Rüyada kız bebek görmek dert ve sıkıntılardan kurtulmaya, zorluğun ardından gelecek kolaylığa, bolluğa, şerefe ve borçların kapanmasına delalet eder.

Rüyada kız bebek görmek, tabir kaynaklarında rüya sahibinin haline göre karşılık bulur; bekar için verilen tabirle evli için verilen tabir bir değildir, hamile bir kadının gördüğü kız bebek için söylenenler ise ikisinden de ayrıdır. Bebeğin kundakta mı, uykuda mı, kucakta mı görüldüğü; sarışın mı, mavi gözlü mü, tombul mu olduğu da tabiri belirleyen ölçüler arasında sayılır.

Rüyada kız bebek görmek

Rüyada kız bebek görmek, dert ve sıkıntılardan kurtulmaya, zorluğun ardından gelecek kolaylığa delalet eder. Uzun süredir taşınan yükün hafifleyeceğine, biriken borcun kapanacağına ve rızkın bollaşacağına işarettir. Tabirde şeref ve itibar tarafı da öne çıkar; kız bebek gören kimsenin çevresinde değer göreceğine, sözünün dinleneceğine yorulur. Hanenin bolluk ve bereketle dolacağına, hayırlı ve bereketli işlere girişileceğine delalet eder. Hanesinde huzurun yerleşeceğine, aile içindeki gerginliğin dağılacağına da tabir edilmiştir. Uzun zamandır beklenen bir kısmetin açılması bu rüyanın karşılıkları arasında sayılır. Rüyayı gören bekâr ise hayırlı bir kısmetle evleneceğine, evli ise hayırlı evlat sahibi olacağına işaret eder. Rüyada kız çocuğu bebek görmek, derdin dağılmasına ve hayrın haneye girmesine delalet eder. Rüya sıkıntılı bir dönemde görülmüşse, o sıkıntının hane halkını yormadan sona ereceğine yorulur.

REKLAM

Rüyada kız bebek doğurmak

Rüyada kız bebek doğurmak, bolluk ve berekete, sofradaki nimetin çoğalmasına ve kazancın artmasına delalet eder. Uzun süredir istenen bir konuda başarıya, o başarının bütün aileyi sevindireceğine işarettir. Kız bebek doğurduğunu görmek, itibar görmeye ve çevresinde değer verilen bir kimse olmaya da yorulur. Uysal insanlarla iş tutmaya, girilen ortaklıktan zarar görmemeye işaret sayılır. Rüya sıkıntılı bir dönemde görülmüşse o sıkıntının sona ereceğine delalet eder. Bekâr kadın için hayırlı bir kısmetle evlenip mutlu bir yuva kurmaya, evli kadın için haneye girecek berekete tabir edilmiştir. Kız bebek doğurup emzirdiğini görmek ise gelen bereketin rüya sahibinin kendi elinde artacağına, varlık içinde bir hayata yorulur.

REKLAM

Rüyada kız bebeğinin olduğunu görmek

Rüyada kız bebeğinin olduğunu görmek, kendisine sunulacak nimetlerden kısa zamanda faydalanmaya delalet eder. Rüya sahibinin maddi sıkıntı çekmeyeceğine, elinin genişleyeceğine ve geçim tarafında darlık görmeyeceğine işarettir. Evlinin hayırlı ve itibarlı bir evlat sahibi olacağına, bekârın ise hayırlı bir yuva kuracağına yorulur. Kız bebek sahibi olmak, kız bebeğinin olması ve kız bebek haberi almak da aynı tabire girer; rüyanın anlatılışındaki fark hükmü değiştirmez. Uzun süredir beklenen bir kolaylığın yakın olduğuna da tabir edilmiştir.

Rüyada başkasının kız bebeği olduğunu görmek

Rüyada başkasının kız bebeği olduğunu görmek, o yakının hayatının güzelleşeceğine ve hanesine bereket gireceğine delalet eder. Rüya sahibi için maddi rahatlığa, onu daha olgun, anlayışlı ve saygılı kılacak sorumluluklar üstlenmeye işarettir. Birinin kız bebeği olduğunu görmek o kimsenin hanesine girecek berekete, başkasının kız bebeğini sevmek ise rüya sahibine düşecek yeni sorumluluklara yorulur.

REKLAM

Rüyada kız bebek evlat edinmek

Rüyada kız bebek evlat edinmek sevinçli olaylarla karşılaşmaya, ailede sevginin, şefkatin ve huzurun artmasına delalet eder. İşini bozmaya çalışan kimselerin uzaklaşacağına, rüya sahibinin önüne pek çok imkân açılacağına yorulur. Kız bebek bulup sahiplenmek de aynı yönde tabir edilir.

Rüyada kız bebek emzirmek

Rüyada kız bebek emzirmek, varlık içinde, bolluk ve bereketle dolu bir hayata kavuşmaya delalet eder. Beklenmedik bir başarıya, rüya sahibinin kendi umduğunu aşan ani gelişmelere işaret ettiği söylenir. Çocuğu olan kimse için evladının rızkının bol olacağına, ileride yüksek makamlara ulaşacağına yorulur. Kız bebeği emzirdiğini gören kimsenin eline geçen malın çoğalacağına, geçim kapısının genişleyeceğine tabir edilmiştir. Başkasının kız bebeğini emzirmek ise yakın zamanda önemli bir sorumluluk üstlenmeye ve o sorumluluğu hakkıyla yerine getirmeye işarettir.

REKLAM

Rüyada kız bebek sevmek

Rüyada kız bebek sevmek, gelişmeye, ilerlemeye ve emniyete ermeye delalet eder. İş hayatında nüfuzlu bir kimsenin çıkıp rüya sahibine yardım edeceğine, önünü açacağına işaret ettiği söylenir. Hasta olan için iyileşmeye, sağlığa ve huzura kavuşmaya tabir edilmiştir. Tabirde emniyet tarafı da öne çıkar; rüya sahibinin korktuğu bir şeyden yana rahat edeceğine delalet eder. Kız bebeği sevip okşamak, gönüldeki sıkıntının dağılacağına ve işlerin yoluna gireceğine yorulur.

Rüyada kız bebek öpmek

Rüyada kız bebek öpmek, gönlünde yakınlık duyduğu kimseye açılabileceğine ve mutlu bir beraberliğin başlayacağına delalet eder. Söylenmeyi bekleyen sözün söyleneceğine, aradaki çekingenliğin kalkacağına işarettir.

REKLAM

Rüyada birden fazla kız bebek görmek

Rüyada birden fazla kız bebek görmek, hayrın sayıca çoğalmasına delalet eder. Tek bebekte verilen bolluk, bereket ve sıkıntıdan kurtuluş hükmü, bebeğin sayısı arttıkça rüya sahibinin lehine büyür; gelen fayda tek bir kapıdan değil, birkaç yönden birden erişir.

Rüyada ikiz kız bebek görmek

Rüyada ikiz kız bebek görmek en hayırlı rüyalardan sayılır. Mutlu bir yuvaya ve huzurlu günlere, maddi manevi rahatlatacak müjdeli bir habere delalet eder. Üzüntü, keder ve sıkıntıdan kurtuluşa işarettir. Bekâr için evlilik yolunun açılmasına ve bahtın açılmasına yorulur. Başkasının zor gördüğü işlerin üstesinden gelmeye, kapalı sanılan kapıların rüya sahibine açılmasına da tabir edilmiştir. İki kız bebek görmek ve iki tane kız bebek görmek, kederin dağılmasına ve haneye girecek huzura delalet eder.

REKLAM

Rüyada ikiz kız bebek doğurmak, gelen hayrın doğrudan rüya sahibinin hanesine gireceğine delalet eder; uzun süren bir darlığın sona erip yerini rahatlığa bırakacağına işarettir. İkiz kız bebek doğurduğunu gören bekârın bahtı açılır, evlinin hanesindeki bereket çoğalır.

Rüyada üçüz kız bebek görmek

Rüyada üçüz kız bebek görmek, yakın dönemde erişilecek faydalara delalet eder. Düzenli bir yaşam sürüldüğüne, sağlığın iyi korunduğuna ve bu korumanın karşılığının görüleceğine yorulur.

Rüyada yeni doğmuş kız bebek görmek

Rüyada yeni doğmuş kız bebek görmek huzurun habercisidir. Hane içinde yaşanan huzursuzlukların ve çözülmeyen sorunların kısa zamanda son bulacağına delalet eder. Uzun süren bir emeğin ardından gelecek başarıya, çekilen zahmetin karşılığını görmeye işarettir. Yeni bir hayat safhasına girileceğine, geride kalan sıkıntılı dönemin kapanacağına tabir edilmiştir. Kız bebek doğduğunu görmek de bu yönde yorumlanır; doğumun haneye getireceği bereket tabirin esasıdır.

REKLAM

Rüyada kız bebeğin görünüşüne ve hâline göre tabiri

Sağlıklı, bakımlı ve güzel görünen bir kız bebek, gelecek hayrın eksiksiz olacağına delalet eder. Bebeğin göz rengi, saçı, iriliği ve uykuda oluşu, o hayrın hangi taraftan erişeceğine işaret sayılır. Bakımsız görünen bebek ise hayrı kesmez, rüya sahibini kendi hâline dönüp bakmaya çağıran bir uyarı sayılır.

Rüyada mavi gözlü kız bebek görmek

Rüyada mavi gözlü kız bebek görmek, umut edilen şeylerin gerçekleşmesine ve içten istenen dileklere kavuşmaya delalet eder. Bekâr için hayırlı bir bahta, evli için bebek müjdesine işarettir. Huzura, yeni başlangıçlara ve daha sakin bir döneme geçmeye yorulur. Renkli gözlü kız bebek görmek, gönülden beklenen bir dileğin kabul olmasına delalet eder.

REKLAM

Rüyada çok güzel kız bebek görmek

Rüyada çok güzel kız bebek görmek, sevindirici haberler almaya delalet eder; bolluğun ve bereketin habercisi sayılır. Güzel kız bebek görmek, rüya sahibini sevindirecek bir gelişmeye ve haneye girecek neşeye işarettir.

Rüyada küçük kız bebek görmek

Rüyada küçük kız bebek görmek, pek çok dertten kurtulup daha huzurlu bir hayata kavuşmaya delalet eder. Müjde sayılır; rüya sahibinin uzun süredir uğraştığı bir işin kolaylaşacağına ve yükünün hafifleyeceğine yorulur.

Rüyada kundakta kız bebek görmek

Rüyada kundakta kız bebek görmek, zorluktan sonra erişilecek kolaylığa, bolluğa, berekete ve masumiyete delalet eder. Kundaktaki kız bebeği sevip kucağına almak, üzüntü ve kederden kurtulmaya, müjdeli haberler gelmesine yorulur. Rüyada kız bebek kıyafeti görmek de aynı kolaylık hükmüne bağlanır.

REKLAM

Rüyada sarışın kız bebek görmek

Rüyada sarışın kız bebek görmek şerefe delalet eder. Bu rüyayı gören kimsenin toplum içinde sevgi ve saygı göreceğine, adının hayırla anılacağına işarettir.

Rüyada siyah saçlı kız bebek görmek

Rüyada siyah saçlı kız bebek görmek, haneye girecek sevince ve berekete işarettir. Kuvvet bulmaya, işlerin yolunda gitmesine ve refah içinde yaşamaya delalet eder. Siyah saçlı bebeği kucağına alıp sevmek hayırlı kazanca ve rızka, sıkıntıdan kurtulmaya yorulur.

Rüyada tombul kız bebek görmek

Rüyada tombul kız bebek görmek, emeğin karşılığını eksiksiz almaya ve iş hayatında mesleki olgunluğa erişmeye delalet eder. Hamile kadın için beklenen bebeğin haneye bolluk ve bereket getireceğine yorulur.

REKLAM

Rüyada uyuyan kız bebek görmek

Rüyada uyuyan kız bebek görmek, maddi ve manevi olarak büyük adımlar atmaya delalet eder. Karşılaşılan zorlukların aşılacağına, uğranılan zararların telafi edileceğine ve rahat bir döneme girileceğine işarettir.

Rüyada çıplak kız bebek görmek

Rüyada çıplak kız bebek görmek, bebek bakımsız ve ağlar hâldeyse tövbe etmeye işaret sayılır. Rüya sahibinin gözden kaçırdığı bir hatayı düzeltmesi gerektiğine delalet eder.

Rüyada kızının bebeği olduğunu görmek

Rüyada kızının bebeği olduğunu görmek, aile içinde sevince ve mutluluğa, huzurlu bir hayat sürmeye delalet eder. Kızının çocuk dünyaya getirdiğini görmek, yakın zamanda güzel bir haber almaya işarettir; haneye girecek neşenin uzun süreceğine yorulur. Rüyada kızının bebekliğini görmek ise başka bir sahnedir; orada bebek rüya sahibinin kendi kızıdır ve tabir, evlattan görülecek hayra ve aradaki bağın kuvvetlenmesine bağlanır.

REKLAM

Rüyada kız bebeğe hamile olduğunu görmek

Rüyada kız bebeğe hamile olduğunu görmek, haneye kısa zamanda mutluluk verici olayların gireceğine delalet eder. Bekâr için nişana, evli için yeni bir bebeğe, iş arayan için hayalindeki işe kavuşmaya tabir edilir. Barış ve uyum içinde bir hayata, endişelerin yakın zamanda sona ermesine işarettir. Hamile bir kadının rüyasında kız bebek görmesi, doğacak çocuğun erkek olacağına yorulur. Hanımı hamile olan erkek rüyasında kız bebek görürse yine erkek evlat beklendiğine işaret sayılır.

Rüyada kucağında kız bebek görmek

Rüyada kucağında kız bebek görmek, açılan kısmete delalet eder; rüya sahibinin yakın zamanda büyük bir aşkın içinde bulunacağına yorulur. Saadet dolu bir yaşama, itibarın ve saygınlığın artmasına işarettir. Çok hayra ermeye, fakir olanın zenginleşmesine ve sıkıntıdan kurtulmaya delalet eder. Bekâr için mutlu bir yuva kurmaya, evli için çocuk sahibi olmaya tabir edilmiştir. Kucağına kız bebek almak yakın zamanda açılacak kısmete, kız bebek kucaklamak ise haneye girecek saadete delalet eder.

REKLAM

Rüyada kız bebeğe bakmak

Rüyada kız bebeğe bakmak, yani bebeğin bakımını üstlenmek, tabirde sorumluluk ve bağ tarafına çeker. Rüya sahibinin üzerine alacağı yükün ona ağırlık vermeyeceğine, aksine hanesindeki bağları kuvvetlendireceğine delalet eder.

Rüyada kız bebek altını temizlemek

Rüyada kız bebek altını temizlemek, sevginin, şefkatin ve aile içindeki bağların güçleneceğine işarettir. Üstlenilen sorumlulukların artacağına, yaşanan sorunların geçici olduğuna ve bolluk berekete delalet eder. Kız bebeğin altını temizlemek de aynı hükmü alır.

Rüyada kız bebek uyutmak

Rüyada kız bebek uyutmak, düzen ve tertip içinde bir hayat kurmaya delalet eder. Kız bebeği kucağında sallamak aydınlık bir geleceğe, borcu olan için rahatlamaya yorulur.

REKLAM

Rüyada kız ve erkek bebek görmek

Rüyada kız ve erkek bebek görmek, her iki bebeğin de hayra yorulduğu bir rüyadır. Kız bebek hayırlı ve bereketli işlere girişmeye, sıkıntıdan kurtulmaya ve şerefe delalet eder. Erkek bebek ise müjdeye, servete ve baht açıklığına işaret sayılır. İkisinin bir arada görülmesi, bu iki yönden gelecek hayrın rüya sahibinin hanesinde birleşeceğine yorulur.