteceğine işarettir. Rüyada babamın kaza yaptığını görmek de aynı tabire girer; işlerin toparlanacağına, ağız tadının ve sağlığın yerine geleceğine, başarıların artacağına delalet eder. Rüyada babamın araba kazası yaptığını görmek ve rüyada babanın araba kazası yaptığını görmek ise işle ilgili yeni bir sayfa açılacağına, bereketli kazançlara ve duaların kabul olmasına yorulur.

Rüyada arkadaşının kaza yaptığını görmek

Rüyada arkadaşının kaza yaptığını görmek ve rüyada arkadaşın kaza yaptığını görmek, kardeş ya da akrabalardan birinin hatasını telafi etmede yardımcı olunacağına işarettir. Huzurlu günlere ve üstlenilen sorumlulukların hayırla sonuçlanmasına delalet eder. Rüyada bir arkadaşının kaza yaptığını görmek küs olunan kimselerle barışmaya yorulur.

REKLAM

Rüyada eşinin kaza yaptığını görmek

Rüyada eşinin kaza yaptığını görmek ve rüyada eşimin kaza yaptığını görmek sıkıntıların ve dertlerin geride kalacağına işarettir. Eşlerin birlikte büyük atılımlar yapacağına, giriştikleri işlerde öne çıkıp sevdikleriyle mutlu bir ömür süreceğine delalet eder. Evlilikteki sorunların çözüleceğine de yorulur.

Rüyada eşinin trafik kazası geçirdiğini görmek doğru kararlar alınacağına işarettir. Aile içinde uyum sağlanacağına ve maddi rahatlığa kavuşulacağına delalet eder. Rüyada eşinin araba kazası yaptığını görmek iş hayatının da özel hayatın da düzeleceğine yorulur.

REKLAM

Rüyada eşinin kaza yaptığını duymak

Rüyada eşinin kaza yaptığını duymak, kazayı görmekten ayrı tabir edilir. Rüya sahibinin toplum içindeki yerinin yükseleceğine ve büyük işlerin başarıyla sonuçlanacağına işarettir. İş yerinde sürekli destek göreceğine delalet eder.

Rüyada kardeşinin kaza yaptığını görmek

Rüyada kardeşinin kaza yaptığını görmek, iyilik ve güzellik getirecek işlere girileceğine işarettir. Korkuların, endişelerin ve hastalıkların son bulacağına delalet eder. Evli olanlar için rüya çocuk haberine de yorulur.

Rüyada abinin kaza yaptığını görmek verilen sözlerin tutulacağına işarettir. Uzun süredir ödenemeyen borçların kapanacağına ve kısa sürede yüksek mevkilere gelineceğine delalet eder.

REKLAM

Rüyada çocuğunun kaza yaptığını görmek

Rüyada çocuğunun kaza yaptığını görmek yeni işlere girişileceğine ve zorlukların aşılacağına işarettir. Kazanılan zaferlerin artmasına ve maddi durumun düzelmesine delalet eder.

Rüyada oğlunun kaza yaptığını görmek ve rüyada oğlumun kaza yaptığını görmek, umutların yakında gerçekleşeceğine işarettir. Maddi sıkıntıların sona ereceğine, duaların kabul olacağına ve aile içinde huzurun sağlanacağına delalet eder.

Rüyada kızının kaza yaptığını görmek sorunların çözüleceğine ve talihin açılacağına işarettir. Sağlığın yerine gelmesine ve gelirin artmasına delalet eder.

REKLAM

Rüyada annenin kaza yaptığını görmek

Rüyada annenin kaza yaptığını görmek, daha önce uğranılan maddi kayıpların telafi edileceğine işarettir. Hayatın yeniden neşeye kavuşacağına delalet eder.

Rüyada eski sevgilinin kaza yaptığını görmek

Rüyada eski sevgilinin kaza yaptığını görmek işlerin gün geçtikçe düzeleceğine işarettir. Çekişme içinde olunan kimselere karşı zafer kazanılacağına, elde edilen kazançla daha iyi yerlere ve daha çok para kazanılan işlere gelineceğine yorulur. Zor durumların sona ereceğine de delalet eder.

Rüyada trafik kazası yapmak

Rüyada trafik kazası yapmak, maddi ve manevi yönden işlerin yoluna gireceğine yorulur. Maddi kazanç elde edileceğine ve ilim tarafı kuvvetli kimselerle karşılaşılacağına işarettir. Kaza ne kadar şiddetliyse ardından gelen huzur da o kadar yoğun yaşanır. Rüyada trafik kazası yaptığını görmek ise başarılı bir döneme delalet eder. Rüya sahibi bu dönemde mesleğinde ileri bir mevkiye gelir, işlerini kendi gayretiyle toparlar ve beklediği sevindirici haberleri alır.

REKLAM

Rüyada trafik kazası geçirmek

Rüyada trafik kazası geçirmek, maddi yönden istenen noktaya ulaşılacağına işaret eder. Maddi ve manevi bütün sorunların üstesinden gelineceğine, mutlu ve huzurlu bir hayat sürüleceğine delalet eder. Kazanın aileyle birlikte geçirildiği görülmüşse rüya haneye bolluk ve bereket geleceğine yorulur.

Rüyada araç türüne göre kaza yapmak

Kaza hangi araçla yapılmış olursa olsun rüya hayra yorulur, rüya sahibinin işlerinin düzeleceğine ve kazancının artacağına delalet eder. Rüyada otobüsle kaza yapmak sıkıntıların sona ereceğine ve büyük bir felaketin az zararla atlatılacağına işarettir. Rüyada otobüsün kaza yaptığını görmek nazar ile hasetten korunmaya, işteki kayıpların telafi edilmesine ve küs olunanlarla barışmaya delalet eder. Rüyada tırla kaza yapmak ve rüyada kamyonla kaza yaptığını görmek yapılan hataların düzeltileceğine işarettir. Güzel haberler alınacağına, işinde uzun yıllar tecrübe edinmiş biriyle işbirliğine girileceğine de yorulur. Rüyada traktörle kaza yapmak yetenek ve beceri sayesinde hak edilmiş bir zenginliğe kavuşulacağına işarettir; rüyada traktör kazası yapan birini görmek yeni bir kariyer yolunun açılmasına delalet eder. Rüyada bisiklet kazası yapmak küçük bir birikimle güzel bir işe girileceğine ve buradan sürekli artan bir gelir elde edileceğine alamettir.

REKLAM

Rüyada motor kazası yapmak

Rüyada motor kazası yapmak iş hayatında yeni bir başlangıca işarettir. Mal ve para sahibi olunacağına, makamın yükseleceğine ve işte terfi alınacağına delalet eder. Rüyada motorla kaza yapmak mal ve mülk yönünden zenginliğe, beklenmedik büyük kazançlara yorulur. Rüyada motosiklet kazası yapmak ve rüyada motosikletle kaza yapmak işsizliğin sona ereceğine ve haneye bolluk geleceğine işarettir. Rüyada motor kazası yapan birini görmek ise kötü talihin son bulacağına delalet eder.

Rüyada kaza olduğunu görmek

Rüyada kaza olduğunu görmek hayırlı bir kısmet bulup evlenmeye işarettir. Evlenmeyi bekleyen kimse için kısmetin yakın olduğuna, uzun süredir beklenen haberlerin de bu dönemde alınacağına delalet eder. Rüyada kaza yapıldığını görmek aynı hükümdedir.

REKLAM

Rüyada kaza yapan araba görmek

Rüyada kaza yapan araba görmek, olumsuz bir olaydan kurtulmaya ve sorunların çözülmesine işarettir. Kan izi taşımayan bir kaza görüntüsü iş hayatında yüksek makamlara yükselmeye delalet eder. Araçtan kan aktığı görülmüşse rüya kötü bir olayın habercisi sayılır. Rüyada kaza yapmış araba görmek ve rüyada kaza yapan araç görmek uzun süredir beslenen bir isteğe kavuşmaya yorulur. Rüyada bir arabanın kaza yaptığını görmek maddi yükün hafiflemesine delalet eder.

Rüyada kazadan kurtulmak

Rüyada kazadan kurtulmak yanlış bir işten dönmeye işarettir. Kişi girmek üzere olduğu yanlışı son anda fark eder ve o işten çekilir. Kendisine zarar verecek birine kefil olmaktan vazgeçeceğine, görünüşte yakınlık gösteren kimselerle ilişkisini keseceğine de yorulur. Ana baba duası almaya, kavgaların dinmesine ve girişilen her işte başarıya delalet eder. Rüyada kaza yapmaktan kurtulmak bir tehlikeden sıyrılmaya ve korunma altında olmaya işarettir.

REKLAM

Rüyada araba kazası yapmak ve kurtulmak

Rüyada araba kazası yapmak ve kurtulmak, kaza rüyalarının iyiye yorulan en kuvvetli hâlidir. Rüya sahibinin hayatındaki sıkıntıların birer birer yoluna gireceğine işarettir. Fakir olan zenginliğe, hasta olan şifaya kavuşur. Rüyada arabayla kazadan kurtulmak mesleğinde arka arkaya zaferler kazanmaya, tasalardan uzaklaşmaya ve uyumlu bir hayata delalet eder.

Rüyada kaza atlatmak

Rüyada kaza atlatmak güzel ve unutulmaz günler geçirileceğine işarettir. Rüya sahibinin hiç olmadığı kadar rahat bir döneme gireceğine delalet eder. Atlatılan kaza araba kazasıysa yeni işlere girilip ticarette kazancın artacağına, büyük bir kazaysa zararlı bir alışkanlıktan kurtulmaya alamettir.