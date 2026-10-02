Rüyada sarımsak görmek, tabiri birden çok ölçüye bağlanan rüyalardandır. Sarımsağın kuru mu taze mi, çiğ mi pişmiş olduğu ilk ölçüdür. Bütün bir baş hâlinde mi yoksa tek diş olarak mı görüldüğü, tarlada mı durduğu, yanında soğan ya da yoğurt bulunup bulunmadığı hükmü değiştirir. Rüya sahibinin sarımsağı soyması, yemesi, alması, toplaması ya da toprağa dikmesi tabiri ayrı yönlere çeker. Rüyayı gören kişinin o sıradaki durumu da tabire giren ölçülerden biridir.

Rüyada sarımsak görmek

Rüyada sarımsak görmek, rüya sahibinin çevresindeki hilekâr ve art niyetli kimselere delalet eder. Kötülük düşünen, gizliden zarar vermeye çalışan birinin yakında durduğuna işarettir. Rüya sahibinin bu kimselerden göreceği zarara da yorulur. Sarımsak haram ya da şüpheli yoldan gelen mala da işaret eder. Helal olmayan kazanç, kolay yoldan ele geçen ama hayrı görülmeyen mal bu rüyanın karşılığı sayılır.

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Sarımsağın keskinliği çirkin sözü ve dedikoduyu da haber verir. Rüyayı görenin arkasından konuşulduğuna, kötü bir adla anıldığına ve hakkında yakışıksız sözler söylendiğine işaret sayılır. Çevrede dönen dedikodunun rüya sahibine kadar ulaşacağına, kendisini üzecek bir sözün kulağına geleceğine yorulur. Kimi tabirlerde rüya kedere ve gözyaşına bağlanır.

Rüya sahibinin hasta olması bu tabiri baştan çevirir. Hasta bir kimse rüyasında sarımsak görürse şifa bulmaya, hastalıktan kurtulup sağlığına kavuşmaya yorulur. Bu ölçü sarımsağın ne hâlde görüldüğüne ya da rüyada ne yapıldığına değil, doğrudan rüyayı görenin kendi durumuna bakar.

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Rüyada sarımsak yemek

Rüyada sarımsak yemek kötü bir adla anılmaya işarettir. Rüya sahibinin adının hoş olmayan bir işle birlikte anıldığına, itibarının zedelendiğine delalet eder. Haram ya da şüpheli yoldan gelen bir mala da yorulur.

Bu rüya yakın çevreden gelecek incitici sözlere de işaret sayılır. Rüyayı gören kimse akrabalarından ya da dostlarından çirkin söz işitir ve bir süre aralarında sıkıntı olur. Söylenen sözün kendisine kadar ulaşmasına, gönlünün bir müddet kırık kalmasına delalet eder. Oturduğu meclislerden uzak tutulmaya da yorulur. Rüyada sarımsak yediğini görmek de aynı tabire girer.

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Rüyada sarımsak soymak

Rüyada sarımsak soymak kısmetsiz ve tatsız işlere delalet eder. Emek verildiği hâlde yürümeyen, uğursuzluk taşıyan bir işin içine girileceğine işarettir. Dostlardan görülecek zarara da yorulur. Güvenilen bir kimsenin eliyle sıkıntıya düşmeye işaret sayılır.

Kimi tabirlerde bu rüya hoş olmayan durumlardan bir yardımla kurtulmaya delalet eder. Yanlış yoldan dönmeye, kötülükten uzaklaşmaya da işarettir.

Sarımsağı soyanın kadın olması, kısa sürede yeni bir işe başlamaya yorulur. Erkeğin sarımsak soyduğunu görmesi uzak bir yerden gelecek misafire delalet eder.

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Rüyada sarımsak dövmek ya da ezmek sıkıntıdan kurtulmaya, para darlığının sona ermesine ve şifaya işarettir.

Rüyada soyulmuş sarımsak görmek

Rüyada soyulmuş sarımsak görmek, çaresi kalmadığı düşünülen durumların sona ermesine yorulur. Çözümsüz görünen bir meselenin kapanacağına işarettir. Rüyada sarımsak kabuğu görmek mal ümidiyle dalkavukluk etmeye işaret sayılır.

Rüyada sarımsağın hâline göre tabiri

Sarımsağın hangi hâlde görüldüğü tabiri doğrudan değiştirir. Aynı sarımsak rüyası bu yüzden görüldüğü hâle göre birbirinden uzak iki karşılık alır. Kurusu, çiği ve beyazı rüyanın olumsuz tarafını ağırlaştırır. Rüyada çiğ sarımsak görmek fesada düşmeye ve itibar kaybına delalet eder. Tazesi ve pişmişi ise aynı rüyayı rüya sahibinin lehine çevirir.

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Rüyada kuru sarımsak görmek

Gam ve endişe, rüyada kuru sarımsak görmenin karşılığıdır. Rüya sahibini düşündüren bir meselenin ortaya çıkacağına işarettir. Sarımsağın kurumuş ve sertleşmiş görülmesi rüyanın ağırlığını artırır. Başa gelecek bir belaya, huzursuz ve mutsuz bir dönemden geçileceğine de yorulur. Bir süre neşenin eksik kalacağına işaret sayılır.

Rüyada beyaz sarımsak görmek

Beyaz görülen sarımsak yalan bir habere delalet eder. Rüya sahibi için asılsız bir söz yayılacağına, çirkin bir iftiraya uğrayacağına işarettir. Rüyada beyaz sarımsak görmek elde kalıcı hayrı olmayan dünya malına da yorulur.

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Rüyada taze sarımsak görmek

Rüyada taze sarımsak görmek alın teriyle kazanılan helal mala işarettir. Rüya sahibinin emeğiyle elde ettiği kazancın bereketleneceğine, evine bolluk gireceğine delalet eder. Darlığın geride kalmasına, aile içinde huzur ve neşeye de yorulur. Rüyada yeşil sarımsak görmek hayırlı işlere yönelmeye ve sağlam bir inanca işarettir.

Rüyada pişmiş sarımsak görmek

Sarımsağın pişmiş görülmesi haramdan kaçınmaya yorulur. Pişirildiğini görmek haneye huzur, bolluk ve bereket gelmesine delalet eder. Rüyada pişmiş sarımsak görmek, rüya sahibinin doğru yoldan ayrılmadığına işarettir. Kendisine yakışanı gözettiğine, inancının gereğini yerine getirdiğine de yorulur. Doğru bildiğinden vazgeçmemeye işaret sayılır.

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Rüyada pişmiş sarımsak yemek tövbeye delalet eder. Rüya sahibinin kötülükten dönmesine, yanlışını görüp düzeltmesine ve geçmişte işlenen bir hatanın ardından günahlardan arınmasına işarettir.

Rüyada sarımsak almak

Rüyada sarımsak almak derde düşmeye işarettir. Rüya sahibinin beklemediği bir anda üzüntü sahibi olacağına, uğraşmak zorunda kalacağı bir meselenin ortaya çıkacağına delalet eder. Bir süre keder içinde kalmaya, gönlünün rahat etmemesine de yorulur. Rüyada sarımsak satmak ise iş hayatında zarara ve elden çıkan bir kazanca delalet eder.

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Rüyada birinden sarımsak almak

Rüyada birinden sarımsak almak, rüya sahibinin borçlu duruma düşmesine ve üzerinde bir hak kalmasına delalet eder. Sarımsağı uzatan kimseyle arasında hesabı görülmemiş bir iş bulunduğuna işarettir.

Rüyada sarımsak satın almak

Bedelini ödeyerek sarımsak aldığını görmek, sıkıntılı ve zorlu bir dönemden kurtulmaya yorulur. Rüyada sarımsak satın almak, rüya sahibinin dertlerine çare bulacağına işarettir. Bekâr kimse için evliliğe, evli kimse için kazancın artmasına delalet eder. Sarımsağın bedelinin ödenmiş olması bu karşılığın şartıdır.

Rüyada sarımsak toplamak

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Rüyada sarımsak toplamak, umulmayan bir yerden gelecek hileye delalet eder. Rüya sahibine güven veren bir yönden tuzak kurulacağına işarettir. Büyük bir tartışmanın içine girmeye, sözün sertleşip araya soğukluk girmesine de yorulur. İşlerin birileri eliyle çıkmaza sokulmasına işaret sayılır.

Toplanan sarımsağın yeşil olması hükmü çevirir. Topraktan yeşil sarımsak toplamak, çevredeki kötülüklerin fark edilip sonlandırılmasına ve düzenbazlıkların tamamen alt edilmesine delalet eder.

Rüyada topraktan sarımsak çıkarmak

Sarımsağı topraktan çıkardığını görmek akrabalar tarafından zarar görmeye işarettir. Rüya sahibinin kendi kanından birinin eliyle incinmesine, aile içinde bir kırgınlık doğmasına delalet eder. Sarımsağı kökünden söküp almak bu tabiri kuvvetlendirir. Rüyada topraktan sarımsak çıkarmak, gelecek zararın uzaktan değil en yakından geleceğine işaret sayılır.

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Rüyada sarımsağın bütününe ve dişine göre tabiri

Bir baş sarımsak ile tek bir diş sarımsak rüyada ayrı ayrı yorulur. Ölçü, görülenin bütün mü yoksa parça mı olduğudur. Baş hâlinde görülen sarımsakta ağırlık hafifler. Diş olarak görüldüğünde ise hüküm, dişin sayısına ve rüya sahibinin ona ne yaptığına göre ayrılır.

Rüyada baş sarımsak görmek

Bir baş sarımsağı dişleri ayrılmamış hâlde görmek dertlerin sona ermesine işaret sayılır. Rüyada baş sarımsak görmek rızkın genişlemesine delalet eder. Rüya sahibinin kapısına beklemediği bir bolluğun geleceğine, uzun süredir sürüncemede kalan borcun kapanacağına işarettir.

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Rüyada diş sarımsak görmek

Rüyada diş sarımsak görmek bolluğa ve bereketli bir değişime işaret sayılır. Rüya sahibinin eline kazanç geçeceğine delalet eder. Tek diş sarımsak görmek, sabırla beklenen bir muradın hasıl olmasına yorulur. İki diş sarımsak görüldüğünde ise rüya hastalığa ve büyük bir belaya işaret eder.

Bir diş sarımsağı yediğini görmek sevilen kimselerle arasının açılmasına yorulur. Rüya sahibinin gönlünün yakın olduğu biriyle bir süre dargın kalmasına işarettir. Rüyada diş sarımsak yemek, çalışılan alanda başarıya ulaşmaya da delalet eder.

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Rüyada sarımsak dikmek ve ekmek

Rüyada sarımsak dikmek ve toprağa sarımsak ekmek, rüya sahibinin ev ya da araba almaya niyetlenmesine delalet eder. Bahçesine ya da tarlasına sarımsak ektiğini gören kimsenin yarıda bıraktığı işlerin yoluna gireceğine, uzun süredir düğümlü kalan bir meselenin açılacağına işarettir. Hayırlı bir kısmete de yorulur.

Sarımsağı kendi eliyle toprağa diktiğini görmek varlıklı bir kısmetin çıkmasına yorulur. Yeşil sarımsak dikmek rakiplere üstün gelmeye ve mal mülk sahibi olmaya işaret sayılır.

Rüyada sarımsağın nerede ve neyle birlikte görüldüğüne göre tabiri

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Sarımsak rüyada her zaman tek başına görülmez. Tarlada durması, yanında soğan bulunması ya da yoğurda karışmış olması tabirini değiştirir. Yanında başka bir şeyin bulunduğu rüyalarda sarımsağın ağırlığı azalır. Rüyanın karşılığını sarımsağın kendisi değil, yanındaki verir.

Rüyada soğan sarımsak görmek

Rüyada soğan sarımsak görmek, küs olanların yeniden bir araya gelmesine işarettir. Aile büyüklerinin ve tanıdıkların araya girdiğine delalet eder. Onların sözüyle küskünlüğün sona ereceğine işaret sayılır. Rüya darlık çekmeden huzurlu bir hayat sürmeye de yorulur.

Rüyada sarımsaklı yoğurt görmek

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Sarımsağın yoğurda karıştığını görmek önemli işlerin altından kalkmaya delalet eder. Rüyada sarımsaklı yoğurt görmek, rüya sahibinin kazançlı bir duruma geleceğine ve düşmanlarının barışıp aralarındaki anlaşmazlığın sona ereceğine işarettir. Rüyada sarımsak doğramak hane halkının bereketli rızkına ve aralarındaki muhabbete yorulur.

Rüyada sarımsaklı yoğurt yemek, başlanan işlerin aksamadan tamamlanmasına yorulur. Elde kalan meselelerin kısa sürede çözülmesine işarettir. Kötü niyetli kimselerden korunmaya, onların zararının rüya sahibine ulaşmamasına da delalet eder. Rüya sahibinin işini bozmak isteyenlerin buna güç yetiremeyeceğine işaret sayılır.

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Rüyada sarımsak tarlası görmek

Sarımsak ekili bir tarla görmek hayırlı işlerde bulunmaya işarettir. Rüya sahibinin karşılık beklemeden emek vereceğine, bu emeğin kendisine hayır olarak döneceğine delalet eder. Rüyada sarımsak tarlası görmek aile bağlarının sağlam kalmasına ve kısa sürede kazanç elde etmeye de yorulur.

Rüyada birine sarımsak vermek

Rüyada birine sarımsak vermek kötü günlerin geride kalmasına delalet eder. Rüya sahibinin maddi durumunun düzeleceğine, kapalı kalan yolların açılacağına işarettir. Keder ve tasadan kurtulmaya da yorulur.