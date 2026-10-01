Rüyada keçi görmek, keçinin özelliklerine ve rüya sahibinin keçiyle ne yaptığına göre farklı şekillerde yorumlanır. Keçinin dişi veya erkek olması, rengi, tek başına ya da sürü halinde görülmesi tabirin yönünü değiştirir. Keçiyi kesmek, sağmak, otlatmak veya doğurduğunu görmek ise keçinin yalnızca görüldüğü rüyalardan farklı anlamlar taşır.

Rüyada keçi görmek

Rüyada keçi görmek, umulmadık bir yerden gelen mala ve ganimete delalet eder. Ele geçecek şeyin helal olduğuna, ticarete, nimete ve bereketli rızka işaret sayılır. Gelen mal çoğu zaman rüya sahibinin hesaba katmadığı bir yerden, beklenmedik bir gelir kapısından gelir. Kısaca rüyada keçi, muradına ermeye, kısmetin açılmasına ve sıkıntıdan refaha çıkmaya yorulur.

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Görülen keçi dişi ise rüya kadına, çocuğa, emlake ve tarımcılığa delalet eder. Rüyada keçi görmek ayrıca rüya sahibinin ya da yakınındaki birinin iyi kalpli olmakla birlikte inadından dönmeyen, inatçı bir kimse olduğuna işaret eder.

Rüyada keçi görmek her zaman hayra yorulmaz. Bu rüya cahil, inatçı ve ahmak bir kimseye de delalet eder. Bu kimse çoğu zaman rüya sahibinin işini zorlaştıran, sözden anlamayan biridir.

Semiz ve besili keçi zengin, servet sahibi kadınlara delalet eder. Zayıf keçi fakir kadınlara işarettir. Keçiye bindiğini görmek güçlü bir kimseyi kendi isteği doğrultusunda yönlendirmeye yorulur.

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Rüyada erkek keçi görmek

Rüyada erkek keçi görmek, yani teke görmek, dünya işlerinde tedbirli, şerefli ve muteber bir zata delalet eder. Güce ve kudrete kavuşmaya, yeni mal satın almaya işarettir. Erkek keçi ayrıca evlada, kazanca ve bolluğa yorulur.

Keçinin rengine göre rüya tabirleri

Keçinin rengi hükmün hangi yöne gideceğini belirler. Siyah ve kara keçide hüküm rüya sahibinin çalışma hayatına, beyaz keçide kendi huyuna, kahverengi keçide ise evine ve ailesine döner.

Rüyada siyah keçi görmek

Rüyada siyah keçi görmek yüksek makama ve iyi bir işe delalet eder. Bu rüya iş hayatında başarıya, saygınlığa, izzete ve elde edilecek mala işarettir. Memuriyette ve kaza işiyle uğraşanlar için rüya doğrudan mevkiin yükselmesine ve muradına ermeye yorulur. Keçinin siyah oluşu bu rüyada hayrı azaltmaz, tersine rüya sahibinin adının duyulacağına ve sözünün geçeceğine delalet eder.

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Rüyada kara keçi görmek de siyah keçiyle aynı hükümdedir.

Rüyada beyaz keçi görmek

Rüyada beyaz keçi görmek, rüya sahibinin inatçılığı ağır basan bir kimse olduğuna işaret eder. Bununla birlikte bol kazanca, güzel yüzlü bir çocuğa ve resmî bir kabule delalet eder. Beyaz keçinin uyarı veren yanı ise küçük sebeplerden çıkan büyük kavgalara ve sabrı zorlayan insanlara işaret etmesidir. Beyaz keçilerin topluca görülmesi de sıhhate, dünya malı edinmeye ve hayırlı rızka delalet eder.

Rüyada kahverengi keçi görmek

Rüyada kahverengi keçi görmek evlat sahibi olmaya ya da hayırlı bir kısmetle evlenmeye delalet eder. Borcun kolaylıkla ödenmesine ve yeni bir gelir kapısının açılmasına yorulur.

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Rüyada keçi sürüsü görmek

Rüyada keçi sürüsü görmek mala, mülke ve bolluğun sürmesine delalet eder. Yaşanan sıkıntı ve sorunlardan kurtulup yeniden refaha kavuşmaya, iyi haberlere ve borçtan kurtulmaya yorulur. Sürünün bahar ortamında görülmesi sıkıntıların bittiğine, borçların ödeneceğine ve hastalıkların şifa bulacağına işarettir. Rüyada bir sürü keçi görmek de büyük kazanca ve başarılı işlere delalet eder. Sürünün içinde koyunların da bulunması, sıkıntıyla başlayan bir işin gittikçe düzelmesine yorulur.

Rüyada siyah keçi sürüsü görmek

Rüyada siyah keçi sürüsü görmek, sürünün getireceği mala ve rızkın genişlemesine delalet eder. Kazanç eline geçtiği hâlde rüya sahibi onu yerinde kullanmıyorsa, bu rüya elde edilenin hayrının görülmeyeceğine ve malın değerlendirilemeden gitmesine işaret eder.

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Rüyada keçi yavrusu görmek

Rüyada keçi yavrusu görmek evlada delalet eder. Erkek oğlak erkek evlada, dişi oğlak kız evlada işarettir. Çocuk sahibi olmak isteyenler için müjde, bekârlar için evliliğin habercisi sayılır. Yavruyu kucakta tutmak rızka kavuşmaya, beslemek hayırlı bir ortaklığa yorulur. Rüyada yavru keçi görmek de bu hükümdedir. Evlat ya da kısmet beklentisi olmayan kimse için ise aynı rüya gereksiz israfa, geçim darlığına ve aile içinde gerginliğe işaret eder.

Rüyada siyah keçi yavrusu görmek

Rüyada siyah keçi yavrusu görmek, girişilen işlerin istenen şekilde neticeleneceğine delalet eder. Dertlerin son bulmasına ve ayrı düşen dostların yeniden bir araya gelmesine yorulur. Uzun süredir beklenen bir sonuç varsa bu rüya onun alınacağına işarettir.

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Rüyada keçi kesmek

Rüyada keçi kesmek, güçlü bir kimseye karşı üstünlük sağlamaya ve bolluğa delalet eder. Kesilen keçi dişi ise varlıklı birinin rüya sahibinin dileklerini gerçekleştireceğine, hayırlı bir evlada sahip olunacağına da yorulur.

Bu rüyada kesme niyeti hükmü belirler. Bir erkek oğlağı kulağından tutup evine götürmek ve kesip etini yemek, rüya sahibinin uzun yıllar fakirlik görmeyeceğine işarettir. Yemek amacıyla kesilen oğlak, evladın malından faydalanmaya delalet eder. Adak adamaksızın ve yemek niyeti olmaksızın keçi ya da oğlak kestiğini gören kimse için hüküm döner. Bu rüya evladını kaybetmeye ve çocuğunun hastalanmasına işaret sayılır. Adak keçisi ile kurban edilen keçi ise bolluğa, berekete ve hedeflere ulaşmaya yorulur.

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Kesilen hayvanın eti de kendi hükmünü taşır. Rüyada keçi eti görmek mal elde etmeye delalet eder. Geleceğin hayır getireceğine ve insanların saygısının kazanılacağına işarettir.

Rüyada keçinin doğurduğunu görmek

Rüyada keçinin doğurduğunu görmek, beklenen hayırlı haberin geleceğine delalet eder. Kötü niyetli kimselerin rüya sahibinden uzaklaşmasına ve uzun süredir çekilen bir hastalıktan kurtulmaya yorulur. Yeni ortaklık ve anlaşmalara da işaret sayılır. Rüyada keçinin doğum yaptığını görmek de aynı anlama gelir.

Rüyada keçinin ikiz doğurduğunu görmek

Rüyada keçinin ikiz doğurduğunu görmek, büyük bir işe girişileceğine ve ticarette rakiplere karşı üstünlük sağlanacağına delalet eder. Borçların kısa sürede kapanmasına ve hedeflerin gerçekleşmesine yorulur. Rüyada ikiz keçi yavrusu görmek de bol rızka ve kazancın artmasına işarettir.

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Rüyada dağ keçisi görmek

Rüyada dağ keçisi görmek, mala ve hiç beklenmedik bir taraftan gelecek kazanca delalet eder. Rüya sahibinin şerefli ve muteber bir kimse olmasına da işarettir. Dağ keçisini yakalamak hedefe ulaşmaya, avlamak arzulanan kazanca yorulur. Rüyada yaban keçisi görmek de bolluk ve bereketle mal elde etmeye delalet eder.

Rüyada keçi sağmak

Rüyada keçi sağmak rızık teminine ve helal kazanca delalet eder. Çalışarak ve rahatlıkla kazanılacak paraya, bereket ve menfaate yorulur. Sağılan keçi sütü helal ve bereketli mala, bir kimseden görülecek hayra delalet eder. Sütü içmek, varlıklı bir kadından destek alarak iyi bir iş kurmaya yorulur. Rüyada keçi sağdığını görmek de nüfuz sahibi bir kimseden mal elde etmeye işarettir.

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Rüyada keçi boynuzu görmek

Rüyada keçi boynuzu görmek, başarı ve zaferle dolu bir geleceğe delalet eder. Aile içinde sözü geçen bir kimse olmaya, sıkıntıların kısa sürede atlatılmasına ve hayırlı bir ortaklığa işarettir. Rüyada boynuzlu keçi görmek de hedefine ulaşmak için zorluğu göze alan, mücadeleyi seçen kimseye yorulur.

Rüyada keçi otlatmak

Rüyada keçi otlatmak, rüya sahibinin yakın zamanda muradına ereceğine delalet eder. Şansın ve bahtın açılmasına işarettir. Bekârlar için evlilik konusunda hayırlı bir kısmetin çıkacağına yorulur. Rüyada keçi sürüsü otlatmak da muradına ermeye ve bahtın açılmasına delalet eder.

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Rüyada keçi gütmek

Rüyada keçi gütmek, rakipler arasında başarıyla öne çıkmaya ve halk arasında sevilen, sözü dinlenen biri olmaya delalet eder. Yüksek mevkide terfiye, ticaretin genişlemesine ve itibarın artmasına işarettir.

Rüyada keçi saldırması

Rüyada keçi saldırması, etraftaki insanlara ve rakiplere karşı dikkatli olmak gerektiğine delalet eder. Bu rüya dostlukların gözden geçirilmesine, güvenilen kimselerden birinin inadı ve bilgisizliğiyle rüya sahibine zarar vermesine işaret eder.

Rüyada keçi kovalaması

Rüyada keçi kovalaması, mutlu ve huzurlu bir döneme girileceğine delalet eder. Kurulacak bir ekiple girişilen işin geniş bir çevrede duyulmasına ve sıkıntıların bitmesine yorulur. Kovalayan keçi beyaz ise rüya gelişime ve büyük kazanca işarettir.

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Rüyada keçi dışkısı görmek

Rüyada keçi dışkısı görmek, gergin ve zor günlerin geride bırakılacağına ve hayatın olumlu yönde değişeceğine delalet eder. Hastalar için şifaya, tüccarlar için işten daha fazla kâr sağlamaya ve rakibi alt etmeye yorulur.

Rüyada keçi kafası görmek

Rüyada keçi kafası görmek, mutlu bir birlikteliğe ve dost çevresinin genişlemesine delalet eder. Hastalığın şifa bulmasına ve anlaşmazlıklarda rüya sahibinin lehine karar çıkmasına işarettir.

Rüyada keçi almak

Rüyada keçi almak, maddi durumun düzelmesine ve askıda kalan işlerin başarıyla sonuçlanmasına delalet eder. Kaybedilenin geri kazanılmasına, duanın kabulüne ve gurbetteki kimse için vatana dönüşe yorulur.