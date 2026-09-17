Rüyada kız çocuğu görmek hayra, bolluk ve berekete, rızkın ummadık yerden açılmasına ve zahmetten sonra gelecek kolaylığa delalet eder. Rüyada kız çocuğu görmek, ayrıntısı değiştikçe tabiri de değişen rüyalardandır. Çocuğun tanıdık mı yabancı mı olduğu, kaç tane görüldüğü, ağladığı mı yoksa güldüğü mü ve rüya sahibinin ona ne yaptığı hükmü belirler. Saçının ve gözlerinin rengi de yorumda gözetilen ölçüler arasındadır. Rüyayı görenin bekar ya da evli oluşu, sağlığı ve içinde bulunduğu darlık tabiri ayrıca yönlendirir.

Rüyada kız çocuğu görmek

Rüyada kız çocuğu görmek hayra, bolluğa ve berekete delalet eder. Rüya sahibinin hanesindeki rızkın ummadığı yerden açılacağına, mal ve mülk sahibi olacağına, şeref ve itibar kazanacağına işaret eder. Zahmetten sonra kolaylığa, sıkıntıdan sonra ferahlığa alamettir; uzun süredir beklenen müjdeli haberin geleceğini de haber verir. Rüyayı görenin hali tabiri belirginleştirir. Hasta için şifaya, işsiz için işe, tüccar için kazanca, darda kalan için kurtuluşa yorulur.

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Bekâr bir kimsenin rüyasında kız çocuğu görmesi evlenmeye, hayatını değiştirecek bir tanışmaya ve yeni bir beraberliğe tabir edilir. Evli kimse için aynı rüya aile içi huzurun artmasına ve ev hayatında sevindirici gelişmelere işarettir. Bir kadının rüyasında kendini kız olarak görmesi bir meslek öğreneceğine ve dünya işlerinin yolunda gideceğine delalet eder; bakire bir kız görmek iş hayatında yükselişe yorulur. Rüyada büyük kız çocuğu görmek ise beklenen hayrın olgunlaşmasına ve müjdenin yaklaştığına işaret eder.

Rüyada kız çocuğu görmek mi erkek çocuğu görmek mi daha hayırlıdır

Tabir geleneğinde kız çocuğu görmek erkek çocuğu görmekten daha hayırlı sayılır. İki rüya da hayra yorulur, aradaki fark derecededir. Kız çocuğu görmek berekete, şeref ve itibara daha vurgulu biçimde delalet eder. Erkek çocuğu görmek güvenilir bir dosta, yıllardır heveslenilen işlerin sonunda gerçekleşmesine, bozuk işlerin düzelmesine ve borcun azalmasına işaret eder; bekâr için mutlu bir evliliğe, evli için eşler arasındaki meselelerin çözülmesine yorulur. Erkek çocuğu görmek rüya sahibinin ya da bir yakınının hastalıktan şifa bulmasına da tabir edilir.

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Rüyada kız çocuğunun görünüşüne göre tabiri

Çocuğun görünüşü hayrın hangi yönden geleceğini gösterir. Yüzü güzel ve bakımlı bir kız çocuğu görmek huzura ve geçime, saçının ve gözlerinin açık rengi safiyete, temizliğe ve kederden kurtulmaya delalet eder. Görünüşün her halinde hüküm rüya sahibinin lehinedir; yalnız çocuğun çirkin görülmesi bunun dışında tutulur.

Rüyada güzel kız çocuğu görmek

Rüyada güzel kız çocuğu görmek güzel günlerin yaklaştığına işaret eder. Huzurlu ve sağlıklı bir hayata, gönül işlerinde ve iş hayatında olumlu gelişmelere, geçimli bir evliliğe delalet eder. Çok güzel bir kız çocuğu görmek de aynı şekilde tabir edilir; rüya sahibinin beklediği sevincin yakın olduğuna yorulur. Buna karşılık rüyada görülen kız çirkinse haram mala, gam ve kedere işaret sayılır.

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Rüyada sarışın kız çocuğu görmek

Rüyada sarışın kız çocuğu görmek hayra ve güzelliğe, safiyet ve temizliğe işaret eder. Sıkıntı ve kederden kurtulmaya, huzur ve sükûnete delalet eder; zorluktan sonra kolaylığa, hastalıktan sonra şifaya alamettir. Sarışın mavi gözlü bir kız çocuğunu kucağına alıp sevdiğini görmek önüne çıkacak hayırlı bir haberin müjdecisidir.

Rüyada mavi gözlü kız çocuğu görmek

Rüyada mavi gözlü kız çocuğu görmek huzura ve sükûnete delalet eder. Rüya sahibinin kederinin dağılacağına, gönlünün ferahlayacağına ve temiz niyetle girişilen bir işin hayırla neticeleneceğine işaret eder. Bu rüya uzun süredir beklenen bir haberin güzel çıkacağına alamettir.

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Rüyada pembe elbiseli kız çocuğu görmek

Rüyada pembe elbiseli kız çocuğu görmek sevince ve güzel günlere işaret eder. Rüya sahibini sevindirecek bir gelişmenin yakın olduğuna, neşeli bir dönemin başlayacağına delalet eder. Rüyada kız çocuğu elbisesi görmek ve kız çocuğu ayakkabısı görmek de rızkın bollaşmasına ve hayrın çoğalmasına yorulur.

Rüyada yeşil gözlü kız çocuğu görmek

Rüyada yeşil gözlü kız çocuğu görmek berekete ve rızkın artmasına işaret eder. Rüya sahibinin işlerinin açılacağına, darlıktan çıkıp genişliğe kavuşacağına delalet eder. Bu rüya huzurun kalıcı olacağına da alamettir.

Rüyada uzun saçlı kız çocuğu görmek

Rüyada uzun saçlı kız çocuğu görmek uzun ömre ve devam eden berekete yorulur. Rüya sahibinin elindeki hayrın kesilmeyeceğine, malının ve itibarının artarak süreceğine işaret eder.

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Rüyada esmer kız çocuğu görmek

Rüyada esmer kız çocuğu görmek hayra ve berekete delalet eder. Rüya sahibinin huzurlu bir hayat süreceğine, geçiminin kolaylaşacağına ve beklediği müjdeye kavuşacağına işaret eder.

Rüyada kız çocuğunun sayısına göre tabiri

Rüyada görülen kız çocuğunun sayısı hayrın çoğalmasını gösterir. Bir kız çocuğu görmek berekete delalet ederken çocukların çoğalması bereketin de artacağına, üzüntü ve zahmetten kurtulmaya, iş hayatında başarıya ve umulmadık bir kazanca işaret eder. Çocuk sayısının artması beklenen müjdenin de çoğalacağına yorulur.

Rüyada iki kız çocuğu görmek

Rüyada iki kız çocuğu görmek berekete ve zenginliğe işaret eder. Rüya sahibinin terfi edeceğine, beklenmedik bir kazanç elde edeceğine ve birbiri ardına iki güzel haber alacağına delalet eder. Rüyada iki tane kız çocuğu görmek de aynı anlama gelir; rüya sahibinin geçiminin genişleyeceğine ve duran işlerin açılacağına yorulur.

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Rüyada ikiz kız çocuğu görmek

Rüyada ikiz kız çocuğu görmek üzüntü ve zahmetten kurtulmaya delalet eder. İş hayatında başarıya, aile hayatında mutluluğa ve uzun süren bir sıkıntının sona ermesine işaret eder. Rüya sahibinin evine huzurun yerleşeceğine, beklediği bir işin hayırla neticeleneceğine alamettir.

Rüyada 3 tane kız çocuğu görmek

Rüyada 3 tane kız çocuğu görmek bereketin çoğalmasına ve rızkın genişlemesine işaret eder. Rüya sahibine peş peşe hayırlı haberler geleceğine, elindeki işlerin birlikte netice vereceğine delalet eder.

Rüyada üçüz kız çocuğu görmek

Rüyada üçüz kız çocuğu görmek bolluğun artmasına ve iş hayatında başarıya delalet eder. Rüya sahibinin önüne birden çok kapının açılacağına, üzüntü ve zahmetten kurtulacağına işaret eder.

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Rüyada kız çocuğuna bakmak

Rüyada kız çocuğuna bakmak rüya sahibinin eliyle görülecek hayırlı bir işe delalet eder. Üstlendiği sorumluluğu güzelce yerine getireceğine ve çevresinde itibar kazanacağına işaret eder. Çocuğa gösterilen özen, malın ve rızkın artmasına yorulur.

Rüyada kız çocuğu emzirmek

Rüyada kız çocuğu emzirmek övülmeye değer ve kendisinden iyilik umulan hayırlı işlere işaret eder. Rüya sahibinin eline geçecek rızkın helal olacağına, giriştiği işin hayırla neticeleneceğine delalet eder. Rüyada kız çocuğunu emzirmek hanedeki bereketin artmasına, sıkıntının dinmesine ve yapılan iyiliğin karşılığının görüleceğine yorulur. Emzikteki bir kız çocuğu görmek de hayırlı işlere alamettir.

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Rüyada kız çocuğu yıkamak

Rüyada kız çocuğu yıkamak gam ve kederden arınmaya delalet eder. Rüya sahibinin üzerindeki sıkıntının gideceğine, işlerinin temizlenip yoluna gireceğine ve hayırlı bir işe eliyle vesile olacağına işaret eder.

Rüyada kız çocuğu giydirmek

Rüyada kız çocuğu giydirmek rüya sahibinin itibarının artmasına ve üstlendiği işi hayırla tamamlamasına işaret eder. Rüyada kız çocuğunu giydirmek darlıktan çıkmaya ve hâlin düzelmesine yorulur.

Rüyada kız çocuğunun altını temizlemek

Rüyada kız çocuğunun altını temizlemek rüya sahibinin omzundaki yükün hafifleyeceğine delalet eder. Çektiği emeğin karşılığında hayır göreceğine ve sıkıntısının azalacağına işaret eder.

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Rüyada kız çocuğu uyutmak

Rüyada kız çocuğu uyutmak huzura ve sükûnete işaret eder. Rüya sahibinin endişesinin dineceğine ve rahat bir döneme gireceğine delalet eder.

Rüyada kız çocuğu sevmek

Rüyada kız çocuğu sevmek başarıya ve mutluluğa delalet eder. İş hayatında yüksek mevkilere çıkmaya, kazancın artmasına ve rüya sahibinin çevresinde sevilen bir kimse olmasına işaret eder. Rüyada kız çocuğunu sevmek uzun süredir beklenen bir dileğin gerçekleşeceğine alamettir. Sarışın bir kız çocuğunu sevmek ferahlığa, huzura ve temiz niyetle hareket etmeye tabir edilir. Bu rüya rüya sahibinin gönlündeki sıkıntının dağılacağına ve önündeki işlerin kolaylaşacağına da yorulur.

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Rüyada kız çocuğu öpmek

Rüyada kız çocuğu öpmek sıkıntı ve zorluklardan kurtulmaya işaret eder. Şeref ve itibarın artmasına, işlerin kolaylaşmasına ve rızkın çoğalmasına delalet eder; umulan bir şeyin yakında gerçekleşeceğine ve huzur verecek bir gelişmeye yorulur.

Rüyada başkasının kız çocuğunu sevmek

Rüyada başkasının kız çocuğunu sevmek maddi rahatlığa delalet eder. Rüya sahibinin yükleneceği yeni bir sorumluluğa, olgunluğa ve saygınlığa erişeceğine işaret eder; özlenen mutluluğun kısa sürede elde edileceğine yorulur.

Rüyada kız çocuğunu kucağına almak

Rüyada kız çocuğunu kucağına almak fazlasıyla mutluluğa ve saadete delalet eder. Çevrede itibarın artmasına, uzun zamandır beklenen bir dileğin gerçekleşmesine ve hayırlı habere işaret eder. İşsiz için işe kavuşmaya, tüccar için kâra, darda olan için kurtuluşa yorulur. Rüyada kucağında kız çocuğu görmek, kız çocuğu kucaklamak ve kucakta kız çocuğu görmek aynı tabire girer; hepsi umulan hayra ve gönlün ferahlamasına alamettir. Bu rüya bereketin artacağına da işarettir.

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Rüyada kız çocuğuna sarılmak

Rüyada kız çocuğuna sarılmak şefkate ve merhamete tabir edilir. Kız çocuğunun rüya sahibine sarıldığını görmek yakınlarından göreceği vefaya, gönül rahatlığına ve aile içinde huzurun artmasına delalet eder. Rüya sahibinin taşıdığı yükün paylaşılacağına ve hafifleyeceğine işaret eder.

Rüyada kız çocuğuna sarılıp ağlamak gözyaşının ardından gelecek sevince işaret eder. Rüya sahibinin içinde tuttuğu derdi dökeceğine, bunun ardından gönlünün rahatlayacağına ve beklediği hayırlı habere kavuşacağına delalet eder. Sarılmak şefkate, ağlamanın ardından gelen sükûnet ise darlığın geride kalmasına yorulur.

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Rüyada küçük kız çocuğu görmek

Rüyada küçük kız çocuğu görmek zenginliğe ve varlığa delalet eder. Ummadık bir müjdeye, dünya nimetlerine erişmeye ve sıkıntılı günlerin kısa sürede sona ermesine işaret eder. Rüyada küçük bir kız çocuğu görmek beklenmedik bir yardımcının çıkacağına alamettir. Kız çocuğunun yürüdüğünü görmek rüya sahibinin işlerinde ilerleme kaydedeceğine, durmuş bir işin harekete geçeceğine yorulur. Bu rüya geçim sıkıntısının kalkacağına da işaret eder.

Rüyada kız çocuğu bebek görmek

Rüyada kız çocuğu bebek görmek müjdeye ve şifaya işaret eder. Çekilen sıkıntıların ardından gelecek mutluluğa, iş hayatında yükselişe, itibarın artmasına ve hanenin bereketlenmesine delalet eder. Rüya sahibinin uzun süredir beklediği bir işin kolaylaşacağına yorulur.

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Rüyada kız çocuğunu kaybetmek

Rüyada kız çocuğunu kaybetmek eldeki fırsatların kaçırılmasına delalet eder. Rüya sahibinin dünya işlerine dalıp manevi tarafını ihmal ettiğine, doğruluktan uzaklaştığına işaret eder. Rüyada kız çocuğunun kaybolması ve kız çocuğunun kaybolduğunu görmek de bu yönde tabir edilir; rüya sahibinin elindeki kıymetli bir imkânın değerini bilmediğine ve onu yitirme tehlikesiyle karşılaştığına yorulur.

Rüyada kız çocuğunun öldüğünü görmek

Rüyada kız çocuğunun öldüğünü görmek eldeki bir imkânın elden çıkmasına işaret eder. Uzun süredir beklenen bir fırsatın kaçacağına, rüya sahibinin gözettiği bir işin yarıda kalacağına delalet eder. Rüyada ölmüş kız çocuğu görmek ve ölü kız çocuğu görmek de bu yönde yorumlanır.

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Rüyada kız çocuğunun boğulduğunu görmek elden kaçan bir fırsata ve büyüyen bir sıkıntıya işaret eder. Rüya sahibinin gözetmesi gereken bir işi ihmal ettiğine delalet eder. Rüyada kız çocuğunu boğulmaktan kurtarmak ise borçtan, düşmanlıktan ve darlıktan kurtulmaya yorulur. Rüyada kız çocuğu kurtarmak rüya sahibinin kaybettiğini sandığı imkânı yeniden eline geçireceğine alamettir.

Rüyada hasta ve engelli kız çocuğu görmek

Rüyada hasta ve engelli kız çocuğu görmek zor ve sıkıntılı bir dönemin sona ereceğine delalet eder. Çocuğun sıhhatindeki eksiklik rüyanın hayrını gidermez; rüya sahibinin çektiği darlığı gösterir ve o darlığın kalkacağına işaret eder.

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Rüyada engelli kız çocuğu görmek

Rüyada engelli kız çocuğu görmek rüya sahibinin işlerinin önündeki engelin kalkacağına ve yolunun açılacağına delalet eder.

Rüyada hasta kız çocuğu görmek

Rüyada hasta kız çocuğu görmek şifaya işaret eder. Hasta bir kimse bu rüyayı görmüşse hastalıktan kurtulacağına ve sıhhatine kavuşacağına yorulur. Rüyada kız çocuğunun hasta olduğunu görmek ise çekilen sıkıntının geçici olduğuna, kısa sürede geride kalacağına delalet eder.

Rüyada kız çocuğunun kim olduğuna göre tabiri

Rüyada görülen kız çocuğunun tanınıp tanınmaması tabiri değiştirir. Kendi kızını görmek anne babayı gururlandıracak bir gelişmeye, tanımadığı bir kızı görmek bereketli bir döneme girileceğine delalet eder. Çocuğun kim olduğu hayrın nereden geleceğini gösterir; her iki hâlde de hüküm rüya sahibinin lehinedir.

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Rüyada tanımadığın bir kız çocuğu görmek

Tanınmayan bir kız çocuğu görmek ele geçecek kazancın artacağına işaret eder. Şöhret kazanılacağına, sıkıntılı bir anda sevindirecek bir haber alınacağına ve gözyaşının dineceğine delalet eder. Rüyada görülen çocuğun kız olduğu seçilemiyor, kim olduğu da anlaşılmıyorsa rüya gizli bir düşmana ve kıskançlığa işaret eder.

Rüyada kendi kız çocuğunu görmek

Rüyada kendi kız çocuğunu görmek onun anne babasını gururlandıracağına delalet eder. Rüya sahibinin evladından hayır göreceğine, ailede sevinçli bir haber duyulacağına ve hanede huzurun artacağına işaret eder.

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Rüyada kimsesiz kız çocuğu görmek

Rüyada kimsesiz kız çocuğu görmek borçtan, darlıktan ve düşmanlıktan kurtulmaya işaret eder. Rüya sahibinin sıkıntılı bir dönemi geride bırakacağına ve hayırlı bir imkâna kavuşacağına delalet eder.

Rüyada tanıdık kız çocuğu görmek

Rüyada tanıdık kız çocuğu görmek maddi rahatlığa ve yüklenilecek yeni bir sorumluluğa yorulur. Rüya sahibinin saygın bir kimse olarak anılacağına ve huzurlu bir hayat için gösterdiği çabanın karşılığını alacağına işaret eder.

Rüyada ağlayan kız çocuğu görmek

Rüyada ağlayan kız çocuğu görmek sıkıntıdan sonra ferahlığa işaret eder. Geçici bir üzüntünün kısa sürede sevinçle yer değiştireceğine, ardından rahat ve güzel günler geleceğine delalet eder. Rüyada kız çocuğunun ağladığını görmek hayırlı habere ve beklenmedik bir paraya yorulur. Çocuğun sessizce ağladığı görülmüşse rüya müjdeye alamettir; yüksek sesli ağlama görülmüşse kırgınlığa ve ailevî bir hassasiyete işaret eder. Bir kız çocuğunun güldüğünü görmek ise rüya sahibinin herkesten iltifat ve itibar göreceğine delalet eder. Kız çocuğunun gülerek kendisine baktığını görmek ailede sevinçli ve huzurlu bir döneme girileceğine, işlerin yoluna gireceğine ve kısmetin açılacağına alamettir.

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Rüyada kız çocuğu evlat edinmek

Rüyada kız çocuğu evlat edinmek hayırlı bir dostluk kurmaya ya da helal ve hayırlı bir kazancın peşine düşmeye delalet eder. Terk edilmiş bir kız çocuğunu alıp sahiplendiğini görmek hapisten, düşmanlıktan, borçtan ve fakirlikten kurtulmaya işaret eder. Rüya sahibinin eline geçecek hayrın devamlı olacağına yorulur. Rüyada kız çocuğunu evlatlık vermek ise elindeki bir imkândan vazgeçmeye ve üstlendiği bir sorumluluğu başkasına bırakmaya işaret eder.

Rüyada kız çocuğu ile konuşmak

Rüyada kız çocuğu ile konuşmak yakın çevreden ve genç birinden çok güzel bir haber alınacağına işaret eder. Zahmetten sonra maddi ve manevi ferahlığa delalet eder. Kız çocuğunun konuştuğunu görmek aile büyükleriyle arasının düzeleceğine, dargınlıkların biteceğine ve hayırlı kapıların açılacağına yorulur. Güzel bir kızla konuşup gülüşmek saadete, bol rızka, mal ve servete alamettir. Rüyada kız çocuğuyla oynamak bolluk ve bereket kazanmaya, sevap kazanmaya ve iyilik yapmaya delalet eder; rüya sahibinin çevresindekilerin takdirini kazanacağına ve sevilen bir kimse olacağına işaret eder.