Rüyada namaz kılmak, rüya sahibinin o namazı ne halde ve ne yaparak kıldığına göre de karşılık bulur. Namazın eksiksiz kılınması ile yarıda bırakılması, ağlayarak kılınması, cemaate yetişilmesi ya da yetişilememesi hükmü ayrı yerlere çeker. Namaza hazırlanmakla namazı bitirmek arasındaki fark da tabirde gözetilir.

Rüyada namaz kılmak

Rüyada namaz kılmak, günahlardan arınmaya, kalbin huzur bulmasına ve rahmete ermeye işaret eder. Sözünde duran, verdiği sözü yerine getiren bir kimse olmaya delalet eder. Sıkıntı ve kederden kurtulmaya, küs olunan kimseyle barışmaya, eldeki imkân azken mal sahibi olmaya yorulur. Namazın vaktinde ve eksiksiz kılındığı görülürse muradın hasıl olacağına, niyetlenilen işin sonuna kadar götürüleceğine işarettir. Kılınan namazın tamamlandığının görülmesi, başlanmış bir işin yarıda kalmayacağına delalet eder. Farz namaz kılındığını görmek büyük bir göreve gelmeye, üzerindeki emaneti yerine getirmeye, korku ve endişeden emin olmaya alamettir.

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Rüyada camide namaz kılmak

Rüyada camide namaz kılmak, dileklerin ve duaların karşılık bulmasına işaret eder. Dünya ve ahiret işlerinde itibar sahibi olmaya, hatırı sayılır bir mevkiye erişmeye delalet eder. Kapanmış işlerin yeniden açılmasına, eve bolluk ve bereket girmesine yorulur.

Rüyada camide cemaatle namaz kılmak

Rüyada camide cemaatle namaz kılmak, hayırlı işlere adım atmaya ve sevabın çokluğuna işaret eder. Yapılan amellerin karşılık bulmasına, manevi anlamda doğru yola ulaşmaya delalet eder. Camide cuma namazı ya da sabah namazı kılındığının görülmesi de aynı yönde, hayırlı bir işe girişmeye ve o işin karşılığını görmeye yorulur.

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Rüyada mescitte namaz kılmak

Rüyada mescitte namaz kılmak murada ermeye işaret eder. Sırtta taşınan yüklerden kurtulmaya, omuzdaki sorumluluğun hafiflemesine delalet eder.

Rüyada camide namaz kılmak için saf tutmak

Rüyada camide namaz kılmak için saf tutmak, yeni bir ailede huzur bulmaya ve nüfuzlu kimselerin çevresine girmeye işaret eder. Üzüntünün dağılmasına, hastalıktan kurtulmaya ve dargın dostlarla barışmaya delalet eder.

Rüyada beş vakit namazı kılmak

Rüyada beş vakit namazı kılmak hayra yorulur. Sabah namazı zaruri ihtiyaçların karşılanmasına, öğle namazı maksada nail olmaya, ikindi namazı yardım görmeye, akşam namazı yapılması gereken işin bitmesine, yatsı namazı ise yolculuğa ve aile geçimine delalet eder.

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Rüyada sabah namazı kılmak

Rüyada sabah namazı kılmak, zaruri ihtiyaçların giderilmesine işaret eder. Yeme içme ve giyim için gerekenin hazırlanmasına, meşru rızık peşinde gayret göstermeye delalet eder. Verilen bir sözün tutulmasına da yorulur. Sabah namazını kıldığını görmek zorlukların kolaya evrilmesine işaret eder.

Rüyada yatsı namazı kılmak

Rüyada yatsı namazı kılmak yolculuğa, evlenmeye ya da taşınmaya delalet eder. Aile geçimine özen göstermeye işaret eder. Yatsı namazının ilk vaktinde kılındığı görülürse çoluk çocuğu memnun edecek bir işte bulunmaya yorulur.

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Rüyada ikindi namazı kılmak

Rüyada ikindi namazı kılmak yardım görmeye ve başarıya ulaşmaya işaret eder. Güçlükten sonra kolaylığa erişmeye delalet eder. İkindi namazını kıldığını görmek hayra ve korunmaya yorulur.

Rüyada akşam namazı kılmak

Rüyada akşam namazı kılmak, yapılması gereken işlerin bitirilmesine ve yükten kurtulmaya işaret eder. Yorgunluğun ardından dinlenmeye delalet eder. Akşam namazının farzını kıldığını görmek, üzerinde duran işin tamamlanmasına ve elin rahatlamasına yorulur.

Rüyada öğle namazı kılmak

Rüyada öğle namazı kılmak maksada nail olmaya, dünya ve ahiret işlerinde yardım görmeye işaret eder. Gizli kalmış şeylerin açığa çıkmasına da yorulur. Rüyada havanın berrak olduğu görülmüşse sevince ve başarıya, bulutlu olduğu görülmüşse üzüntülü bir işe delalet eder.

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Rüyada namazı yanlış kılmak

Rüyada namazı yanlış kılmak yolculuğa çıkmaya işaret eder. Eksik ya da hatalı kılınan namaz, rüya sahibinin yakın zamanda yol görünen bir işe girişeceğine delalet eder. Namazın bozulduğunun ya da eksik bırakıldığının görülmesi de yola çıkmaya yorulur. Namaza yetişemediğini görmek ise işlerin hafiflemesine ve maddi zorlukların bitmesine işaret eder; borcun kolaylıkla kapanmasına ve huzurlu günlere delalet eder.

Rüyada abdestsiz namaz kılmak

Rüyada abdestsiz namaz kılmak, hazırlıksız ve yeterli donanım olmadan bir işe girişmeye işaret eder. Tüccar için sermayesiz ticarete, çalışan kimse için yersiz yurtsuz kalmaya delalet eder. Cemaatle birlikte abdestsiz kılındığı görülürse zorluğun bir kimseyi değil topluluğun tamamını birden etkilemesine yorulur.

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Rüyada kıbleye ters namaz kılmak

Rüyada kıbleye ters namaz kılmak, tutulan yolda yön kaybına işaret eder. Doğru sanılan bir kararın varılmak istenen yerden uzaklaşmasına, işlerin ters tarafa çevrilmesine delalet eder. Kıblenin tersine ya da ters yöne dönerek namaz kılmak doğru yoldan sapmaya yorulur. Ters kıblede namaz kıldığını görmek ise elde tutulan işin yolundan çıkmasına delalet eder.

Rüyada avret yeri açık namaz kılmak

Rüyada avret yeri açık namaz kılmak, üzerine düşen sorumlulukların ihmal edilmesine ve yanlışın doğru sanılmasına işaret eder. Rüyada çıplak namaz kılmak, helal olmayan bir kazançtan hayır beklemeye delalet eder.

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Rüyada cemaatle namaz kılmak

Rüyada cemaatle namaz kılmak hayır üzere olmaya, saadet ve berekete delalet eder. Sevilen kimselerle mutlu olmaya, dostlarla hayırlı işlere girişmeye işaret eder. Yarım kalan işlerin yakın zamanda tamamlanmasına yorulur. Cemaate imamlık yapıldığının ya da namaz kıldırıldığının görülmesi yüksek bir memuriyete tayin edilmeye, hak edilenin sahibine verilmesine ve ailede müjdeli haberlere işaret eder.

Rüyada kalabalıkta namaz kılmak

Rüyada kalabalıkta namaz kılmak, iş hayatında iyi bir konuma gelmeye ve şansın yaver gitmesine işaret eder. Çoktandır beklenen murada ermeye, borcun kapanmasına ve girişilen her işi başarıyla bitirmeye delalet eder.

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Rüyada ölmüş anneyle namaz kılmak

Rüyada ölmüş anneyle namaz kılmak dinden ve ahlaktan ayrılmamaya işaret eder. Omuzdaki yükün hafiflemesine, ümitsizlik ve gelecek endişesinden kurtulmaya delalet eder. İşlerin gün geçtikçe düzelmesine yorulur.

Rüyada cuma namazı kılmak

Rüyada cuma namazı kılmak muradın hasıl olmasına ve arzu edilen şeye kavuşmaya işaret eder. Ferahlığa, sevince ve huzurlu günlere delalet eder. Borcun azalmasına, sıkıntılı bir hesabın kapanmasına yorulur.

Rüyada cenaze namazı kılmak

Rüyada cenaze namazı kılmak, namazı kılınan kimseye şefaat etmeye işaret eder. Yapılan dua ve istiğfarın karşılık bulmasına delalet eder. Zorlu bir dönemin kapanmasına, dargın akrabalarla yeniden görüşmeye ve aile bağlarının güçlenmesine yorulur.

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Rüyada tek başına namaz kılmak

Rüyada tek başına namaz kılmak, kederli kimsenin büyük bir sevince kavuşmasına işaret eder. Üzerindeki ağır sorunun ortadan kalkmasına delalet eder. Büyük bir atılım yapıp rakiplerin önüne geçmeye, hayırlı bir kısmete yorulur.

Rüyada nafile ve özel namaz kılmak

Beş vaktin dışında kılınan namazlar rüyada, rüya sahibinin kendi isteğiyle giriştiği bir hayra ve o hayrın karşılığını görmesine delalet eder. Rüyada istihare namazı kıldığını görmek, yapılmasına karar verilen işin güzel sonuçlanmasına işaret eder. Tövbe namazı kıldığını görmek günahların affına ve fakir kimsenin zengin olmasına yorulur. Hacet namazı sağlık sorunlarının çözüme kavuşmasına işaret eder. Nafile namaz kılındığının görülmesi ise aile fertlerinin rızkının genişlemesine delalet eder.

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Rüyada kaza namazı kılmak

Rüyada kaza namazı kılmak borcun ödenmesine işaret eder. Geride kalanı telafi etmeye ve tövbeye delalet eder.

Rüyada teravih namazı kılmak

Rüyada teravih namazı kılmak borç ödemeye ve hidayete ermeye işaret eder. Bolluk ve berekete, geçmiş dertlerden kurtulmaya delalet eder.

Rüyada bayram namazı kılmak

Rüyada bayram namazı kılmak borç ödemeye, hastanın şifa bulmasına ve sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder. Ramazan Bayramı namazı kılındığı görülürse borcun kapanmasına ve ferahlığa delalet eder. Kurban Bayramı namazı ise hayır işlerine, vasiyeti tutmaya ve adakları yerine getirmeye yorulur. Her ikisinde de yeni kazanç kapılarının açılmasına işarettir.

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Rüyada teheccüd namazı kılmak

Rüyada teheccüd namazı kılmak yüksek bir rütbeye nail olmaya işaret eder. Elde edilen başarılar sayesinde büyük işlere girişmeye, borç ve endişelerden kurtulmaya delalet eder.

Rüyada şükür namazı kılmak

Rüyada şükür namazı kılmak kârlı bir ortaklığa işaret eder. Aile içi anlaşmazlıkların çözülmesine, ev halkının arasındaki dargınlığın bitmesine delalet eder.

Rüyada vitir namazı kılmak

Rüyada vitir namazı kılmak hastalığın kısa sürede şifa bulmasına işaret eder. Uzun zamandır devam eden maddi endişenin sona ermesine, işlerde başarıya ve zorluktan sonra huzura delalet eder.

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Rüyada tesbih namazı kılmak

Rüyada tesbih namazı kılmak sonucun hayırlı olmasına işaret eder. Arzulanana kısa sürede ve zahmetsizce kavuşmaya, atılan iftiradan aklanmaya ve sağlığın düzelmesine delalet eder.

Rüyada kutsal mekânlarda namaz kılmak

Kutsal sayılan ve ziyaret edilen yerlerde namaz kılındığının görülmesi, rüya sahibinin elindeki işin hayırla neticelenmesine delalet eder. Bu yerlerde kılınan namaz korunmaya, itibarın artmasına ve darlıktan sonra genişliğe işaret eder.

Rüyada Kâbe'de namaz kılmak

Rüyada Kâbe'de namaz kılmak düşmanın zararından korunmaya işaret eder. Bir türlü çözülmeyen sorunların çözüme kavuşmasına delalet eder. Çocuk bekleyen kimse için kısa sürede evlat sahibi olmaya yorulur.

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Rüyada Kâbe'nin içinde namaz kılmak insanların hürmetini kazanmaya işaret eder. Kesintisiz bir gelire ve her yönden hayra ermeye delalet eder.

Rüyada umrede namaz kılmak

Rüyada umrede namaz kılmak, yaşanan sıkıntıları kolay atlatmaya ve kalıcı, güvenilir dostlar edinmeye işaret eder. İş dünyasında ün kazanmaya, bedenen ve ruhen dinlenmeye, darlıktan sonra ferahlığa delalet eder.

Rüyada Mescid-i Nebevi'de namaz kılmak

Rüyada Mescid-i Nebevi'de namaz kılmak, üzüntü duyulan meseleleri kimseden yardım almadan düzeltmeye işaret eder. Yapılan her işin büyük ilgi görmesine, maddi endişelerden kurtulmaya ve terfi etmeye delalet eder. Kaybedilen malın geri gelmesine yorulur.

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Rüyada türbede namaz kılmak

Rüyada türbede namaz kılmak baht açıklığına ve hatırı sayılır bir kazanca işaret eder. Bilgili kimselerle girişilen işlerde başarıya, iş hayatında saygın bir mevkiye delalet eder.

Rüyada Medine'de namaz kılmak

Rüyada Medine'de namaz kılmak, kimsenin desteğine muhtaç olmadan geçimini sağlamaya işaret eder. Girişilen işlerden hayır görmeye ve aile hayatının huzur içinde geçmesine delalet eder.

Rüyada evde ve dışarıda namaz kılmak

Evde kılınan namaz ile ev dışında kılınan namaz rüyada ayrı tabir edilir. Cami dışında bir yerde namaz kılındığının görülmesi, rüya sahibinin kendi emeğiyle elde edeceği bir kazanca ve yolunun açılmasına delalet eder. Hayvan üzerinde namaz kıldığını görmek büyük bir korkuya uğramaya, bağ ve bahçede kılmak istiğfara ve tövbeye, denizde kılmak ise alanında tanınan bir isim olmaya işaret eder.

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Rüyada tuvalette namaz kılmak

Rüyada tuvalette namaz kılmak beklenenden fazla kazanca ve önündeki engellerin azalmasına işaret eder. Yapılan iyiliğin fark edilmemesine, üzüntülü bir dönemin kısa sürede geçmesine delalet eder. İnsanlar arasında sevilip hayırla anılmaya yorulur.

Rüyada dışarıda namaz kılmak

Rüyada dışarıda namaz kılmak alın teriyle kazanç elde etmeye ve mevkiin yükselmesine işaret eder. Aşılamayan zorlukların geride kalmasına, işlerin bereketlenmesine delalet eder.

Rüyada sokakta namaz kılmak aç kimseleri doyurmaya ve sorumlulukların hafiflemesine işaret eder. Sıkıntıların yavaş yavaş ortadan kalkmasına, hayırlı bir işle maddi durumun düzelmesine delalet eder.

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Rüyada yolda namaz kılmak sürpriz ve müjdeli olaylar yaşamaya, büyük paralar kazanmaya işaret eder. Aile içi anlaşmazlıkların ardından huzura ermeye ve çevrenin genişlemesine delalet eder.

Rüyada evde namaz kılmak

Rüyada evde namaz kılmak, engellerle karşılaşılsa da kısa sürede evliliğe ve evlada kavuşmaya işaret eder. Değerli bir mala sahip olmaya, ailenin desteğini görmeye delalet eder. Hem işte hem evde bolluğun artmasına yorulur.

Rüyada başkasının evinde namaz kılmak, çevrenin hayır sahibi kimselerle dolmasına ve yapılan işin herkesçe takdir görmesine işaret eder. Borçlardan ve sorunlardan kurtulmaya, dargınların barışmasına delalet eder.

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Rüyada namaz kılmaya hazırlanmak

Namaza başlanmadan önceki hazırlığın rüyada görülmesi, işin kendisinden önce yolunun açılmasına delalet eder. Kurulan niyetin karşılık bulmasına, önde duran engelin kalkmasına ve beklenen kısmetin yaklaşmasına işaret eder.

Rüyada namaz kılmak için abdest almak

Rüyada namaz kılmak için abdest almak sıkıntı ve zorlukların sona ermesine, manevi arınmaya işaret eder. Yoksulluktan kurtulup bereketli bir döneme girmeye, ailede hürmet görmeye delalet eder.

Rüyada namaz kılmak için yer aramak

Rüyada namaz kılmak için yer aramak başkasına yardım etmeye, yeni bir eve ve kazançlı bir işe kavuşmaya işaret eder. Uzun süren işsizliğin sona ermesine ve önemli bir karar vermeye delalet eder.

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Rüyada namaz kılmak istemek

Rüyada namaz kılmak istemek, uzun zamandır beslenen hayallerin gerçekleşmeye yaklaştığına işaret eder. Zorlukların geride kalacağına, emekle yüksek bir mevkiye gelineceğine ve aileye rahat bir hayat sunulacağına delalet eder.

Rüyada namaz kılmak için seccade sermek

Rüyada namaz kılmak için seccade sermek kederin sona ermesine işaret eder. Bahtın ve kazancın yâr olmasına, hayır sahibi kimselerle güzel bir ortaklık kurmaya ve kötü niyetli kimselerden korunmaya delalet eder.

Rüyada namaz kılanın hâline göre tabiri

Namazın hangi hâlde kılındığı rüyanın yönünü belirler. Ayakta ve gücü yerinde kılınan namaz işlerin kolaylıkla yürümesine delalet ederken, bedenin ya da içinde bulunulan durumun namaza verdiği biçim rüya sahibinin elindeki imkânı ve kısmetini gösterir.

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Rüyada oturarak namaz kılmak

Rüyada oturarak namaz kılmak gücün yetmemesine ve cesaretin kırılmasına işaret eder. Az bir rızka kanaat etmeye delalet eder. Bitirilmek istenen işte güçsüz kalmaya, eldeki imkânın istenen büyüklükte olmamasına yorulur.

Rüyada adetliyken namaz kılmak

Rüyada adetliyken namaz kılmak iş hayatında terfi etmeye, ailede huzura, bolluk ve berekete işaret eder. Öteden beri süregelen zorlukların çözülmesine ve çevrede değer görmeye delalet eder.

Rüyada ağlayarak namaz kılmak

Rüyada ağlayarak namaz kılmak, verilen emeğin karşılığını almaya ve işleri kendi eliyle yönetmeye işaret eder. Hayır sahibi bir kimseden yardım görmeye, akrabalar arasındaki bağın güçlenmesine delalet eder. Aranan huzura kavuşmaya yorulur.