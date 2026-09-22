Rüyada patates görmek, patatesin nasıl göründüğüne, nerede bulunduğuna ve rüya sahibinin patatesle ne yaptığına göre farklı şekillerde tabir edilir. İri ve taze bir patates ile çürük veya filizlenmiş bir patates aynı şekilde yorumlanmaz. Patatesin toprakta, çuvalda, tarlada ya da sofrada görülmesi de rüyanın anlamını değiştirir. Rüyada patates kızartması, patates yemeği, patatesli börek veya patates salatası görmek de farklı tabirlere konu olur.

Rüyada patates görmek

Rüyada patates görmek mala, nimete ve rızka işaret eder. Patates, rüya sahibinin eline geçecek helal kazancın alametidir. Toprağın altında büyüyen ve vakti gelince çıkarılıp sofraya konan bir ürün olduğu için gösterişsiz ama sağlam bir hayra delalet eder. Geçimin helal yoldan sağlanacağına ve elde bulunanın bereketleneceğine yorulur. Kazancın kimsenin hakkına girilmeden elde edileceğine işaret sayılır. Rüyada patates görüp yanında ayrı bir hâl hatırlanmaması bahtın açılmasına ve bol kısmete yorulur. Sevince ve rahatlığa da delalet eder.

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Rüyada patates kızartması görmek

Rüyada patates kızartması görmek maddi darlığın sona ermesine ve beklenen ferahlığa delalet eder. Sıkıntılı geçen bir dönemin kapanacağına, rüya sahibinin üzerindeki geçim yükünün hafifleyeceğine işaret eder. Hem maddi hem manevi bir rahatlamaya yorulur. İçinde bulunulan yılın bolluk ve bereket içinde geçeceğine alamettir. Uzun süredir hayali kurulan şeyin gerçekleşeceğine işarettir. Rüyada patates kızartması görmek, beklenen rahatlığın vaktinin geldiğini haber verir.

Rüyada patates kızartmak

Rüyada patates kızartmak, uzun süredir üzerinde çalışılan işin başarıyla sonuçlanacağına işaret eder. Rüya sahibinin çevresinde sözü geçen, görüşüne başvurulan bir kimse olacağına delalet eder. Rüyada patates kızarttığını görmek de aynı tabire girer. Biten işin ardından yeni bir işe başlanacağına ve elden geçen kazancın artacağına yorulur.

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Rüyada patates kızartması yemek

Rüyada patates kızartması yemek mevkinin yükselmesine yorulur. Bulunulan yerde makamın artacağına ve rüya sahibinin eline daha büyük bir işin verileceğine delalet eder. Çalışan bir kimse için emeğinin karşılığını göreceğine işaret eder.

Rüyada patates toplamak

Rüyada patates toplamak emeğin karşılığının ele geçeceğine işaret eder. Rüya sahibinin verdiği uğraşın karşılıksız kalmayacağına, bugüne kadar yaptığı işin semeresini toplayacağına delalet eder. Kazançlı işlere girişileceğine ve bu işlerden hayır görüleceğine yorulur. Elinin emeğiyle geçinen kimse için kazancın artacağına alamettir. Önüne çıkan zorlukların aşılacağına delalet eder.

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Rüyada patates sökmek

Rüyada patates sökmek itibarın artacağına alamettir. Sözüne değer verilen bir kimse olunacağına işaret eder. Bu rüya keder ve üzüntüden kurtulmaya da yorulur. Gönlü daraltan ne varsa yerinden sökülüp atılacağına delalet eder.

Rüyada topraktan patates çıkarmak

Rüyada topraktan patates çıkarmak bulunulan yerde derecenin yükseleceğine delalet eder. Çalışan bir kimse için işinde önünün açılacağına, öğrenci için girdiği sınavdan başarıyla çıkacağına işaret eder. Rüyada topraktan patates toplamak da derecenin yükselmesine ve sınav başarısına yorulur. Rüyada patates çıkarmak bu yolda yeni bir rızık kapısının açılacağına alamettir.

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Rüyada tarladan patates toplamak

Rüyada tarladan patates toplamak ev halkının hep birlikte göreceği bir hayra işaret eder. Evin rızkının çoğalacağına ve endişelerin geride kalacağına delalet eder. Rüyada tarlada patates toplamak da aynı anlama gelir.

Rüyada patates yemeği görmek

Rüyada patates yemeği görmek iş hayatında alınacak zafere delalet eder. Aynı işi yapanlar arasında öne çıkılacağına ve hasımların geride bırakılacağına işaret eder. Hasmı çok olan bir işte bulunan kimse için üstünlüğün kendi tarafına geçeceğine alamettir. Çekişmeli bir mesele varsa rüya sahibinin lehine sonuçlanacağına işarettir.

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Rüyada patates yemeği yemek

Rüyada patates yemeği yemek zahmet çekmeden elde edilecek bir kazanca işaret eder. Beklenmedik bir kolaylıkla kazanç sağlanacağına delalet eder. Rüya sahibi sıkıntılı bir dönemden geçiyorsa bu rüya onurunun korunacağına, kimseden yardım istemek zorunda kalmayacağına yorulur. Bu rüya işlerin rüya sahibinin lehine döneceğine de alamettir.

Rüyada patates salatası görmek

Rüyada patates salatası görmek aile bağlarının güçleneceğine yorulur. Sofranın kalabalıklaşacağına ve sevdiklerle geçirilen vaktin artacağına delalet eder. Rüyada patates salatası yapmak bol rızka alamettir.

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Rüyada patates yemeği yapmak

Rüyada patates yemeği yapmak girişilen büyük bir işin hayırla sonuçlanacağına işaret eder. Bu iş sayesinde malın çoğalacağına ve geçimde uzun sürecek bir genişliğe delalet eder.

Rüyada patatesli börek görmek

Rüyada patatesli börek görmek alın teriyle kazanılan bir geçime delalet eder. Rüya sahibinin evini kendi emeğiyle geçindireceğine, sorumluluğu kimseye yüklemeyeceğine işaret eder. Rüyada patatesli börek yemek belalardan korunmaya ve hayatın kolaylaşmasına alamettir. Rüyada patatesli börek yapmak ise gelen paranın yaşayışı rahatlatacağına işarettir.

Rüyada sulu patates yemeği görmek

Rüyada sulu patates yemeği görmek ummadık bir yerden iş kapısının açılacağına işaret eder. Sevinçli bir haberin geleceğine delalet eder.

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Rüyada etli patates yemeği görmek

Rüyada etli patates yemeği görmek kazancın doğru yerde kullanılacağına yorulur. Kazanılan paranın israf edilmeyip hesabı bilinen bir düzene gireceğine delalet eder. Rüyada tavuklu patates yemeği görmek ise kötü günlerin etkisinden kurtulmaya alamettir.

Rüyada pişmiş patates görmek

Rüyada pişmiş patates görmek endişelerin sona ereceğine işaret eder. İçi daralan kimsenin yeniden neşeye kavuşacağına delalet eder. Rüyada pişmiş patates yemek de aynı tabire girer. Rüyada közlenmiş patates görmek ise zorlukların sabırla aşılacağına ve sevdiklerle huzur içinde yaşanacağına işarettir.

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Rüyada haşlanmış patates görmek

Rüyada haşlanmış patates görmek elde yürüyen işin sonuna yaklaşıldığına delalet eder. Uzun süredir devam eden meselenin kısa sürede kapanacağına işaret eder. Rüyada haşlanmış patates yemek rızkın artacağına ve mevcut işin büyüyeceğine alamettir. Rüyada patates haşlamak üzüntü ve dertlerin biteceğine işaret eder. Rüyada haşlama patates görmek ise yoksunluktan kurtuluşa delalet eder.

Rüyada patates püresi görmek

Rüyada patates püresi görmek isteklere ulaşılacağına işaret eder. Uzun zamandır beklenen bir dileğin yerini bulacağına delalet eder. Rahatlığa ve huzura yorulur.

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Rüyada fırında patates görmek

Rüyada fırında patates görmek çareye ve çözüme ulaşılacağına yorulur. İçinden çıkılamayan bir meselenin yolunun bulunacağına ve hayırlı kapıların açılacağına delalet eder. Rüyada fırında patates pişirmek ise alınan kararların isabetli çıkacağına işaret eder.

Rüyada patates soymak

Rüyada patates soymak murada ermeye işaret eder. Beklenen haberin yakında geleceğine delalet eder. Rüyada patates doğradığını görmek bereketli bir döneme girileceğine ve helal kazanç elde edileceğine işaret eder. Rüyada patates doğramak da yarınlara dair umudun korunacağına yorulur. Rüyada çiğ patates soymak ise işinde çıkan anlaşmazlıkların çözüleceğine delalet eder.

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Rüyada soyulmuş patates görmek

Rüyada soyulmuş patates görmek karşılaşılan engellerin aşılacağına delalet eder. Üzüntünün yerini sevincin alacağına ve elde bulunanın çoğalacağına işaret eder.

Rüyada patates almak

Rüyada patates almak hiç umulmadık bir yerden para geleceğine işaret eder. Bekâr bir kimsenin rüyada patates aldığını görmesi evlenmeye yorulur. Evli kimsenin görmesi ise salih bir evlada alamettir. Bu rüya mala ve mutluluğa da işarettir. Rüyada birine patates vermek temiz bir kazanca ve yoksula yapılan yardım sayesinde alınacak hayır duasına delalet eder. Kırgınlıkların sona ereceğine işaret sayılır.

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Rüyada patates satın almak

Rüyada patates satın almak da umulmadık bir yerden gelecek paraya delalet eder. Eline geçen bu parayla zarar görmüş işlerin düzeleceğine ve girişilen her işten alnının akıyla çıkılacağına işaret eder.

Rüyada patates yemek

Rüyada patates yemek nimetin sahibi olmaya işaret eder. Rüya sahibinin eline hayırlı bir mal geçeceğine ve bu malın kendisini rahat ettireceğine delalet eder. Gönül ferahlığına ve sevince yorulur. Hasta bir kimsenin rüyada patates yediğini görmesi şifaya alamettir. Yatağa düşmüş kimse için hastalığın hafifleyeceğine ve sağlığın yerine geleceğine işarettir.

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Rüyada çiğ patates görmek

Rüyada çiğ patates görmek elde edilen başarının dikkat çekeceğine yorulur. Yapılan işin çevrece takdir edilip saygı göreceğine delalet eder.

Rüyada çiğ patates yemek

Rüyada çiğ patates yemek sözü geçen bir kimseden yardım görüleceğine işaret eder. Yeni bir işe başlayan rüya sahibinin güçlü bir elden destek alacağına delalet eder.

Rüyada çuvalla patates görmek

Rüyada çuvalla patates görmek malın toplanıp saklanacağına delalet eder. Yol gösteren, aklına başvurulan bir kimseyle girilecek işin eldeki malı çoğaltacağına işaret eder. Rüyada çok patates görmek de nimetin çoğalacağına alamettir.

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Rüyada patates çuvalı görmek

Rüyada patates çuvalı görmek de malın elde toplanacağına delalet eder. Hayırlı bir ortaklık kurulacağına ve istenen birçok şeye kısa sürede zahmetsizce kavuşulacağına işaret eder. Kazanılan parayla ihtiyaç sahiplerine yardım edileceğine yorulur. Rüyada patates çuvalı taşımak ise malın ileriki günler için ayrılacağına işarettir.

Rüyada patatesin hâline ve cinsine göre tabiri

Rüyada görülen patatesin cinsi ve hâli, elde bulunan malın durumuna delalet eder. İri ve sıkı patates nimetin eksiksiz geleceğine, bozulmuş ya da ziyan edilmiş patates ise aynı nimetin eksileceğine işaret eder.

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Rüyada çürük patates görmek

Rüyada çürük patates görmek haram mala ve şüpheli kazanca delalet eder. Elde edilen paranın temiz bir yoldan gelmediğine işaret eder. Elde bulunan nimetin kaybedileceğine, verilen emeğin karşılıksız kalacağına yorulur. Bu rüya bir dostun kalbinin kırılacağına da alamettir. Çürüme, tabirde hayrın bozulması sayılır.

Rüyada büyük patates görmek

Rüyada büyük patates görmek eline geçecek yüklü bir paraya işaret eder. Uzun süredir ödenemeyen borçların kısa sürede ve kolaylıkla kapanacağına delalet eder. Patatesin iriliği gelen paranın büyüklüğünü gösterir.

Rüyada filizlenmiş patates görmek

Rüyada filizlenmiş patates görmek nimetin gecikeceğine alamettir. Beklenen paranın önüne bir engel çıkacağına, vaktinin henüz gelmediğine delalet eder. Bu rüya kaybı değil ertelenmeyi bildirir. Filizin sürmesi, nimetin bozulmadığını ancak zamana bırakıldığını gösterir.

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Rüyada taze patates görmek

Rüyada taze patates görmek evdeki huzurun iş hayatına yansıyacağına işaret eder. Geçmişte yapılan hataların telafi edileceğine ve geçimde ferahlığa delalet eder.

Rüyada tatlı patates görmek

Rüyada tatlı patates görmek rahat ve güzel günler geçirileceğine delalet eder. Bunun yanında bir uyarı da taşır. Ortak olunan kimsenin pek güvenilir biri olmadığının sonradan anlaşılacağına işaret eder. Rüya sahibinin zarar görmeden önce yanındakini tanıyacağına yorulur.

Rüyada patates tarlası görmek

Rüyada patates tarlası görmek eşler arasında para yüzünden çıkan tartışmaların yatışacağına işaret eder. Evde huzurun yeniden kurulacağına delalet eder. Kaybedilen umutların geri kazanılacağına yorulur. Rüya sahibinin vazgeçtiği bir işe yeniden sarılacağına alamettir.

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Rüyada tarlada patates görmek

Rüyada tarlada patates görmek de evde kurulacak huzura delalet eder. Bu huzurun kalıcı olacağına, düşmanlardan emin olunacağına ve ummadık bir gelire işaret eder.

Rüyada patates soğan görmek

Rüyada patates soğan görmek duaların kabul olacağına işaret eder. İş hayatındaki zorluklardan kurtulunacağına ve verilen emeğin meyvesini vereceğine delalet eder. Rüyada soğan patates görmek de duaların karşılık bulacağına yorulur. Girişilecek yeni bir işe ve bu işte derecenin yükselmesine alamettir.

Rüyada patates ekmek

Rüyada patates ekmek yeni ve kazançlı bir işe başlanacağına delalet eder. Kurulacak düzenin kimseyi yormadan, yıpratmadan yürüyeceğine işaret eder. Rüyada patates ektiğini görmek büyük işlere girişileceğine yorulur.

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Rüyada patates satmak

Rüyada patates satmak malın ziyan olacağına işaret eder. Elden para çıkacağına, eldekinin bir kısmının kaybedileceğine delalet eder. Rüya sahibinin sıkıntı ve yokluk görmesine yorulur.