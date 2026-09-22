Rüyada köpek kovalaması, tabirde köpek rüyalarından ayrı tutulan ve kendi hükmü olan bir rüyadır. Kovalananın rüya sahibi mi yoksa bir başkası mı olduğu, köpeğin havlayarak gelip gelmediği ve kişinin kaçarken saklanması tabiri ayıran ölçüler arasındadır. Rüyada köpek kovaladığını görmek ise rüya sahibinin değil, bir başkasının kovalandığı hâli anlatır.

Rüyada köpek kovalaması

Rüyada köpek kovalaması, rüya sahibinin peşine düşmüş, onu çekemeyen ve hakkında kötü düşünen bir kimseye delalet eder. Bu kimse hileye ve yalana başvuran, dilini rüya sahibinin aleyhine kullanan ve arkasından konuşan biri olarak tarif edilir. Rüyada köpeğin kovalaması, o kimsenin hırslı ve ispiyoncu bir yapıda olduğuna, kişiyi kıskandığına ve elindekini çok gördüğüne işaret eder. Kişinin işini ve mutluluğunu baltalamak için fırsat kolladığına yorulur.

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Rüyada köpek görmek çevrede böyle bir kimsenin bulunduğuna delalet ederken, rüyada köpek tarafından kovalanmak o husumetin harekete geçtiğine ve rüya sahibini doğrudan hedef aldığına yorulur. Kovalanmak, husumetin sözde kalmayıp kişinin hayatına dokunan bir uğraşa dönüştüğüne delalet eder. Kendisini bir köpeğin kovaladığını görmek, peşine düşen kimsenin artık niyetini gizlemediğine delalet eder. Rüya bu yönüyle uyarı sayılır ve yakın çevreye karşı temkinli olmaya, sırrını herkese açmamaya işaret eder.

Kovalayan köpek, kişi hakkında konuşan ve onu çekemeyen bir kimseye yorulur. Rüyada köpek kovalamak, dönen dedikoduya ve ortaya atılan asılsız söze karşı uyanık olmaya delalet eder. Rüyada köpek kovalamasını görmek, kişinin başarısına ve huzuruna engel olmak isteyen birinin bulunduğunu haber verir. Köpeğin havlayarak kovalaması ise korkutmaya çalışan, ama gerçekte zarar verecek gücü olmayan bir kimseye işaret eder.

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Rüyada köpeklerin kovalaması

Rüyada köpeklerin kovalaması, düşmanın çokluğuna ve rüya sahibinin art niyetli kimselerce çevrileceğine delalet eder. Husumet tek bir kişiden değil, birden fazla kimseden gelir. Rüya, kişinin yakın arkadaşları tarafından arkasından konuşulacağına ve bu kimselerin onun makamına, kazancına göz diktiğine yorulur. Kovalayan köpeklerin çokluğu, aleyhte konuşanların sayısının artacağına işaret eder. Kişinin adının geçtiği dedikodunun bir ağızla sınırlı kalmayacağına, meselenin kısa sürede kapanmayacağına ve bu kimselerle uzunca bir süre uğraşılacağına yorulur. Rüyada köpeklerden kaçmak, o kalabalığın arasından sıyrılmaya ve aleyhte dönen söze fırsat vermemeye delalet eder.

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Rüyada köpek kovaladığını görmek

Rüyada bir başkasının köpek tarafından kovalandığını görmek, dost ile düşmanı ayırt etme kabiliyetine delalet eder. Rüyada köpek kovaladığını görmek, rüya sahibinin çevresindeki kimseleri daha iyi tanıyacağına, çekilen sıkıntıların mücadeleyle aşılacağına ve hayırlı bir kazanca dönüşeceğine yorulur. Kovalanan kimse rüya sahibinin eşi ya da yakınlarından biri ise, o kimsenin işlediği bir kabahatin ortaya çıkmasına ve itibar kaybına uğramasına işaret eder. Rüyada köpek kovalarken görmek, rüya sahibinin çevresindeki çekişmeyi uzaktan fark ettiğine ve kimin ne tarafta durduğunu anlayacağına delalet eder.

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Rüyada köpekten kaçmak

Rüyada köpekten kaçmak, kötü niyetli kimselerden uzak durmaya ve onlara karşı tedbir almaya delalet eder. Rüya sahibinin kendini kolladığına, attığı dikkatli adımlar sayesinde karşısındakinin açık bulamayacağına işaret eder. Karşı taraf kişiyi güç duruma düşürmek için elverişli bir an bekler, ama tedbirli davranan kimse buna imkân vermez. Bu rüyada kaçmak güçsüzlüğe değil ihtiyata yorulur.

Rüyada köpek kovalaması ve kaçmak, husumeti fark edip araya mesafe koymaya delalet eder. Kişinin çekişmeye girmek yerine o kimseyle karşı karşıya gelmekten kaçındığına yorulur.

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Rüyada köpekten kaçtığını görmek, rüya sahibinin çevresinde kendisine zarar verebilecek birini sezdiğine ve ona karşı temkinli davrandığına işaret eder. Rüyada köpekten kaçmak ve saklanmak ise kişinin işini ve niyetini herkese açmamasına, kendisini hedef alan kimsenin görüş alanından uzak durmasına delalet eder. Saklanmak, kişinin kendini göstermeden bu husumetten korunacağına yorulur.

Rüyada köpek kovalaması ve kurtulmak

Rüyada köpek kovalaması ve kurtulmak, peşe düşen kimsenin rüya sahibine erişemeyeceğine ve kurduğu tuzağın boşa çıkacağına delalet eder. Köpeğin kovalayıp yetişememesi, o kimsenin eli boş kalmasına ve rüya sahibine zarar veremeden geri dönmesine yorulur. Kovalamanın sonunda köpekten uzaklaşmak, o kimsenin uğraşının neticesiz kalacağına işaret eder.

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Aynı rüya iş tarafında da hayra alamettir. Rüya sahibinin işinde muvaffak olacağına, aynı işi yapan rakiplerine fark atacağına ve emeğinin karşılığını alacağına yorulur. Malına göz diken kimselerin onun hayatından çekileceğine ve elindeki işi alamayacaklarına işaret eder. Kurtulmak, husumetin kişi üzerindeki tesirinin sona erdiğine delalet eder.

Kaçış başarısız olur ve köpek yetişip ısırırsa hüküm döner. Bu hâlde rüya, güvenilen kimselerden zarar görmeye ve mal ile itibar tarafında kayba yorulur.

Rüyada köpekten kurtulmak

Rüyada köpekten kurtulmak, iş arkadaşlarının kurduğu çirkin planlardan sıyrılmaya ve meslek hayatını güvence altına almaya delalet eder. Rüya sahibinin üzerindeki ağırlıklardan kurtulacağına, mecburen katlandığı talihsizliğin son bulacağına ve maddi yönden rahatlayacağına yorulur. Mesleğinde hareket edemediği bir dönemin kapanacağına işaret eder. Köpekten kaçarken korku göstermemek, rüya sahibinin bu kimselerin karşısına çekinmeden çıkacağına ve eline yüklü bir kazanç geçeceğine delalet eder.

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Rüyada kovalayan köpeğin rengine göre tabiri

Rüyada kovalayan köpeğin rengi, kovalamanın hükmünü çevirmez. Renk tabiri ağırlaştıran ya da hafifleten bir ölçü değildir, yalnız husumetin nereden geldiğini gösterir. Bu fark en belirgin biçimde siyah köpekte görünür.

Rüyada beyaz köpek kovalaması için ayrı bir tabir verilmez. Beyaz köpeğin kovalaması da rüya sahibinin peşine düşmüş, onu çekemeyen bir kimseye delalet eder.

Rüyada siyah köpeğin kovalaması

Rüyada siyah köpeğin kovalaması, çevredeki sinsi kimsenin yakın zamanda kendini açık edeceğine ve husumetin gizli olmaktan çıkıp alenen görüneceğine delalet eder. Bu kimsenin uzaktan biri değil, yakın dost ya da akraba çıkabileceğine, rüya sahibini kıskandığına ve onun işinin yolunda gitmesinden rahatsız olduğuna işaret eder.

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Rüyada siyah köpek kovalaması, herkese kolayca güvenmemeye dair uyarı sayılır. Rüya sahibinin sırrını paylaştığı kimseleri gözden geçirmesine işaret eder. Rüyada siyah köpekten kaçmak ise açığa çıkmış bu husumetten uzak durmaya ve o kimseyle arasına mesafe koymaya delalet eder.