Rüyada mezarlık görmek ne anlama gelir? Rüyada uzaktan, eski, yeni, boş, gece ve sürekli mezarlık görmek tabiri ve anlamı tabiri ve anlamı

Rüyada mezarlık görmek ile tek bir mezar görmek tabirde ayrı tutulur. Mezar rüya sahibinin kendi akıbetine bakarken mezarlık bir mekân sayılır ve orada olup bitenle birlikte tabir edilir. Kişinin oraya nasıl gittiği, içeride kiminle karşılaştığı, mezarlığı bakımlı mı yoksa harap mı bulduğu, hangi topluluğun mezarlığı olduğu ve oradan nasıl ayrıldığı hükmü değiştirir.

Rüyada mezarlık görmek

Rüyada mezarlık görmek üzüntüye, sıkıntıya ve işlerin daralmasına delalet eder. Pek çok tabirde zindan ve hapis anlamı taşır, elde olanın eksilmesine ve maddi darlığa da yorulur. Rüyada kabristan görmek aynı tabire girer, iki söyleyiş arasında hüküm farkı yoktur.

REKLAM

Hapis ve zindan tarafı bu rüyanın en çok tekrarlanan hükmüdür. Rüya sahibinin bir işte sıkışıp kalmasına, gitmek istediği yere bir süre gidememesine ve üzerindeki yükün hemen kalkmamasına işaret eder.

Rüyanın bir de ağır olmayan tarafı vardır. Mezarlık gören kimsenin ölümü hatırladığına, dünya ile arasındaki bağı gevşettiğine ve elindekine daha az sarıldığına işarettir. Rüya sahibinin elindekini ölçülü kullanmasına, bitmeyecekmiş gibi davrandığı şeylerin bir sonu bulunduğunu görmesine yorulur. Bu yönüyle rüya, kişinin gidişatını düzeltmesine ve ahiret tarafını öne almasına alamettir.

REKLAM

Mezarlık aynı zamanda rüya sahibinin kimlerle düşüp kalktığını haber verir. Dini ve dünyası bozuk kimselerle arkadaşlık etmeye alamet sayılır, aynı rüya bu arkadaşlıktan uzaklaşmaya da yorulur. Yanında durduğu kimselerin onu hangi işlere sürüklediğine bakılarak tabir edilir.

Rüyayı gören kimsenin hâli de tabiri ayırır. Bekâr bir kimse için yakın zamanda evlenip yuva kurmaya, bir kimseyle aynı çatıyı paylaşmaya işarettir. Hamile kadın için evlilik hayatının istikrarına, kolay bir doğum yapmasına ve doğacak bebeğin rahata kavuşmasına yorulur. Mezarlığın bulunduğu hâl de hükmü yönlendirir, bakımlı bir mezarlıkla yıkık bir mezarlık aynı tabire girmez.

REKLAM

Rüyada mezarlıkları görmek

İbret tarafı bu rüyada öne çıkar. Rüyada mezarlıkları görmek, görülenlerden ibret almaya ve işlenen günahlardan yana pişmanlık duymaya delalet eder. Rüya sahibinin yanlış bildiği işlerden dönmesine, hâlini gözden geçirmesine işarettir. Mezarlığın çoğalması hükmü ağırlaştırmaz, pişmanlık ve dönüş tarafını kuvvetlendirir.

Rüyada mezarlığa gitmek

Rüyada mezarlığa gitmek, rüya sahibinin işlediği günahlardan kurtulmak istediğine işaret eder. Aynı rüya, çevresindeki kimselere yardım eli uzatacağına delalet eder. Yardım tarafı bu tabirde açıktır, kişinin kendi derdini bir yana bırakıp başkasının ihtiyacını görmesine ve elindekinden vermesine yorulur.

REKLAM

Bu rüyada hükmü gidişin niyeti ayırır. Ne için gittiğini bilerek, orada yatanları anmak üzere yola çıkan kimse için tabir günahtan arınma ve hâlini düzeltme tarafında kalır. Belli bir maksat olmadan, ayağı kendiliğinden oraya düşmüş gibi giden kimse için ise elde olanın azalmasına ve geçim tarafında sıkıntıya delalet eder.

Mezarlığa gitmek ile orada bulunmak ayrı tabir edilir. Gitmekte rüya sahibi kendi isteğiyle yola çıkmış ve mezarlığı kendisi aramıştır, hüküm de bu isteğe bağlanır. Bu yüzden oraya vardıktan sonra ne yapıldığı değil, kişinin hangi niyetle yöneldiği tabiri belirler.

REKLAM

Rüyada mezarlık ziyaret etmek

Mezarlık ziyareti sünneti yerine getirmeye delalet eder. Hapiste olan bir kimse için rüya hürriyetine kavuşmaya işarettir, hapisteki birinin ziyaret edilmesine ya da hasta bir kimsenin ziyaretine gidilmesine de yorulur. Rüyada mezarlığı ziyaret etmek ile mezarlık ziyareti arasında tabir farkı yoktur.

Ziyaretin hâli hükmü ayırır. Korku içinde yapılan kabir ziyareti pişmanlığa ve gereksiz işlere vakit harcamaya delalet eder.

Rüyada gece mezarlığa gitmek

Gece vakti mezarlığa gitmek karanlıkta girilen yerin kendisiyle tabir edilir. Endişeli bir bekleyişin sona ermesine ve yakında gelecek berekete delalet eder. Rüyada gece mezarlıkta olduğunu görmek de bu hükmün içindedir. Gece vakti korkarak eski bir mezarlıktan geçtiğini gören kimse için rüya, iş hayatında büyük bir başarı yakalamaya yorulur. Gecenin karanlığı bu tabirde hükmü ağırlaştırmaz.

REKLAM

Rüyada mezarlıkta olmak

Rüyada mezarlıkta olmak, rüya sahibinin insanları peşin bir hükümle tarttığına ve onlar hakkında baştan karar verdiğine delalet eder. Mezarlıkta olduğunu görmek de aynı hükümdedir, bu tutum yüzünden yakınlarının ondan uzaklaşacağına ve çevresinin daralacağına işaret eder.

Bu rüyada kişi mezarlığa gitmemiş, kendini orada bulmuştur. Ölülerin arasında durup kalmak, rüya sahibinin diriler arasındaki yerini gözden geçirmesine ve insanlarla arasını düzeltmesine alamettir.

Rüyada mezarlıktan kaçtığını görmek bunun tersi yöndedir. Borçlardan ve onların yüzünden çekilen çileden kurtulmaya, sevdiklerini etkileyen sıkıntıların çözülmesine ve iş hayatında ilerlemeye işarettir.

REKLAM

Rüyada kendini mezarlıkta görmek

Bu rüya kişinin doğrudan kendi hâline bakar. Rüyada kendini mezarlıkta görmek, zor bir dönemin ardından kişinin kendine gelmesine, işine ve hayatına dönmesine işaret eder. Sıkıntıların ve darlığın sona ermesine, duran işlerin yeniden yürümesine delalet eder. Mezarlıkta bulunduğunu görmek rüya sahibinin çevresini haber verirken, kendini orada gören kimse için hüküm onun kendi durumundan çıkar.

Rüyada mezarlıkta gezdiğini görmek

Rüyada mezarlıkta gezdiğini görmek, boş ve yararsız işlerle uğraşmaya delalet eder. Mezarlıkta gezmek gereksiz arkadaşlıklara ve bir türlü çözülmeyen sorunlara işaret eder, inancı zayıf bir kimseyle yol yürümeye yorulduğu da söylenir. Mezarlıkta gezinmek bir yere varmak için değil, oyalanmak için yapılan bir harekettir ve tabir de bu oyalanmaya bakar.

REKLAM

Gezinmenin hâli hükmü ayırır. Amaçsızca, ne aradığını bilmeden gezinen kimse için rüya bu yöndedir. Huşu içinde, ağır adımlarla dolaşıldığı görülürse hüküm döner. Bu rüya atalardan alınan nasihatle hayatını düzenlemeye, büyüklerin sözünü tutup işlerini ona göre kurmaya delalet eder.

Rüyada mezarlıkta yürümek

Ömrün sonlu olduğunu fark etmek bu rüyanın esas hükmüdür. Rüyada mezarlıkta yürümek, rüya sahibinin hayatın bir sonu bulunduğunu gördüğüne işaret eder. Mezarların yanından geçe geçe yürümek, kişinin kendi ömrünü hesap etmesine ve vaktini neye harcadığını görmesine delalet eder. Mezarlıkta yürümek ayrıca kimlerin kapısını çaldığını gösterir, olumsuz kimselerin evine girip çıkmaya ve manasız işlerle oyalanmaya yorulur.

REKLAM

Rüyada mezarlıkta dolaşmak

Korku bu rüyada hükmü belirler. Rüyada mezarlıkta dolaşmak korkarak yapıldığında büyüklerinden azar işitmeye ve çevresinin onaylamayacağı bir işe girmeye delalet eder. Korku burada uyarı tarafındadır, atılacak adımın önce büyüklere danışılmasına alamet sayılır.

Rüyada mezarlıktan geçmek

Rüyada mezarlıktan geçmek çok yaşamaya, gönül huzuruna ve hayır üzere olmaya delalet eder. Mezarlığın içinden geçmek, başa gelen kötü olayların zararının telafi edileceğine işarettir.

Mezarlıktan geçmek, orada durup kalmaktan ayrı tabir edilir. Kişi oraya girmiş ve çıkmıştır, hüküm de bu çıkışa bağlanır. Rüya sahibinin girdiği darlıktan aynı şekilde çıkacağına, başladığı işi yarıda bırakmadan bitireceğine yorulur.

REKLAM

Geçişin kiminle yapıldığı hükmü kuvvetlendirir. Kalabalıkla birlikte geçmek üzüntü ve kederden kurtulmaya delalet eder, yanındakilerle birlikte yürüyen kimse için sıkıntının topluca kalkacağına işaret sayılır.

Kimin mezarlığından geçildiği de tabiri ayırır. Akrabaların yattığı mezarlıktan geçmek günahların bağışlanmasına, tövbeye ve hacca ya da umreye gitmeye yorulur. Bayram, arife ve cuma gibi günlerde mezarlıktan geçtiğini görmek ise sevince işarettir.

Rüyada mezarlıktan yürüyerek geçmek

Geçişin neyle yapıldığı hükmü değiştirir. Rüyada mezarlıktan yürüyerek geçmek üzüntülü bir meselenin son bulmasına delalet eder, yol kişinin kendi ayağıyla alındığı için hüküm de onun kendi emeğine bağlanır. Araçla geçtiğini gören kimse için tabir döner ve ortak bir işe girişmeye işaret eder.

REKLAM

Rüyada mezarlıkta gördüklerine göre tabiri

Mezarlıkta kimin ya da neyin görüldüğü tabiri doğrudan değiştirir. Mezarlığın kendisi ağır bir rüya sayılırken orada karşılaşılan canlı hükmü kendi tarafına çeker, tabir o varlığın hâline ve rüya sahibiyle kurduğu ilişkiye göre verilir. Karşılaşmanın ortak hükmü uzamış bir sıkıntının çözüme yaklaşmasıdır.

Rüyada mezarlıkta çocuk görmek

Rüyada mezarlıkta çocuk görmek çocuğun hâline göre iki yöne ayrılır. Sağlıklı ve gülen bir çocuk ya da bebek görmek zor günlerin, kederlerin ve sıkıntıların sona ermek üzere olduğuna, yakın bir ferahlığa işaret eder. Zayıf, kirli ya da ağlayan bir çocuk görmek sıkıntıların bir süre daha süreceğine delalet eder. Bu rüya geçmişte kapanmamış bir meselenin bulunduğuna, o mesele görülüp yeni bir sayfa açılacağına da yorulur.

REKLAM

Rüyada mezarlıkta yılan görmek

Rüyada mezarlıkta yılan görmek hayırlı olayların yaklaştığına, maddi ve manevi rahatlamaya ve şansın dönmesine işaret eder. Korkutan durumların sonunda rüya sahibini daha iyi bir yere götüreceğine delalet eder. Mezarlıkta yılanı yakaladığını görmek bir düşmanı ya da tehlikeyi alt etmeye alamettir. Büyük istekle girişilen bir işte zarar görmeye, ardından çabuk toparlanmaya da yorulur.

Rüyada mezarlıkta kalabalık görmek

Rüyada mezarlıkta kalabalık görmek, rüya sahibinin geçmişte yaptığı hatalardan pişmanlık duyduğuna ve işlediği günahları telafi etmek istediğine işaret eder. Kalabalığın kim olduğu hükmü ayırır. Mezarlık bahçesinde bekleyen bir kalabalık görmek hayra ve orada rüya sahibinden dua bekleyen kimselerin bulunduğuna delalet eder. Kalabalık kadınlar görmek ticaretle uğraşan için kazançlı bir işe, öğrenci için başarılı bir döneme işarettir.

REKLAM

Rüyada mezarlıkta kedi görmek

Mezarlıkta kedi gören kimse için tabir şükür tarafındadır. Rüya sahibinin daima şükür hâlinde olacağına, aile hayatının gün geçtikçe güzelleşeceğine ve aynı işyerini paylaştığı kimselere tecrübesini aktaracağına delalet eder.

Rüyada mezarlıkta birini görmek

Rüyada mezarlıkta birini görmek hayırlı bir kısmetle mutlu bir evlilik yapmaya işaret eder. Kısa süre içinde ele geçecek bir miktar paraya da yorulur. Mezarlıkta vefat etmiş bir yakınını gören kimse için rüya, ibadete yönelmeye ve hayırlı işler yapmaya delalet eder.

Rüyada mezarlıkta dua etmek

REKLAM

Rüyada mezarlıkta dua etmek, sıkıntıların Allah'a el açılarak aşılacağına ve rüya sahibinin büyük bir mutluluk yaşayacağına işaret eder. Rüyada mezarlıkta dua okumak bu rüyadan ayrılmaz, vefat etmiş bir yakının rüya sahibinden dua beklediğine delalet eder. İhmal edilen ibadetlere dönme uyarısı sayıldığı da olur.

Mezarlıkta Kur'an okuduğunu görmek Allah'ın sevdiği kullardan olmaya, güzel bir hayata ve mutluluğun daimi olmasına delalet eder. Sabra ve şükre de işarettir. Mezarlıkta Kur'an dinlemek orada yatanların ruhunun şad olmasına yorulur.

Mezarlıkta cemaatle namaz kılındığını görmek başkalarından yardım görmeye ve bu yardımla iyi yerlere gelmeye işaret eder, karşılaşılan engellerin aşılmasına alamet sayılır.

REKLAM

Rüyada mezarlıkta oturmak ve uyumak

Mezarlıkta kalmanın uyanık mı yoksa uykulu mu olduğu tabiri zıt yönlere ayırır. Orada oturup bekleyen kimse için hüküm hayır tarafındadır ve işlerin yoluna girmesine delalet eder. Uykuya dalmak ise darlık tarafına çeker, rüya sahibinin bulunduğu yerden geriye düşmesine işaret eder.

Rüyada mezarlıkta oturmak

Rüyada mezarlıkta oturmak borçların ödeneceğine ve duaların kabul olacağına işaret eder. Uğranılan zararın telafi edilmesine, işin itibar kazanmasına ve tasaların son bulmasına delalet eder. Mezarlıkta oturup yemek yediğini görmek geçmişi geride bırakmaya, eşler ve kardeşler arasındaki dargınlığın çözülmesine ve bolluğa yorulur.

REKLAM

Rüyada mezarlıkta uyumak

Rüyada mezarlıkta uyumak fakirliğe ve makam düşüşüne delalet eder. Beraberinde gelen maddi darlığa, rüya sahibinin tembelliğine ve hayatı için çaba göstermemesine işaret eder. Mezarlıkta yattığını görmek de bu hükmün içindedir, işten el çektiği için kendini yalnız bulmasına yorulur. Uyku bu rüyada durgunluk tarafındadır, işe koyulmadıkça hâlin düzelmeyeceğine alamet sayılır.

Rüyada mezarlıkta ağlamak

Mezarlıkta dökülen göz yaşı tabirde hayır tarafındadır. Rüyada mezarlıkta ağlamak çaresizlikten kurtulmaya ve rüya sahibinin hâlinin iyiye dönmesine işaret eder. Uzun süredir taşınan bir derdin dile gelmesine ve o derdin üzerinden kalkmasına alamettir. Vefat etmiş atalarını ve geçmişlerini özleyeceğine de delalet eder. Bir tabirde sağlığın bozulacağına dair önceden yapılmış bir uyarı sayılır.

REKLAM

Rüyada mezarlığın kimliğine göre tabiri

Mezarlığın hangi topluluğa ait olduğu tabiri doğrudan değiştirir. Müslüman mezarlığı görmek hayra, ahlaklı kimselerle bir arada bulunmaya ve günahtan kaçınmaya işarettir. İslam mezarlığına yağmur yağdığını görmek rahmet ve bereket müjdesidir. Bunun dışındaki mezarlıklar hükmü ters yöne çevirir, müşrik mezarlığı görmek üzüntü ve kedere delalet eder.

Rüyada hristiyan mezarlığı görmek

Rüyada hristiyan mezarlığı görmek ecnebi mezarlığı hükmündedir ve rüya sahibinin ahireti unutup dünyaya dalmasına delalet eder. Münafık kimselerin sakladığı sırlara da işaret eder. Müslüman mezarlığı görmek rüya sahibini hayırlı kimselerin yanına çekerken, hristiyan mezarlığı onu kendi yolundan uzak düşmüş kimselerin arasında gösterir. Tabir bu iki mezarlık arasındaki farktan çıkar.

REKLAM

Rüyada mezarlıkta mezar aramak

Arayışın kendisi bu rüyada hayır tarafındadır. Rüyada mezarlıkta mezar aramak bir iş sayesinde çok iyi yerlere gelineceğine işaret eder. Hayata sevginin ve huzurun hâkim olmasına, sıkıntıların yakın zamanda çözülmesine delalet eder. Mezarlıkta altın bulduğunu görmek şansın ve kısmetin açılmasına, beklenmedik ve değerli bir kazanca yorulur, iş hayatında saygınlık kazanmaya da işarettir.

Rüyada mezarlığın hâline göre tabiri

Mezarlığın bakımlı mı yoksa harap mı bulunduğu hükmü belirler. Aynı rüya her hâlde aynı karşılığı vermez, bakımlı bir mezarlık tabiri hayır tarafına, harap bir mezarlık ağır tarafa çeker.

REKLAM

Temiz ve bakımlı bir mezarlık görmek hayra ve berekete delalet eder. Rüya sahibinin işlerinin düzenli yürümesine ve elindekinin çoğalmasına işarettir.

Harap, yıkık ve içinde pislik bulunan bir mezarlık görmek hayırsızlığa yorulur. Girişilen işten netice alınmamasına ve darlığın sürmesine delalet eder.

Eski bir mezarlık görmek üzüntülü bir konunun olumlu sonuca bağlanmasına işaret eder. Çevrenin olumsuz etkisinden kurtulmaya ve borçtan sıyrılmaya alamettir.

Aile mezarlığı görmek rüya sahibinin ailesiyle birlikte uzun bir ömür süreceğine, haneye bolluk ve bereket geleceğine yorulur. Boş bir mezarlık görmek sevinçli ve hayırlı bir haber getirecek kimsenin haneye geleceğine işarettir. Bu iki mezarlık hane tarafından tabir edilir, hüküm rüya sahibinin evine ve yakınlarına bağlanır.

REKLAM

Rüyada mezarlığın yandığını görmek

Rüyada mezarlığın yandığını görmek günlerin rahatlık ve ağız tadı içinde geçeceğine işaret eder. Darlıktan bolluğa çıkılmasına, önemli bir işte takdir görüp saygınlık kazanmaya delalet eder. Bu rüyada yangın mezarlığın bulunduğu hâli değil, rüya sahibinin önündeki dönemi haber verir.