Rüyada ölmüş birini görmek çoğu zaman uzaktan bir görüntüyle kalmaz. Ölen kimse rüya sahibiyle bir biçimde temasa geçer. Kimi rüyada konuşur, kimi sarılır ya da elini tutar, kimi eline bir şey tutuşturur, kimi de su, yemek yahut dua ister. Tabir bu temasın cinsine göre ayrı ayrı karşılık verir. Ölen kimsenin kendisinin göründüğü rüyalar bu tabire girer; kişinin kendi ölümünü görmesi, hayatta olan birinin öldüğünü görmesi ve yalnız mezar, tabut taşımak ya da cenaze töreni görülen rüyalar başka tabirlerle karşılanır.

Rüyada ölmüş birini görmek

Rüyada ölmüş birini görmek, sıkıntıların sona ermesine ve huzura kavuşmaya delalet eder. Uzun süredir devam eden dert ve tartışmaların biteceğine, maddi ve manevi olarak toparlanılacağına işaret eder. Borç ve geçim darlığı çeken kimse için darlığın kalkmasına, işi bozulmuş kimse için işlerin yeniden yoluna girmesine yorulur. Aynı rüya ferahlığa ve aile hayatında beklenen düzelmeye de delalet eder.

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Tabiri belirleyen ilk ölçü, ölen kimsenin rüyada hangi hâlde göründüğüdür. Güler yüzlü, temiz ve rahat görünmesi hem rüya sahibi için hayra hem de o kimsenin ahiretteki hâlinin iyi olduğuna delalet eder. Üzgün, kirli, hasta ya da siyah giysili görünmesi ise o kimsenin dua ve sadakaya ihtiyaç duyduğuna işaret sayılır. Ölünün hâli, sözü ve rüya sahibine yaptığı hareket birlikte değerlendirilir. Bu ölçü rüyanın bütün biçimlerinde geçerliliğini korur.

Ölmüş birini rüyada görmek ile daha önce ölmüş birini görmek arasında tabir bakımından fark yoktur, ikisi de aynı karşılığı alır. Ölmüş bir insanı görmek de böyledir. Ölen kimsenin resmini ya da fotoğrafını görmek, onu doğrudan görmekle aynı tabire girer.

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Ölünün rüyada inşaat yapması, odun taşıması ya da yılan öldürmesi gibi bir işle meşgul görünmesi tabiri değiştirmez, bakılacak yer yine onun hâlidir. Rahat ve düzgün görünüyorsa rüya hayra, yorgun ve perişan görünüyorsa ardından dua edilip sadaka verilmesi gerektiğine yorulur. Ölmüş birini arayıp bulamamak, adını anmak ya da onu sırtında taşımak gibi rüyalarda ölünün hâli seçilemez; bunlar ortak tabir üzerinden karşılanır ve dertten kurtulmaya, işlerin açılmasına işaret eder.

Ölmüş birini sürekli görmek ayrı bir tabir istemez. Rüyanın tekrarlanması yorumu değiştirmez, aynı karşılık geçerli kalır. Rüyada birini ölmüş görmek ise söylenişi yakın olsa da başka bir rüyadır; orada ölmüş biri değil, hayatta olan bir kimse ölmüş görünür ve tabiri ayrı yürür.

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Rüyada yeni ölmüş birini görmek

Rüyada yeni ölmüş birini görmek, planlanan işlerin gerçeğe döneceğine delalet eder. İş hayatında başarıya ve maddi bolluğa, elde tutulan tasarının beklenenden kısa sürede karşılık bulmasına işaret sayılır.

Rüyada ölmüş birine ağlamak

Rüyada ölmüş birine ağlamak, parasal durumda büyük bir destek görüleceğine işaret eder. Atılan adımlarla kazanç sağlanacağına, geçmişte yapılan hataların düzeltileceğine ve uzun süredir ertelenen planların öne alınacağına delalet eder. Ölmüş birini görüp ağlamak, onu hatırlayıp ağlamak ya da arkasından ağlamak da bu karşılığı alır.

Rüyada ölmüş birini canlı görmek

Rüyada ölmüş birini canlı görmek, yoran ve üzen durumlardan kısa sürede kurtulup hayırlı kazançlar elde etmeye işaret eder. İş hayatında yükselmeye, aile içinde uyuma ve uzun süredir çözülemeyen sorunların çözülmesine delalet eder. Ölen kimsenin imanla göçtüğüne, ahiretteki hâlinin iyi olduğuna da yorulur. Aynı rüya, geçmişe ve ölen kimseye duyulan özleme de yorulur. Ölmüş birini canlı ve mutlu görmek müjde sayılır, canlı ama üzgün görmek o kimse için dua ve sadaka istendiğine delalet eder. Canlı görüp elini tutmak beklenen bir haberin yakınlaştığına işaret eder.

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Rüyada ölmüş birini canlı görmek ve konuşmak

Rüyada ölmüş birini canlı görmek ve konuşmak, çok istenen bir şeyin gerçekleşeceğine delalet eder. Mutluluğun ve başarının yakalanacağına, bozulmuş işlerin düzeleceğine ve sorunlu dönemin sona ereceğine işaret eder. Rüya sahibini maddi manevi sömüren kimselerin hayatından çıkacağına da yorulur. Ölmüş birini canlı görmek konuşmak biçiminde sorulan rüya da aynı karşılığı alır.

Rüyada ölmüş birini diri görmek

Rüyada ölmüş birini diri görmek, o kimsenin şehitlik mertebesine eriştiğine ve ahiretteki hâlinin iyi olduğuna delalet eder. Ölünün dirildiğini, sağ olduğunu, ölmediğini söylemesi ya da dirilip eve gelmesi de bu yönde yorulur. Rüya sahibi için işlerin hayra dönmesine, kapanmış sayılan bir kapının yeniden açılmasına işaret sayılır.

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Rüyada ölmüş biriyle temasa göre tabiri

Ölen kimseyle kurulan temas hayra ve sıkıntının kalkmasına delalet eder. Sarılmak, öpmek, el tutmak ve yan yana bulunmak bu hattın içinde ayrı ayrı karşılık alır. Temasın ölüden mi rüya sahibinden mi başladığı tabiri inceltir, hükmün yönünü değiştirmez.

Rüyada ölmüş birine sarılmak

Rüyada ölmüş birine sarılmak, ailenin büyüyeceğine ve sorunların hızla çözüleceğine işaret eder. Sıkıntı ve kederin biteceğine, zor bir dönemin ardından refaha kavuşulacağına, eve bolluk ve bereket girmesine delalet eder. Bekar kimse için iyi huylu biriyle tanışıp evlenmeye yorulur. Ölmüş birini canlı görüp sarılmak, onu kucaklamak, kucaklaşmak ya da sarılıp öpmek de aynı karşılığı verir.

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Rüyada ölmüş birine sarılıp ağlamak, içinde bulunulan parasal durumda büyük bir destek görüleceğine ve atılan adımlarla kazanç sağlanacağına işaret eder. Geçmişte yapılan hataların düzeltileceğine, uzun süredir ertelenen planların öne alınacağına delalet eder.

Rüyada ölmüş birinin elini öpmek

Rüyada ölmüş birinin elini öpmek, gün geçtikçe zenginleşmeye ve mal varlığının artmasına delalet eder. İş hayatında üst mevkilere gelmeye, tecrübesinden yararlanılacak biriyle tanışmaya ve umulan bir şeyin gerçekleşmesine işaret eder. Ölmüş birini canlı görüp elini öpmek de bu karşılığı alır. Ölünün rüya sahibinin elini öpmesi beklenen muradın yakınlaştığına yorulur. Elini öptürmemesi ise o kimsenin ardından dua edilip sadaka verilmesini istediğine delalet eder.

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Rüyada ölmüş birini öpmek

Rüyada ölmüş birini yüzünden ya da alnından öpmek, sıkıntıların yakın zamanda sona ermesine ve iş hayatında daha iyi bir yere gelmeye işaret eder. Mal varlığının artmasına, tecrübeli bir kimsenin desteğinin görülmesine delalet eder. Ölmüş birini canlı görüp öpmek de aynı anlama gelir.

Rüyada ölmüş biriyle yan yana yatmak

Rüyada ölmüş biriyle yan yana yatmak, sıkıntılı bir dönemin sona ermesine ve rüya sahibinin huzura kavuşmasına delalet eder. Hanede beklenen rahatlığın geleceğine, aile içindeki gerginliğin dineceğine işaret sayılır.

Rüyada ölmüş birinin senin elini tutması

Rüyada ölmüş birinin elini tutması, umulan bir şeyin gerçek olacağına işaret eder. Rüya sahibinin itibarının artmasına ve çevresinde sözünün geçmesine de yorulur. Ölünün koluna girip birlikte yürümek ve onunla tokalaşmak da bu karşılığı alır.

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Rüyada ölmüş birinin tekrar öldüğünü görmek

Rüyada ölmüş birinin tekrar öldüğünü görmek, musibetlerin bir bir ortadan kalkacağına delalet eder. Duaların kabul olacağına, büyük emellere ulaşılacağına işaret eder. Darlık çeken kimse için hâlinin düzelmesine ve gelirinin artmasına yorulur. Gerçek hayatta ölmüş birinin rüyada tekrar öldüğünü görmek, onu tekrar ölmüş görmek ya da yeniden öldüğünü görmek biçimindeki rüyalar da aynı tabire girer. Ölünün tekrar öldüğünü duymak ve tekrar ölüm haberini almak, verilen haberin gerçekleşeceğine işaret eder. Ölmüş birini ölüm döşeğinde görmek de musibetin kalkmasına ve duanın kabulüne delalet eder.

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Rüyada ölmüş biriyle konuşmak

Rüyada ölmüş biriyle konuşmak, üzüntü veren olayların hayırlı biçimde son bulacağına işaret eder. Arzu edilen şeylerin olacağına, borçların kapanacağına, daha iyi bir mevkiye ulaşılacağına ve uğranılan haksızlıkların son bulacağına delalet eder. Ölmüş birini görmek ve konuşmak, onun konuştuğunu görmek, onunla sohbet etmek ya da selamlaşmak da bu karşılığı verir. Ölünün helallik istemesi yahut rüya sahibinin ondan helallik istemesi, o kimsenin ardından dua edilip sadaka verilmesi gerektiğine işaret eder.

Rüyada ölmüş birinin sesini duymak

Rüyada ölmüş birinin sesini duymak, verdiği haberin gerçekleşeceğine yorulur. Haberin güzel olması hayra, kötü olması zorluğa işaret sayılır. Ölmüş biriyle telefonda konuşmak, ondan telefon gelmesi, kokusunu duymak ve ruhunu görmek de aynı yönde tabir edilir.

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Rüyada ölmüş birinin seni çağırması

Rüyada ölmüş birinin çağırması, o kimsenin ruhu için sadaka verilmesi ve dua edilmesi gerektiğine delalet eder. Rüya sahibinin muradına ulaşacağına, ömrünün uzun ve sağlıklı olacağına da yorulur. Ölünün rüyada yaşayan birini çağırması da aynı anlama gelir, o kimse için hayır yapılması istendiğine işaret eder.

Rüyada ölmüş birinin verdiği ve elinde görülen şeyler

Rüyada ölmüş birinin bir şey vermesi hayır ve bereketin işareti sayılır. Yakında bereketli bir kazanç ya da yeni bir fırsat elde edileceğine delalet eder. Verilen şey yiyecekse rızkın artacağına ve ömrün uzun olacağına, maddi bir eşyaysa zenginliğe ve kazanca yorulur.

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Rüyada ölmüş birinden para almak

Rüyada ölmüş birinden para almak, elde edilecek maddi güçle işlerin kolaylaşacağına işaret eder. Zararların ve borçların biteceğine, atılan her adımda daha fazla kazanç sağlanacağına delalet eder. Sevilen kişilerle mutluluk dolu gelişmeler yaşanacağına da yorulur. Ölünün para vermesi, elinde para görmek, ondan miras kalması ve altınlarını bulmak da bu karşılığı alır.

Rüyada ölmüş birinin para vermesi ama almamak, uzanan kazancın elde edilemeyeceğine delalet eder. Gelen fırsatın geri çevrilmesine, kolaylaşacak işin bir süre daha aynı yerde kalmasına işaret eder.

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Rüyada ölmüş birinin yemek vermesi

Rüyada ölmüş birinin yemek vermesi, rızkın artacağına ve ömrün uzun olacağına delalet eder. Hanenin bereketlenmesine, geçim tarafında darlık çekilmeyeceğine işaret eder. Ölünün ikramda bulunması, elinden bir şey yemek, ondan ekmek almak, su, süt, üzüm, karpuz, balık, yumurta ya da ceviz vermesi de bu karşılığı verir. Verilen yiyeceğin cinsi tabiri değiştirmez, hepsi rızkın genişlemesine yorulur.

Rüyada ölmüş birinin altın vermesi

Rüyada ölmüş birinin altın vermesi, zenginliğe ve eldeki malın artmasına delalet eder. Ölmüş birinden altın almak, onun elinde altın görmek ya da kolunda altın bilezik görmek de bereketli bir kazanca, beklenmedik yerden gelecek bir imkâna işaret eder.

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Rüyada ölmüş birinden hediye almak

Rüyada ölmüş birinden hediye almak, hayra ve yeni bir fırsat elde edilmesine delalet eder. Ölmüş birinden bir şey almak, ondan anahtar ya da tesbih almak, eşyalarını ve kıyafetlerini almak da bereketli bir kazanca yorulur. Ölünün eşyalarını görmek aynı yönde tabir edilir.

Rüyada ölmüş birinden dua almak

Rüyada ölmüş birinden dua almak, hayır ve bereketin manevi tarafına delalet eder. Rüya sahibinin dualarının kabul olacağına, kapanmış işlerin açılacağına ve ardından hayırlı bir dönemin geleceğine işaret eder.

Rüyada ölmüş birinin elinde ekmek görmek

Rüyada ölmüş birinin elinde ekmek görmek, hanenin rızkının artacağına ve geçimin genişleyeceğine delalet eder. Ölünün elinde çiçek, baston ya da silah görülmesi ise onun hâline bağlanır; rahat ve güler yüzlüyse rüya hayra, sıkıntılı görünüyorsa o kimse için dua edilip sadaka verilmesi gerektiğine yorulur.

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Rüyada ölmüş birinin hâline göre tabiri

Ölünün rüyadaki görünümü iki yönden tabir edilir. Bazı kaynaklar bu görünümü doğrudan rüya sahibinin kaderi üzerinden karşılar, bazıları ise ölen kimsenin ahiretteki hâlinin işareti sayar. Tabir dilinde ikincisi daha yerleşiktir. Ölüyü genç, güzel ya da çocuk olarak görmek, dişlerini, saçını ve gözlerini düzgün görmek iyi hâle girer ve hayra yorulur. Çıplak görmek, sarhoş görmek, yandığını ya da düştüğünü görmek kötü hâl sayılır ve o kimsenin dua ile sadakaya ihtiyaç duyduğuna delalet eder.

Rüyada ölmüş birini hasta görmek

Rüyada ölmüş birini hasta görmek, iş hayatında bilgi ve cesaret isteyen bir mevkiye ulaşmak için çaba gösterileceğine işaret eder. Kendi işini kurup rahat bir gelir elde etmeye, sabırla hareket edildiğinde kısmetin bollaşacağına delalet eder. Ölünün hasta olduğunu görmek, halsiz ya da zayıflamış görmek, hasta ziyaretine gelmesi de bu karşılığı alır.

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Rüyada ölmüş birini hasta yatarken görmek, uğraşılan işin bir süre duraklamasına ve sabırla sürdürüldüğünde kısmetin açılmasına delalet eder. Ölünün yatakta yattığını ya da uyuduğunu görmek de bu yönde yorulur.

Rüyada ölmüş birini ağlarken görmek

Rüyada ölmüş birini ağlarken görmek iki türlü tabir edilir. Bir grup kaynak bunu yeni işlere başlanacağına, yorucu durumların geride kalacağına ve beklenmedik güzel gelişmelerle karşılaşılacağına yorar. Diğer kaynaklar ise rüya sahibinin üzerinde ölen kimseye ait bir hak bulunduğuna, helalleşilmesi ve kapatılması gereken bir borç kaldığına delalet sayar. Yaygın olan birinci hükümdür. Rüya hayra ve ferahlığa yorulur. Ölünün ağladığını görmek ve canlı görünürken ağlaması da aynı tabire girer.

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Rüyada ölmüş birini gülerken görmek

Rüyada ölmüş birini gülerken görmek, sorun ve sıkıntıların yakın zamanda sona ereceğine işaret eder. Düşülen zor durumdan rahatça çıkılacağına ve kazancın kat kat artacağına delalet eder. Ölen kimsenin ahiretteki hâlinin iyi olduğuna, rüya sahibinin kararsız kaldığı bir kararın ise doğru olduğuna yorulur. Ölünün gülümsediğini, güldüğünü görmek de aynı karşılığı verir.

Rüyada ölmüş birini üzgün görmek

Rüyada ölmüş birini üzgün görmek, o kimsenin sıkıntıda olduğuna ve ardından dua edilip sadaka verilmesi gerektiğine delalet eder. Ölüyü düşünceli, mutsuz ya da çamur içinde görmek de bu yönde tabir edilir. Aynı ölçünün karşı yanında temiz ve güler yüzlü görünen ölü vardır. O görüntü ahiretteki hâlin iyi olduğuna işaret eder.

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Rüyada ölmüş birinin sinirlendiğini görmek

Rüyada ölmüş birinin sinirlendiğini görmek, o kimsenin ardından hayır yapılmasını beklediğine delalet eder. Ölünün rüya sahibine kızgın olması, ona küstüğünü görmek ya da onu sinirli görmek de dua ve sadaka isteğine yorulur.

Rüyada ölmüş birini uyurken görmek

Rüyada ölmüş birini rahat bir uykuda görmek, ahiretteki hâlinin iyi olduğuna delalet eder. Rüya sahibi için de dertten kurtulmaya ve huzura kavuşmaya işaret sayılır.

Rüyada ölmüş birini hamile görmek

Rüyada ölmüş birini hamile görmek iyi hâl sayılır ve hanede genişliğe, bolluğa delalet eder. Ölünün doğum yaptığını ya da yanında bebek görmek, aileye gelecek bir hayra ve beklenen güzel bir habere işaret eder.

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Rüyada ölen kişinin kim olduğuna göre tabiri

Rüyada görülen ölü hangi yakın olursa olsun rüya, maddi ve manevi dertlerden kurtulmaya ve işlerin açılmasına delalet eder. Ölünün kim olduğu bu hükmü inceltir, ortak karşılığın üzerine o kimseye özgü bir işaret eklenir. Anne, baba, dede, anneanne, eş, kardeş ve evlat için ayrı karşılıklar verilir. Ölen kimse uzak bir tanıdık ya da tanınmış biri olduğunda da rüya hayra yorulur.

Rüyada ölmüş bir yakınını görmek

Rüyada ölmüş bir yakınını görmek, sıkıntıların sona ereceğine ve iş hayatındaki sorunların ortadan kalkacağına işaret eder. Mutlu, huzurlu bir hayata ulaşılacağına, maddi ve manevi dertlerden kurtuluşa delalet eder.

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Rüyada ölmüş babasını görmek

Rüyada ölmüş babasını görmek, üzen olayların son bulmasına ve işlerin kolaylaşmasına işaret eder. İşlerin açılmasına, sıkıntılardan kurtulmaya ve eldeki imkânların artmasına delalet eder. Bu rüyayı gören kimsenin giriştiği işlerde büyük başarı kazanacağına yorulur.

Rüyada ölmüş annesini görmek

Hanenin bereketi, rüyada ölmüş annesini görmenin en belirgin karşılığıdır. Bu rüya bol muhabbete, aile hayatında büyük mutluluklara ve kurtuluş yollarına ulaşmaya işaret eder. Eve bereket gireceğine, hayatın düzene gireceğine ve gelecek planlarını gerçekleştirecek fırsatların doğacağına delalet eder.

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Rüyada ölmüş dedesini görmek

Rüyada ölmüş dedesini görmek sağlık tarafında tabir edilir. Hastalıkların iyileşmesine ve güzel haberler alınmasına yorulur. Başarılı ve mutlu bir düzenin devam edeceğine, sıkıntılı zamanların geride kalmasına ve maddi durumun düzelmesine delalet eder. Dedeyi rahat ve güler yüzlü görmek bu hükmü kuvvetlendirir.

Rüyada ölmüş anneannesini görmek

Ölmüş anneannesini rüyada gören kimse için hüküm borç tarafında toplanır. Malın bereketinin artmasına ve borçtan kurtulmaya yorulur. Rüyada ölmüş anneannesini görmek şansın yaver gideceğine, sevinçli haberler alınacağına ve dertlerin son bulacağına işaret eder. Ölmüş babaanneyi ya da neneyi görmek de aynı karşılığı alır.

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Rüyada ölmüş eşini görmek

Rüyada ölmüş eşini görmek, aile hayatının çok güzel bir hâl alacağına ve ele geçen kazancın hayırlı biçimde değerlendirileceğine işaret eder. Endişelerden kurtulmaya, uzun zamandır beklenen güzel haberin gelmesine ve aile sorunlarının hızla çözülmesine delalet eder.

Rüyada ölmüş kardeşini görmek

Rüyada ölmüş kardeşini görmek, büyük bir rahatlık yaşanacağına ve sevinçli günlerin gelip iş ile aile hayatını değiştireceğine işaret eder. Üzüntü veren durumların çözüleceğine, yaşam koşullarının iyileşeceğine delalet eder. Ölmüş abiyi ya da ablayı görmek de bu karşılığı verir.

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Rüyada ölmüş oğlunu görmek

Rüyada ölmüş oğlunu görmek, hanede bolluk olacağına, dilek ve isteklerin gerçekleşeceğine işaret eder. İş hayatında büyük atılımlara, aile içindeki dert ve tartışmaların çözülmesine, düşmanlardan kurtulmaya delalet eder.

Rüyada ölmüş anne ve babayı birlikte görmek

Rüyada ölmüş anne ve babayı birlikte görmek, hanenin hem bereketlenmesine hem de işlerin açılmasına delalet eder. Üzen olayların son bulmasına, aile içindeki dargınlığın bitmesine ve gelecek planlarının önünün açılmasına işaret eder.

Rüyada ölmüş bir akrabayı görmek

Rüyada ölmüş bir akrabayı görmek, maddi ve manevi dertlerden kurtuluşa, iş hayatındaki tıkanıklığın açılmasına delalet eder. Bir sürü ölmüş insan görmek ya da ölmüş akrabaları bir arada görmek, sıkıntının topluca kalkmasına ve huzurlu bir döneme işaret eder.

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Rüyada ölmüş tanıdık birini görmek

Rüyada ölmüş tanıdık birini görmek, sıkıntının sona ermesine ve işlerin açılmasına delalet eder. Ölmüş bir komşuyu, bir tanıdığı ya da ölmüş bir kadını görmek de hayra yorulur. Ölünün hâli iyiyse rüya müjdedir.

Rüyada ölmüş ünlü birini görmek

Rüyada ölmüş ünlü birini görmek, rüya sahibinin dertlerinden kurtulmasına ve işlerinin açılmasına işaret eder. Ölmüş bir sanatçıyı görmek ya da ünlü birini canlı görmek de hayra delalet eder.

Rüyada ölmüş birini yıkamak ve temizlemek

Rüyada ölmüş birini yıkamak, gerçek mutluluğu ve huzuru yaşama şansına erişmeye delalet eder. Uzun süredir taşınan endişe ve üzüntülerden kurtulmaya, işle ilgili önemli kararlarda isabet edilmesine ve gelirin artmasına işaret eder. Ölünün kıyafetlerini toplamak da bu karşılığı alır.

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Rüyada ölmüş birini banyo yaptırmak

Rüyada ölmüş birini banyo yaptırmak, sıkıntıların üzerinden kalkmasına ve huzurlu bir döneme girilmesine delalet eder. İş tarafında verilecek kararların isabetli olacağına, gelirin artacağına işaret eder. Ölmüş birini canlı yıkamak ya da onun evde banyo yaptığını görmek de aynı yönde tabir edilir.

Rüyada ölmüş birinin kakasını temizlemek

Rüyada ölmüş birinin kakasını temizlemek, dertlerin ve üzüntülerin ortadan kalkmasına delalet eder. Ölünün kakasını görmek, idrar yaptığını, kustuğunu, işediğini ya da tuvaletini yaptığını görmek, altını temizlemek de sıkıntının sona ermesine ve gelirin artmasına işaret eder.

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Rüyada ölmüş birinin kirli çamaşırlarını yıkamak

Rüyada ölmüş birinin kirli çamaşırlarını yıkamak, o kimsenin ardından yapılacak hayırla yükünün hafifleyeceğine ve rüya sahibinin endişelerinden kurtulacağına delalet eder. Ölünün çamaşır yıkaması, çamaşır asması ya da çamaşırlarını görmek de huzura ve ferahlığa işaret eder.

Rüyada ölmüş birinin ayak tırnaklarını kesmek

Rüyada ölmüş birinin ayak tırnaklarını kesmek, taşınan üzüntüden kurtulmaya ve işlerin toparlanmasına delalet eder. Ölünün saçını kesmek, tırnak kestiğini görmek ya da rüya sahibinin saçını taraması da düzelen bir düzene işaret eder.

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Rüyada ölmüş birine bir şey vermek

Rüyada ölmüş birine bir şey vermek, ölünün verdiği rüyaların karşı yanında durur. Ölünün diriye vermesi hayır ve bereket sayılırken, diriden ölüye bir şey verilmesi kayıp ve zarar tarafında tabir edilir. Ölmüş birine altın vermek, çorap giydirmek, hediye ya da kıyafet vermek elden çıkacak bir mala delalet eder. Ölüye yardım etmek ise o kimsenin dua ve sadaka beklediğine işaret sayılır.

Rüyada ölmüş birine para vermek

Rüyada ölmüş birine para vermek, eldeki maldan bir kısmının elden çıkmasına delalet eder. Beklenmedik bir masrafa, girişilen işte umulan kazancın düşmesine işaret eder. Tedbir gerektiren bir darlığa ve elde tutulan malın azalmasına yorulur.

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Rüyada ölmüş birine yemek vermek

Rüyada ölmüş birine yemek vermek, o kimsenin ruhu için sadaka verilmesi gerektiğine delalet eder. Verilen sadakayla rüya sahibinin muradına ulaşacağına, hanesine bereket geleceğine işaret eder. Ölüye su, ekmek, üzüm, meyve ya da çay vermek, ona yemek hazırlamak da aynı karşılığı alır.

Rüyada ölmüş biriyle yola çıkmak

Rüyada ölmüş biriyle yola çıkmak, duran işlerin harekete geçmesine ve dertten kurtulmaya delalet eder. Araca binmek, bir yere gitmek ve yolda birlikte yürümek bu hükmün içinde kalır. Ölünün yol boyunca rahat ve güler yüzlü görünmesi tabiri hayır yönünde kuvvetlendirir.

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Rüyada ölmüş birinin sürdüğü arabaya binmek

Rüyada ölmüş birinin sürdüğü arabaya binmek, uzun süredir uğraşılan işin yoluna girmesine ve dertten kurtulmaya delalet eder. Ölmüş biriyle arabada gitmek ya da onun kullandığı arabaya binmek de bu karşılığı verir. Ölü rahat ve güler yüzlü görünüyorsa tabir hayır yönünde kuvvetlenir.

Rüyada ölmüş birinin araba kullanması

Rüyada ölmüş birinin araba kullanması, rüya sahibinin işlerinde hızlı bir açılmaya delalet eder. Ölünün araba kullandığını görmek, duran bir işin harekete geçmesine ve beklenen haberin gelmesine işaret eder.

Rüyada ölmüş biriyle bir yere gitmek

Rüyada ölmüş biriyle bir yere gitmek, sıkıntılı bir dönemin geride bırakılmasına ve hayırlı bir yola girilmesine delalet eder. Ölmüş anneyle ya da babayla bir yere gitmek, onunla yolculuk yapmak, yolda yürümek, alışveriş yapmak da bereketli bir kazanca işaret eder. Ölüyü koyunlarla ya da at üstünde görmek de hayra ve rızka yorulur.

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Rüyada ölmüş birinin göründüğü yere göre tabiri

Ölen kimsenin rüyada ev içinde görünmesi hanenin huzuruna ve duaların kabulüne delalet eder. En çok sorulanı onun eve gelmesidir. Ölünün kendi evine gidilmesi, evinin temizlenmesi ve onun evin içinde görülmesi de aynı hattın içinde ayrı ayrı karşılık bulur.

Rüyada ölmüş birinin eve misafir olarak gelmesi

Rüyada ölmüş birinin eve misafir olarak gelmesi, iş ve sosyal hayatta başarılı işler yapılacağına delalet eder. Duaların kabul olacağına, aile içindeki tartışmaların değerli bir kimsenin araya girmesiyle biteceğine işaret eder. Sabit işin ve gelirin devam edeceğine, bir süredir uğraşılan dertlerin ağırlığından kurtulmaya yorulur. Ölünün eve gelip yemek yemesi de bu karşılığı alır.

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Rüyada ölmüş birinin evine gitmek

Rüyada ölmüş birinin evine gitmek, duaların kabulüne ve rüya sahibinin ferahlığa kavuşmasına delalet eder. Ölünün evinde olmak, evini görmek, evinde yemek yapmak ya da yemek yemek, hanede devam edecek bereketli bir gelire işaret eder.

Rüyada ölmüş birinin evini temizlemek

Rüyada ölmüş birinin evini temizlemek, o kimsenin ardından yapılan hayrın kabul olduğuna delalet eder. Ölünün ev temizlemesi ise hanedeki tartışmanın bitmesine ve dertlerin kalkmasına işaret eder.

Rüyada ölmüş birini evde görmek

Rüyada ölmüş birini evde görmek, hanenin huzura kavuşmasına ve ailedeki sıkıntıların çözülmesine delalet eder. Ölüyü yeşil bir bahçede görmek ahiretteki hâlinin iyi olduğuna işaret eder. Cezaevinde ya da morgda görmek o kimsenin dua ve sadakaya ihtiyaç duyduğuna yorulur. Ölünün ev alması ya da ev almak istemesi hayra delalet eder.

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Rüyada ölmüş birini kefen, tabut ve giysiyle görmek

Ölünün rüyadaki giysisi tabirin en açık ölçülerindendir. Beyaz ve yeşil giysi iyilik, siyah ve yırtık giysi sıkıntı tarafında durur. Bu görüntü ölen kimsenin ahiretteki hâline delalet eder. Aynı görüntü rüya sahibinin kendi gidişatına da yorulur.

Rüyada ölmüş birini beyaz kefenle görmek

Rüyada ölmüş birini beyaz kefenle görmek, o kimsenin ahiretteki hâlinin iyi olduğuna delalet eder. Rüya sahibi için de dertlerin kalkmasına ve hayırlı bir habere işaret eder. Ölüyü kefenli görmek, beyazlar içinde görmek ya da onu kefenlemek de bu karşılığı alır.

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Rüyada tabutun içinde ölmüş birini görmek

Rüyada tabutun içinde ölmüş birini görmek, ölünün içinde göründüğü hâle göre tabir edilir. Yüzü açık, temiz ve rahat görünüyorsa ahiretteki hâlinin iyi olduğuna ve rüya sahibi için hayra delalet eder. Sıkıntılı ve kirli görünüyorsa ardından dua edilip sadaka verilmesi gerektiğine işaret sayılır. Ölmüş birini tabutta görmek de aynı ölçüyle karşılanır.

Rüyada ölmüş birinin siyah giymesi

Rüyada ölmüş birinin siyah giymesi, o kimsenin sıkıntıda olduğuna ve ardından hayır yapılmasını beklediğine delalet eder. Ölünün siyah ayakkabı giymesi de dua ve sadaka isteğine işaret eder.

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Rüyada ölmüş birinin yeşil giymesi

Rüyada ölmüş birinin yeşil giymesi, ahiretteki hâlinin iyi olduğuna ve rahat ettiğine delalet eder. Rüya sahibi için de bereketli bir döneme işaret sayılır.

Rüyada ölmüş birini güzel giyinmiş görmek

Rüyada ölmüş birini güzel giyinmiş görmek, o kimsenin ahiretteki hâlinin iyi olduğuna ve rüya sahibinin işlerinin açılacağına delalet eder. Ölüyü takım elbiseyle, yeni ayakkabıyla ya da gelinlikle görmek hayra yorulur. Eski ve yıpranmış kıyafetle görmek ise dua ve sadaka istendiğine işaret eder.

Rüyada ölmüş birini yemek başında görmek

Ölünün rüyada yemekle görünmesi rızık tarafında tabir edilir. Ekmek yapması, sofraya oturması ve yemek yemesi hanenin geçimine bakan işaretler sayılır.

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Rüyada ölmüş birinin ekmek yapması

Rüyada ölmüş birinin ekmek yapması, hanenin rızkının artmasına ve geçimin genişlemesine delalet eder. Ölünün yufka ekmek yapması, ekmek pişirdiğini görmek ya da onunla birlikte ekmek yapmak da bereketli bir kazanca işaret eder.

Rüyada ölmüş biriyle yemek yemek

Rüyada ölmüş biriyle yemek yemek, rızkın bollaşmasına ve uzun ömre delalet eder. Ölmüş biriyle çay içmek ya da onu yemek yerken görmek de hanede bolluğa işaret eder.

Rüyada ölmüş birinin yemek yediğini görmek

Rüyada ölmüş birinin yemek yediğini görmek, o kimsenin ardından verilen sadakanın kabul olduğuna delalet eder. Ölünün yemek yapması ya da yemek hazırlaması, hanenin bereketine ve gelirin artmasına işaret eder.

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Rüyada ölmüş birinin bir şey istemesi

Rüyada ölmüş birinin bir şey istemesi, o kimsenin ruhu için sadaka verilmesi ve dua edilmesi gerektiğine delalet eder. Rüya sahibinin muradına ulaşacağına, ömrünün uzun ve sağlıklı olacağına da yorulur. Ölünün su istemesi, altın istemesi, yardım ya da para istemesi de aynı karşılığı alır. Ölmüş annenin bir şey istemesi de bu yönde tabir edilir.

Rüyada ölmüş birinin yemek istemesi

Rüyada ölmüş birinin yemek istemesi, onun ardından yemek üzerinden sadaka verilmesi gerektiğine delalet eder. Ölünün aç olduğunu söylemesi de aynı isteğe, verilecek hayırla rüya sahibinin muradına ulaşmasına işaret eder.

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Rüyada ölmüş birinin üşüdüğünü söylemesi

Rüyada ölmüş birinin üşüdüğünü söylemesi, o kimse için dua edilmesi ve ardından sadaka verilmesi gerektiğine delalet eder. Ölünün üşüyorum demesi de aynı isteğe işaret eder.

Rüyada ölmüş birini ibadet ederken görmek

Ölünün rüyada ibadet hâlinde görünmesi, onun ahiretteki hâlinin iyi olduğuna delalet eder. Namaz, Kuran ve kutsal yolculuk görüntüleri bu tarafta toplanır.

Rüyada ölmüş birinin namaz kıldığını görmek

Rüyada ölmüş birinin namaz kıldığını görmek, o kimsenin ahiretteki hâlinin iyi olduğuna ve rahat ettiğine delalet eder. Rüya sahibi için de dualarının kabulüne işaret eder. Ölüyü namaz kılarken görmek, evinde namaz kıldığını görmek, Kuran okuduğunu görmek ya da duymak da aynı karşılığı verir.

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Rüyada ölmüş birinin umreye gittiğini görmek

Rüyada ölmüş birinin umreye gittiğini görmek, o kimsenin ahiretteki hâlinin iyi olduğuna ve makamının yükseldiğine delalet eder. Ölünün umreye gideceğini duymak ya da umreden geldiğini görmek de hayra işaret eder.

Rüyada ölmüş birinin hacca gittiğini görmek

Rüyada ölmüş birinin hacca gittiğini görmek, o kimsenin ahiretteki hâlinin iyi olduğuna ve rüya sahibinin işlerinin açılacağına delalet eder. Ölünün hacca gideceğini söylemesi, kurban kestiğini görmek ya da onunla birlikte hacca gitmek de hayra yorulur.

Rüyada ölmüş birini düğün ve eğlencede görmek

Ölünün rüyada düğün, kına ve oyun içinde görünmesi sevinç tarafında tabir edilir. Belirleyici olan kutlamanın kendisi değil, ölünün orada göründüğü hâldir.

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Rüyada ölmüş biriyle evleneceğini görmek

Rüyada ölmüş biriyle evleneceğini görmek, rüya sahibinin hayatında hayırlı bir değişikliğe delalet eder. Ölünün evlendiğini görmek ya da düğününü görmek, hanede sevinçli bir habere ve aile içindeki gerginliğin bitmesine işaret eder.

Rüyada ölmüş birini oynarken görmek

Rüyada ölmüş birini oynarken görmek, sıkıntıların sona ermesine ve sevinçli günlere delalet eder. Ölünün oyun havası oynadığını, halay çektiğini ya da kına yaktığını görmek, ahiretteki hâlinin iyi olduğuna ve rüya sahibi için hayırlı bir habere işaret eder.

Rüyada ölmüş biriyle kavga etmek

Rüyada ölmüş biriyle kavga etmek, o kimsenin ardından hayır yapılmasını ve helalleşilmesini beklediğine delalet eder. Ölüyle sözlü kavga etmek ya da onun kavga ettiğini görmek de dua ve sadaka isteğine işaret eder. Ölünün rüya sahibine vurduğunu görmek, ondan dayak ya da tokat yemek, aradaki hakkın ödenmesi gerektiğine yorulur. Ölünün yaşayan birini dövdüğünü görmek o kimse için hayır yapılması istendiğine, ölmüş birini dövmek ise rüya sahibinin ardından dua etmeyi ihmal ettiğine delalet eder.