Rüyada küs olduğun birini görmek, rüya sahibinin çevresinde sevilip sayılacağına, kıskanılacağına ve aradaki dargınlığın sona ereceğine delalet eder.

Rüyada küs olduğun birini görmek, gerçek hayatta dargın olunan bir kimsenin rüyaya girmesidir. Rüyaya giren kişi kimi zaman bir arkadaş, kimi zaman kardeş, elti, görümce, dünür, anne ya da babadır. Tabir, bu kişiyle rüyada konuşulup konuşulmadığına, barışılıp sarılındığına ya da kavga edildiğine göre değişir. Küs olunan kişinin eve gelmesi ile rüya sahibinin onun evine gitmesi de ayrı yorumlanır.

Rüyada küs olduğun birini görmek

Gerçekte küs olan birini rüyada görmek, rüya sahibinin çevresinde sevilip sayılan bir kimse olduğuna işaret eder. Rüya sahibinin göz önünde, beğenilen biri olacağına ve bu yüzden kıskanılacağına da yorulur. Hayırlı yönüyle bu rüya, küs olunan kişiyle aradaki dargınlığın biteceğine, ilişkilerin düzeleceğine ve rüya sahibinin ferahlığa çıkacağına delalet eder.

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Bir yoruma göre küs olunan kişiyi görmek israfa ve darlığa işaret eder. Bir başka tabirde resmi bir belge, devlet dairesi işi, sınav sonucu ya da mahkeme kararı gibi önemli bir haberin geleceğine alamettir. Rüya sahibinin sevdiklerinden göreceği destekle toparlanacağına ve işlerinin yoluna gireceğine de yorumlanır.

Rüyada küs olunan komşuyu görmek, rüya sahibinin komşuları arasında sevilip sayılacağına ve komşuyla olan kırgınlığın biteceğine işaret eder. Küs olunan kişinin rüyada rüya sahibine gülümsemesi, sakin bir konuşmayla şüphelerin giderileceğine ve ilişkinin onarılacağına yorulur.

Rüyada küs olduğun birini görmek ve konuşmamak

Rüyada küs olunan birini görüp onunla konuşmamak, hayatın düzene gireceğine ve sorunların sona ereceğine delalet eder. Zarar verebilecek kimselerle bağların kesileceğine, kısa sürede atılacak başarılı adımlarla dertlerden kurtulunacağına da yorulur. Küs olunan tarafın rüya sahibiyle hiç konuşmaması da zararlı bir bağın kopacağına alamettir.

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Rüyada küs olduğun biriyle karşılaşmak

Rüyada küs olunan biriyle beklenmedik bir yerde karşılaşmak, istenmeyen bir durumda duyulacak rahatsızlığa yorulur. Rüya sahibinin iş hayatında zorluklarla uğraşacağına, bu zorlukların da ona tecrübe kazandıracağına işaret eder.

Rüyada küs olduğun biriyle barışmak

Gerçek hayatta küs olunan biriyle rüyada barışmak, uyanıklıkta da bu kişiyle barışılacağına ve dargınlıkların sona ereceğine yorulur. Düşmanlıkların biteceğine, müjdeli bir haber alınacağına ve iş hayatında olumlu gelişmeler yaşanacağına delalet eder.

Bir yoruma göre bu rüya, rüya sahibini kıskanan kimselerin varlığına işaret eder. Diğer bir tabire göre ise kırgınlığın bir süre daha devam edeceğine yorulur. Küs olan biriyle çok çabuk barışıldığını görmek, vicdani bir rahatsızlığa ve bu rahatsızlığı gidermek için harcanacak çabaya delalet eder.

Küs olunan kişinin rüyada barışmak istemesi, barışmak rüyasındaki müjdeli haberin o kişinin eliyle geleceğine alamettir.

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Rüyada küs olduğun biriyle barışmak sarılmak

Rüyada küs olunan biriyle barışıp sarılmak hayırlı bir rüyadır. Kötü giden bir ilişkinin iyileşeceğine ve iki tarafın iyi dost olacağına işaret eder. Barışın ardından gelen sarılma, müjdeli bir haber alınacağına ve aradaki soğukluğun tamamen kalkacağına yorulur.

Rüyada küs olduğun biriyle konuşmak

Rüyada küs olunan biriyle konuşmak, gerçek hayatta birine karşı çekilecek vicdan azabına işaret eder. Rüya sahibinin düşünmeden söylediği sözlerle birinin kalbini kırdığına ya da birini haksız yere yargıladığına yorulur. İlk adımı rüya sahibi atarsa bu rüya barışmanın mümkün olduğuna delalet eder. Diğer bir yoruma göre küs olunan kişiyle konuşmak uzun süren bir dargınlığın sona ereceğine ve kavgaların biteceğine alamettir.

Küs olunan komşuyla konuşmak, komşuya düşünmeden söylenmiş bir sözün vicdan azabına dönüşeceğine işaret eder. Küs olunan biriyle yüzleşmek, rüya sahibinin o kişiye söylediği sözlerle yüz yüze geleceğine ve bundan pişmanlık duyacağına delalet eder.

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Rüyada küs olduğun birinin seninle konuşmak istemesi

Rüyada küs olunan kişinin rüya sahibiyle konuşmaya çalışması, rüya sahibinin insanları kırmaktan kaçınan, ilişkilerine önem veren ve kimseyi incitmeden yaşamaya çalışan iyi kalpli bir kimse olduğuna yorulur.

Küs olunan kişinin rüya sahibinden bir şey istemesi, küs olunan birinin evine gitmek rüyasında olduğu gibi ihtiyaç sahibine maddi ve manevi destek olunacağına alamettir. Küs olunan kişinin rüya sahibini telefonla araması, konuşma güzel geçtiyse sıkıntı veren bir meselenin çözüleceğine işaret eder. Konuşma kötü geçtiyse bu arama geçici bir öfkeye yorulur.

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Rüyada küs olduğun akrabanı görmek

Rüyada küs olunan akrabayı görmek hayırlı bir rüyadır ve resmi bir belgenin rüya sahibinin eline geçeceğine işaret eder. Devlet dairesinden olumlu bir haber alınacağına da yorulur. Bir yoruma göre küs olunan akrabaları görmek, farklı bir ortama gidileceğine ya da görünüşte bir değişiklik yapılacağına delalet eder.

Rüya sahibinin küs olduğu kızını görmesi, kızıyla arasındaki kırgınlığın biteceğine işaret eder. Küs olduğu oğlunu görmesi ise oğluyla arasındaki dargınlığın sona ermesine yorulur. Küs olunan kuzeni görmek akrabalar arasındaki soğukluğun kalkacağına delalet eder.

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Küs olunan amcayı görmek, amcayla rüya sahibi arasındaki kırgınlığın sona ereceğine işaret eder. Küs olunan dayıyı görmek de hayırlı sayılır ve dayıyla olan dargınlığın kalkacağına yorulur. Küs olunan teyzeyi görmek, teyzeyle bozulan bağın yeniden kurulacağına alamettir. Küs olunan yengeyi görmek, kırgınlığın evlilik yoluyla kurulan akrabalıkta sona ereceğine delalet eder.

Küs olunan kaynını görmek, eşin ailesiyle rüya sahibi arasındaki soğukluğun biteceğine işaret eder. Küs olunan kayınvalideyi, yani kaynanayı görmek eşin annesiyle rüya sahibi arasındaki dargınlığın kalkacağına yorulur. Küs olunan kayınpederi görmek ise eşin babasıyla yaşanan küslüğün sona ermesine delalet eder.

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Küs olunan akrabalarla yemek yemek, sofrada kurulan barışın aile içinde gerçekleşeceğine işaret eder. Küs olunan akrabanın elini öpmek, dargınlığın akrabalık bağında sona ermesine yorulur. Eli öpülen kişi küs olunan baba ise bu rüya yeni bir şehirde başlangıca ve itibar kazanmaya delalet eder.

Küs olunan akrabayla kavga etmek, akrabaların bir bir uzaklaşacağına ve aile içinde zorluklar yaşanacağına alamettir. Başka bir yoruma göre bu kavga akrabalar arasında yeni ve sağlam dostlukların kurulacağına yorulur. Küs olunan kaynanayla kavga etmek, eşin ailesinden gelecek zorluklara delalet eder. Bir yoruma göre ise kaynanayla kavga, aradaki soğukluğun yerini yeni bir yakınlığa bırakacağına alamettir.

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Rüyada küs olduğun akrabayla konuşmak

Rüyada küs olunan akrabayla konuşmak, rüya sahibinin yakın çevresine kötü davranacağına ve bundan pişmanlık duyacağına işaret eder. Küs olunan kuzenle konuşmak ise bu pişmanlığın kuzene karşı yapılan bir kabalıktan doğacağına yorulur.

Rüyada küs olduğun kardeşini görmek

Rüyada küs olunan kardeşi görmek, sıkıntıların sona ereceğine ve dertlerin çözüme kavuşacağına delalet eder. Eski kırgınlıkların bitip ailede huzurun sağlanacağına, rüya sahibinin çevresinden ve güçlü kimselerden destek göreceğine yorulur.

Küs olunan abiyi görmek işlerin kolaylaşacağına ve büyük işlerin başarılacağına işaret eder. Küs olunan ablayı görmek ise iş ya da özel hayatta önemli fırsatlara ve hoş sürprizlere yorulur.

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Küs olunan kardeşle konuşmak kederin sevince döneceğine, rızık kapılarının açılacağına ve çevrede itibar kazanılacağına yorulur. Başka bir yoruma göre rüya sahibinin aile sorumlulukları ile kendi geleceği arasında kalacağına ve ailesinin huzurunu kendi hedeflerinin önüne koyacağına delalet eder.

Küs olunan erkek kardeşle konuşmak, akrabaların desteğiyle kazançlı işlere girişileceğine ve insanlar arasında sevgi ile saygı kazanılacağına yorulur. Küslük ağır bir söz yüzünden başlamışsa bu rüya uzun sıkıntıların ardından gelecek barışa işaret eder. Bir yoruma göre ise erkek kardeşle konuşmak borçlanmaya ve bir süre kimseden yardım istemeden yaşamaya yorulur.

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Rüyada küs olduğun eltiyi görmek

Rüyada küs olunan eltiyi görmek hayırlara delalettir. Aradaki kırgınlığın biteceğine, akrabalardan hayır görüleceğine ve çekilen sıkıntıların ardından ferahlığa kavuşulacağına işaret eder. Bol kazanca ve evde huzurun yeniden sağlanmasına da yorulur. Başka bir tabire göre önceden tanınan ama samimi olunmayan biriyle iki tarafa da kazanç getirecek bir ortaklık kurulacağına alamettir. Küs olunan eltiyle konuşmak, aradaki dargınlığın konuşma yoluyla sona ereceğine işaret eder.

Rüyada küs olduğun dünürünü görmek

Rüyada küs olunan dünürü görmek borçların ödeneceğine, aile içindeki anlaşmazlıkların çözüleceğine ve işlerde berekete delalet eder. Bir yoruma göre devletten yardım görüleceğine, gelirin artacağına ve işte yükselineceğine işaret eder. Küs dünürle konuşmak ise aradaki çatışmanın sona ereceğine yorulur.

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Rüyada küs olduğun görümceyi görmek

Rüyada küs olunan görümceyi görmek, yaşanan üzüntü ve hayal kırıklıklarının zamanla hafifleyeceğine işaret eder. Aile içindeki uzun süreli anlaşmazlıkların çözüleceğine, bolluk ve maddi rahatlığa da yorulur. Bir yoruma göre ise aile ilişkilerinde çalkantılı bir döneme girileceğine delalet eder. Küs görümceyle konuşmak girişilen işte başarıya işarettir. Küs görümceyle kavga etmek ise sorunlarla başa çıkmakta zorlanılacağına yorulur.

Rüyada küs olduğun anneyi görmek

Rüyada küs olunan anneyi görmek ailede barışa, zor günlerde karşılıklı desteğe ve anlaşmazlıkların zamanla azalıp tamamen biteceğine işaret eder. Helalleşmenin gerekliliğine de yorulur. Küs olunan babayı görmek de ailede barışa yorulur ve işlerde başarıya, sağlam bir kazanca işarettir. Diğer bir yoruma göre anne babayı küs görmek evlatların dini terbiyeyle büyütüleceğine ve zor günde insanlara yardım edileceğine alamettir. Küs olunan anneyle konuşmak, anlaşmazlığın bitip helalleşme yolunun açılacağına işaret eder.

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Rüyada küs olduğun arkadaşını görmek

Rüyada küs olunan arkadaşı görmek, küçük bir hatanın başarılı giden bir işte sıkıntı çıkaracağına yorulur. Bu hatanın rüya sahibinin düzenini bozup onu üzeceğine işaret eder. Başka bir yoruma göre bu rüya iş hayatında başarı ve yükselişe, dostluklarda ise geçici bir aksamaya delalet eder.

Uzun zamandır görülmeyen eski bir küs arkadaşı rüyada görmek de küs arkadaşı görmek gibi küçük bir hatanın yol açacağı sıkıntıya yorulur.

Küs olunan arkadaşla kavga etmek de küs olunan biriyle kavga etmek gibi iki yönlü yorulur. Olumsuz yönüyle arkadaş çevresinden uzaklaşmaya ve ihanete işaret eder. Olumlu yönüyle ise bu kavga arkadaşlar arasında yeni bir yakınlığın doğmasına işarettir.

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Rüyada küs olduğun arkadaşınla konuşmak

Rüyada küs olunan arkadaşla konuşmak, vicdan azabı çekilecek durumlarla karşılaşılacağına yorulur. Diğer bir tabire göre rüya sahibinin dikkat çekmek için yaptığı değişikliklerin çevresinde olumlu bir izlenim bırakacağına işaret eder.

Rüyada küs arkadaşla barışmak

Rüyada küs arkadaşla barışmak, rüya sahibini kıskananların onun iyi tavırları karşısında pişman olacağına alamettir.

Rüyada küs olduğun kişinin senin evine gelmesi

Rüyada küs olunan kişinin rüya sahibinin evine gelmesi, hayal kırıklıklarının geride kalacağına alamettir. Önemli bir müjdeyle ailede sevinç yaşanacağına, yeni ve rahat bir hayata kavuşulacağına delalet eder.

Küs olunan akrabanın eve gelmesi, bu müjdenin ve sevincin doğrudan aileyi ilgilendireceğine yorulur. Küs olunan birini evinden kovmak ise kapıya gelen hayrı geri çevirmeye işaret eder ve dargınlığın süreceğine yorulur.

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Rüyada küs olduğun biriyle kavga etmek

Gerçek hayatta küs olunan biriyle rüyada kavga etmek, rüya sahibinin çevresindeki insanların bir bir ondan uzaklaşacağına işaret eder. Dostların menfaatlerine göre davranmaya başlayacağına, hem ev hem iş hayatında zorluklarla uğraşılacağına yorulur. Bu rüya, rakiplerden ve güvenilen kimselerden gelecek ihanete karşı bir uyarı sayılır. Başka bir yoruma göre ise küs olunan kişiyle kavga etmek hayallerin birer birer gerçekleşmeye başlayacağına ve yeni dostluklar kurulacağına delalet eder.

Küs olunan kişiyle bağıra bağıra tartışmak, evli çiftlerin yakında barışacağına işaret eder. Küs olunan birini dövmek, endişe duyulan konularda ferahlığa çıkılacağına yorulur.

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Rüyada küs olduğun biriyle sarılmak

Rüyada küs olunan birine sarılmak hayırlı bir tabirdir. Aradaki sorunların konuşarak çözüleceğine, bağların güçleneceğine ve karşılıklı fayda sağlanacağına işaret eder. Bu kişiyle bir ortaklık kurulacağına da yorulur.

Küs olunan kişinin rüya sahibine sarılması, sarılmak rüyasındaki karşılıklı faydanın o kişiden geleceğine ve onunla bir ortaklık kurulacağına delalet eder. Küs olunan eşine sarılmak, sarılmanın getirdiği hayrın evliliğe ineceğine ve eşler arasındaki sorunların konuşarak çözüleceğine yorulur.

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Rüyada küs olduğun biriyle sarılıp ağlamak

Rüyada küs olunan biriyle sarılıp ağlamak hayırlı sayılır. Girişilecek bir işin bol kâr getireceğine, sorunların çözülüp borçların ödeneceğine işaret eder. Uzun bir ayrılıktan sonra aile ve dostlarla barışılacağına, küs olunan kişiye karşı pişmanlık duyulup gönlünün alınacağına da işarettir. Küs olunan kişinin rüya sahibine sarılıp ağlaması ise eski kırgınlıkların yeniden açılıp yumuşak bir konuşmayla çözüleceğine yorulur.

Rüyada küs olduğun birinin evine gitmek

Rüyada küs olunan birinin evine gitmek, aradaki kırgınlıkların sona ereceğine ve sevgi ile muhabbetin yeniden kurulacağına delalet eder. Umutların gerçekleşeceğine, ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi destek olunacağına da yorulur. Bir yoruma göre farklı yollar denenip yeni insanlarla tanışılacağına işaret eder.

Küs akrabanın evine gitmek güvenilir dostlara ve üzüntülerin bitmesine yorulur. Küs arkadaşın evine gitmek ise zorluklardan kurtulmaya işarettir. Küs olunan kişinin evini temizlemek de evine gitmek gibi kırgınlıkların sona ermesine yorulur ve barış adımının rüya sahibinden geleceğine işaret eder.

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Rüyada küs olduğun birinin elini öpmek

Rüyada küs olunan birinin elini öpmek, rakiplerin önüne geçileceğine ve istenen hedeflere ulaşılacağına işaret eder. Hüzünlü işlerin hayra döneceğine, uzun ayrılıktan sonra kavuşulup dargınlığın biteceğine de yorulur. Küs olunan kişinin rüya sahibinin elini öpmesi de el öpmek rüyası gibi hüzünlü işlerin hayra döneceğine delalet eder ve bu hayır o kişi eliyle gelir.

Küs olunan kişinin rüya sahibini öptüğünü görmek, o kişi karşı cinstense zıt huylu biriyle evlenilip uzun süre uyum içinde yaşanacağına yorulur. Öpen kişi arkadaşsa bu rüya beklenmedik ve kazançlı bir işe girişileceğine alamettir.

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Rüyada küs olduğun biriyle aynı sofraya oturmak

Rüyada küs olunan biriyle aynı sofraya oturmak, barışa ve küslüğün biteceğine işaret eden hayırlı bir rüyadır. Kazanca, mutluluğa ve rakiplerin çıkardığı engellerden kurtulmaya yorulur. Bir yoruma göre musibetlerden korunmaya, mutlu bir evliliğe ve geçimin rahatlamasına delalet eder.

Küs olunan kişinin evinde yemek yemek, barışın o kişinin hanesinde, onun ikramıyla kurulacağına işaret eder. Küs olunan kişinin rüya sahibine yemek vermesi, aynı sofraya oturmak rüyasındaki kazancın ve geçim rahatlığının o kişi eliyle geleceğine yorulur. Rüya sahibinin küs olduğu kişiye ikramda bulunması ise barışın rüya sahibinin kendi adımıyla kurulacağına delalet eder.