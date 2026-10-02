Rüyada pirinç görmek, tabirinde kazancın miktarından çok karşılığının sorulduğu rüyalardandır. Tabir, eline mal geçen kimsenin o malı ne kadar uğraşla bulduğuna ve bedelini ödeyip ödemediğine bakar. Pirinç rüyaları bu ölçüye göre ayrışır ve rüya sahibinin gördüğü sahnenin her ayrıntısı hükmü bir derece değiştirir.

Rüyada pirinç görmek

Rüyada pirinç görmek mala, rızka ve helal kazanca delalet eder. Rüya sahibinin geçimini temiz bir yoldan sağlayacağına, eline geçen paranın içinde şüpheli bir kuruş bulunmayacağına işaret eder. Kazandığının hesabını verebilen ve aldığı lokmayı gönül rahatlığıyla yiyen bir kimse olur. Böyle bir rüya evine bolluk ve bereket gireceğine, sofrasının da eksilmeyeceğine yorulur. Rızık yönüyle tabir, kişinin nafakasının kesilmeyeceğine ve ihtiyacının görüleceğine delalet eder. Rüyayı gören kimsenin eli genişler ve geçimi rahatlar.

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Ne var ki pirincin gösterdiği mal karşılıksız gelen cinsten değildir. Pirinç, alın teriyle ve zahmet çekilerek kazanılan mülke delalet eder. Bu sebeple rüya, kişiye hazır bir servet ya da kolay bir kapı müjdelemez. Yürüttüğü işin semeresini alacağına ve uğrunda yorulduğu şeyin kendisine döneceğine haber verir. Rüya sahibinin bugüne kadar çektiği sıkıntı karşılıksız kalmaz. Eli dar olan kimse için rüya, darlığın sonuna gelindiğine yorulur. Eline geçecek olanın büyüklüğü de verdiği uğraşa göre olur.

Rüyada pirincin hâline göre tabiri: çiğ ve pişmiş

Rüyada görülen pirincin çiğ mi yoksa pişmiş mi olduğu tabiri kökünden değiştirir. Çiğ hâli, kazancın bedelinin henüz ödenmediğine ve elde edilecek malın kolay gelmeyeceğine delalet eder. Pişmiş hâli ise bedeli ödenmiş rızka, ticaretin açılmasına ve çoğalıp artan paraya yorulur.

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Rüyada çiğ pirinç görmek

Rüyada çiğ pirinç görmek zorlukla elde edilen mala işaret eder. Kişinin eline geçen mülkün üzerinde meşakkat vardır ve bu mülk sahibine hüzün ile keder getirir. Kazanç vardır ama bedeli ağırdır.

Rüyada pirinç pişirmek

Rüyada pirinç pişirmek mal varlığının çoğalmasına delalet eder. Evin bereketi artar, kazanç yükselir ve eline daha geniş bir imkân geçer. Buradaki artışın kaynağı dışarıdan gelen bir kısmet değil, kişinin elinde hâlihazırda bulunan malın kendi içinde büyümesidir. Pişirmek tabirde malın olgunlaşması ve sahibine yarar verecek hâle gelmesidir. Küçük bir sermayeyle kurulmuş iş bu rüyadan sonra katlanır.

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Rüyada pirincin miktarına ve bulunduğu kaba göre tabiri

Rüyada görülen pirincin miktarı ve durduğu kap tabiri daraltır ya da genişletir. Az miktar tek bir işin karşılığına ve yakın vadeli bir ferahlığa delalet eder. Ölçek büyüdükçe müjde tek bir kazancın sınırını aşar ve rüya sahibinin daha geniş bir alanına dokunur.

Rüyada pirinç taneleri görmek

Rüyada pirinç taneleri görmek verilen emeğin karşılığını almaya delalet eder. Tane, pirincin en küçük birimidir ve gösterdiği kazanç da tek tek biriken cinstendir. Rüya sahibinin şansı açılır. Küçük görünen hakedişler üst üste konunca eli rahatlar. Bu rüyanın asıl müjdesi geçim derdinin bitmesidir. Kişi ayı nasıl çıkaracağını hesaplamaktan kurtulur, çünkü eline geçen para masrafına yetmeye başlar. Gelir tek bir kapıdan toplu gelmez, hak ettiğinin karşılığı olarak parça parça birikir. Bu birikme yavaş görünür ama kesintisizdir.

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Rüyada pirinç çuvalı görmek

Çuval dolusu pirinç gören kimse uzun ömürlü olur, yaşı ilerledikçe hâli daha da rahatlar ve darlık yüzü görmeden yaşar. Rüyada pirinç çuvalı görmek sıkıntısız bir ömrün yanında ev halkının çoğalmasına, çok evlat sahibi olmaya ve o evlatların hayırlı çıkmasına işaret eder. Pirincin çuvalla görülmesi kazançtan çok huzurlu bir ömür müjdeler. Yaşlılık günlerinde kimseye muhtaç olmayacağına, kendi evinde ve çoluk çocuğunun arasında rahat edeceğine yorulur.

Rüyada poşette pirinç görmek

Rüyada poşette pirinç görmek kârlı bir işe girmeye delalet eder. Poşet, taşınıp götürülebilen ve elde hazır duran bir ölçüdür. Rüya, kişinin biriktirdiği parayı işletmesine ve o paradan kâr görmesine yorulur. Rüya sahibi elindekini ticarete koyar ve kazandığıyla yeni bir mülk alır. Yeni bir ortaklığa girmesine ya da alım satım işine başlamasına da işaret eder.

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Rüyada pirinç tarlası görmek

Rüyada pirinç tarlası görmek kısmetin tümden açılmasına delalet eder. Tarla, pirincin görülebileceği en geniş hâldir ve gösterdiği açıklık kişinin tek bir işiyle sınırlı kalmaz. Bu rüya, sözü geçen ve dürüst kimselerle tanışmaya işaret eder. Rüya sahibi bu tanışıklık sayesinde daha önce giremediği kapılardan girer. Çevresi genişledikçe işi de büyür ve kendisine hayrı dokunacak kimseler yolunun üzerine çıkar.

Rüyada kurtlanmış pirinç görmek

Rüyada kurtlanmış pirinç görmek hayra yorulmaz. Elde birikmiş olan mal içten içe erir ve bugün bol görünen imkân yarın tükenir. Bunun sebebi malı yerli yersiz harcamak ve elindekinin kıymetini bilmemektir. Rüya, israfın ardından gelen maddi sıkıntıya delalet eder.

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Pirincin kurtlandığını görmek kurulu işi bozacak bir gelişmenin yaklaştığına delalet eder. Pirincin içinde kurt görmek ise zararın malın kendi içinde başladığına yorulur. Rüya sahibinin yürüyen bir anlaşması yarıda kalır, hesabı tutmayan bir gider çıkar ve elindeki iş kendisine kazanç yerine zarar yazar.

Rüyada böceklenmiş pirinç görmek

Rüyada böceklenmiş pirinç görmek elindeki imkânı değerlendirememeye delalet eder. Burada mal harcanarak eksilmez, kullanılmadan bozulur ve güvelenmiş mal hayra yorulmaz. Rüya sahibinin önüne bir kapı açılır, o kapıdan girmez ve kapı kendiliğinden kapanır. Böcekli pirinç görmek de eldeki fırsatın işletilmeden elden çıkacağını gösterir. Kişi bu yüzden hak ettiği yere varamadan eli boş kalır.

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Rüyada pirinç almak

Rüyada pirinç almak mülk edinmeye delalet eder. Rüya sahibi malın bedelini kendi eliyle öder ve hedefine çalışarak varır. Kişi uzun süredir aklında tuttuğu bir şeyi nihayet alarak arsa ya da ev gibi kalıcı bir mülkün sahibi olur.

Rüyada pirinç ayıklamak

Rüyada pirinç ayıklamak mala yönelecek zararı def etmeye delalet eder. Ayıklamak taneye karışan taşı ve çöpü ayırmaktır, tabirde de kişinin malına dışarıdan karışan zararı ayırması demektir. Ters giden işler yoluna girer, uzayıp giden mesele ise sabırla çözülür. Rüya sahibi işini bozan kimseyi ya da hesabını şaşırtan kalemi tek tek ayırarak temizler. Düzelme tane tane yürütülen bir ayıklamayla gelir ve kişi sabrettikçe önü açılır. Zarar kişinin kendi hatasından değil, dışarıdan karışandan gelir.

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Rüyada yere dökülmüş pirinç görmek

Yere saçılan taneler, kişinin üzerinden kalkan yükü gösterir. Rüyada yere dökülmüş pirinç görmek zorlu günlerin sona ermesine delalet eder. Uzun süredir taşınan sıkıntı biter ve rüya sahibi rahat bir döneme girer. Bu rüyanın ardından kendisine yeni iş teklifleri gelir. Rüya sahibi işin peşine düşmez, teklif kendiliğinden önüne gelir. Teklif edilen iş eskisinden daha kazançlı olur ve kişinin geliri bu sayede artar. Tıkanmış bir işin önü de dışarıdan gelen bu teklifle açılır.

Rüyada pirinç yıkamak

Rüyada pirinç yıkamak yapılan hataların telafi edilmesine delalet eder. Buradaki kusur kişinin kendi elinden çıkmıştır ve yıkamak tabirde kendi kusurunu temizlemek demektir. Rüya sahibi yanlışını kısa sürede ve büyük bir kayba uğramadan onarır. Rüya, hatanın üzerine daha büyük bir zararın binmeyeceğine işaret eder. Kişi yaptığı bir yanlıştan vicdan azabı duyuyorsa, rüya o azabın kalıcı olmayacağına işarettir. Tövbe edenin tövbesinin kabul edileceğine, ardından selamete erileceğine yorulur.

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Rüyada pirinç ıslatmak

Zarar edilmiş bir iş varsa rüyada pirinç ıslatmak kâra geçmeye delalet eder. Islatmak hazırlığın ilk adımıdır, bu yüzden rüya dönüşün başladığını haber verir. Rüya sahibi battığını sandığı işi yeniden kurar, kısa sürede zararını kapatır ve yeni bir başlangıç yapar. Kazanç yerine gelir.

Rüyada pirinç yemek

Rüyada pirinç yemek mala sıkıntıyla ulaşmaya delalet eder. Rüya sahibi geçimini o maldan sağlar, sofrası kurulur ve aç kalmaz. Ancak eline geçen her lokma uğraşla gelir. Kazanç kesilmez ama her seferinde yeniden yorulmayı ister. Bu rüya, geçim kapısının kapanmayacağına ve rüya sahibinin çalıştığı sürece rızkını bulacağına işaret eder.