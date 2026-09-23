Patlıcan, rüya tabirinde hem hayır hem sıkıntı tarafında karşılığı bulunan bir yiyecektir. Rüyada patlıcan görmek yorumlanırken önce patlıcanın mevsiminde olup olmadığına bakılır. Bunun yanında diri mi kuru mu olduğu, çiğ mi pişmiş mi göründüğü, tarlada mı sofrada mı durduğu ve mor ya da siyah oluşu tabiri ayrı yönlere çeker. Rüya sahibinin o patlıcana ne yaptığı da hükmü belirleyen ölçüler arasındadır.

Rüyada patlıcan görmek

Rüyada patlıcan görmek, patlıcan mevsiminde görüldüğünde rızka delalet eder. Bu rızık küçük bir üzüntünün ardından gelir ve arkasında huzur bırakır. Aynı rüya işlerin yoluna girmesine ve rüya sahibinin eli genişleyerek rahat etmesine işarettir. Mevsiminde görülen patlıcan, kişinin çevresinde saygın biri hâline gelmesine ve emeğiyle kazandığı itibarın görülmesine de yorulur.

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Patlıcanın mevsimi dışında görülmesi tabiri öbür yöne çevirir. Mevsimsiz patlıcan, rüya sahibinin hoşlanmadığı, kerih gördüğü bir işe ve zahmetle kazanılan mala işaret eder. Bu rüya beklenmedik sorunlara, kedere ve kişiyi uzun uzun düşündüren bir meseleye delalet eder. Mevsimsiz patlıcan gören kimsenin çevresinde ona kin besleyen, elindekini kıskanan ve iki yüzlü davranan insanlar bulunduğuna da yorulur.

Rüyada patlıcan görmek, emekle elde edilen başarıya işaret eder. Rüya sahibinin eline geçen ne varsa çalışmasının karşılığıdır. Bu rüyada gelen hayır kişinin kendi gayretinden doğar.

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Patlıcanın haneye girdiğini görmek, eve gelecek bir mala delalet eder. Patlıcanın biberle birlikte sepette ya da tezgâhta durduğunu görmek de o malın hanede toplandığına işarettir. Mevsiminde görülmüşse eve giren mal hayırlıdır, mevsim dışında görülmüşse rüya sahibinin hoşlanmayacağı bir taraf taşır.

Rüyada büyük patlıcan görmek

Rüyada büyük patlıcan görmek, yaklaşan bir mutluluğa ve berekete delalet eder. Patlıcanın iriliği rüya sahibinin eline geçecek nimetin çokluğuna işarettir. Sepet, torba ya da tezgâh dolusu patlıcan görmek hanede bolluk olacağına yorulur.

Rüyada patlıcan yemeği görmek

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Rüyada patlıcan yemeği görmek hayırlı bir rüya sayılmaz. Pişmiş patlıcan yemeği görmek kedere, üzüntüye ve sıkıntıya delalet eder. Tencerede kaynarken, tabağa konmuş hâlde ya da sofrada başkalarının önünde görülmesi aynı tabire girer. Patlıcan yemeği görmek, rüya sahibinin karşısına onu bir süre düşündürecek ve gönlünü daraltan bir mesele çıkacağına işaret eder. Patlıcan yemeğinin kokusunu duymak ya da mutfakta pişerken görmek de yaklaşan kedere yorulur.

Rüyada karnıyarık görmek

İçine kıyma girmiş patlıcan yemeği hayır tarafında tabir edilir. Rüyada karnıyarık görmek, sevilen kimselerle kurulan uzun ve doyumsuz sohbetlere, iş hayatında ise kayda değer bir kazanca delalet eder. Pişmiş karnıyarık görmek ve karnıyarık yemeği görmek, rüya sahibinin sofrasının kalabalıklaşacağına ve işinden umduğunu alacağına işaret eder.

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Rüyada karnıyarık yapmak, misafir ağırlamaya ve kalabalık bir sofra kurmaya delalet eder. Karnıyarık yaptığını görmek, o sofrada kurulacak yakınlığa ve araya girecek muhabbete işarettir. Rüya sahibi sevdiklerini bir araya getirecek bir vesile bulur.

Rüyada patlıcan dolması görmek

Oyulup içi doldurulan patlıcan, sofradaki keder hükmünden ayrılır. Rüyada patlıcan dolması görmek, önemli bir işin hazırlığına delalet eder. Patlıcanın oyulup içinin doldurulması, rüya sahibinin uzun süredir üzerinde durduğu işi adım adım kurduğuna işarettir. Bu hazırlık maddi başarıyla neticelenir. Dolmalık patlıcan görmek, işin henüz hazırlık safhasında olduğuna yorulur.

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Rüyada patlıcan dolması yemek, hazırlığı yapılan işin sonucunun alınmasına delalet eder. Rüya sahibinin uzun süredir uğraştığı iş neticelenir ve emeğinin maddi karşılığı eline geçer.

Rüyada patlıcan yemeği yapmak

Yemeğin sofrada görülmesiyle ocağın başında hazırlanması ayrı tabir edilir. Rüyada patlıcan yemeği yapmak, hane geçiminin rüya sahibinin kendi emeğiyle görülmesine delalet eder. Yemeği kendi eliyle hazırlamak, evin yükünü üstlenmeye ve o yükün altından kalkmaya işarettir. Rüyada patlıcan pişirmek de aynı yönde tabir edilir. Kişi kimseye muhtaç olmadan işini yürütür.

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Rüyada patlıcan yemeği yemek

Rüyada patlıcan yemeği yemek, sıkıntının rüya sahibinin kendi üzerine kalmasına delalet eder. Sofrada görülen keder bu defa uzaktan seyredilmez, kişinin payına düşer. Rüya sahibi canını sıkacak bir meselenin altına kendi girer ve yükünü kendi taşır.

Rüyada başkasının patlıcan yemeği yaptığını görmek

Rüyada başkasının patlıcan yemeği yaptığını görmek, işin bir başkasının eliyle görülmesine delalet eder. Rüya sahibi omzundaki yükü tek başına taşımaz, yakınlarından yardım görür. Evin geçiminde ona destek olacak biri çıkar.

Rüyada patlıcan toplamak

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Rüyada patlıcan toplamak, yeni bir işe adım atmaya delalet eder. Rüya sahibi niyeti temiz, iyi kalpli kimselerle ortaklık kurar ve bu ortaklık sayesinde kazancı artar. Tarladan ya da tezgâhtan patlıcan toplandığının görülmesi helal rızka işarettir. Çok çalışan kimsenin hayal ettiğine kavuşacağına, kapalı duran işlerinin açılacağına yorulur. Toplanan patlıcanların sepete ya da torbaya konması, rüya sahibinin eline geçecek nimeti kendi emeğiyle derlediğine delalet eder. Bu rüyayı gören kimse giriştiği işte yalnız kalmaz, ortakları ona karşı dürüst davranır.

Rüyada bahçeden patlıcan toplamak

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Rüyada bahçeden patlıcan toplamak, emeğin verildiği yerden karşılık alınmasına delalet eder. Rüya sahibinin kendi eliyle hazırladığı ve uzun süredir beklediği iş mahsulünü verir. Diktiği fidenin meyvesini kendi toplayacağına, verdiği emeğin boşa gitmeyeceğine işarettir.

Rüyada patlıcanın hâline göre tabiri

Diri ve çiğ görülen patlıcan, rüya sahibinin planladığı işte başarıya delalet eder. Bu başarı gizli kalmaz ve kişinin çevresinde duyulur. Kabuğu parlak, eti sıkı taze patlıcan görmek esenliğe ve yeterli nimete işaret eder.

Rüyada kuru patlıcan görmek

Rüyada kuru patlıcan görmek, güven ve huzura delalet eder. Rüya sahibinin uzun zamandır uğraştığı sıkıntılar sona erer, hayatı düzene girer. İpe dizilip kurutulmuş patlıcan görmek, hane halkının derdinin biteceğine ve evde rahatın yerleşeceğine işarettir. Patlıcan kurusu görmek de bu yönde yorulur. Rüya sahibi bir süredir taşıdığı yükten kurtulur, ev halkının arasına huzur girer.

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Rüyada pişmiş patlıcan görmek

Rüyada pişmiş patlıcan görmek, rakiplerin tek tek geride bırakılmasına delalet eder. Fırında bütün hâlde pişmiş patlıcan görmek, rüya sahibinin yarıştığı kimselerin karşısında üstünlük kuracağına ve beklediği başarıya ulaşacağına işarettir.

Rüyada çürük patlıcan görmek

Rüyada çürük patlıcan görmek, maddi kayba ve yoksulluğa delalet eder. Rüya sahibinin umut bağladığı işler eline geçmez, tuttuğu iş sarpa sarar. Çürümüş patlıcanın atıldığını görmek elden çıkan mala ve boşa giden emeğe işarettir.

Rüyada közlenmiş patlıcan görmek

Rüyada közlenmiş patlıcan görmek, eski tanıdıklarla karşılaşmaya delalet eder. Rüya sahibi uzun zamandır görmediği bir kimseyle bir araya gelir ve geçmiş günler anılır. Bu görüşme hoş geçer, aradan geçen zamanın açtığı mesafe ortadan kalkar. Ateşte közlenen patlıcanın dumanını ve kokusunu duymak, o karşılaşmanın çok yaklaştığına işarettir. Patlıcan közlemesi görmek de eski bir dostun yolunun rüya sahibiyle kesişeceğine yorulur. Rüya sahibinin gönlünde kalan bir muhabbet yeniden kurulur, varsa küskünlük de sona erer.

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Rüyada patlıcan közlemek

Rüyada patlıcan közlemek, görüşmenin rüya sahibinin kendi girişimiyle kurulmasına delalet eder. Kişi araya girer, önce kendisi arar ve kopan bağı yeniden bağlar. Patlıcan közlediğini görmek, rüya sahibinin eski bir yakınını aramakta gecikmeyeceğine ve adımı ilk kendisinin atacağına işaret eder.

Rüyada közlenmiş patlıcan yemek

Rüyada közlenmiş patlıcan yemek, beklenen görüşmenin gerçekleşmesine delalet eder. Özlenen sohbet tamamlanır, konuşulmayı bekleyen mesele konuşulur. Rüya sahibi aradığı kimseyle karşı karşıya oturur ve gönlü rahat eder.

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Rüyada patlıcan almak

Rüyada patlıcan almak, muradın elde edilmesine delalet eder. Rüya sahibinin önüne yeni bir kazanç kapısı açılır. Ticaretle uğraşan kimse için bu rüya alışverişin canlanmasına ve borcunu kapatıp rahat etmesine işarettir. Patlıcan satın almak da aynı hükümdedir. Rüya sahibinin ekonomik sıkıntısı sona erer ve beklediği ferahlığa kavuşur. Parasını verip patlıcan aldığını görmek, harcadığının karşılığını göreceğine yorulur.

Rüyada pazardan patlıcan almak

Rüyada pazardan patlıcan almak, pazarlıkla yürüyen bir işe girişmeye delalet eder. Rüya sahibi karşı tarafla konuşa konuşa anlaşır ve alışverişten kazançlı çıkar. Tezgâhları dolaşıp seçerek patlıcan almak, işini acele etmeden kuran kimsenin kâr edeceğine işarettir.

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Rüyada patlıcanın görüldüğü yere göre tabiri

Patlıcan tarlada ya da bahçede görüldüğünde rüya sahibinin mali durumunun düzelmesine delalet eder. Kendi yetiştiği yerde, toprağın üstünde duran patlıcan, kişinin dışarıdan bir destek göreceğine işarettir. Bu rüya sıkışık günlerin geride kalmasına ve rüya sahibinin eline para geçmesine yorulur.

Rüyada patlıcan tarlası görmek

Rüyada patlıcan tarlası görmek, beklenmedik büyük bir başarıya delalet eder. Patlıcan bahçesi görmek ve bahçede patlıcan görmek de aynı hükümdedir. Sıra sıra dizilmiş patlıcanların topluca görülmesi, rüya sahibinin uzun vadeli bir işten umduğundan fazlasını alacağına işarettir.

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Rüyada dalında patlıcan görmek

Rüyada dalında patlıcan görmek, mahsulün olgunlaşıp yerinde durmasına delalet eder. Rüya sahibinin mali tarafta beklediği kazanç oluşmuştur, fakat henüz eline geçmemiştir. Dalından koparılmamış patlıcan, henüz toplanmamış bir kazanca işarettir. Rüya sahibi biraz daha bekler ve mahsul vaktinde toplanır.

Rüyada patlıcan yemek

Rüyada patlıcan yemek, keder ve sıkıntıya delalet eder. Bu rüyanın asıl işaret ettiği yer rüya sahibinin yakın çevresidir. Ona görünüşte yakınlık gösteren, arkasından eksiğini arayan ve dalkavukluk eden bir kimse vardır. Aynı rüya, kişiye içten içe düşmanlık besleyen birinin varlığına yorulur. Rüya sahibinin canını sıkan mesele de çoğu zaman bu yakınlıktan doğar.

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Çiğ patlıcan yemek kıskanılmaya işaret eder. Rüya sahibinin sahip olduğu şeyi çekemeyen, fırsat bulduğunda önüne geçmek isteyen kimseler vardır. Bir başka rivayette rüyada patlıcan yemek, izinle yürütülen ve saklanacak yanı bulunmayan bir işe delalet eder.

Rüyada patlıcan soymak

Rüyada patlıcan soymak, sonu gelmeyen işlere bulaşmaya delalet eder. Rüya sahibi bir kere başladığı işi bitiremez, uğraştıkça önüne yeni bir meşgale çıkar. Bu rüya eziyete ve boşa harcanan vakte işarettir. Közlenmiş patlıcan soymak, kabuk soyuldukça uzayan bir uğraşa ve rüya sahibinin çekeceği zahmete yorulur.

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Rüyada patlıcan kızartmak

Rüyada patlıcan kızartmak, acı bir habere delalet eder. Rüya sahibinin kulağına canını sıkacak bir gelişme gelir. Aynı rüya kişinin itibarının sarsılmasına ve çevresindeki ağırlığının azalmasına işaret eder. Yağda kızaran patlıcan görmek üzüntü veren bir gelişmeye yorulur.

Rüyada patlıcanın rengine göre tabiri

Beyaz patlıcan görmek güzel bir isimle anılmaya, güzel ahlaka ve temiz niyete delalet eder. Beyaz patlıcan almak da aynı karşılığı taşır ve rüya sahibinin çevresinde hayırla anılacağına işaret eder. Rüya sahibi dürüstlüğüyle tanınır, adı temiz kalır ve hakkında söylenen söz güzel olur.

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Rüyada mor patlıcan görmek

Rüyada mor patlıcan görmek, mevkiye, yetkiye ve üne delalet eder. Rüya sahibinin adı hayırla anılır ve bulunduğu yerde sözü geçer. Bu rüya iş hayatında başarının süreceğine ve kişinin makamında kalıcı olacağına işarettir.

Rüyada siyah patlıcan görmek

Rüyada siyah patlıcan görmek, adın kötüye çıkmasına delalet eder. Rüya sahibi hakkında olmadık sözler söylenir ve çevresindeki saygınlığı sarsılır. Bu rüya kötü şöhrete ve kişinin arkasından yürütülen dedikoduya işaret eder.