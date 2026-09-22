Rüyada öldüğünü görmek, rüyanın nasıl geçtiğine göre farklı şekillerde tabir edilir. Ölümden sonra dirilmek, kefenlenmek, mezara götürülmek, boğularak can vermek ya da aynı ölümü tekrar tekrar görmek ayrı ayrı tabir olunur. Öldüğü görülen kişinin insan mı yoksa beslenen bir hayvan mı olduğu, rüya sahibinin hasta, borçlu ya da darlık içinde bulunup bulunmadığı da tabiri değiştirir.

Rüyada öldüğünü görmek

Rüyada öldüğünü görmek uzun ömre delalet eder. Tabirde ölüm tersine yorulur ve rüya sahibinin ömrünün uzayacağına, bir dönemin kapanıp yeni bir hâle geçileceğine işaret eder. Günahlardan tövbeye dönüleceğine, darlığın sona ereceğine ve beklenen karşılığın bulunacağına da yorulur. Hastalık, borç ya da sıkıntı içinde olan bir kimsenin öldüğünü görmesi bu hâlin değişeceğine ve rahatlığa çıkılacağına alamettir. Ölümün ardından ağlanması, cenazenin kalabalık olması gibi ayrıntılar tabiri bozmaz, itibar kazanmaya delalet eder.

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Rüyada öldüğü görülen kişi bir başkasıysa tabir önce o kişiyi ilgilendirir. Öldüğü görülen kimsenin uzun, sağlıklı ve huzurlu bir ömür süreceğine işaret eder. Rüya sahibine dönen taraf ise müjdeli bir haber, sıkıntıların sona ermesi ve haneye gelecek bolluktur. Bu yüzden kardeşinin, eşinin, evladının ya da bir akrabasının öldüğünü görmek korkulacak bir rüya sayılmaz. Öldüğü görülen kimsenin rüya sahibine yakınlığı tabirin yönünü değiştirmez. Hayır kardeşte küslüklerin bitmesine, eşte makam ve itibara, evlatta duanın kabulüne, akrabada habere ve kazanca yorulur.

Rüyada kendi öldüğünü görmek

Rüyada kendi öldüğünü görmek rüya sahibinin ömrünün uzayacağına delalet eder. Kendinin öldüğünü görmek, hayatta bir dönemin kapanıp yeni bir düzene girileceğine, maddi sıkıntıların sona ereceğine ve uzun süredir beklenen karşılığın bulunacağına işaret eder.

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Rüyada ölüp kefenlendiğini ya da yıkandığını görmek evlenmeye işaret eder. Öldüğünü ve gusledildiğini görmek dindar bir kimse olunacağına delalet eder. Ölüp mezara götürüldüğünü görmek uzak bir yere gidileceğine ve yolculuğa çıkılacağına yorulur. Mezara konmadan taşındığını görmek ise itibara ve yüksek bir makama delalet eder. Cenazesinin kaldırıldığını, arkasından yürünüldüğünü ve tabuta konulduğunu görmek saygınlık kazanmaya ve mertebenin yükselmesine işaret eder.

Rüyada öldüğünü görmek ama ölmemek

Rüyada öldüğünü görmek ama ölmemek, ölüp dirilmek hükmündedir. Fakirlikten sonra zenginliğe, sıkıntıdan sonra genişliğe ve işlenen günahlardan tövbeye delalet eder. Öldüğünü ama yaşadığını görmek, ölmek üzereyken öldüğünü görmek, öldüğünü hissetmek ve öldüğünü sanmak aynı tabire girer. Hepsi ömrün uzayacağına, yeni bir başlangıca ve iş hayatında rahatlığa işaret eder.

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Rüyada boğularak öldüğünü görmek

Rüyada boğularak öldüğünü görmek dünya işlerine fazla dalmaya delalet eder. Zorlu bir döneme ve yapılan işten zarar görmeye de yorulur. Vurularak, vurulup, yanarak, kaza yapıp ya da silahla öldüğünü görmek ise başkasının sebep olduğu ölüm sayılır ve uzun ömre, berekete işaret eder. Rüyada kan görülmemişse öldüğü görülen kimsenin sağlığının ve huzurunun yerinde olduğuna delalet eder.

Rüyada sürekli öldüğünü görmek

Rüyada sürekli öldüğünü görmek, aynı rüyanın tekrarlanması şartıyla kedere ve yalnızlığa işaret eder. Kötü haberlere ve mal kaybına da yorulur. Tekrarlanmayan tek bir ölüm rüyası bu tabire girmez.

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Rüyada kardeşinin öldüğünü görmek

Rüyada kardeşinin öldüğünü görmek hayra, mutluluğa ve şifa bulmaya yorulur. Kardeşin sağlıklı ve huzurlu uzun bir ömür süreceğine delalet eder. Rüya sahibi için kısmetin açılacağına, aradaki kırgınlıkların ve küslüklerin geçeceğine işaret eder. Yaşayan kardeşinin öldüğünü görmek kardeşin başına bir iş geleceğine değil, kardeşle arasındaki meselenin çözüleceğine yorulur. Kardeşlerinin öldüğünü görmek ise aile içindeki dargınlığın sona ereceğine ve hanenin huzura kavuşacağına delalet eder.

Rüyada abinin öldüğünü görmek

Rüyada abinin öldüğünü görmek mutlu haberlerin geleceğine yorulur. Rüya sahibinin bir sağlık sıkıntısı varsa bunun son bulacağına, uzun süren bir hasretin biteceğine ve ayrı düşülen kimseyle görüşüleceğine delalet eder. Abisinin öldüğünü gören kimse için abinin ömrünün uzayacağına da işaret eder.

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Rüyada ablanın öldüğünü görmek

Rüyada ablanın öldüğünü görmek iyiye ve hayra yorulan rüyalardandır. Ablanın ömrünün uzun, hayatının mutlu ve sağlıklı olacağına delalet eder. Rüya sahibinin sorunlarının teker teker aşılacağına ve refahının artacağına işaret eder.

Rüyada kız kardeşinin öldüğünü görmek

Rüyada kız kardeşinin öldüğünü görmek, rüya sahibinin korkularından emin olacağına delalet eder. Kız kardeşin ömrünün uzayacağına, sağlık sıkıntılarından kurtulacağına ve huzurlu bir hayat süreceğine işaret eder.

Rüyada erkek kardeşinin öldüğünü görmek

Rüyada erkek kardeşinin öldüğünü görmek rüya sahibine hayırlı haberler geleceğine delalet eder.

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Rüyada eşinin öldüğünü görmek

Rüyada eşinin öldüğünü görmek, öldüğü görülen eşin ağız tadıyla, sağlıklı ve huzurlu uzun bir ömür geçireceğine işaret eder. Evin düzeninin bozulmayacağına ve haneye bolluk geleceğine delalet eder. Karısının ya da hanımının öldüğünü gören kimse için tabir değişmez, bu rüya bir ayrılık alameti sayılmaz. Rüya sahibine dönen taraf müjdeli bir haber ve uzun süredir çözülmeyen bir meselenin halledilmesidir.

Eşinin öldüğünü görüp sonra tekrar dirildiğini görmek ticarette kazanca ve rızıkta genişliğe delalet eder. Rüya sahibinin sıkıntılı bir dönemi geride bırakacağına, elindeki işin bereketleneceğine ve rızkının genişleyeceğine yorulur.

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Rüyada kocanın öldüğünü görmek

Rüyada kocanın öldüğünü görmek, rüya sahibinin çalıştığı yerde amir olacağına ve istediği başarıyı elde edeceğine delalet eder. Huzurunun aynı düzende devam edeceğine, bozulan ilişkilerin onarılacağına ve mertebesinin yükseleceğine işaret eder. Kadının kocasının öldüğünü görmesi kocanın ömrünün uzayacağına, evin geçiminin genişleyeceğine ve eşler arasındaki dargınlığın gideceğine yorulur.

Rüyada evladının öldüğünü görmek

Rüyada evladının öldüğünü görmek tersine yorulur ve evlat sahibinin ömrünün uzayacağını müjdeler. Çocuğunun öldüğünü görmek, çocuğun sağlıklı ve başarılı bir hayat süreceğine, ana babanın onun için ettiği duanın kabul olacağına delalet eder. Kendi çocuğunun, küçük bir çocuğun, erkek çocuğunun, bebeğin, yeni doğmuş bebeğin ya da karnındaki bebeğin öldüğünü görmek de aynı anlama gelir ve çocuğun korunacağına işaret eder.

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Rüyada oğlunun öldüğünü görmek

Rüyada oğlunun öldüğünü görmek hayırlı ve makbul sayılır. Oğlun ömrünün uzayacağına ve rüya sahibinin oğlundan yana hayırlı haberler alacağına delalet eder. Canını sıkan bir kimseden uzaklaşacağına da yorulur. Küçük oğlunun öldüğünü görmek çocuğun sağlıkla büyüyeceğine ve hayırlı bir evlat olacağına işaret eder.

Rüyada kızının öldüğünü görmek

Rüyada kızının öldüğünü görmek kızın ömrünün uzayacağına delalet eder. Sıkıntılı günlerin aile desteğiyle aşılacağına ve hanede huzurun hâkim olacağına işaret eder. Kız çocuğunun öldüğünü görmek de aynı yönde tabir edilir.

Rüyada başkasının çocuğunun öldüğünü görmek

Rüyada başkasının çocuğunun öldüğünü görmek, tabiri o çocuğa ve ailesine çevirir. Çocuğun ömrünün uzayacağına, sağlıkla büyüyeceğine ve ailesinin üzerindeki sıkıntının kalkacağına delalet eder. Başkasının bebeğinin, arkadaşının çocuğunun ya da komşunun oğlunun öldüğünü görmek o çocuğun ömrüne ve ailesinin ferahlığına yorulur.

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Rüyada arkadaşının öldüğünü görmek

Rüyada arkadaşının öldüğünü görmek, arkadaşın uzun yıllar sağlıklı yaşayacağına delalet eder. Rüya sahibinin çevresinde sevilen, huzurlu bir hayat süreceğine ve dostlarından destek göreceğine işaret eder. Eski bir arkadaşının öldüğünü görmek o kimsenin sıhhatine ve aradaki bağın yeniden kurulacağına yorulur. İş arkadaşının öldüğünü görmek birlikte yürütülen işin hayırla sonuçlanacağına ve iş yerindeki gerginliğin sona ereceğine delalet eder. Arkadaşlarının öldüğünü görmek dost meclisinin genişleyeceğine işaret eder.

Rüyada yakın arkadaşının öldüğünü görmek

Rüyada yakın arkadaşının ya da en yakın arkadaşının öldüğünü görmek, rüya sahibinin zor gününde yanında duracak bir dost bulacağına işaret eder.

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Rüyada yakınının öldüğünü görmek

Rüyada yakınının öldüğünü görmek bereketli bir ömre ve hayırlı bir gelişmenin tamamlanacağına işaret eder. Öldüğü görülen kimsenin sıhhatine, rüya sahibinin de sıkıntılı bir dönemi geride bırakacağına delalet eder. Kötü günlerin aşılacağına ve beklenen rahatlığa kavuşulacağına yorulur. Yakınlarının öldüğünü görmek o kimselerin ömrüne ve rüya sahibinin hanesindeki huzura delalet eder.

Rüyada akrabanın öldüğünü görmek

Rüyada akrabanın öldüğünü görmek bolluğa, berekete ve müjdeli bir habere delalet eder. Yakın akrabanın öldüğünü görmek tez zamanda gelecek bir habere ve kısa sürede ele geçecek kazanca işaret eder. Uzak akrabanın öldüğünü görmek ise uzaklardan gelecek bir habere ve beklentilerin zamanla gerçekleşeceğine yorulur. Hasta bir akrabanın öldüğünü görmek borçların kapanacağına ve uzun süredir çözülmeyen meselelerin halledileceğine delalet eder. Ailenin öldüğünü görmek hanenin bir arada kalacağına ve aradaki bağın güçleneceğine, akrabalarının öldüğünü görmek gelecek hayrın akraba tarafından olacağına işaret eder.

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Rüyada dedenin öldüğünü görmek

Rüyada dedenin öldüğünü görmek sağlık sıkıntılarının ve borçların biteceğine işaret eder. Hanede huzurun ve mutluluğun hâkim olacağına, bir beladan kurtulunacağına ve aile bireylerini sevindirecek kararlar alınacağına delalet eder. Nenenin ya da ananenin öldüğünü görmek borçların ve sağlık sıkıntılarının sona ereceğine yorulur.

Rüyada kuzeninin öldüğünü görmek

Rüyada kuzeninin öldüğünü görmek rüya sahibinin hâlinin düzeleceğine ve yaşayışında hayırlı bir değişiklik olacağına delalet eder. Niyet edilen işlerin gerçekleşeceğine ve toplum içinde itibar kazanılacağına işaret eder. Erkek kuzeninin öldüğünü görmek de bu yönde yorulur.

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Rüyada amcanın öldüğünü görmek

Rüyada amcanın öldüğünü görmek ferahlığa çıkılacağına ve yaşanan zararların telafi edileceğine delalet eder. Hedeflere ulaşılacağına ve bolluğa işaret eder. Evlilik yolunda ilk adımın atılacağına da yorulur.

Rüyada teyzenin öldüğünü görmek

Rüyada teyzenin öldüğünü görmek yapılan işin gözden geçirileceğine, değişeceğine ya da bırakılıp yeni bir işe girileceğine delalet eder. Geçimin kolaylaşacağına ve atılacak adımlar sayesinde büyük isteklere nail olunacağına işaret eder. Teyzesinin öldüğünü görmek geçimin genişleyeceğine ve istenen sonuca ulaşılacağına delalet eder.

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Rüyada yeğeninin öldüğünü görmek

Rüyada yeğeninin öldüğünü görmek zor bir duruma işaret etse de neticesi huzur ve rahatlıktır. Üzüntülerin ardından güçlenileceğine ve bu hâlden ibret alınacağına delalet eder.

Rüyada dayının öldüğünü görmek

Rüyada dayının öldüğünü görmek aksiliklerin son bulacağına ve hedeflere ulaşılacağına işaret eder. Çözümsüz görünen meselelerin çözüleceğine, hayırlı bir kısmetle evlenilip güzel bir yuva kurulacağına delalet eder.

Rüyada halanın öldüğünü görmek

Rüyada halanın öldüğünü görmek cesaret isteyen işlere girileceğine tabir olur. İş hayatında ele alınan işlerin hayırla neticeleneceğine ve kalıcı bir başarıya kavuşulacağına delalet eder.

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Rüyada torununun öldüğünü görmek

Rüyada torununun öldüğünü görmek rahat bir hayat geçirileceğine ve murada erileceğine delalet eder. Günlerin bolluk ve bereket içinde geçeceğine de işaret eder.

Rüyada sevgilinin öldüğünü görmek

Rüyada sevgilinin öldüğünü görmek, sevgilinin sağlıklı ve uzun bir ömür süreceğine delalet eder. Büyük sıkıntılarla karşılaşsa bile güç duruma düşmeyeceğine işaret eder. Rüya sahibinin işlerinin düzeleceğine ve hayırlı bir karar vereceğine yorulur. Sevdiğinin, nişanlısının, kız arkadaşının ya da erkek arkadaşının öldüğünü görmek de bu tabire girer ve aradaki bağın güçleneceğine delalet eder.

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Rüyada eski sevgilinin öldüğünü görmek

Rüyada eski sevgilinin öldüğünü görmek, eski sevgilinin uzun yıllar sorunsuz yaşayacağına işaret eder. Ölüm haberinin duyulması aralarında çözülmemiş bir konu kaldığına ve yakında bir araya gelinip karar alınacağına delalet eder. Eski eşinin öldüğünü görmek o kimsenin sıhhatine ve aradaki meselenin neticeye bağlanacağına yorulur.

Rüyada eşinin ailesinden birinin öldüğünü görmek

Rüyada eşinin ailesinden birinin öldüğünü görmek, öldüğü görülen kimsenin ömrünün uzayacağına ve rüya sahibinin üzerindeki sıkıntının kalkacağına delalet eder. Kayınpederinin, yengesinin, eniştesinin, görümcesinin ya da eltisinin öldüğünü görmek bu tabirin içindedir ve iki aile arasındaki gerginliğin sona ereceğine işaret eder.

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Rüyada kaynananın öldüğünü görmek

Rüyada kaynananın öldüğünü görmek kayınvalidenin ömrünün uzun olacağına işaret eder. Uzun zamandır can sıkan bir durumun ortadan kalkacağına, gelin ile kaynana arasındaki dargınlığın biteceğine delalet eder. Kayınvalidesinin ya da kaynanasının öldüğünü görmek kaynananın sıhhatine ve rüya sahibinin huzurunu bozan hâlin geçeceğine yorulur.

Rüyada askerin öldüğünü görmek

Rüyada askerin öldüğünü görmek rüya sahibinin huzur bulacağına ve ağız tadıyla yaşayacağına işaret eder. Geç de olsa arzu edilen mutluluğun yakalanacağına, üzüntü verici bir durumdan dostların yardımıyla zarar görmeden kurtulunacağına delalet eder. Cumhurbaşkanının, patronunun, öğretmeninin ya da imamın öldüğünü görmek görev ve makam sahibi kimseler için aynı yönde tabir olunur. Tabir o kimsenin ömrüne, ardından rüya sahibine gelecek müjdeye döner.

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Rüyada komşunun öldüğünü görmek

Rüyada komşunun öldüğünü görmek edilen dualar sayesinde işlerin açılacağına delalet eder. İnsanlar arasında itibar görüleceğine ve hayırlı kazançlara işaret eder. Rüya sahibi hakkında söylenen kötü sözlerin unutulacağına, bir evlenme haberinin duyulacağına da yorulur.

Rüyada hayvanın öldüğünü görmek

Rüyada hayvanın öldüğünü görmek haneye gelecek hayra ve rüya sahibini rahatsız eden bir durumun uzaklaşmasına delalet eder. Evcil hayvanının, köpeğin ya da muhabbet kuşunun öldüğünü görmek aynı yönde tabir edilir. İneğin, balığın, atın ya da koyunun öldüğünü görmek evin geçiminde bir darlık alameti sayılmaz, sıkıntının sona ereceğine işaret eder. Güvercinin, devenin, horozun ya da tavşanın öldüğünü görmek haneye gelecek bolluğa, beslenen hayvanın öldüğünü duymak ise sıkıntının biteceği habere delalet eder.

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Rüyada kedinin öldüğünü görmek

Rüyada kedinin öldüğünü görmek uzun vadede güzel sonuç verecek hayırlı işlere ve müjdeli haberlere işarettir. Rüya sahibinin kendisine zarar veren bir kimseden ya da çevresinde bozgunculuk yapan birinden kurtulacağına delalet eder. Kedisinin, evcil kedinin ya da yavru kedinin öldüğünü görmek rüya sahibinin elindeki işin güzel sonuç vereceğine işaret eder. Kedinin öldüğünü duymak, zarar verecek kimsenin uzaklaşacağı haberinin alınacağına yorulur.

Rüyada öldüğünü görmek ve ağlamak

Rüyada öldüğünü görmek ve ağlamak hayra yorulur. Dökülen gözyaşı tabiri bozmaz, sıkıntının biteceğine ve gelen haberin sevindirici olacağına delalet eder. Arkadaşının, kardeşinin, yeğeninin, dedesinin, abisinin ya da bir yakınının öldüğünü görüp ağlamak, üzerindeki yükün hafifleyeceğine ve haneye huzur geleceğine işaret eder.

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Rüyada eşinin öldüğünü görmek ve ağlamak

Rüyada eşinin öldüğünü görmek ve ağlamak hayra yorulur. Rüya sahibinin sevindirici haberler alacağına, rahatlayacağına ve çekilen sıkıntıların unutulacağına işaret eder. Eşinin öldüğünü görmek ve çok ağlamak sıkıntının geride kalacağına ve haneye ferahlık geleceğine delalet eder.

Rüyada oğlunun öldüğünü görmek ve ağlamak

Rüyada oğlunun öldüğünü görmek ve ağlamak yakın dostlardan destek görüleceğine delalet eder. Yürütülen işlerin kazanç getireceğine, dertlerin ve tartışmaların yakın zamanda sona ereceğine işaret eder. Çocuğunun, kızının ya da bebeğinin öldüğünü görüp ağlamak evladın üzerindeki sıkıntının dağılacağına ve haneye sevinç geleceğine yorulur.

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Rüyada öldüğünü duymak

Rüyada öldüğünü duymak müjdeli bir habere delalet eder. Haberi duyulan kimsenin ömrünün uzayacağına, sağlığının yerinde olacağına ve rüya sahibinin dertlerinin biteceğine işaret eder. Arkadaşının, kardeşinin, eşinin ya da komşunun öldüğünü duymak bu tabirin içindedir. Dedesinin, abisinin, teyzesinin ya da halasının öldüğünü duymak o kimselerin ömrüne ve sıhhatine yorulur. Dayısının, akrabasının ya da kayınvalidesinin öldüğünü duymak sıkıntının sona ereceğine ve haneye bolluk geleceğine delalet eder. Ölüm haberinin ardından ağlanması da hayra yorulur ve edilen duanın kabul olacağına delalet eder.

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Rüyada çocuğunun öldüğünü duymak

Rüyada çocuğunun öldüğünü duymak, ana babanın evlat için ettiği duaların kabul edileceğine ve çocuğun korunacağına işaret eder. Kızının, oğlunun ya da bebeğin öldüğünü duymak da aynı yönde tabir olunur ve evladın başına bir iş gelmeyeceğine delalet eder.