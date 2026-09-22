Rüyada kuş görmek, en küçük ayrıntısı bile ayrı ayrı tabir edilen rüyalardandır. Kuşun büyüklüğü, sayısı ve göründüğü yer tabiri belirleyen ilk ölçülerdir. Rüya sahibinin kuşu yakalaması, eline alması, beslemesi ya da öldürmesi hükmü bambaşka bir yöne çeker. Evde görülen kuşla gökyüzünde görülen kuş aynı hükme tabi değildir. Kafeste duran kuşla uçup giden kuş da farklı yorumlanır.

Rüyada kuş görmek

Rüyada kuş görmek rızka, berekete ve haneye girecek bolluğa delalet eder. Kuş aynı zamanda haber getiren kimsedir; gelen haberin niteliğini kuşun kendisi belirler. Güzel, sevimli ve tanıdık bir kuş sevindirici habere ve müjdeye işaret eder. Çirkin ya da cinsi bilinmeyen kuş üzücü habere, hane içinde bir hastalığa ya da ölüme yorulur. Büyük kuş zengin kimselere, mal mülke ve yönetici konumundakilere delalet ederken küçük kuşlar zahmetsiz gelen rızka ve işlerin açılmasına işaret eder. Gökten inip rüya sahibinin yanına konan kuş sevinilecek bir müjdenin geleceğini haber verir, uçup giden kuş ise elden kaçan bir fırsata ve kısa ömre yorulur. Rüyada güzel kuşlar görmek doğrudan iyi ve sevindirici haberdir. Rüyada kuşlar görmek islami tabirde rızka, berekete ve haber getiren elçiye delalet eder; kuş kümeleri altına ve gümüşe, tanınmayan kuş ecele, su kuşları riyasete ve yolculuğa yorulur.

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Rüyada kuş cinsine göre tabiri

Kuşun cinsi, gelecek haberin kimden geleceğini ve hayrın derecesini gösterir. Tanıdık ve güzel cinsler müjdeye, hanede beklenen sevince delalet eder. Yırtıcı cinsler yeryüzünün güçlü kimselerine ve onlardan gelecek zarara yorulur. Cinsi bilinmeyen kuş ecele işaret ederken su kuşları riyasete ve uzak bir yolculuğa alamettir.

Rüyada tavus kuşu görmek

Rüyada tavus kuşu görmek güzelliğiyle göz alan, mal sahibi ama kibirli bir kadına delalet eder; süse ve ziynete de yorulur. Tavus kuşunun tüyleri o kadının servetine işaret eder. Kendisini tavus kuşu olmuş gören kimse büyük bir kimsenin himayesine girer. Tavus kuşunun konuşması beklenmedik bir makama yükselmeye delalet eder.

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Rüyada tavus kuşu yavrusu görmek hanede büyüyecek güzel bir evlada ve yeni bir başlangıca delalet eder. Beyaz tavus kuşu ve tavus kuşu tüyü görmek mala, ziynete ve görünen itibarın altındaki servete işaret eder.

Rüyada deve kuşu görmek

Rüyada deve kuşu görmek nimete ve bereketli bir rızka delalet eder. Deve kuşuna binip bir yere indiğini görmek yolculuğa çıkıp selametle dönmeye işarettir. Deve kuşu satın almak ya da evinde bulundurmak zengin ve cömert bir kadınla evlenmeye, uzun ömre yorulur. Deve kuşunun kanatları dünyalığa delalet eder.

Rüyada deve kuşu yumurtası görmek emeğin karşılığının fazlasıyla alınacağını haber verir. Beklenen hayrın ve maddi ferahlığın çok yaklaştığına delalet eder.

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Rüyada serçe kuşu görmek

Rüyada serçe kuşu görmek güzel bir kadına, erkek çocuğa ve zahmetsizce ele geçecek rızka delalet eder; asaletli bir erkeğe de yorulur. Çok sayıda serçe görmek topluluğa öncülük etmeye, işlerin düzelmesine ve borçtan kurtulmaya işaret eder. Rüyada evde serçe kuşu görmek haneye giren hayırlı bir haberin, kısmetin açılmasının ve hanedeki huzursuzluğun dinmesinin alametidir.

Rüyada serçe kuşu elinde tutmak ve serçe kuşu yakalamak asil, kıymetli bir kimseyle dostluk kurmaya ve o kişiden yardım görmeye delalet eder. Elindeki serçenin uçup gitmesi evlat acısına yorulmuştur.

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Rüyada anka kuşu görmek

Rüyada anka kuşu görmek kadri yüce, mertebesi yüksek bir kimseye; uzak yolculuklara ve alışılmadık haberlere delalet eder. Anka kuşuna binmek büyük bir güce galip gelmeye, kuşun rüya sahibine bir şey atması umulmadık bir yerden gelecek rızka, ona sahip olmak güzel bir kadınla evlenmeye işaret eder. Anka kuşunu avladığını görmek bir kimseye hile yapmaya yorulur. Rüyada zümrüdüanka kuşu görmek yüksek mertebeye, uzaktan gelecek habere ve ömürde bir kez çıkacak büyük bir fırsata delalet eder.

Rüyada ebabil kuşu görmek

Rüyada ebabil kuşu görmek sıkıntılardan ve üzüntülerden kurtulmaya, darda kalınan bir işten çıkış bulmaya delalet eder. Bolluk içinde yaşamaya, iş hayatında yeni bir dönemin başlamasına ve hayırlı haber duymaya işaret eder.

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Rüyada kumru kuşu görmek

Rüyada kumru kuşu görmek kazançlı bir işe girmeye, komşuluk ve akrabalık bağlarının güçlenmesine delalet eder. Ağaçta kumru görmek evlilere çocuğa, bekârlara evliliğe; evde kumru görmek dertlerin çözülmesine yorulur.

Rüyada yırtıcı kuş görmek

Rüyada yırtıcı kuş görmek yeryüzünün güçlü kimselerine ve onlardan gelecek zarara delalet eder. Çok iri bir yırtıcı kuş görmek büyük bir ferahlığa ve terfiye yorulur.

Rüyada hüdhüd kuşu görmek

Rüyada hüdhüd kuşu görmek şeref ve mala, azaptan ve sıkıntıdan kurtulmaya delalet eder; elçiye, haber getiren kimseye ve misafir gelmesine işaret eder. Susuz kalan kimse hüdhüd görürse suyunu bulur, korku içindeki kimse için emniyete yorulur.

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Rüyada sığırcık kuşu görmek

Rüyada sığırcık kuşu görmek niyet edilen işlerin tamamlanmasına, sıkıntıların hızla dağılmasına ve peş peşe gelecek hayırlı habere delalet eder. Eşler arasındaki soğukluğun kalkmasına ve umulmadık yerden gelecek kazanca da işaret eder.

Rüyada kanarya kuşu görmek

Rüyada kanarya kuşu görmek zarara uğramış işlerin düzelmesine, tartışmaların sona ermesine ve kapanmış şansın açılmasına delalet eder. Evde kanarya görmek hayatın düzene oturmasına, elinde kanarya tutmak gelirin artmasına yorulur.

Rüyada şahin kuşu görmek

Rüyada şahin kuşu görmek vefasız ve zalim bir yöneticiye delalet eder; şahine sahip olmak geçici bir göreve getirilmeye işaret eder. Ehlileştirilmiş şahin ferahlığa ve murada ermeye, yabani şahin zorba bir kimseye yorulur. Şahinin kaçması eldeki imkânın yitirilmesine delalet eder.

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Rüyada guguk kuşu görmek

Rüyada guguk kuşu görmek huzura ve rahatlığa delalet eder. Evlat sahibi olmaya, maddi darlıktan çıkmaya ve hayırlı haber almaya işaret eder.

Rüyada turna kuşu görmek

Rüyada turna kuşu görmek gücü az, imkânı dar bir kimseye delalet eder. Turna gören kimse uzak bir yolculuğa çıkar, yolcusu olan hane selametle kavuşur. Turna sesi işitmek üzüntüden kurtulup hayra ermeye, çok sayıda turnaya sahip olmak riyasete ve servete yorulur.

Rüyada evcil kuş görmek

Rüyada evcil kuş görmek evlatla yorumlanır; haneye girecek sevince ve kalıcı bir nimete delalet eder. Rüyada ev kuşu görmek hanedeki huzurun sürmesine ve evlat sevincine yorulur.

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Rüyada kuşun rengine göre tabiri

Kuşun rengi, hayrın hangi yönden geleceğini gösterir. Beyaz renk temizliğe, saflığa ve helal rızka delalet eder. Mavi büyük kazanca ve sağlam bir kariyere yorulur. Siyah ise kötü ve hayırsız işlere işaret eder. Rüyada siyah beyaz kuş görmek bolluğa, zorlukların aşılmasına ve daha kazançlı işlere girişilmesine delalet eder.

Rüyada beyaz kuş görmek

Rüyada beyaz kuş görmek temizliğe, saflığa ve helal rızka delalet eder; tabirde en hayırlı görülen işaretlerden sayılır. Duaların kabulüne, sevilen kişiye kavuşmaya ve hayırlı bir evliliğe yorulur. İş hayatında büyük bir atılıma ve uzun süredir taşınan derdin bitmesine işaret eder. Rüyada beyaz kuşun eve girmesi mesleğinde uzmanlaşmaya, kem gözlerden korunmaya ve tövbenin kabulüne delalet eder. Rüyada beyaz kuş tüyü görmek üzüntüden ve dertten kurtulmanın, uzun süredir beklenen bir şeye kavuşmanın alametidir.

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Rüyada beyaz kuşun uçtuğunu görmek zararların telafi edilmesine, bolluk ve bereketin haneye girmesine delalet eder. Sürmekte olan işin başarıyla ilerlemesine de yorulur.

Rüyada beyaz kuş yakalamak hayırlı bir fırsatın ele geçmesine, sevilen kişilere kavuşmaya ve refaha erilmesine işaret eder.

Rüyada siyah kuş görmek

Rüyada siyah kuş görmek kötü ve hayırsız işlere delalet eder. Evde siyah kuş görmek işlerin düzelmesine ve düşmanların yenilgiye uğratılmasına yorulur. Gökyüzünde siyah kuş görmek dertlerin kalkmasına işaret eder.

Rüyada siyah kuşun uçtuğunu görmek alınan kararlar sayesinde istenilene ulaşmaya delalet eder. Sorunların çözülmesine ve yeni bir girişime işaret eder.

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Rüyada mavi kuş görmek

Rüyada mavi kuş görmek büyük kazanca ve sağlam bir kariyer kurulmasına delalet eder; hayırlı evliliğe, sevilen kişilere yardım etmeye ve sevindirici haber almaya işaret eder. Küçük mavi kuşlar üzüntünün bitmesine ve daha huzurlu bir yaşama yorulur. Rüyada mavi kuşun eve girdiğini görmek düzenli ve disiplinli bir hayata, sağlığın geri kazanılmasına ve haneye girecek hayra delalet eder. Rüyada mavi kuşu eline almak hayırlı bir projeye adım atmaya ve mutluluk haberi almaya işaret eder.

Rüyada renkli kuş görmek

Rüyada renkli kuş görmek dilediği gibi harcama yapmaya, nimete ve berekete ermeye, işlerde verimin artmasına delalet eder. Ağaçta renkli kuşlar görmek hayırlı günlere kavuşmaya ve sıkıntıların atlatılmasına yorulur. Rüyada rengarenk kuşlar görmek hayal gibi görünen isteklerin gerçekleşmesine ve iş hayatında büyük başarıya işaret eder. Rüyada renkli kuşun eve girmesi haneye bereket girmesine, tasarlanan işlerin gerçekleşmesine ve toplumda takdir görmeye delalet eder.

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Rüyada renkli kuşu eline almak büyük bir fırsata nail olmaya ve işlerde verimin artmasına delalet eder.

Rüyada sarı kuş görmek

Rüyada sarı kuş görmek ileride çok zengin bir kimse durumuna gelmeye, büyük kısmetler elde etmeye ve sevince delalet eder. Rüyada sarı kuşu eline almak ilim sahibi bir kimseden fayda görmeye, üzüntülerin ortadan kalkmasına ve isteklere kavuşmaya işaret eder.

Rüyada yeşil kuş görmek

Rüyada yeşil kuş görmek kendisine düşmanlık eden kişiyle arasını düzeltmek için görüşmeye çalışacağına, evde de işte de mutlu olunacağına ve önündeki günlerin hayırla açılacağına yorulur. Rahat etmeye ve sevdikleriyle huzurlu olmaya delalet eder.

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Rüyada kırmızı kuş görmek

Rüyada kırmızı kuş görmek alınacak kararların dikkatli biçimde hayata geçirilmesine, sağlığın yerine gelmesine ve kazancın artmasına delalet eder.

Rüyada pembe kuş görmek

Rüyada pembe kuş görmek vefat etmiş büyüğünün cennette olduğuna işaret eder. Sevilerek yapılan bir işin daha iyi bir hale geleceğine, mutlu ve huzurlu bir döneme de yorulur.

Rüyada turuncu kuş görmek

Rüyada turuncu kuş görmek makam, güç, mal ve mülk sahibi olmaya delalet eder; mutlu bir beraberliğe ve kısa sürede sevindiren büyük atılımlara işaret eder.

Rüyada mor kuş görmek

Rüyada mor kuş görmek çok mutlu olmaya, kazancın çoğalmasıyla büyük bir zenginliğe kavuşmaya ve manevi yönde daha çok çaba göstermeye delalet eder.

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Rüyada kuş yakalamak

Rüyada kuş yakalamak birine bilmeden zarar vermiş olmaya ve bir özgürlüğün kısıtlanmasına delalet eder. Kuşu sevinçle yakaladığını gören kimse yaptığı hatadan ders çıkarır. Evde kuş yakalamak ticarette başarıya, elinde kuş yakalamak sevilen kişilere kavuşmaya işaret eder.

Rüyada kuş tutmak

Rüyada kuş tutmak kişinin önüne çıkan büyük bir fırsata delalet eder. Rüyada elle kuş yakalamak o fırsatın sahibine getireceği menfaate, uçan kuşu eliyle yakalamak kaçmak üzere olan bir imkânın tutulmasına işaret eder.

Rüyada kuş avlamak

Rüyada kuş avlamak tatsız bir olayın ardından haklılığın anlaşılmasına ve büyük, hayırlı işler gerçekleştirmeye delalet eder. Kaçak bir kimsenin yakalanmasına ve kıymetli birinden yardım görmeye de işaret eder. Rüyada kuş vurmak, kuşun vurulduğunu görmek ve tüfekle kuşa ateş etmek aynı yönde tabir edilir.

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Rüyada kuş eti yemek başarıya ve bolluk içinde geçecek günlere delalet eder. Rüyada kuş yemek yaşamda huzurun hüküm süreceğine işaret eder.

Rüyada kuşu eline almak

Rüyada kuşu eline almak gücün ve imanın eksilmeyeceğine, faziletli kimselerle bağ kurarak işini büyüteceğine ve elindekinin kıymetini daha iyi bileceğine delalet eder. İşlerin kolaylaşmasına ve mal mülk sahibi olmaya işaret eder.

Rüyada kuşu elinde tutmak

Rüyada kuşu elinde tutmak islami tabirde eline geçen nimeti korumaya yorulur. Yeni imkânların açılmasına ve aile içindeki tartışmaların son bulmasına delalet eder. Rüyada elinde kuş tutmak da bu hükmün içindedir.

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Rüyada eline kuş konması

Rüyada eline kuş konması isteklerin ve dileklerin gerçekleşmesine, o işten menfaat görmeye delalet eder. Rüyada başına kuş konması ve omzuna kuş konması misafir gelmesine ve muradın hasıl olmasına işaret eder; makam ve itibara da yorulur.

Rüyada evin içinde kuş görmek

Rüyada evin içinde kuş görmek haneye girecek habere ve berekete delalet eder. Hayırlı olayların yaşanmasına ve girişilen işin tamamlanmasına işaret eder. Rüyada evde kuş görmek hane halkının sağlığına kavuşmasına ve hanede beklenen hayrın gerçekleşmesine yorulur.

Rüyada eve kuş girmesi

Rüyada eve kuş girmesi lüks bir hayat sürmeye ve maddi sıkıntı çekmemeye delalet eder. Planların hayata geçmesine, haneye sükûnet gelmesine ve fırsatların iyi değerlendirilmesine yorulur. Rüyada evin içine kuş girmesi ve eve kuş girdiğini görmek çok yaklaşmış bir müjdenin ve haneye girecek rızkın alametidir.

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Rüyada kuş yuvası görmek

Rüyada kuş yuvası görmek üstün bilgiler kazanmaya, sevdiklerine yardım etmeye ve şansın açılmasına delalet eder. Ağaçta kuş yuvası refah içinde yaşamaya ve uzun ömre, beyaz kuş yuvası berekete ve itibara işaret eder. Büyük kuş yuvası hayırlı terfiye ve kaçan fırsatların geri kazanılmasına yorulur.

Rüyada kuşun eve yuva yaptığını görmek

Rüyada kuşun eve yuva yaptığını görmek borçların ödenmesine, rahat bir döneme girilmesine ve işlerde bereketin hasıl olmasına delalet eder.

Rüyada kuş yuvası ve yavrusu görmek

Rüyada kuş yuvası ve yavrusu görmek hanenin büyümesine ve evlat sevincine işaret eder. Rüyada yuvada yavru kuşlar görmek rızkın çoğalmasına ve hanede kalıcı olacak bir sevince delalet eder.

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Rüyada kuş yumurtası görmek

Rüyada kuş yumurtası görmek büyük bir ortaklığa girmeye, huzursuzluktan kurtulmaya ve sosyal hayatta sevilen bir kişi olmaya delalet eder. Beyaz kuş yumurtası toplumda öncü konuma gelmeye, evde kuş yumurtası dertlerin bitmesine, küçük kuş yumurtası kazancın artmasına yorulur.

Rüyada kuşun yumurtladığını görmek

Rüyada kuşun yumurtladığını görmek haneye evlat gelmesine, bereketin çoğalmasına ve emeğin karşılığının alınmasına işaret eder.

Rüyada yumurtadan kuş çıkması

Rüyada yumurtadan kuş çıkması uzun süredir beklenen bir işin nihayet açığa çıkmasına ve yeni bir başlangıca delalet eder.

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Rüyada küçük kuşlar görmek

Rüyada küçük kuşlar görmek işlerin hiç olmadığı kadar iyi gitmesine, kazanılan başarı sayesinde büyük işlere girişilmesine delalet eder. Uzun süredir çekilen bir hastalıktan kurtulmaya, korku ve endişenin dağılmasına işaret eder. Rüyada küçük kuş görmek zahmetsiz gelen rızka yorulur.

Rüyada yavru kuş görmek

Rüyada yavru kuş görmek evlat sahibi olmaya ve hanenin bereketlenmesine delalet eder. Huzurlu günlere ve dertsiz bir döneme işaret eder. Evde yavru kuşlar görmek kazançlı bir işin başına geçmeye, kafeste yavru kuşlar borçların kapanmasına yorulur. Rüyada kuş yavrusu görmek haneye gelecek evlada ve o evlatla artacak rızka delalet eder.

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Rüyada yavru kuşu eline almak elindeki emanetin kıymetini bilmeye, evlat sevincine ve hanedeki huzura delalet eder.

Rüyada yeni doğmuş kuşlar görmek yeni ve güzel günlerin yaklaştığına, rızkın artacağına ve haneden birinin evlilik yolunda adım atacağına işaret eder.

Rüyada büyük kuş görmek

Rüyada büyük kuş görmek zengin kimselere, alime ve yöneticilere delalet eder. Mal varlığının artmasına, servete servet katılmasına ya da darlıktan kurtulmaya işaret eder. Rüyada büyük beyaz kuş görmek maddi ve manevi şifaya, itibarlı işlere girişmeye ve iş sahasının genişlemesine yorulur. Rüyada büyük siyah kuş görmek ortaklıktan gelecek yardıma, maddi gelişmeye ve sıkıntıların kısa sürede kalkmasına delalet eder.

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Rüyada kuşların sayısına göre tabiri

Kuşların sayısı gelen hayrın genişliğini gösterir. Kalabalık kuş kümeleri altına ve gümüşe delalet eder. Sayısı belli birkaç kuş ise hane içindeki huzura ve iş hayatındaki bereketin artmasına yorulur.

Rüyada kuş sürüsü görmek

Rüyada kuş sürüsü görmek talihin artmasına, kısmetin açılmasına ve bereketli bir yıl geçirmeye delalet eder. Yabani kuş sürüsü zengin bir kimseden gelecek yardıma, evcil kuş sürüsü maddi durumun düzelmesine, gökyüzündeki kuş sürüsü önündeki sınırların kalkmasına yorulur. Rüyada bir sürü kuş görmek ve çok kuş görmek de bereketli günlere yorulur.

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Rüyada göçmen kuşları görmek yeni bir başlangıca, yer değiştirmeye ve hicrete delalet eder.

Rüyada iki tane kuş görmek

Rüyada iki tane kuş görmek huzur ve mutluluk içinde geçecek yıllara delalet eder. İş hayatında bereketin artmasına işaret eder. Rüyada iki kuş görmek ve üç tane kuşu görmek de aynı huzur ve bereket hükmündedir.

Rüyada ölü kuş görmek

Rüyada ölü kuş görmek üzüntüye delalet eder ve bir kaybın habercisi sayılır. Rüyada ölmüş kuş görmek sahip olunan bir nimetin yitirilmesine yorulur. Rüyada kuş ölüsü görmek üzüntülü bir haber almaya ve keder içinde geçecek günlere işaret eder.

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Rüyada kuşun öldüğünü görmek

Rüyada kuşun öldüğünü görmek elden çıkan bir imkâna ve kapanan bir kapıya işaret eder. Ardından gelecek haberle ferahlamaya da yorulur. Rüyada kuşun ölmesi de aynı yönde tabir edilir.

Rüyada kuş öldürmek

Rüyada kuş öldürmek niyet edilen işlerin gerçekleşmesine, maddi ve manevi olarak iyi bir noktaya gelmeye ve duaların kabulüne delalet eder. Beyaz kuş öldürmek yüklü kazanca, siyah kuş öldürmek sevap işlemeye ve rahatlığa yorulur. Rüyada kuşun öldürüldüğünü görmek bir düşmanın etkisiz kalmasına ve kişinin haklılığının ortaya çıkmasına işaret eder. Rüyada kuşun kafasını koparmak niyet edilen işin tamamlanmasına ve duaların kabulüne delalet eder.

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Rüyada kuş pisliği görmek

Rüyada kuş pisliği görmek fırsatların artmasına, bolluk ve bereket içinde bir hayat sürmeye delalet eder; yeni giysiye ve insanlar arasında itibar kazanmaya da yorulur. Elinde kuş pisliği görmek üzücü şeylerin hayattan çıkmasına, evde kuş pisliği görmek işlerde başarıya işaret eder. Rüyada kuş boku görmek de bolluğa ve itibara delalet eder.

Rüyada kafaya kuş pislemesi

Rüyada kafaya kuş pislemesi umulmadık yerden gelecek rızka ve baht açıklığına delalet eder. Huzursuzlukların sona ermesine yorulur. Rüyada üstüne kuş pislemesi ve kafaya kuş sıçması hayırlı bir kazanca ve sıkıntılı bir dönemin kapanmasına işaret eder.

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Rüyada kafeste kuş görmek

Rüyada kafeste kuş görmek eldeki nimetin korunmasına, aile birliğine ve hayat nimetlerinden istifade etmeye delalet eder. Yavaş ama sağlam ilerleyen bir işe de yorulur. Rüyada kafeste kuşlar görmek de aynı yöndedir.

Rüyada kuş kafesi görmek

Rüyada kuş kafesi görmek, içinde kuş bulunmayan boş kafesi görmektir ve malın üstüne mal eklenmesine delalet eder. Kazanılan başarılarla adının duyulmasına, sıkıntıların çözüme kavuşmasına ve rahatlığın gelmesine işaret eder.

Rüyada kafesten kuşun kaçtığını görmek

Rüyada kafesten kuşun kaçtığını görmek yitirilen bir imkâna ve bağların çözülmesine delalet eder. Rüyada kuşun kafesten kaçması, evden kuşun kaçması, evdeki kuşun kaçması ve kuş kaçırmak sahip olunan bir nimetin kaybına yorulur.

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Rüyada uçan kuşlar görmek

Rüyada uçan kuşlar görmek baştaki işlerin yoluna girmesine ve başarının önündeki engellerin kalkmasına delalet eder. Gökyüzünde uçan kuşlar parasal kazanca, evde uçan kuşlar sosyal hayatta tanınmaya işaret eder. Uçup giden kuş görülmüşse hüküm değişir; bu rüya kısa ömre ve kaçırılan bir fırsata yorulur. Rüyada kuşun uçtuğunu görmek girişilen işin ilerlemesine ve kapalı duran yolun açılmasına delalet eder.

Rüyada kuş uçurmak

Rüyada kuş uçurmak ana baba duasının kabulüyle bol kazanç elde etmeye ve hayırlı gelişmelere delalet eder. Rüyada kuşu serbest bıraktığını görmek korkunun ve endişenin dağılmasına işaret eder.

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Rüyada kuş olduğunu görmek

Rüyada kuş olduğunu görmek yolculuğa ve yerin değişmesine delalet eder. İşlere daha istekli sarılmaya, karamsarlığın ve korkunun dağılmasına işaret eder. Çocukluktan beri taşınan bir hayalin gerçekleşmesine de yorulur. Rüyada kuş olmak yurdun değişmesine, kuş olup uçmak uzak bir yolculuğa delalet eder.

Rüyada kuş beslemek

Rüyada kuş beslemek huzurlu bir yaşama, planlı ilerlemeye ve zenginliğe delalet eder. İş kurmaya ve yönetici konumuna gelmeye yorulur. Rüyada kuş yemi görmek ve kuşa yem vermek de besleme hükmüne girer.

Rüyada kuşa su vermek

Rüyada kuşa su vermek aile hayatının güzelleşmesine, iş sıkıntılarının geçici olmasına ve haneye bereket girmesine delalet eder. Rüyada susamış kuşa su vermek sıkıntıların bitip bolluğa yönelmenin alametidir.

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Rüyada kuş sevmek

Rüyada kuş sevmek kırgın olunan bir kimseyle arayı düzeltmek için çaba göstermeye delalet eder. Düzenli bir hayata, şansın açık olmasına ve sağlığa kavuşmaya işaret eder.

Rüyada kuş almak

Rüyada kuş almak kendisine yeni bir yol çizmeye ve iş konusunda yeni bir atılıma delalet eder. Bekârlara evliliğe, evlilere evlada yorulur. Rüyada kuş aldığını görmek hayırlı bir işe girişmeye ve haneye sevinç getirecek bir habere delalet eder.

Rüyada kuş sesi duymak

Rüyada kuş sesi duymak girişilen işleri iyi yerlere getirmeye ve büyük bir rahatlığa delalet eder. Güzel kuş sesi duymak uzun zamandır olmadığı kadar mutlu olmaya ve aile içi tartışmaların bitmesine yorulur. Güzel sesli kuşlar ses sanatkârlarına da işaret eder.

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Rüyada konuşan kuş görmek

Rüyada konuşan kuş görmek izzete ve itibara delalet eder. Beklenmedik bir makama yükselmeye ve şerefin artmasına işaret eder. Rüyada kuşun konuştuğunu görmek itibarın artacağı bir habere delalet eder.

Rüyada kuş tüyü görmek

Rüyada kuş tüyü görmek zorluk içinde çalışıp mala, mülke ve paraya kavuşmaya delalet eder; çevre edinmeye ve sıkıntıdan kurtulmaya işaret eder. Tüyü elinde tutmak uzun süredir istenen bir şeye sahip olmaya yorulur. Siyah kuş tüyü gönül işlerinde hayal kırıklığına delalet eder.

Rüyada yaralı kuş görmek

Rüyada yaralı kuş görmek sıkıntılı günlere delalet eder. Beklenen haberin geç geleceğine ve bir müddet keyifsizlik yaşanacağına işaret eder. Yaralı kuşu kurtardığını görmek büyük bir hatadan dönmeye yorulur. Rüyada hasta kuş görmek yardıma muhtaç bir kimseye ve sıkıntı içindeki kişilere delalet eder.

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Rüyada kuş kurtarmak

Rüyada kuş kurtarmak zorluklardan kurtulmaya, aile bireyleriyle mutlu bir hayat sürmeye ve maddi manevi ilerlemeye delalet eder. Rüyada kuşu ölümden kurtarmak zorluğun geçmesine ve hanenin rahat etmesine yorulur.

Rüyada kedinin ağzından kuşu kurtarmak büyük kazanç ve başarı elde etmeye, sıkıntılardan kurtuluşa alamettir.

Rüyada kuş saldırması

Rüyada kuş saldırması rahat ve huzurlu bir hayat sürmeye, mal ve varlık sahibi olmaya delalet eder; hayırlı gelişmelerin yaşanacağına yorulur. Rüyada kuştan korkmak rahat bir hayata adım atmaya, ününün ve başarısının uzaklara ulaşmasına ve musibetlerle karşılaşmamaya işaret eder. Bir kuşun parmağını ısırması ve kuşun elini ısırması da saldırma tabirinin içindedir.

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Rüyada ağzından kuş çıkması

Rüyada ağzından kuş çıkması söylenen bir sözle sevilen birinin kırılmasına delalet eder. Bu rüya söylenen sözün sahibine geri döneceğine ve yakın biriyle bir müddet dargınlık yaşanacağına yorulur.